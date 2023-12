Wall Street se cherche encore, avant le rapport sur l'emploi

(Boursier.com) — Wall Street demeure hésitant avant bourse ce jeudi, le S&P 500 s'adjugeant 0,1% et le Nasdaq 0,3%, contre un repli de 0,1% sur le Dow Jones. La place américaine peine à trouver sa direction après le beau rallye du mois de novembre alimenté par les espoirs de pic des taux, d'inflation contrôlée et d'atterrissage en douceur.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1% à 70,3$. L'once d'or gagne 0,2% à 2.051$. Sur le marché des changes, l'indice dollar fléchit de 0,3% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,62%, le 10 ans à 4,17% et le 30 ans à 4,27%. Les rendements sont remontés quelque peu sur des craintes relatives à une normalisation de politique monétaire au Japon.

Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage ont légèrement progressé la semaine passée. Le Département américain au Travail a fait état pour la semaine close au 2 décembre, d'inscriptions au chômage au nombre de 220.000, en hausse de 1.000 par rapport à la semaine antérieure - niveau conforme aux attentes du marché. La moyenne à quatre semaines s'établit à 220.750, en hausse de 500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 25 novembre ressort à 1,861 million, en repli de 64.000 sur sept jours (1,910 million de consensus).

La dernière étude Challenger, Gray & Christmas sur le sujet a fait ressortir les annonces de 44.510 suppressions de postes durant le mois de novembre, contre 36.836 un mois auparavant. Ainsi, ces annonces de licenciements programmés ont augmenté de 24% d'un mois sur l'autre.

Hier, le dernier rapport d'ADP a fait ressortir des créations de postes dans le privé au nombre de 103.000 en novembre, à comparer à un consensus FactSet de 120.000, et à un niveau révisé en baisse à 106.000 pour le mois d'octobre. La précédente lecture d'octobre était de 113.000. Le mois dernier a été marqué par une croissance modérée des embauches et un nouveau ralentissement des gains salariaux, selon ADP. Les biens et les services ont connu une faiblesse, les loisirs, l'hôtellerie et l'industrie manufacturière affichant des baisses. Les entreprises de taille moyenne de 50 à 249 salariés ont tout de même généré 71.000 postes en novembre et les grandes 33.000. "Les restaurants et les hôtels ont été les plus grands créateurs d'emplois pendant la reprise post-pandémique. Mais cette impulsion est derrière nous, et le retour à la tendance dans les loisirs et l'hôtellerie suggère que l'économie dans son ensemble connaîtra une croissance des embauches et des salaires plus modérée en 2024", résume la cheffe économiste Nela Richardson.

Les stocks de grossistes et les chiffres du crédit à la consommation sont encore attendus ce jeudi.

Enfin, les marchés suivront demain vendredi très attentivement le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi du mois de novembre (consensus FactSet à 3,9% de chômage, 172.500 créations de postes dont 145.000 dans le privé, +0,3% pour le salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur), ainsi que l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour décembre (consensus 61,6).

Notons également que la réunion monétaire du FOMC de la Fed des 12 et 13 décembre approche, ce qui implique une période de blackout durant laquelle les responsables de la banque centrale américaine, pour une fois, se taisent. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est de 97,5% que la Fed opte pour un statu quo monétaire et laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50% sur les fed funds. Il s'agit de la dernière réunion monétaire de l'année pour la banque. L'outil FedWatch montre qu'un assouplissement monétaire serait possible dès la réunion des 19 et 20 mars 2024, avec une probabilité de 51,7% d'une baisse de taux d'un quart de point...

Dans l'actualité des entreprises, Chewy, Braze et C3.ai, publiaient hier soir leurs derniers résultats financiers trimestriels. Broadcom, Lululemon Athletica, Dollar General, The Cooper Companies, DocuSign et Ciena, sont de la partie ce jeudi. Hello Group et Johnson Outdoors annonceront enfin vendredi.

