Wall Street : Snap plombe le Nasdaq

(Boursier.com) — Wall Street corrige avant bourse ce vendredi, le S&P 500 cédant 0,8%, le Dow Jones 0,7% et le Nasdaq 1,3%. Le plongeon de Snap suite à ses trimestriels pèse tout particulièrement, puisqu'il entraîne avec lui deux colosses du marché, Alphabet et Meta. Twitter et Pinterest devraient aussi décrocher ce jour.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,1% à 84,5$. L'once d'or fléchit de 0,8% à 1.625$. L'indice dollar grimpe de 0,8% face à un panier de devises.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau durcissement monétaire de la Fed de 75 points de base le 2 novembre, à l'issue de la future réunion FOMC, est de pratiquement 100%, ce qui porterait le taux des fed funds entre 3,75 et 4%. Il s'agirait par ailleurs de la quatrième hausse de taux surdimensionnée consécutive de la Fed, lancée dans une lutte sans concession contre l'inflation, au risque d'une profonde récession économique.

Les actions américaines pourraient toutefois parvenir encore à des gains hebdomadaires grâce au rebond de deux premiers jours de la semaine. Les rendements obligataires renforcent le sentiment de risque, poussés par une pression inflationniste persistante et les messages incessants de la Fed sur les taux. Le rythme du QT (resserrement quantitatif) s'accélère également avec un bilan de la Fed en baisse de près de 90 milliards de dollars en un mois.

Un nouveau vent contraire vient donc cette fois des inquiétudes concernant la faiblesse de la publicité en ligne. La saison des résultats du troisième trimestre a également mis en évidence une reprise de l'incertitude macroéconomique, des pressions persistantes sur les coûts et un impact démesuré des changes. Alors que les espoirs de 'pivot de la Fed' continuent d'être contrecarrés, cette semaine a également livré une autre déception sans aucun indice d'un "pivot" de Xi Jinping sur la politique chinoise zéro Covid au Congrès du Parti communiste.

A propos de la Fed, les débats se sont concentrés sur le taux terminal potentiellement supérieur à 5%. Des discussions ont également porté sur une erreur possible de politique monétaire.

En outre, les États-Unis envisageraient de nouveaux contrôles à l'exportation pour la Chine. Ailleurs, l'inflation au Japon s'est accélérée pour atteindre un nouveau plus haut en huit ans en septembre, en ligne avec les attentes. Les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté plus que prévu en septembre, reflétant la confiance déprimée des consommateurs et une inflation élevée.

Les valeurs

Snap, la maison-mère de Snapchat, abandonne 29% avant bourse à Wall Street au lendemain de ses comptes trimestriels sans relief. Meta perd 4% dans son sillage, Alphabet 2% et Pinterest 8% ! Le secteur pèse très lourdement sur le Nasdaq.

Snap, pour sa part, a donc effacé la totalité de son rallye de la période des confinements. Le groupe d'Evan Spiegel a affiché sa plus faible croissance historique pour le trimestre clos, avec le déclin des dépenses publicitaires, qui affecte encore ses résultats. Les revenus du troisième trimestre n'ont progressé que de 6% à 1,13 milliard de dollars, contre 1,14 milliard de dollars de consensus de place. La société de médias sociaux a passé le trimestre à réduire et à recentrer ses activités, annonçant en août qu'elle réduisait 20% de ses effectifs et restreignait les projets qui ne contribuent pas à la croissance des utilisateurs ou des revenus, ni aux efforts de réalité augmentée de l'entreprise.

Pour le trimestre clos, Snap a déploré une perte nette de 360 millions de dollars soit 22 cents par titre, comprenant 155 millions de dollars de coûts de restructurations. Le conseil d'administration a pourtant autorisé un plan de rachat d'actions de 500 millions de dollars sur 12 mois, une mesure audacieuse pour un groupe qui perd de l'argent, ou bien, diront les optimistes, un signal de confiance dans l'avenir.

