Wall Street se redresse malgré Netflix

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine remonte un peu, après sa correction de la veille. Le DJIA regagne 0,53% à 34.001 pts et le S&P 500 0,35% à 4.149 pts. Le Nasdaq s'adjuge 0,28% à 13.824 pts malgré les chiffres décevants de Netflix. Le baril de brut WTI fléchit de 0,7% à 62,2$, alors que l'once d'or se raffermit à 1.793$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence. Le bitcoin prend 1% sur Bitfinex à 56.200$ environ. Le rendement des bons du Trésor US à 10 ans s'assagit à 1,58%.

D'après le Département américain à l'Energie ce mercredi, les stocks domestiques US de brut hors réserve stratégique, pour la semaine close au 16 avril, ont augmenté de 0,6 million de barils en comparaison de la semaine antérieure, ce qui contraste avec la forte baisse observée une semaine plus tôt. Les stocks d'essence se sont inscrits en petite hausse de 0,1 million de barils. Les stocks de distillés ont baissé en revanche de 1,1 million de barils en comparaison de la semaine antérieure.

L'actualité économique sera un peu plus chargée demain jeudi, avec les inscriptions au chômage, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, les reventes de logements existants, l'indice des indicateurs avancés, ou encore l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City.

Les publications trimestrielles des entreprises s'accélèrent quant à elles à Wall Street, au lendemain des annonces de Netflix. Anthem, Baker Hughes, Whirlpool, Halliburton, Verizon et Nasdaq Inc, sont notamment de la partie.

Sur le front sanitaire, la situation reste délicate, avec en particulier des records successifs de cas quotidiens en Inde. Les variants inquiètent toujours autant. En Europe, l'Agence européenne des médicaments a estimé que le vaccin anti-covid de Johnson & Johnson affichait des bénéfices supérieurs aux risques, mais demande qu'un avertissement soit associé au vaccin. La Maison blanche, de son côté, se passe bien du vaccin J&J et vient d'indiquer que les USA allaient atteindre l'objectif de Biden des 200 millions d'inoculations en 100 jours dès cette semaine.

Concernant les plans américains de relance, les sénateurs républicains vont proposer un package de 600 à 800 milliards de dollars pour les infrastructures, qui serait financé par les usagers et les fonds non utilisés de soutien face au coronavirus. Quoi qu'il en soit, le plan Biden plus vaste prévaut pour l'heure. De son côté, Jerome Powell, le président de la Fed, a indiqué aux sénateurs que la banque centrale restait engagée à limiter la poussée de l'inflation cette année.

L'actualité entreprises est dominée par Netflix, le géant de la vidéo en streaming, dont la croissance des abonnements est ressortie très inférieure aux attentes, alors que les consommateurs émergent des confinements et que la concurrence menace. Apple a pour sa part introduit hier soir de nouveaux produits, dont un iPad Pro aux puces M1...

Netflix (-7%) avait engrangé en 2020 un nombre record de nouveaux abonnés avec la crise sanitaire. Toutefois, 2021 se présente nettement moins bien : le géant de la vidéo en streaming, qui fait aussi face à une concurrence accrue (Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video...), a publié mardi soir des chiffres d'abonnements décevants. Cependant, malgré le ralentissement de la croissance des abonnés, la hausse des prix des abonnements intervenue en février aux Etats-Unis et au Canada a permis à Netflix d'afficher des bénéfice et des revenus supérieurs aux attentes du marché. Le bénéfice net du groupe a ainsi atteint 1,7 milliard de dollars au 1er trimestre, soit 3,75$ par action, un chiffre supérieur aux attentes (2,98$). Les revenus ont grimpé de 24,2% pour atteindre 7,16 Mds$ contre 7,14 Mds$ de consensus.

Côté abonnés, Netflix a fait état d'une hausse de moins de 4 millions de nouveaux comptes payants au 1er trimestre 2021, après +8,5 millions au T4 2020, et alors que la compagnie avait elle même indiqué il y a trois mois miser sur un ajout de 6 millions d'abonnés au 1er trimestre. De plus, pour le 2e trimestre en cours, Netflix dit s'attendre à une progression limitée à 1 million de nouveaux abonnés, ce qui serait le moins bon score de son histoire... Les analystes s'attendaient à 6,34 millions de nouveaux abonnés payants au T1 et à 4,2 millions au T2, selon FactSet.

Dans une lettre aux actionnaires, la direction explique notamment la déception par un devancement d'abonnements observé en 2020 en raison du Covid, ainsi que par l'offre moins importante de contenus prévue au 1er semestre 2021, en raison des difficultés de tournage de films et séries rencontrées pendant la pandémie. Le groupe a par ailleurs annoncé un programme de rachat d'actions portant sur 5 Mds$, et a aussi affirmé qu'il comptait investir plus de 17 Mds$ de cash pour financer de nouveaux contenus cette année. Netflix s'attend à ce que les abonnements "ré-accélèrent" au 2e semestre 2021, à l'occasion de la sortie sur la plateforme de streaming de nombreuses séries.