Les valeurs

GameStop, l'ex-"meme stock" vedette de Wall Street, perd du terrain après sa publication trimestrielle. Le détaillant américain en jeux vidéo a ainsi raté le consensus de ventes sur le trimestre écoulé. Le groupe texan a affiché un chiffre d'affaires de 1,08 milliard de dollars pour la période close, son troisième trimestre fiscal, ce qui traduit un déclin de 9%. Le consensus était de 1,18 milliard. Les trois catégories de produits du groupe ont régressé. En revanche, GameStop a affiché une perte par action d'un cent par titre seulement, contre -8 cents de consensus. Le contrôle des dépenses a donc permis de préserver la rentabilité. Le président exécutif et principal actionnaire de GameStop, Ryan Cohen, a rappelons-le pris les fonctions additionnelles de directeur général en septembre. Avant-hier, le conseil d'administration a approuvé une nouvelle politique qui donne à Cohen le pouvoir de gérer le portefeuille d'investissement de l'entreprise. GameStop disposait de 909 millions de dollars de trésorerie et équivalents et de 300 millions de dollars de titres négociables en fin de période.

Veeva Systems, groupe software américain qui fournit des solutions dans le cloud à l'industrie pharmaceutique, a une fois encore dépassé les attentes de marché pour son troisième trimestre fiscal, mais cédait hier soir 3% après les annonces à Wall Street. Les revenus trimestriels ont été de 616 millions de dollars, en croissance de 12%, alors que les revenus d'abonnements ont été de 495 millions, en hausse de 12% également. Le bénéfice ajusté a représenté 219 millions de dollars, soit une croissance de 19% en glissement annuel. Le bpa ajusté a été de 1,34$, contre 1,13$ par titre un an auparavant. Le consensus était de 1,28$ de bpa ajusté pour 615 millions de dollars de revenus. Pour l'exercice clos fin janvier 2024, le groupe envisage des revenus de 2,36 à 2,37 milliards de dollars, ainsi qu'un bpa ajusté de 4,59$.

C3.ai, l'un des groupes américains vedettes de l'intelligence artificielle, qui propose une plateforme complète de développement d'applications d'IA d'entreprise et une famille d'applications d'IA d'entreprise clés en main, dévisse suite à sa publication trimestrielle. Il a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations et a fourni des perspectives préoccupantes. La perte d'exploitation ajustée pour l'exercice fiscal devrait ressortir à 135 millions de dollars, contre une précédente guidance allant jusqu'à 100 millions de dollars. Le groupe californien de Redwood City, qui avait lancé en mars des produits dotés d'IA générative, a précisé hier soir qu'il allait dépenser plus que prévu pour profiter de l'enthousiasme suscité par le segment. Ces investissements dans l'IA générative devrait faire pression à court terme sur les flux de trésorerie disponibles et la rentabilité. C3.ai s'attend ensuite à des flux de trésorerie positifs pour l'exercice se terminant en avril 2025.

Pour le deuxième trimestre fiscal juste clos, les revenus ont augmenté de 17% pour atteindre 73,2 millions de dollars - à comparer à un consensus de 74 millions. La perte ajustée par action est ressortie à 13 cents sur ce trimestre clos fin octobre, contre un consensus de -18 cents.

McDonald's a glissé hier quelques éléments concernant son concept CosMc's de café semblant destiné à concurrencer Starbucks. Le groupe de restauration rapide avait déjà fait allusion à ce concept durant l'été. Chris Kempczinski, le directeur général de McDonald's, avait indiqué que CosMc's était un concept de petit format affichant l'ADN McDonald's mais une personnalité propre. Hier, le dirigeant a livré quelques nouveaux éléments durant un événement investisseurs, après avoir détaillé les plans d'expansion du groupe. McDonald's souhaite donc se lancer dans le secteur du café de spécialité, catégorie jugée "attrayante et en croissance rapide" selon Kempczinski. Le groupe entend tester le nouveau concept pour voir si les gens passeront chez CosMc's l'après-midi pour acheter un churro, une infusion (...) ou une boisson personnalisable. Ces produits pourraient être associés à des biscuits, glaces ou sandwichs. Kempczinski a toutefois bien prévenu qu'il ne s'agissait pour l'heure que d'un test. Un emplacement ouvrira à Bollinbrook, Illinois, dès cette semaine.

