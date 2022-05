Wall Street : sans réelle tendance après les stats chinoises

(Boursier.com) — Gros ralentissement en Chine ! Ce n'est pas une surprise compte tenu des nombreuses restrictions et de la politique 'zéro-Covid' adoptées par Pékin pour faire face à la pandémie, mais les derniers indicateurs de conjoncture dévoilés ce lundi apportent de l'eau au moulin à ceux qui parient sur une récession mondiale à venir. Poids de la Chine dans l'économie mondiale oblige. Les ventes au détail ont ainsi chuté de 11,1% en avril par rapport au même mois de l'an dernier, soit près de deux fois plus qu'attendu, et la production industrielle a reculé de 2,9%, sa plus forte baisse depuis février 2020.

Pour les marchés financiers, ces données ne sont guère rassurantes alors que le risque d'un ralentissement économique marqué dans un contexte de pressions accrues sur les prix et d'augmentation des coûts d'emprunt reste la principale préoccupation des opérateurs. Le patron de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, a d'ailleurs exhorté les entreprises et les consommateurs à se préparer à une récession aux États-Unis, affirmant qu'il s'agit d'un "risque très, très élevé". Les économistes de la banque ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance aux États-Unis. Ils s'attendent désormais à ce que l'économie progresse de 2,4% cette année et de 1,6% en 2023, contre respectivement 2,6% et 2,2% auparavant.

En attendant les prochaines sorties des membres de la Fed, y compris celle du président Jerome Powell, seul l'Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York pour le mois de mai sera à suivre en ce début de semaine. Dans l'actualité entreprises, le feuilleton Twitter continue à occuper le devant de la scène tandis que Walmart publiera ses comptes trimestriels demain. Une journée qui sera également marquée par la publication des ventes au détail du mois d'avril ainsi que la production industrielle du même mois.

Wall Street, qui reste sur six semaines de baisse, évolue sans grande tendance en pré-séance. Malgré son copieux rebond de vendredi, le Nasdaq abandonne encore 26,5% par rapport à son record de novembre 2021, à 16.057 pts.

Sur les marchés obligataires, les taux d'intérêts sont repartis en hausse vendredi après plusieurs séances de repli. Ils évoluent en très légère progression ce matin. Le rendement du T-Bond à 10 ans reprend ainsi 0,2 point de base à 2,920% et le taux du T-Bond à 2 ans ressort à 2,59% (+1,2 pb). Lundi dernier, le "10 ans" avait dépassé les 3,10% et le "2 ans" les 2,7%, au plus haut depuis novembre 2018, avant de subir une correction.

L'or semble décidément avoir perdu son attrait, abandonnant encore 0,6%, à 1.800$, pour le contrat à terme de juin sur le Comex. Le métal jaune a abandonné près de 4% la semaine passée, retombant au plus bas depuis trois mois et demi.

Le bitcoin, qui avait plongé vers 26.000$ jeudi matin, évolue autour de 29.687$, quasi stable sur 24h, bien que toujours loin de son record de novembre 2021 à près de 69.000$.

Enfin, les cours du pétrole évoluent peu en ce début de semaine. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juin), cède 0,4% à 110$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord recule de 0,7% à 110,8$. Les cours du brut sont tiraillés entre deux forces opposées, d'une part un ralentissement de la demande en raison d'une économie moins dynamique, notamment en Chine, et d'autre part, la crainte d'une baisse de l'offre liée à un embargo européen sur le pétrole russe, actuellement en discussion au sein de l'UE. Ce projet d'embargo, qui a besoin d'une unanimité des 27 Etats membres pour être adopté, est toujours bloqué par la Hongrie, très dépendante du pétrole et du gaz russes.

* JetBlue Airways ne lâche pas l'affaire. Alors que Spirit Airlines a jusqu'ici favorisé l'offre de rachat de Frontier Group, pourtant moins élevée, JetBlue compte désormais lancer une offre d'achat hostile sur son concurrent à bas prix. Selon des personnes proches du dossier citées par le 'Wall Street Journal', JetBlue prévoit de faire appel directement aux actionnaires de Spirit en lançant cette OPA hostile, dans l'espoir de faire pression sur la direction de Spirit pour qu'elle reprenne les négociations. Dans le même temps, JetBlue va demander aux actionnaires de Spirit de voter contre la fusion prévue avec Frontier Group le 10 juin prochain dans un effort supplémentaire pour influencer les dirigeants de l'entreprise. Dans le cadre de son offensive, JetBlue offrirait 30 dollars par action en numéraire, mais serait prêt à rehausser sa proposition à 33 dollars par titre (soit le montant de son offre initiale) si Spirit accepte de venir à la table des négociations et fournit les données demandées par JetBlue. L'offre publique d'achat devrait débuter le lundi 16 mai et rester ouverte jusqu'au 30 juin, bien que JetBlue puisse prolonger cette période, précisent les sources du WSJ. JetBlue aurait déjà commencé à rencontrer certains actionnaires de Spirit.

Spirit fait l'objet d'un bras de fer entre deux transporteurs rivaux qui considèrent tous deux la compagnie aérienne basée en Floride comme la clé de leur capacité à croître et à défier les grands noms de l'industrie américaine. Spirit a accepté en février d'être repris par Frontier, une compagnie aérienne discount basée à Denver, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions de 2,9 milliards de dollars. Mais JetBlue a répliqué en avril en dévoilant une offre non sollicitée, d'un montant de 3,6 Mds$ en cash, arguant qu'un rapprochement avec Spirit déboucherait sur la création d'un concurrent encore plus puissant. Spirit a toutefois rejeté cette offre, le Conseil du transporteur jugeant qu'il existe trop de risques que les régulateurs antitrust interdisent une telle opération. Pour convaincre le management de Spirit, JetBlue s'est pourtant engagé à céder de nombreux actifs, notamment tous les actifs de Spirit à New York et à Boston, et a ajouté à son offre une indemnité de rupture de contrat de 200 millions de dollars en cas d'échec de l'opération pour des raisons antitrust. Une tentative insuffisante pour le moment. Quelle que soit la combinaison gagnante, elle déboucherait sur la création du cinquième transporteur américain derrière les trois historiques et Southwest.

* Twitter a dégringolé de 9,6% à 40,72$ vendredi à Wall Street, alors que l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, qui promettait d'acquérir le réseau social média pour 54,2$ par titre, 44 milliards de dollars au total, a suspendu son offre ! "L'accord Twitter est temporairement suspendu dans l'attente de détails soutenant le calcul selon lequel les spams/faux comptes représentent effectivement moins de 5% des utilisateurs", vient ainsi de tweeter l'homme d'affaires, patron de Tesla et SpaceX, avec un lien sur un article 'Reuters' relatif à ces estimations de "faux", article datant du 2 mai.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Cet article de l'agence de presse évoquait l'estimation de Twitter selon laquelle les faux comptes et spams représentaient moins de 5% du total des utilisateurs actifs quotidiens monétisables sur le premier trimestre. Sur la période, le réseau social disposait de 229 millions d'utilisateurs à qui il était proposé des publicités. Musk, qui avait proposé en avril le rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars, avait par ailleurs estimé qu'une des priorités était de supprimer les 'spam bots' du réseau.