Verizon (-1%) , l'opérateur télécom américain, a annoncé un solide début d'année 2021, marqué par une robuste performance opérationnelle et une croissance des revenus wireless. Le bénéfice par action a été de 1,27$ contre 1$ un an avant. Le bénéfice ajusté par titre a représenté quant à lui 1,31$, contre 1,26$ un an plus tôt. Les revenus opérationnels se sont appréciés de 4%. Les revenus consommateurs totaux ont grimpé de 4,7% à 22,8 milliards de dollars, alors que les revenus entreprises ont été de 7,8 milliards, en hausse de 1,3%. Les recettes totales ont été de 32,9 milliards. Le bénéfice net a progressé de 25% à 5,4 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a atteint 12,2 milliards, contre 11,9 milliards un an avant. Le consensus était de 1,29$ de bpa ajusté pour 32,46 milliards de dollars de revenus.

Nasdaq Inc (+1%), dont le cours de bourse est au sommet, a annoncé ce jour une augmentation de 10% de son dividende trimestriel à 54 cents, ainsi que des comptes trimestriels supérieurs aux attentes. L'opérateur boursier a dégagé un bénéfice ajusté trimestriel par action de 1,96$ sur le trimestre clos fin mars, contre 1,74$ de consensus. La volatilité accrue des marchés et l'arrivée des 'traders sociaux', ainsi que le développement des applications mobiles de trading, ont sans doute contribué à ce succès, les volumes de trading ayant été copieux sur le trimestre. 275 nouvelles introductions en bourse ont été recensées sur la période, dont... 196 SPACs. Parmi les récentes introductions majeures, comptent Coinbase et Bumble.

Halliburton (-3%), le groupe multinational parapétrolier, basé à Houston, a annoncé pour son premier trimestre un bénéfice net de 19 cents par titre sur une base diluée, ainsi qu'un cash flow des activités opérationnelles de 203 millions de dollars et un free cash flow de 157 millions. Le bénéfice net consolidé a été de 170 millions de dollars, contre une perte de 235 millions sur le trimestre antérieur. Le bénéfice opérationnel a atteint 370 millions (350 millions sur une base ajustée). Les revenus ont atteint 3,45 milliards, en baisse de 31%. Le consensus était de 17 cents de bpa ajusté et 3,36 milliards de dollars de recettes.

Baker Hughes (-1%), le groupe parapétrolier américain basé à Houston, a publié pour son premier trimestre des revenus de 4,8 milliards de dollars, en déclin de 13% séquentiellement et de 12% en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice opérationnel GAAP a été de 164 millions de dollars, en retrait de 10% en séquentiel. Le bénéfice opérationnel ajusté a atteint 270 millions de dollars, en baisse de 42% en séquentiel mais en hausse de 13% en comparaison de l'année antérieure. Le bénéfice ajusté par action est ressorti positif de 12 cents. Le consensus était de 11 cents de bpa ajusté pour 4,8 milliards de dollars de revenus. La perte GAAP par action s'est établie à 61 cents sur le trimestre. Le cash flow des activités opérationnelles a été de 678 millions.

Anthem (-1%), ex-Wellpoint, firme américaine d'assurance maladie, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 1,67 milliard de dollars soit 6,71$ par action, contre 1,52 milliard de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 7,01$, contre un consensus FactSet de 6,38$. Les revenus se sont appréciés de plus de 9% en glissement annuel à 32,4 milliards de dollars, contre 33 milliards de consensus. Les primes ont augmenté de 8,5% à 27,7 milliards de dollars, contre 28,1 milliards de consensus de place. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le groupe espère un bénéfice ajusté par action "plus élevé" que 25,1$, contre un consensus de 24,7$.

CSX (+5%), le groupe ferroviaire américain, a raté le consensus de profit sur le premier trimestre fiscal. Le bénéfice par action a été de 93 cents, contre 95 cents de consensus. Les perturbations opérationnelles ont pesé sur le bénéfice, qui a baissé de 7%. Les revenus totaux ont été de 2,81 milliards de dollars, en ligne avec les attentes des analystes, mais en recul de 1,5% en glissement annuel. Le bénéfice opérationnel trimestriel a régressé de 7% à 1,1 milliard de dollars.

Boeing (+1%). Le bureau de l'inspecteur général du département du Transport va examiner entre autres la décision prise en novembre par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) de lever l'interdiction de vol visant le 737 MAX.

Coinbase (stable). La Deutsche Börse retire provisoirement Coinbase de la plateforme allemande de transactions électroniques Xetra et de la bourse de Francfort, après la séance de vendredi, en raison de l'absence d'une donnée de référence.

Amazon (stable) lance pour sa part une technologie biométrique permettant aux clients de ses magasins Whole Foods dans la région de Seattle de payer avec la paume de leur main...