Dollar General, le détaillant discount américain, a publié pour son troisième trimestre fiscal, clos début novembre, des revenus de 9,7 milliards de dollars, en augmentation de 2,4% en glissement annuel. L'activité a toutefois baissé de 1,3% à comparable. Le bénéfice opérationnel a chuté de 41% à 434 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action a baissé de 46% à 1,26$. Le bénéfice net consolidé a reculé de 47% à 276 millions de dollars. Le consensus était de 1,19$ de bénéfice ajusté trimestriel par action pour 9,64 milliards de dollars de revenus. Dollar General continue de s'attendre à une croissance des ventes nettes comprise entre 1,5 et 2,5% sur l'exercice 2023. L'évolution des ventes des magasins comparables est anticipée entre -1% et une stagnation. Le bénéfice par action est attendu entre 7,10 et 7,60$, soit une baisse de 29 à 34%.

Ciena, l'équipementier américain de réseau, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal 2023, clos fin octobre, des revenus de 1,13 milliard de dollars, un bénéfice net de 62 cents par titre en GAAP et un bénéfice ajusté par action de 75 cents. Le consensus pour le trimestre clos était de 69 cents de bénéfice ajusté par action pour 1,09 milliard de dollars de revenus. Il est donc assez facilement dépassé. Les revenus trimestriels sont à comparer aux 971 millions de dollars de l'an dernier. Sur l'exercice, Ciena a affiché des ventes totales de 4,39 milliards, contre 3,63 milliards de dollars en 2022.

AbbVie a annoncé le rachat de Cerevel Therapeutics dans le cadre d'une transaction de 8,7 milliards de dollars qui renforcera son pipeline dans les neurosciences. Le laboratoire va débourser 45$ par action Cerevel en cash. La proie d'AbbVie développe notamment des médicaments contre la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la psychose, l'épilepsie (...). Son médicament expérimental, l'emraclidine, est en phase d'essais en tant que traitement contre la schizophrénie. L'opération présente une prime de 73% par rapport aux cours du 1er décembre, avant que des rumeurs ne commencent à circuler sur un deal potentiel. Les revenus d'Humira, qui ont dépassé les 21 milliards en 2022, devraient être inférieurs à 9 milliards l'année prochaine. Les ventes d'Imbruvica, le traitement d'AbbVie contre la leucémie, ont chuté de 20% au troisième trimestre...

Chewy décroche à Wall Street. Le distributeur américain de produits pour animaux domestiques a abaissé en effet ses estimations de ventes annuelles et de profits. Il a aussi fait état de la nomination de David Reeder en tant que directeur financier. Pour son troisième trimestre, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 15 cents, contre 9 cents de consensus et 1 cent pour la période comparable de l'an dernier. Les revenus ont totalisé quant à eux 2,74 milliards de dollars, ratant de peu le consensus. Ils se situaient à 2,53 milliards sur la période correspondante, l'an passé. Chewy a réduit ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année entre 11,08 et 11,1 milliards de dollars.

AMD, le concepteur américain de processeurs, rival de Nvidia dans les puces d'IA, a affiché ses ambitions hier. Lors d'un événement californien à San Jose, Lisa Su, directrice générale du groupe, a fourni quelques estimations particulièrement conséquentes concernant le potentiel du marché des puces d'intelligence artificielle, qui pourrait grimper à plus de 400 milliards de dollars sur les quatre prochaines années. Cela représente plus de deux fois le niveau anticipé en août. Le marché des puces IA pour centres de données est évalué à 45 milliards de dollars cette année... Le groupe se montre par ailleurs confiant dans le potentiel de son lineup MI300. Les nouvelles puces IA d'AMD afficheraient 2,4 fois plus de mémoire que le GPU H100 de Nvidia. Su affirme que ces nouvelles puces sont équivalentes au H100 en matière de capacité à former des logiciels d'IA et bien meilleures dans le processus d'exécution software...

Nvidia développe néanmoins dans le même temps ses puces de nouvelle génération. Le H100 sera ainsi remplacé par le H200 au premier semestre 2024. Nvidia devrait aussi proposer une toute nouvelle architecture pour le GPU plus tard dans l'année.