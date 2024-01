Wall Street se redresse, au terme d'une semaine éprouvante

(Boursier.com) — Wall Street se redresse un peu ce vendredi, après une nouvelle batterie de statistiques. Le S&P 500 remonte de 0,64% à 4.718 pts. Le Dow Jones avance de 0,34% à 37.569 pts. Le Nasdaq gagne quant à lui 0,70% à 14.612 pts. La place américaine tente donc de se ressaisir au terme d'une première semaine boursière 2024 délicate, marquée par des corrections des titres des 'Magnificent Seven' et en particulier d'Apple au plus bas de huit semaines suite à deux dégradations de brokers... Les derniers chiffres robustes de l'emploi US ont aussi été diversement appréciés, alors que les opérateurs considèrent qu'un marché du travail trop résistant limite la capacité d'action de la Fed. L'ISM des services traduit quant à lui un ralentissement...

D'après le Département américain au Travail ce vendredi, les créations d'emplois non agricoles du mois de décembre 2023 se sont établies au nombre de 216.000, largement supérieures au consensus qui n'était que de 160.000. Le taux de chômage est ressorti à 3,7% contre 3,8% de consensus. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,4% en comparaison du mois antérieur contre 0,3% de consensus. Le taux de participation à la force de travail a été de 62,5%. Les créations de postes dans le privé ont été au nombre de 164.000, contre 130.000 de consensus et 136.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. Les créations d'emplois totales de novembre se sont affichées à 173.000 en lecture révisée contre 199.000 auparavant estimé.

Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain avait fait ressortir quant à lui 164.000 créations de postes pour le mois de décembre, contre un consensus FactSet de 125.000 et une lecture révisée de 101.000 pour le mois antérieur. "Nous revenons à un marché du travail très aligné sur le niveau d'embauche d'avant la pandémie. Même si les salaires n'ont pas été à l'origine de la récente poussée d'inflation, maintenant que la croissance des salaires a reculé, tout risque d'une spirale salaires-prix a pratiquement disparu", juge Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP. Les créations d'emplois ont augmenté pour le quatrième mois consécutif, grâce à une forte progression des embauches dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie. La construction a tenu bon malgré les taux d'intérêt élevés, mais l'industrie manufacturière a continué à connaître des difficultés, enregistrant un nouveau mois de pertes. Les petites entreprises de 1 à 49 salariés ont créé 74.000 emplois en décembre, alors que les entreprises de 50 à 249 employés ont créé 58.000 postes. Les entreprises de 500 personnes et plus ou généré 40.000 emplois.

L'indice ISM des services américains pour le mois de décembre 2023 s'est affiché à 50,6, contre 52,6 de consensus FactSet et 52,7 un mois avant. L'indicateur signale donc un net ralentissement de croissance. L'indice des commandes nouvelles de décembre s'est établi à 52,8 contre 55,5 en novembre.

Les commandes industrielles américaines du mois de novembre 2023 ont augmenté de 2,6% en comparaison du mois antérieur, contre +1,8% de consensus de marché et -3,4% un mois plus tôt.

Ailleurs dans le monde ce matin, l'indice PMI des services japonais de décembre s'est affiché en territoire d'expansion à 51,5. Les ventes allemandes de détail ont en revanche corrigé bien plus que prévu (-2% hors ajustements et en glissement annuel pour le mois de novembre, -2,5% d'un mois sur l'autre et après ajustements). Les chiffres préliminaires des prix à la consommation dans la zone euro ont montré un rebond en ligne avec les anticipations. Le taux d'inflation annuel dans la région est en effet estimé à 2,9% en décembre, contre 2,4% le mois précédent selon les données préliminaires d'Eurostat. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (6,1%, comparé à 6,9% en novembre), suivi des services (4,0%, stable comparé à novembre), des biens industriels hors énergie (2,5%, comparé à 2,9% en novembre) et de l'énergie (-6,7%, comparé à -11,5% en novembre). En séquentiel, les prix devraient avoir progressé de 0,2%... L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatiles, devrait atteindre 3,4% contre 3,6% en novembre. Un niveau conforme aux attentes du marché.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1,7% ce jour à 73,4$. L'once d'or gagne 0,9% à 2.067$. L'indice dollar cède 0,4% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,32% désormais, contre 3,96% sur le 10 ans et 4,13% sur le 30 ans... L'outil FedWatch du CME Group fait ressortir une probabilité de 93% d'un nouveau statu quo monétaire le 31 janvier à l'issue de la prochaine réunion FOMC. Pour la réunion des 19 et 20 mars, l'outil donne 69% de probabilité d'une baisse des taux à 5-5,25% et 26% de 'proba' d'un statu quo. Notons que les anticipations de baisse des taux sont considérablement remontées depuis deux heures.

Les valeurs

Apple (stable) hésite à Wall Street après avoir déploré deux dégradations de brokers cette semaine. Le sous-traitant taïwanais de production électronique Foxconn, principal assembleur de l'iPhone d'Apple, a prévenu ce vendredi qu'il s'attendait à un recul des revenus au premier trimestre, sur une base de comparaison exigeante et dans un contexte de faiblesse de la demande. Néanmoins, le premier trimestre est traditionnellement plus creux pour le groupe, et les revenus avaient atteint un record l'an dernier, à la même époque, avec la reprise post-covid. Foxconn a aussi publié pour son quatrième trimestre des revenus en retrait de 5,4% à 1.851 milliards de dollars de Taïwan, battant de peu le consensus. Les revenus du mois passé ont été de 460 milliards de dollars de Taïwan, soit environ 14,8 milliards de dollars. Les revenus du quatrième trimestre de l'activité d'électronique de consommation comprenant les smartphones ont été stables, reflétant le ralentissement de la demande.

