Wall Street : sans tendance après la Fed, en attendant Apple

(Boursier.com) — Wall Street évolue sans grand changement au lendemain d'une nouvelle baisse assez prononcée après le nouveau resserrement monétaire de la Fed. La Réserve fédérale américaine a indiqué à l'issue de sa réunion de deux jours qu'elle relevait son principal taux d'intérêt de 25 points de base, comme attendu, et a ouvert la voie à une possible pause dans sa campagne de hausse des taux. Cette décision a été prise à l'unanimité, alors que plane aussi la menace d'un défaut sur la dette des Etats-Unis, aucun accord n'ayant pour l'heure été trouvé au Congrès sur un relèvement du plafond de la dette. L'objectif de taux des fonds fédéraux est ainsi porté entre 5% et 5,25%, au plus haut depuis 2007. Il s'agit de la dixième hausse consécutive du taux directeur de la banque centrale américaine depuis mars 2022.

Dans le communiqué accompagnant sa décision, ne figure plus le passage dans lequel le FOMC dit anticiper qu'un "raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié" afin d'atteindre l'objectif d'inflation de 2%. Il est en revanche écrit que les responsables de la Fed examineront l'évolution de l'économie, de l'inflation et des marchés financiers dans les prochaines semaines ou prochains mois pour "déterminer dans quelle mesure un resserrement supplémentaire pourrait être approprié". Les décisions seront prises "réunion après réunion" en fonction des données, a par ailleurs affirmé Jerome Powell lors de la conférence de présentation. Il a toutefois déclaré que la politique monétaire se trouvait désormais à un seuil proche de celui où une pause pourrait être nécessaire...

Alors que la BCE sera au centre des attentions en début d'après-midi, les opérateurs suivront également les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis (14h30), la productivité américaine non-agricole du premier trimestre (14h30) et la balance commerciale de mars (14h30).

L'actualité est également marquée par une nouvelle série de résultats d'entreprises, avec une autre contreperformance dans la tech du côté de Qualcomm en attendant Apple ce soir. Le secteur bancaire reste également surveillé comme le lait sur le feu puisqu'après la faillite de First Republic repris en urgence par JP Morgan, PacWest est à son tour au coeur des préoccupations.

Sur le marché pétrolier, le brut reprend un peu de hauteur après sa violente correction (+1%) avec un baril de Brent qui se négocie autour des 73$ à Londres (contrat échéance juillet). Sur le marché des devises, l'indice dollar est stable, à 101,1 pts, tandis que l'euro recule de 0,1% face au billet vert, à 1,105$. Enfin, le Bitcoin remonte de 2% à 29.190$ sur Coindesk.

Les valeurs

* PacWest est à son tour dans l'oeil du cyclone. La banque de Beverly Hills s'effondrait de plus de 50% dans les échanges post-séance à Wall Street après que 'Bloomberg' eut révélé qu'elle envisageait diverses options stratégiques, y compris une vente. Le groupe a réagi en affirmant que ses dépôts avaient augmenté depuis mars et a confirmé être en pourparlers avec plusieurs investisseurs potentiels. "La banque n'a pas connu de flux de dépôts inhabituels après la vente de First Republic Bank et d'autres nouvelles", a déclaré PacWest dans un communiqué. "Notre trésorerie et nos liquidités disponibles restent solides et ont dépassé nos dépôts non assurés... Récemment, la société a été approchée par plusieurs partenaires et investisseurs potentiels - des discussions sont en cours", a ajouté PacWest. "La société continuera d'évaluer toutes les options pour maximiser la valeur actionnariale".

La déclaration de la banque "offre peu de confiance au marché", explique à 'Bloomberg' Tim Waterer, analyste de marché chez KCM Trade. "Malgré les meilleurs efforts de Jerome Powell pour calmer le marché, rien n'indique que la crise bancaire soit terminée". PacWest n'est pas la seule banque régionale américaine sous le feu des projecteurs. Western Alliance Bancorp chutait de 38% hier soir, tandis que Comerica et Zions Bancorp abandonnaient plus de 10%. Signe que la crise de confiance qui ébranle le secteur bancaire régional américain est loin d'être terminée. Et ce malgré les propos rassurants des régulateurs, y compris de Jerome Powell hier soir, ou encore des patrons des grands établissements de Wall Street.

* Qualcomm perdait plus de 6% dans les échanges post-séance après l'annonce de prévisions décevantes alors que la demande de Smartphones reste atone, en particulier en Chine. Le géant américain des technologies mobiles table sur des revenus compris entre 8,1 et 8,9 milliards de dollars sur son troisième trimestre fiscal, contre un consensus de 9,25 Mds$. Le bpa ajusté est anticipé entre 1,20 et 1,70$ contre 2,20$ de consensus. La faible demande de téléphones a entraîné une accumulation de puces pour mobiles - la principale source de revenus de l'entreprise. La société s'attend maintenant à ce que le marché total des téléphones se contracte d'un pourcentage à un chiffre élevé en 2023. Les réductions de stocks par les clients se poursuivront probablement pendant encore deux trimestres, selon les prévisions de Qualcomm. "Le bon sens et l'attente générale étaient que le marché chinois allait rebondir", a déclaré Cristiano Amon lors de la conférence de présentation avec les analystes. "Nous n'avons pas encore vu ces signes", a précisé le DG cité par 'Bloomberg'.

À plus long terme, Qualcomm cherche à réduire sa dépendance aux smartphones en vendant plus de puces pour les voitures, les réseaux, l'informatique et les appareils portables. La société envisage des acquisitions qui accéléreraient cette diversification, a souligné le dirigeant. Sur son deuxième trimestre fiscal, la firme basée à San Diego a dégagé un bpa ajusté de 2,15$, en ligne avec les attentes, pour des revenus en baisse de 17% à 9,3 Mds$.