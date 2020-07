Wall Street se redresse, mais Netflix souffre

Wall Street se redresse, mais Netflix souffre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine, qui consolidait hier soir sur fond de tensions sino-américaines et de craintes sur la propagation du nouveau coronavirus (-0,5% sur le DJIA et -0,73% sur le Nasdaq), reprend de la hauteur avant bourse ce vendredi. Ainsi, l'indice large S&P500 remonte de 0,6% et le Nasdaq de 1%, alors que l'indice historique DJIA avance de 0,4%. Le baril de brut WTI régresse de 0,5% à 40,6$, tandis que le Brent de la mer du Nord cède 0,6% sur les 43$. L'once d'or grappille 0,4% à 1.808$.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux Etats-Unis, les mises en chantier de logements pour le mois de juin 2020 sont ressorties au nombre de 1,186 million d'unités, contre un consensus de marché de 1,195 million et un niveau de 0,974 million un mois plus tôt. Les permis de construire, quant à eux, se sont établis sur un rythme de 1,241 million d'unités, contre 1,298 million de consensus et 1,22 million un mois auparavant.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de juillet, mesuré par l'Université du Michigan, sera annoncé à 16 heures (consensus 79).

Hier soir, les places boursières avaient consolidé dans des proportions diverses, après des signaux contradictoires sur l'économie chinoise et dans un environnement quelque peu plombé par les tensions entre Pékin et Washington et les doutes sur la vigueur de la reprise économique. La Banque centrale européenne (BCE) n'avait pas vraiment surpris, marquant une pause sous forme de statu quo, tout en confirmant sa volonté de rester accommodante aussi longtemps qu'il sera nécessaire.

Angela Merkel a indiqué s'attendre à des négociations "très très difficiles" à Bruxelles en raison des très grandes divergences entre dirigeants sur le futur budget de l'Union européenne et le projet de plan de relance de 750 milliards d'euros face à la crise du coronavirus. "Nous nous rendons tous à ces négociations avec beaucoup d'énergie mais je dois dire que les différences sont toujours très très grandes et donc je ne peux pas encore dire si nous parviendrons dès cette fois à une solution", a précisé la chancelière allemande à son arrivée pour ce sommet de deux jours.

L'actualité sanitaire demeure quant à elle adverse, en particulier aux Etats-Unis, au Brésil ou en Inde. Selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés dans le monde depuis l'émergence du virus s'élève désormais à 13,83 millions, l'épidémie ayant fait 590.608 morts.

Au moins 77.000 nouveaux cas de contamination ont été recensés aux Etats-Unis au cours des vingt-quatre dernières heures, le total quotidien le plus élevé depuis le début de l'épidémie, selon un décompte Reuters. Le nombre de morts est aussi en hausse et près de 1.000 décès ont été enregistrés jeudi. Le nombre actuel de 77.217 cas dépasse le précédent record établi vendredi. En juin, les cas ont augmenté en moyenne de 28.000 par jour, selon un décompte de Reuters. En juillet, ils ont augmenté en moyenne de 57.625 par jour... Selon l'Université Johns Hopkins, 3,576 millions de cas ont été confirmés aux USA depuis le début de la pandémie, le virus ayant fait 138.360 victimes américaines.

Le docteur Anthony Fauci, principal expert du gouvernement américain en matière de maladies infectieuses, a estimé que les cas pourraient bientôt dépasser les 100.000 par jour si les Américains ne prenaient pas les mesures nécessaires.

Le Brésil, second pays le plus touché par le virus, a dépassé le cap des deux millions de cas hier jeudi. Le nombre total de décès a grimpé à 76.688, et le nombre total d'infection est de 2.012.151 dans le pays.

Le nombre de cas en Inde a dépassé la barre du million vendredi, selon les données du ministère de la Santé, à 1,003 million pour 25.602 décès. L'épidémie se propage désormais dans les petites villes et les campagnes après la levée du confinement.

Israël a rétabli pour sa part ce vendredi des restrictions sur les commerces et les loisirs pour ce week-end face à la résurgence des cas. Les habitants pourront sortir de chez eux mais centres commerciaux, magasins, piscines, zoos et musées seront fermés de vendredi après-midi à dimanche matin, a annoncé le gouvernement local. Un confinement plus strict pourrait même être imposé tous les week-ends à partir de vendredi prochain si les députés approuvent cette mesure...

Le nombre de cas confirmés en Allemagne a grimpé à 200.843, soit 583 cas de plus que la veille, selon les données publiées vendredi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Quatre décès supplémentaires ont été enregistrés pour un total de 9.082 morts depuis le début de l'épidémie.

