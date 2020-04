Wall Street : séance hésitante, en attendant la Fed

(Boursier.com) — La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, alors que la Réserve fédérale a démarré une réunion de politique monétaire de deux jours. La Fed ayant multiplié les mesures chocs contre la crise du coronavirus ces dernières semaines, les marchés n'attendent pas de gestes supplémentaires mais ils seront très attentifs aux nouvelles prévisions économiques de la banque centrale et aux propos de son président Jerome Powell, mercredi soir à l'issue de la réunion. Le pétrole tente de se stabiliser après son plongeon de lundi, tandis que de nombreux Etats américains continuent de préparer la levée progressive des mesures de restriction liées au Covid 19.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones gagne 0,38% à 24.224 points, tandis que l'indice large S&P 500 progresse de 0,17% à 2.883 pts. En revanche, le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, cède 0,55% à 8.682 pts.

Résultats du S&P 500 attendus en baisse de près de 16% en raison du coronavirus

Huit des 11 indices sectoriels du S&P 500 sont dans le vert, mais les technologiques, les services de communication et les valeurs de santé reculent après avoir surperfomé ces dernières semaines.

La séance est marquée par la publication de nombreux résultats trimestriels, dont ceux de 3M, Caterpillar, Merck & co, Pfizer, Xerox, Harley-Davidson, Omnicom et Juniper. Après la clôture, ce sera au tour d'Alphabet, de Ford Motor et de Starbucks de communiquer leurs comptes du 1er trimestre.

Alors que 24% des sociétés du S&P 500 ont déjà publié leurs comptes du 1er trimestre, les bénéfices du S&P 500 sont attendus en recul de 15,8% par rapport au 1er trimestre 2019, en raison de la crise sanitaire qui a paralysé l'économie mondiale, selon le consensus du cabinet Factset. Il s'agit de la pire performance depuis le 2e trimestre 2009 (-26,9%) en pleine crise financières des crédits "subprimes".

Indicateurs macro-économiques toujours au rouge

Sur le front économique ce jour aux Etats-Unis, les indicateurs continuent de porter les stigmates de la crise du coronavirus. L'indice de confiance des consommateurs américains, mesuré par le Conference Board, a plongé à 86,9 en avril contre 90 de consensus, et après 118,8 en mars.

L'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois d'avril, qui vient lui aussi d'être publié, a chuté plus que prévu, tombant à -53, contre -38 de consensus et après +2 en mars. Un chiffre négatif signifie une contraction de l'activité.

Par ailleurs, l'indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix américains de l'immobilier pour le mois de février (avant la crise du Covid-19) est ressorti conforme aux attentes, à +0,4% pour l'indice 20-city ajusté des variations saisonnières, en comparaison du mois antérieur. Hors ajustements saisonniers, cet indice des prix grimpe de 0,5% en comparaison du mois antérieur et de 3,5% en glissement annuel.

Enfin, la balance du commerce international de biens pour le mois de mars est ressortie déficitaire de 64,2 milliards de dollars, contre un consensus de 55 Mds$.

Le pétrole panse ses plaies, mais le marché est cassé

Sur les marchés pétroliers, les cours tentent de se stabiliser mardi au lendemain d'un nouveau plongeon de près de 25% pour le WTI lundi... Le baril de brut léger américain pour livraison juin remonte de 0,6% à 12,86$ après être tombé en début de séance jusqu'à 10$ sur le Nymex... Le baril de Brent de la mer du Nord de même échéance regagne 1,5% à 20,29$.

Lundi, le plongeon du WTI a été accentué par des ventes par le fonds coté (ETF) pétrolier, United States Oil Fund, qui a vendu ses positions sur le contrat de juin afin de se reporter sur des échéances plus lointaines notamment celle de juillet. D'autres fonds cotés ont effectué les même opérations mardi matin. De son côté, le contrat de juillet sur le WTI cote 17,76$ en baisse de 1,7%.

Le pessimisme continue de régner sur le marché pétrolier, où l'offre excède largement la demande, qui a plongé d'au moins 30% depuis le début de la crise du Covid-19. Les capacités mondiales de stockage de pétrole sont proches de la saturation, posant un problème aux négociants et aux producteurs. Cette situation inédite a provoqué le 20 avril dernier un effondrement des cours du contrat à terme de mai sur le WTI (qui est arrivé à échéance le 21 avril) qui a fini en terrain négatif à -37,63$ le baril, une première historique qui pourrait se reproduire sur le contrat de juin, selon certains experts...

