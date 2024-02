Wall Street se reprend déjà !

(Boursier.com) — Wall Street s'est redressé jeudi, au lendemain de sa correction marquée notamment par une chute de 2,23% du Nasdaq dans le sillage d'Alphabet et dans la foulée des déclarations prudentes de la Fed... Le S&P 500 remonte de 1,25% à 4.906 pts, le Dow Jones reprend 0,97% à 38.519 pts et le Nasdaq monte de 1,30% à 15.361 pts. Les annonces de résultats, assez contrastées dans l'ensemble, avaient constitué un prétexte à quelques prises de bénéfices mercredi, alors que Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 s'affichaient quasiment au plus haut historique... Ce jour, les résultats sont un peu plus solides, même si les trois "gros morceaux" de la journée sont attendus après bourse (Apple, Amazon et Meta, trois des Magnificent Seven).

Notons qu'il s'agit de la principale semaine de la saison des publications financières d'entreprises, puisque les annonces de résultats concernent pas moins de 40% de la capitalisation du S&P 500, avec notamment les deux poids lourds de 3.000 milliards de dollars, Apple et Microsoft...

La Fed a comme attendu maintenu ses taux sur les fed funds entre 5,25 et 5,50%, le quatrième statu quo consécutif... La banque centrale américaine a par ailleurs indiqué qu'elle avait besoin de davantage de certitudes sur un repli de l'inflation pour procéder à une baisse des taux. "Les risques sur nos objectifs sont désormais plus symétriques", a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell. La croissance est forte, et son ralentissement n'est désormais plus jugé nécessaire pour que l'inflation retourne vers l'objectif de 2%... L'activité économique "s'est développée à un rythme soutenu", a encore indiqué la Fed. Les créations d'emplois "sont fortes et le taux de chômage est resté bas".

Pour autant, la Fed a expliqué que davantage de données étaient nécessaires pour s'assurer que la dynamique des prix soit en ralentissement... "Nous sommes confiants dans le ralentissement de l'inflation mais attendons davantage de données pour nous assurer que ce que nous voyons est le bon signal", a ajouté Powell. "Je ne pense pas que nous aurons assez de certitudes sur l'inflation pour baisser les taux en mars", a même glissé Powell, refroidissant les marchés.

Les marchés ont ajusté en baisse la probabilité d'un assouplissement en mars à environ 36% selon FedWatch. L'hypothèse la plus probable désormais serait donc celle d'un nouveau statu quo le 20 mars (probabilité de 64%), et la première baisse de taux pourrait attendre le 1er mai...

Sur le front économique jeudi, la productivité américaine non-agricole du quatrième trimestre 2023, pour sa lecture préliminaire, a progressé sur un rythme de 3,2%, bien supérieur aux attentes puisque le consensus FactSet se situait à 2,1%. Les coûts unitaires du travail ont augmenté de 0,5% contre 2% de consensus.

Les inscriptions au chômage ont rebondi la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a fait état pour la semaine close au 27 janvier d'inscriptions au chômage au nombre de 224.000, en augmentation de 9.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 213.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 207.750, en hausse de 5.250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 20 janvier ressort à 1,898 million, en vive progression de 70.000 sur sept jours (1,840 million de consensus).

La dernière étude Challenger, Gray & Christmas relative aux annonces de licenciements aux Etats-Unis pour le mois de janvier 2024 a fait ressortir 82.307 suppressions de postes programmées, contre 34.817 un mois auparavant. Il s'agit donc d'un signal de dégradation sur le marché américain de l'emploi.

L'indice PMI manufacturier final américain du mois de janvier 2024 s'est établi à 50,7, à comparer à un consensus FactSet de 50,3 et une lecture préliminaire de 50,3 également. L'indicateur s'affiche légèrement positif et signale donc une légère expansion de l'activité manufacturière nationale américaine en début d'année.

L'indice ISM manufacturier américain du mois de janvier 2024 s'est établi à 49,1, contre un consensus FactSet de 47,2 et un niveau de 47,1 un mois auparavant, en lecture révisée. L'indice signale donc une légère contraction de l'activité manufacturière.

Les dépenses de construction aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2023 se sont affichées en augmentation de 0,9% en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus de marché et +0,9% pour la lecture révisée du mois antérieur. En glissement annuel, ces dépenses ont progressé de 13,9%.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI revient à 74$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises de référence.

