Wall Street : séance calme en vue

Wall Street : séance calme en vue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street évolue peu en pré-séance alors que la journée s'annonce calme. Les trois grands indices restent haut perché après des rebonds respectifs de 3,4% (DJIA), 2,7% (S&P 500) et 2,4% (Nasdaq) la semaine passée. Les marchés ont rapidement digéré le nouveau ton de la Fed, qui a ouvert la voie à des hausses de taux en 2023 (voire fin 2022) et à une réduction de ses achats d'actifs ("tapering"), tout en répétant que la poussée d'inflation devrait être passagère cette année et en saluant une reprise économique plus dynamique que prévu.

L'annonce d'un accord bipartite au Sénat sur un plan de 579 milliards de dollars d'investissements centrés sur les "infrastructures physiques" offre également un soutien aux indices même si la Maison Blanche se veut beaucoup plus ambitieuse. Joe Biden souhaite en effet que le Congrès adopte un plan de 1.700 milliards de dollars afin de rénover les infrastructures des Etats-Unis tout en redessinant l'économie du pays avec des mesures contre le changement climatique et en élargissant les services aux personnes.

Aucun indicateur conjoncturel ni résultat d'entreprise d'envergue n'est au programme ce lundi. Le point d'orgue de la semaine est prévu vendredi avec la publication des chiffres mensuels de l'emploi. Le marché attend plus de 680.000 créations de postes en juin mais les opérateurs scruteront particulièrement l'évolution des salaires sur le mois, alors que les employeurs peinent à trouver des travailleurs pour combler les postes vacants et que les allocations chômage liées à la pandémie sont en train de diminuer dans certains États.

En toile de fond, les investisseurs surveillent l'évolution de la pandémie qui continuent à faire des ravages dans de nombreux pays. La propagation du variant Delta inquiète particulièrement.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar est stable à 91,8 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro évolue peu à 1,1930$ entre banques. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 30 ans pointe à 2,142% (-0,7 pb) et celui du T-Bond à 10 ans recule de 0,9 pb à 1,516%.

Sur le marché des cryptos, le Bitcoin remonte de 4,3% sur 24h, s'affichant autour de 34.700$ sur la plateforme Bitfinex.

Enfin, les cours du pétrole consolident légèrement ce matin mais restent au plus haut depuis plus de deux ans. Le baril de WTI recule de 0,3% à 73,9$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) rend 0,3% à 76$. Les opérateurs attendent la journée de jeudi et la réunion de l'Opep+ qui devrait déboucher sur une nouvelle petite hausse des quotas de production du groupe de pays pétroliers. La reprise des négociations sur le nucléaire iranien dans les jours à venir sera également suivie de près.

VALEURS A SUIVRE

* Boeing devra patienter pour voir entrer en service son 777X. L'agence américaine de la sécurité aérienne (FAA) a informé le géant de l'aéronautique qu'elle ne certifiera pas "de manière réaliste" l'appareil, une version allongée du 777, avant la mi/fin 2023. Dans une lettre datée du 13 mai et vue par 'Reuters' et 'Bloomberg', le régulateur a aussi dit à Boeing que son nouveau modèle d'appareil n'était pas encore prêt pour franchir une étape significative de certification. La lettre évoque un certain nombre de réserves concernant le manque de données et l'absence d'une évaluation préliminaire de la sécurité que l'agence doit examiner.

La FAA exige notamment que Boeing remédie à de multiples lacunes, particulièrement en ce qui concerne le logiciel de contrôle de vol qui a apparemment déclenché le déplacement de l'avion sans l'intervention des pilotes lors d'un vol effectué en décembre. "Boeing reste pleinement concentré sur la sécurité, qui est notre priorité absolue tout au long du développement du 777X", a déclaré un porte-parole du constructeur aéronautique américain. "Nous travaillons dans le cadre d'un processus de développement rigoureux pour nous assurer que nous répondons à toutes les exigences applicables". En janvier, Boeing avait lui-même fait part du report de l'entrée en service du 777X à la fin de l'année 2023, le dernier d'une série de retards pour un avion dont le début des opérations était initialement prévu pour l'année passée.