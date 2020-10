Wall Street : sans réelle tendance avant les 'stats'

Wall Street : sans réelle tendance avant les 'stats'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street est indécis en pré-séance. Malgré le rebond marqué en Europe, les futures sur les trois grands indices américains évoluent en ordre dispersé. Les investisseurs continuent à attendre (désespérément) un accord entre Démocrates et Républicains sur un nouveau plan de soutien budgétaire à l'économie américaine alors que la situation sanitaire continue à se dégrader et menace de mettre à mal la reprise mondiale. Donald Trump s'est dit prêt à relever à 1.800 milliards de dollars le montant total du plan de soutien envisagé afin de parvenir à un accord avec les Démocrates. Mais le chef de sa majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a dit que ses troupes étaient favorables à un plan plus modeste mais plus ciblé. Le jeu du chat et de la souris se poursuit, mais l'horloge tourne.

A moins de trois semaines de l'élection américaine, Joe Biden maintient son avantage dans les sondages, deux interventions télévisées séparées des deux rivaux, jeudi, n'ayant pas changé la donne mais ayant tout de même permis au candidat démocrate d'insister sur la mauvaise gestion par le président sortant de la crise sanitaire.

Le renforcement des mesures sanitaires un peu partout en Europe pour tenter de faire face à la seconde vague épidémique ainsi que l'issue toujours très incertaine des négociations entre Bruxelles et Londres sur le Brexit n'incitent guère à la prise de risque. Sans oublier le conflit avec la Chine, toujours bien ancré en arrière-plan.

Dans ce contexte, et après les mauvais chiffres de l'emploi dévoilés hier, les opérateurs seront très attentifs aux nombreux indicateurs de conjoncture attendus cet après-midi aux Etats-Unis : ventes au détail (14h30), production industrielle (15h15), indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan (16h00), stocks et ventes des entreprises (16h00) et indice du marché immobilier de la NAHB (16h00).

Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises) cède 0,16% à 93,7 points, alors que les cours du brut restent orientés à la baisse, pénalisés par les craintes pesant sur la demande.

Les valeurs

* Boeing. La lumière au bout du tunnel pour l'avionneur américain. L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) se dit satisfaite des modifications apportées au 737 Max, ouvrant la voie à un retour dans le ciel de l'appareil d'ici la fin de l'année. Après les vols d'essai effectués en septembre, l'AESA procède à l'examen des documents finaux en prévision d'un projet de directive sur la navigabilité qu'elle devrait publier le mois prochain, a déclaré Patrick Ky, directeur exécutif de l'EASA. Cela sera suivi de quatre semaines de commentaires publics, alors que le développement d'un capteur dit synthétique pour ajouter de la redondance prendra de 20 à 24 mois, a indiqué le dirigeant à 'Bloomberg'. La solution logicielle sera nécessaire sur la variante Max 10 du 737, la plus grande, dont le lancement est prévu en 2022, et sera adaptée sur d'autres versions. "Notre analyse montre que cette solution est sûre, et le niveau de sécurité atteint est suffisamment élevé pour nous", a déclaré M. Ky. "Ce dont nous avons discuté avec Boeing est le fait qu'avec le troisième capteur, nous pourrions atteindre des niveaux de sécurité encore plus élevés".

Le 737 Max est interdit de vol dans le monde depuis mars 2019, à la suite de deux catastrophes aériennes qui ont fait 346 morts, en Indonésie fin 2018 et en Ethiopie en mars 2019. L'enquête a mis en lumière un défaut du système informatique anti-décrochage, et de nombreux autres dysfonctionnements chez Boeing, obligeant le groupe à procéder à des modifications importantes sur l'appareil.