Les pays producteurs réunis au sein de l'Opep+ ont certes prévu de réduire leur production de près de 10 millions de barils par jour à partir de mai, mais les investisseurs jugent cette mesure très insuffisante dans un contexte de récession mondiale.

De son côté, l'or se stabilise mardi, le contrat à terme de juin coté sur le Comex, grappillant 0,06% à 1.724,90$ l'once. Le métal jaune avait gagné 2,2% la semaine dernière et progresse de plus de 13% depuis le début de l'année, malgré une forte volatilité ces dernières semaines.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar recule de 0,15% à 99,89 points face à un panier de 6 devises de référence. L'euro est proche de l'équilibre (+0,05%) à 1,0833$, à l'approche de la réunion de la BCE prévue jeudi. Les marchés obligataires progressent, entraînant une baisse des taux d'intérêts (qui évoluent en sens inverse des cours). Le rendement du T-Bond à 10 ans cède 5 points de base à 0,61%. Plus tôt en Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance a fini en baisse de 1 pdb à -0,47%.

VALEURS A SUIVRE

3M (+2,3%), le géant industriel du Minnesota, a annoncé pour son premier trimestre des comptes supérieurs aux attentes. Le groupe retire sa guidance annuelle mais maintient son dividende. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 1,29 milliard de dollars soit 2,22$ par titre, contre 891 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 2,16$, alors que le consensus FactSet était de 2,03$. Les revenus se sont améliorés de 3% en glissement annuel pour ressortir à 8,08 milliards de dollars, contre 7,9 milliards de consensus FactSet. Le groupe a bénéficié d'une solide demande sur ses activités de sécurité personnelle, ainsi que dans d'autres activités de son portefeuille profitant de la demande liée à la pandémie. Cependant, certains autres segments sont victimes de la faiblesse des marchés finaux. Le groupe réduit ses plans de capex mais conserve son dividende cash.

Caterpillar (+1,4%) a annoncé pour le premier trimestre un bénéfice net de 1,09 milliard de dollars soit 1,98$ par titre, contre 1,88 milliard de dollars un an plus tôt. Les revenus se sont établis quant à eux à 10,6 milliards de dollars, contre 13,5 milliards un an plus tôt et 11,1 milliards de consensus. Le bpa comprend des éléments non récurrents, dont un gain de 38 cents sur le règlement d'une obligation de pension et un autre de 31 cents sur un bénéfice lié à la réforme fiscale américaine. Le consensus FactSet était de 1,69$ de bpa. Le groupe de l'Illinois, concepteur d'équipements miniers et de construction, réduit ses dépenses face à la crise. A mi-avril, 75% des sites de production opéraient. Certains sites fermés du fait de la crise sanitaire ont rouvert. Le groupe ne propose pas de guidance pour 2020 du fait des incertitudes actuelles.

Merck & Co (-2,7%), le laboratoire du New Jersey, a annoncé pour le premier trimestre des profits et ventes supérieurs aux attentes. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 11% à 12,06 milliards de dollars, contre un consensus de marché de 11,48 milliards mesuré par FactSet. Le bénéfice net a atteint 3,22 milliards de dollars soit 1,26$ par action, contre 3,18 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,50$, contre 1,22$ un an plus tôt et 1,34$ de consensus. La compagnie estime que l'impact du coronavirus n'est pas matériel sur le trimestre, mais juge en revanche que l'impact sur les revenus de l'exercice pourrait se chiffrer à 2,1 milliards de dollars, dont 1,7 milliard dans les activités pharmaceutiques et 400 millions dans la santé animale. Le groupe réduit par conséquent sa guidance annuelle de bpa ajusté entre 5,17 et 5,37$, contre 5,59$ de consensus. Les revenus annuels sont anticipés entre 46,1 et 48,1 milliards de dollars, contre 48,8 milliards de consensus.