Les valeurs

Merck (+4,6%), le laboratoire américain a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes avec le bond des ventes de Keytruda. Les revenus trimestriels ont totalisé 14,6 milliards de dollars contre 13,8 milliards un an avant. Le consensus était de 14,5 milliards. Le bénéfice par action a été de 3 cents, malgré une lourde charge de 1,69$ par titre sur la transaction Daiichi Sankyo. Le consensus était une perte de 11 cents par action. Les ventes trimestrielles de Keytruda ont grimpé de 21% à 6,6 milliards. Le groupe envisage pour 2024 des revenus allant de 62,7 à 64,2 milliards de dollars, contre 63,5 milliards de consensus. Le bpa annuel est attendu entre 8,44 et 8,59$.

Honeywell (-2,5%), le géant industriel américain actif notamment dans l'aérospatial et la défense, a affiché des résultats meilleurs qu'attendu malgré l'environnement économique. Le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre a été de 2,60$, au-dessus du milieu de fourchette de la guidance. Les revenus ont totalisé quant à eux 9,4 milliards de dollars, en croissance de 3% en données consolidées et de 2% en organique. Sur l'exercice, le cash flow opérationnel a atteint 5,3 milliards de dollars et le free cash flow 4,3 milliards. Pour 2024, le groupe envisage un bénéfice ajusté par action allant de 9,80 à 10,10$, en augmentation de 7 à 10%.

Eaton (+7,5%), spécialiste des systèmes électriques et hydrauliques, a annoncé pour le quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action record de 2,55$, en augmentation de 24%. Les ventes trimestrielles ont également été historiques, en croissance organique de 10%, avec des marges également au plus haut. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, Eaton affiche un bénéfice ajusté par action record de 9,12$, en augmentation de 20%. Le bénéfice ajusté par action 2024 est attendu encore plus haut, entre 9,95 et 10,35$, soit une progression de 11% en milieu de fourchette.

Ferrari (+12,5%) affiche de solides perspectives... Le concepteur italien de voitures de luxe, désormais coté à Wall Street, a indiqué qu'il s'attendait à un Ebitda ajusté en croissance cette année à au moins 2,45 milliards d'euros, contre 2,28 milliards d'euros en 2023. Bendetto Vigna, directeur général de l'affaire, souligne par ailleurs la visibilité exceptionnelle à moyen terme, permettant à Ferrari de regarder vers le haut de fourchette des objectifs 2026 avec une confiance plus forte. Le groupe avait précédemment précisé qu'il envisageait sur l'année 2026 un Ebitda ajusté allant de 2,5 à 2,7 milliards d'euros.

Altria (+4%) a affiché pour son quatrième trimestre fiscal 2023 des revenus de 5,98 milliards de dollars, en recul de 2,2%. Les revenus annuels ont décliné de 2,4% à 24,5 milliards. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,18$ sur le trimestre et 4,95$ sur l'exercice. Le groupe envisage pour 2024 un bénéfice ajusté dilué par action dans une fourchette allant de 5 à 5,15$, en augmentation de 1 à 4%.

Becton, Dickinson (+1,5%) a rehaussé ses prévisions financières 2024 de profits, avec la forte demande en équipements chirurgicaux. Sur une base ajustée, il prévoit désormais un bénéfice par action allant de 12,82$ à 13,06$, contre une guidance antérieure allant de 12,70 à 13$. Pour le trimestre clos, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2,68$, bien au-dessus du consensus. Les revenus se sont améliorés de 3,5% à 2,23 milliards, en ligne avec les attentes.

Parker-Hannifin (+7,6%) a publié pour son deuxième trimestre fiscal 2024 des revenus en augmentation de 3% à 4,8 milliards de dollars, avec une croissance organique de 3% également. Le bénéfice ajusté par action est ressorti record à 6,15$, en augmentation de 29%. Le conglomérat industriel américain a par ailleurs relevé ses prévisions de marge opérationnelle et de bénéfice par action. Le bénéfice ajusté par action 2024 est désormais attendu entre 23,90 et 24,50$. La croissance des ventes totales est attendue entre 3 et 5%.

Royal Caribbean Cruises (-0,4%) a annoncé pour le quatrième trimestre des revenus en augmentation de 28% à 3,33 milliards de dollars, contre 3,36 milliards de consensus. Le bpa dilué ajusté trimestriel a été de 6,77$ sur l'exercice, avec la solidité de la demande. Jason Liberty, directeur général du groupe, évoque une année 2023 exceptionnelle propulsée par une demande inégalée pour les marques de Royal Caribbean. Le géant de la croisière table désormais, pour 2024, sur un bénéfice ajusté par action allant de 9,50 à 9,70$, à comparer à un consensus de marché de 9,2$ environ.

Cardinal Health (-3,7%) a dévoilé pour son deuxième trimestre fiscal des revenus en augmentation de 12% à 57,4 milliards de dollars, un bénéfice opérationnel ajusté en augmentation de 20% à 562 millions de dollars, ainsi qu'un bpa ajusté dilué en progression de 38% à 1,82$. La guidance 2024 de bénéfice ajusté par action est relevée entre 7,20 et 7,35$, contre 6,75 à 7$ auparavant.

