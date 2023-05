Wall Street : sans tendance, la dette américaine au centre des attentions

(Boursier.com) — Wall Street évolue sans réelle tendance en pré-séance, les investisseurs guettant toujours anxieusement les pourparlers autour du plafond de la dette américaine. Le président Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy se rencontreront à nouveau ce lundi pour discuter de la question après un appel téléphonique "productif", a annoncé dimanche le chef de file des républicains.

S'adressant à des journalistes à l'issue de cet appel, Kevin McCarthy a déclaré que les discussions avaient été "positives" et qu'elles reprendraient plus tard dans la journée de dimanche au niveau des équipes travaillant à une résolution de la crise. Plus tôt, Joe Biden a jugé inacceptables les dernières propositions des Républicains pour relever le plafond de la dette des Etats-Unis, tout en se disant prêt à réduire les dépenses avec des ajustements fiscaux pour parvenir à un accord. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a de son côté déclaré dimanche que les chances étaient "assez faibles" que les États-Unis puissent payer toutes leurs factures d'ici la mi-juin, soulignant l'urgence de la situation...

Sur le front monétaire, Jerome Powell a affirmé vendredi soir que la nécessité pour la Fed de relever davantage ses taux d'intérêt "n'était pas évidente", tandis que l'impact des hausses précédentes et du resserrement des conditions de crédit reste incertain. Le président de la Fed, qui s'est exprimé lors d'une conférence à Washington, a réaffirmé que l'institution prendrait ses décisions "réunion par réunion", mais a également souligné qu'après une année de hausses de taux rapides, elle "peut se permettre d'examiner les données et l'évolution des perspectives pour dresser des évaluations prudentes"... Selon l'outil 'Fedwatch' du CME Group, la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5 et 5,25% en juin est actuellement de près de 83%.

L'actualité macro et micro devrait rester limitée ce lundi alors qu'aucun indicateur macro n'est au programme et que seules quelques entreprises de second rang dévoileront leurs comptes trimestriels. Plusieurs membres de la Fed, dont James Bullard et Raphael Bostic doivent néanmoins s'exprimer dans la journée.

La parité euro / dollar atteint 1,08$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,4$. L'once d'or se traite 1.977$. Le Bitcoin se négocie autour des 26.880$ sur Coindesk.