Pfizer (-0,5%) publie des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, et maintient par ailleurs sa guidance pour l'année 2020. Le géant pharmaceutique a réalisé sur le trimestre clos un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 3,4 milliards de dollars et 61 cents par titre, contre 3,88 milliards et 68 cents par action un an auparavant. Les revenus ont décroché de 8% à 12,03 milliards de dollars, mais ils dépassent le consensus des analystes qui se situait à 11,89 milliards de dollars. Pfizer se permet par ailleurs de confirmer ses estimations 2020. Les revenus sont ainsi toujours anticipés entre 40,7 et 42,3 milliards de dollars, alors que le bénéfice ajusté par action est estimé entre 2,25 et 2,35$. Le groupe se dit pleinement engagé dans la confrontation aux problèmes actuels de santé publique posés par la pandémie de coronavirus Covid-19. Il collabore ainsi avec ses partenaires afin de développer de potentielles approches pour prévenir ou traiter le virus.

United Parcel Services (UPS) (-4,9%), le géant américain des livraisons de colis, a annoncé pour son premier trimestre un bénéfice inférieur aux attentes de marché. Le groupe n'est par ailleurs pas en mesure de fournir d'estimations annuelles compte tenu des incertitudes relatives à l'épidémie. Le bénéfice net a corrigé à 965 millions de dollars sur le trimestre clos, 1,11$ par action, contre 1,11 milliard de dollars un an auparavant. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,15$, contre 1,39$ un an plus tôt et 1,24$ de consensus FactSet. Les revenus ont augmenté en revanche de 5% en glissement annuel à 18,04 milliards de dollars, contre 17,3 milliards de consensus. Les revenus domestiques ont augmenté de 9,3%, mais les recettes à l'international ont diminué de 2,2%. Le groupe va réduire d'un milliard de dollars ses dépenses de capitaux en 2020.

PepsiCo (+1,4%) a publié pour son premier trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,07$, contre un consensus de 1,03$. Le groupe abandonne ses estimations annuelles du fait de la pandémie, mais il réalise tout de même un bon début d'année avec des revenus en progression de 7,7% en glissement annuel à 13,9 milliards de dollars, contre un consensus de 13,2 milliards de dollars. Le groupe entend toujours débourser 5,5 milliards de dollars en dividendes et procéder à des rachats de titres pour 2 milliards de dollars sur l'exercice fiscal en cours. Le management souligne qu'il est moins exposé que la concurrence aux régions les plus confinées.

Southwest Airlines (+1,6%) est incapable de prédire l'évolution de ses revenus au-delà du mois de mai. Une nouvelle preuve de l'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur aérien. La compagnie à bas coûts, qui vient de dévoiler une perte inférieure aux attentes au premier trimestre, a par ailleurs trouvé un accord avec Boeing pour ne pas recevoir plus de 48 737 MAX d'ici la fin 2021. Principal client de l'appareil avec 34 avions, Southwest s'attend à recevoir moins de 27 unités cette année. Sur les trois premiers mois de l'année, le transporteur a enregistré un bpa ajusté négatif de 15 cents contre un bpa de 70 cents un an plus tôt et un consensus de -0,3$. Les revenus opérationnels ont reculé de 18% à 4,23 Mds$. Le coefficient d'occupation a atteint 67,7% sur la période contre 81% un an plus tôt.

Ford Motor (+3,7%), General Motors (+0,7%) et Fiat Chrysler (+1,7%) progressent ce mardi, après un article du 'Wall Street Journal' indiquant que les trois constructeurs automobiles pourraient reprendre partiellement leur production le 18 mai.

Amazon (-1,8%), géant américain du e-commerce, aurait possiblement enfreint certaines règles en vigueur en matière de sécurité et de droit du travail, selon les services de la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James. Reuters révèle qu'une lettre aurait été adressée à l'entreprise le mois dernier à ce sujet.

Xerox Holdings (+2,1%) a retiré ses prévisions annuelles et publié pour son premier trimestre une perte de 2 millions de dollars, 3 cents par titre. Sur le premier trimestre, le groupe a réalisé des revenus totaux de 1,86 milliard de dollars, en déclin de 15% en glissement annuel. Le consensus était de 1,78 milliard. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a représenté 21 cents, en ligne avec les attentes de marché.

Harley-Davidson (+13,7%) rebondit à Wall Street. Le fabricant de motos a révélé pourtant des comptes sans relief pour le premier trimestre, mais il entend réduire agressivement ses coûts. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a atteint 70 millions de dollars soit 45 cents par action, contre 128 millions un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par titre a représenté 51 cents, contre 98 cents un an avant et 58 cents de consensus FactSet.