L'application Snapchat, populaire auprès des jeunes pour envoyer des messages qui disparaissent et agrémenter les vidéos et photos d'effets spéciaux et filtres, a signalé un total de 363 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au cours du trimestre, en hausse de 57 millions par rapport à l'année précédente. Cela a dépassé l'estimation de 359 millions du consensus. Pourtant, le revenu moyen de Snap par utilisateur a corrigé de 11% à 3,11$, manquant la projection moyenne des analystes de 3,19$ (données Bloomberg). Les utilisateurs d'un marché clé, les États-Unis, ont passé 5% de temps en moins à regarder du contenu qu'au même trimestre de l'année dernière.

Twitter dévisse de 5% désormais avant bourse à Wall Street ce vendredi, attendu à 49,8$, loin du prix de l'offre d'acquisition d'Elon Musk logé à 54,2$ par action, environ 44 milliards de dollars au total. Des responsables de l'administration Biden discuteraient en effet de la question de savoir si les États-Unis devraient soumettre certaines des entreprises d'Elon Musk à des examens de sécurité nationale, y compris l'accord pour le rachat de Twitter Inc. et le réseau satellite Starlink de SpaceX, selon des personnes proches du dossier citées par l'agence Bloomberg.

Les responsables américains seraient ainsi mal à l'aise face à la récente menace de Musk de cesser de fournir le service satellite Starlink à l'Ukraine (le multimilliardaire a déclaré que cela lui avait coûté 80 millions de dollars jusqu'à présent) et à ce qu'ils considèrent comme sa position de plus en plus favorable à la Russie - à la suite d'une série de tweets qui décrivaient des propositions de paix favorables au président Vladimir Poutine. Les autorités américaines seraient également, selon Bloomberg, préoccupées par son projet de rachat de Twitter avec un groupe d'investisseurs étrangers. Les discussions au sein de l'administration américaine en seraient encore à un stade précoce, ont déclaré à Bloomberg des personnes familières du sujet. Les responsables du gouvernement américain et de la communauté du renseignement évalueraient les outils disponibles, le cas échéant, qui permettraient au gouvernement fédéral d'examiner les entreprises de Musk.

Une possibilité offerte serait d'utiliser la loi régissant le Comité des investissements étrangers aux États-Unis pour mieux examiner les accords et opérations de Musk, ainsi que leurs implications en termes de sécurité nationale. Le CFIUS examine les acquisitions d'entreprises américaines par des acheteurs étrangers. Un examen du CFIUS impliquerait des évaluations par les départements d'État, de la Défense et de la Sécurité intérieure. Un élément de l'accord Twitter de 44 milliards de dollars qui pourrait déclencher un examen du CFIUS est la présence d'investisseurs étrangers dans le consortium de Musk. Le groupe comprend le prince Al-Walid ben Talal d'Arabie saoudite, Binance Holdings Ltd. - une bourse d'actifs numériques fondée et dirigée par un natif chinois - et le fonds souverain du Qatar. Le panel opère à huis clos et confirme rarement lorsqu'il procède à des examens. Le CFIUS détient également le pouvoir d'examiner les accords déjà conclus.

Twitter pourrait par ailleurs subir une sévère cure d'amincissement en cas de rachat par Musk. Le Washington Post a rapporté ainsi que le milliardaire avait pour intention de réduire le personnel de Twitter de 75% en quelques mois. Bloomberg News a confirmé que les investisseurs potentiels avaient été informés du plan de réduction d'effectifs, ainsi que d'un effort pour doubler les revenus en trois ans.

Whirlpool, le concepteur américain d'appareils électroménagers, fléchit avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Sur le trimestre clos, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 4,49$, contre 5,5$ de consensus et 6,68$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 4,78 milliards de dollars, ratant le consensus de 8%, alors qu'ils se situaient à 5,49 milliards de dollars un an auparavant. Le groupe a revu sa guidance annuelle 2022 à environ 5$ de bénéfice GAAP par action et environ 19$ de bénéfice ajusté par action. Il anticipe un niveau de cash des activités opérationnelles de 1,5 milliard de dollars et un free cash flow de 950 millions de dollars. Il s'agit donc d'une révision en baisse de la guidance, du fait notamment de l'impact de l'inflation et du ralentissement de la demande.