Tesla (+1%) "rappelle" 1,6 million de voitures en Chine en raison d'un risque d'accident lié à l'Autopilot, indique Bloomberg. Tesla utilisera en fait la technologie de mise à niveau à distance des véhicules pour fournir des fonctions nouvellement développées aux véhicules afin de réduire les risques. Bloomberg observe que le "rappel" s'applique à pratiquement toutes les voitures que Tesla ait jamais vendues dans le pays. Cette décision fait écho à celle concernant 2 millions de véhicules aux Etats-Unis le mois dernier. Les voitures concernées en Chine ont été produites entre le mois d'août 2014 et décembre 2023, y compris les Model 3 et Y produits localement et les modèles premium importés, d'après l'administration locale.

Les conducteurs de Tesla pourraient abuser des fonctions de l'Autopilot, augmentant ainsi le risque de collision et posant un risque pour la sécurité, a indiqué le régulateur chinois. Le "rappel" reflète donc la réponse du constructeur texan le mois dernier à la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis, déterminant que le groupe d'Elon Musk n'en faisait pas assez pour garantir que les conducteurs utilisaient correctement l'Autopilot. La NHTSA avait déclaré qu'elle maintiendrait ouverte une enquête sur les défauts qui durerait plusieurs années pour surveiller l'efficacité des correctifs apportés par Tesla à 2 millions de voitures.

Costco Wholesale (+1%), le géant américain de la distribution, a affiché pour le mois de décembre des revenus totalisant 26,15 milliards de dollars, en augmentation de 9,9% en glissement annuel. Sur les 17 semaines se terminant fin décembre 2023, le groupe a affiché un chiffre d'affaires total de 82,9 milliards de dollars en augmentation de 5,9% en comparaison de l'année antérieure.

Constellation Brands (+3%), connu pour sa bière Corona, a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus décevants et un bénéfice supérieur aux attentes. Le groupe abaisse ses prévisions de revenus annuels. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 3,19$ contre 3$ de consensus. Les revenus trimestriels se sont établis quant à eux à 2,47 milliards de dollars contre 2,54 milliards de consensus. Le groupe maintient une guidance de bénéfice ajusté annuel par action allant de 12 à 12,2$, mais ne prévoit plus que 9,15 à 9,35 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, contre 9,6 à 9,8 milliards auparavant.

Microsoft (+1%). OpenAI, la firme soutenue par Microsoft, à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, discute avec des dizaines d'éditeurs au sujet d'accords de licence, indique Bloomberg. Dans une interview, un responsable d'OpenAI qualifie les discussions d'"actives" et de "positives" et déclare : "Vous avez vu des accords annoncés, et il y en aura d'autres à l'avenir". L'article rappelle aux lecteurs qu'OpenAI a déjà signé des accords avec Axel Springer et Associated Press. Le dirigeant affirme par ailleurs qu'OpenAI était "au milieu d'une négociation très active et productive" avec le New York Times jusqu'à ce que le journal intente une action en justice pour violation du droit d'auteur le mois dernier... La boutique d'OpenAI va par ailleurs bientôt ouvrir ses portes. Après un léger retard, la startup à l'origine de ChatGPT devrait lancer la semaine prochaine son magasin en ligne GPT, annoncé lors de la conférence DevDay en novembre dernier, comme l'indique un mail adressé aux utilisateurs de GPT Builder, relayé par 'The Verge'. "Cher GPT Builder, nous tenons à vous informer que nous lancerons le GPT Store la semaine prochaine", a ainsi annoncé OpenAI, invitant les utilisateurs qui souhaitent partager leur GPT dans la boutique à "revoir nos politiques d'utilisation mises à jour et les directives de la marque GPT pour s'assurer que (son) GPT est conforme".

ExxonMobil (+1%) a indiqué qu'il allait déprécier pour environ 2,5 milliards de dollars d'actifs californiens au quatrième trimestre et a par ailleurs précisé que la baisse des prix de l'énergie allait réduire son résultat opérationnel. Le profit opérationnel pourrait chuter à environ 8,9 milliards de dollars, en baisse de 30% en glissement annuel. Exxon a déclaré que les propriétés pétrolières et gazières situées le long de la côte sud de la Californie devraient subir une dépréciation allant de 2,4 à 2,6 milliards de dollars. La startup énergétique Sable Offshore avait accepté il y a plus d'un an de payer 643 millions de dollars pour les actifs. Les défis persistants dans l'environnement réglementaire de l'État ont entravé les progrès dans la reprise des opérations, a déploré le groupe. Les majors pétrolières se détournent de la Californie en raison de champs pétrolifères matures et des politiques environnementales de l'État...

Exxon a aussi indiqué son intention de procéder à une dépréciation d'environ 250 millions de dollars dans son activité chimique. La baisse des prix du pétrole a affecté quant à elle les bénéfices de 600 millions de dollars, mais cela a été partiellement compensé par la hausse des marchés du gaz naturel. La baisse de 1,6 milliard de dollars des bénéfices du raffinage a été en partie atténuée par un gain de 1,2 milliard de dollars sur les produits dérivés.