Qualcomm (-5%) a annoncé pour son premier trimestre fiscal des revenus de 9,92 milliards de dollars en croissance de 5% et un bénéfice ajusté par action de 2,75$, alors que le consensus de marché était plutôt de 9,5 milliards de dollars de ventes et 2,36$ de bpa ajusté. Pour le trimestre entamé cette fois, le géant des puces CDMA prévoit des revenus allant de 8,9 à 9,7 milliards de dollars. Le groupe de San Diego, leader des processeurs pour smartphones qui alimente notamment Samsung et Apple, table sur une reprise modeste de l'industrie cette année, avec une stabilité ou une amélioration légère des livraisons de téléphones. Quoi qu'il en soit, la guidance de ventes du trimestre entamé, deuxième trimestre fiscal, est tout juste en ligne avec le consensus. Le bénéfice ajusté par action sur cette période est anticipé entre 2,20 et 2,40$, contre 2,26$ de consensus.

Qualcomm a également indiqué qu'Apple avait prolongé de deux ans un accord de licence de brevet, jusqu'en mars 2027. Le fabricant de puces a aussi signé un nouvel accord avec Samsung.

Hess (+0,7%) a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,63$ contre 1,43$ de consensus. Un an plus tôt, le bpa ajusté était de 1,78$. Les revenus trimestriels ont été de 3,04 milliards de dollars, également supérieurs aux anticipations de marché, contre 3,05 milliards pour la période correspondante de l'an dernier. Le bénéfice net trimestriel a été de 413 millions de dollars et 1,34$ par action, contre 497 millions de dollars un an plus tôt. Rappelons qu'en octobre, Chevron avait annoncé une offre monumentale de 53 milliards de dollars pour le rachat de son rival Hess. L'annonce de ce deal faisait suite à une offre de près de 60 milliards d'ExxonMobil sur Pioneer Natural Resources.

MetLife (-5,7%) a affiché pour le quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,93$, contre 1,95$ de consensus et 1,55$ un an avant. Les revenus ont totalisé 18,7 milliards d dollars contre 15,8 milliards un an auparavant. Le bénéfice net consolidé de l'assureur a été de 1,4 milliard de dollars sur l'ensemble de l'exercice 2023, 1,81$ par action. Le bénéfice ajusté annuel a été de 5,6 milliards de dollars soit 7,33$ par action.

Stanley Black & Decker (-1,5%) a annoncé pour son quatrième trimestre des résultats supérieurs aux attentes. Les revenus ont été de 3,7 milliards de dollars, portant le total annuel à 15,8 milliards. Le bénéfice ajusté par action a été de 92 cents sur le trimestre clos et 1,45$ sur l'exercice. Pour l'exercice 2024, le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 3,50 et 4,50$, alors que le free cash flow est attendu entre 0,6 et 0,8 milliard de dollars.

Tesla (+0,8%) pourrait s'incorporer au Texas plutôt que dans le Delaware, Elon Musk ayant fait voter les internautes sur le réseau social X à ce sujet... "Le vote du public est sans équivoque en faveur du Texas ! Tesla procédera immédiatement à un vote des actionnaires pour transférer l'Etat de constitution de l'entreprise au Texas", a indiqué le milliardaire, qui avait précédemment sondé : "Tesla devrait-elle transférer son état d'incorporation au Texas, où se trouve son siège social ?" Peu de temps après qu'un juge... du Delaware eut annulé le package de rémunération de 56 milliards de dollars accordé à Musk en 2018 pour ses prouesses à la tête de Tesla, l'homme d'affaires avait déjà utilisé son réseau social X, ex-Twitter, pour répliquer : "Ne constituez jamais votre entreprise dans l'État du Delaware". Musk a été frappé mardi par une décision du juge du Delaware invalidant son programme salarial de 2018, accessoirement le plus important de l'histoire des entreprises américaines, après qu'un investisseur eut affirmé qu'il était injuste...

New York Community Bancorp qui a dévissé mercredi de 37,7% chute encore de 11,1%, ravivant les craintes autour des banques régionales américaines, près d'un an après les effondrements de SVB et de Signature Bank. NYCB prévoit un revenu net d'intérêt 2024 inférieur aux anticipations de marché, entre 2,8 milliards et 2,9 milliards de dollars. Un spécialiste évoque des problèmes spécifiques à l'établissement et ne voit donc pas de contagion.

Apple (+1,3%), Amazon (+2,6%) et Meta Platforms (+1,1%) publieront leurs comptes après la clôture de Wall Street...