CSX, le groupe ferroviaire américain, grimpe avant bourse à Wall Street au lendemain de sa publication trimestrielle. Pour la période close, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 52 cents, contre 49 cents de consensus et 43 cents un an auparavant. Les revenus se sont établis à 3,9 milliards de dollars sur ce trimestre clos en septembre, 4% de mieux que le consensus. Un an plus tôt, ils se situaient à 3,3 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel trimestriel a été de 1,58 milliard de dollars, contre 1,44 milliard un an plus tôt. Le bénéfice net a atteint 1,11 milliard de dollars, contre 968 millions un an auparavant.

Schlumberger, le colosse des services pétroliers, a plutôt rassuré ce vendredi en dévoilant des bénéfices supérieurs aux attentes de marché, avec le renforcement de l'activité mondiale. "Le trimestre a également été soutenu par la poursuite de la conversion du carnet de commandes, une forte adoption de la technologie et les effets croissants des améliorations des prix", a déclaré le directeur général Olivier Le Peuch. Le bénéfice net a atteint 907 millions de dollars, ou 63 cents par titre, contre 550 millions de dollars et 39 cents par titre un an plus tôt. Les revenus ont progressé de 10% séquentiellement à 7,5 milliards de dollars. En glissement annuel, la croissance atteint 28%. Le bénéfice ajusté par action a été de 63 cents, en hausse de 26% séquentiellement et de 75% en comparaison de l'an dernier. Le consensus était de 56 cents de bpa ajusté pour 7,21 milliards de revenus. Le cash flow des opérations s'est élevé à 1,6 milliard et le free cash flow à 1,1 milliard.

Verizon, l'opérateur télécom américain, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,17$, contre 1,55$ un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,32$, contre 1,42$ un an plus tôt. Les revenus totaux se sont améliorés de 4% à 34,2 milliards de dollars, mais le bénéfice net a chuté de 23% à 5 milliards de dollars, alors que l'Ebitda ajusté s'est replié de 0,4% à 12,2 milliards. Le consensus était de 1,29$ de bpa ajusté et 33,8 milliards de revenus. Le groupe a raté les estimations du marché pour les ajouts d'abonnés sans fil, alors que de nombreux clients ont opté pour des forfaits moins chers de ses rivaux AT&T et T-Mobile US Inc. Verizon a perdu 189 000 abonnés mensuels payants au téléphone sur son activité grand public au cours du trimestre, après avoir augmenté ses prix en juin. Verizon a récupéré 8 000 nouveaux abonnés nets mensuels payants au téléphone sans fil au cours du trimestre, bien en deçà des estimations de Factset de 35 400 ajouts.

American Express perd du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe a publié des résultats supérieurs aux attentes de marché, les dépenses de voyages soutenant les comptes. Le groupe a fait état d'une légère amélioration des bénéfices au troisième trimestre, les dépenses en biens, services et voyages se maintenant malgré le risque de récession. AmEx a déclaré s'attendre à un bénéfice annuel supérieur à sa guidance antérieure allant de 9,25 à 9,65$ par action. La demande de voyages a dépassé les attentes du management tout au long de l'année. Les volumes de dépenses de voyages et de divertissement sur les marchés internationaux ont dépassé les niveaux d'avant la pandémie pour la première fois ce trimestre. Les revenus trimestriels d'AmEx ont augmenté de 24% pour atteindre 13,6 milliards de dollars, aidés par une augmentation de 21% des dépenses des titulaires de cartes avec la reprise des voyages transfrontaliers. La société a ajouté 3,3 millions de nouvelles cartes propriétaires.

AmEx a par ailleurs constitué des provisions de 778 millions de dollars au cours du trimestre pour se préparer à d'éventuels défauts de paiement. Les dépenses d'AmEx ont augmenté de 19% avec les investissement dans l'engagement et la rémunération des clients. Le bénéfice net trimestriel a augmenté de 3% pour atteindre 1,88 milliard de dollars ou 2,47 dollars par action. Les analystes estimaient le bpa à 2,41 dollars.