L'Espagne a enregistré jeudi 580 nouveaux cas, niveau qui n'avait plus été atteint depuis le 10 mai, en raison notamment d'une flambée des infections dans les régions de Catalogne et de l'Aragon. Le bilan total s'établit désormais à 258.855 infections. D'après le ministère espagnol de la Santé, le nombre de décès s'élève à 28.416, trois morts de plus que mercredi. Les autorités ont remis en place des restrictions en Catalogne, notamment dans la ville de Lleida où environ 160.000 personnes sont concernées par le confinement à domicile. Les autorités catalanes ont exhorté ce vendredi les habitants de Barcelone à rester chez eux et à ne pas former de groupe de plus de dix personnes...

Les valeurs

Netflix, géant américain de la vidéo en streaming, abandonne 7% avant bourse à Wall Street. Le groupe, qui a promu Ted Sarandos, son 'Mr Hollywood', au rang de co-directeur général, a livré hier soir des perspectives quelque peu décevantes. Les revenus du second trimestre fiscal se sont élevés à 6,15 milliards de dollars, dépassant le consensus de marché avec, sans doute, l'effet des mesures de confinement. Le bénéfice par action, à 1,59$, a en revanche manqué le consensus de marché. L'Amérique du Nord a contribué largement à la progression des nouveaux clients (2,94 millions de nouveaux clients aux USA et au Canada), devant l'EMEA (2,75 millions) et l'Asie (2,66 millions).

Quoi qu'il en soit, les opérateurs s'inquiètent pour certains d'un potentiel ralentissement de croissance du groupe. Reed Hastings dispose certes désormais d'un co-dirigeant talentueux, mais l'objectif fourni hier soir en termes d'abonnements déçoit. Le groupe entend conquérir 2,5 millions de nouveaux clients sur le troisième trimestre, alors que les analystes espéraient en moyenne plus de 5 millions d'abonnés supplémentaires. Sur le seul second trimestre, Netflix avait récupéré 10,1 millions de nouveaux abonnés payants, contre 8,3 millions de consensus. Le groupe a terminé ainsi ce second trimestre avec un total de près de 193 millions d'abonnés.

Boeing. British Airways, premier opérateur mondial de Boeing 747, a annoncé le retrait immédiat de sa flotte d'avions de ligne gros-porteur. "C'est avec une grande tristesse que nous confirmons notre proposition de retirer l'ensemble de notre flotte de Boeing 747 avec effet immédiat", a déclaré le groupe. Le 747 devait opérer ses derniers vols pour British Airways en 2024, après plus de 50 ans de service.

United Airlines et son syndicat de pilotes ont scellé un accord afin de limiter les licenciements cet automne.

Microsoft, le géant informatique de Redmond, a annoncé avoir réduit ses effectifs dans plusieurs zones géographiques et plusieurs services, sans toutefois entrer dans le détail.

Twitter estime à 130 le nombre de comptes certifiés de personnalités et d'entreprises qui ont été la cible de pirates lors de l'attaque intervenue mercredi. Cette attaque a permis à des pirates de prendre le contrôle des comptes du candidat à la présidence américaine Joe Biden, de la star de télé-réalité Kim Kardashian ou encore du patron de Tesla Elon Musk et de publier des messages en leur nom, a expliqué jeudi le site de microblogging. L'ancien président Barack Obama ou le milliardaire Warren Buffett ont aussi été ciblés.

State Street a annoncé pour son second trimestre 2020 un bénéfice par action de 1,88$ à rapprocher d'un consensus de 1,61$. Les revenus ont totalisé quant à eux 2,94 milliards de dollars, contre 2,87 milliards de consensus de marché. Le titre ne réagit pas vraiment à ce net dépassement des prévisions.

BlackRock a également dépassé facilement le consensus sur le trimestre clos. Sur le trimestre clos en juin, le bénéfice par action a représenté 7,85$, en croissance de 22% en glissement annuel, contre un consensus de 6,97$. Les revenus se sont améliorés de 4% à 3,65 milliards de dollars. Le total des actifs sont gestion a augmenté de 7% à environ 7.320 milliards de dollars. BlackRock assiste par ailleurs la Fed dans ses rachats d'obligations corporate.

eBay. Reuters croit savoir que le géant américain du commerce en ligne pourrait bientôt désigner l'acquéreur de ses activités de petites annonces, le deal étant susceptible d'atteindre un montant de 10 milliards de dollars.

Tesla. Le titre demeure très volatil après ses records, et consolidait hier de 2,9% sur les 1.500$. Credit Suisse a tout simplement doublé son objectif de cours à 1.400$ sur le dossier, contre 700$ auparavant. Néanmoins, ce cours-cible demeure inférieur aux derniers niveaux cotés, et le broker estime que la valeur est 'pricée pour la perfection', avec une capitalisation boursière de 278 milliards de dollars. Autrement dit, le groupe d'Elon Musk n'a pas intérêt à décevoir...

JB Hunt, l'entreprise américaine de transport de marchandises, a dévoilé hier soir, après la clôture de Wall Street, des résultats supérieurs aux attentes de marché. Ces annonces pourraient signaler une reprise du secteur du transport, après des mois difficiles du fait de la crise sanitaire et des mesures de confinement.