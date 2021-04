Wall Street : sans réelle tendance à l'aube d'une semaine chargée

Wall Street : sans réelle tendance à l'aube d'une semaine chargée









(Boursier.com) — A l'image des places européennes, Wall Street est incertain en pré-séance après avoir fini la semaine dernière en nette hausse. Si ce lundi s'annonce relativement calme, les prochains jours seront animés avec une vague de publications d'entreprises au programme, dont les GAFAM, mais aussi la réunion de la Fed mercredi, la première estimation de l'évolution du PIB US au premier trimestre jeudi et les dépenses des ménages en mars vendredi. Ce lundi, les commandes de biens durables de mars seront à suivre (14h30).

Mais le point d'orgue de la semaine est donc prévu mercredi avec la décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale. Si aucun bouleversement n'est attendu, les investisseurs anticipent déjà la prochaine étape, à savoir le fameux 'tapering'. Compte tenu du fort redressement de la première économie mondiale, les économistes interrogés par Bloomberg estiment désormais que la Réserve fédérale devrait commencer à réduire ses achats mensuels d'actifs de 120 milliards de dollars avant la fin de l'année, soit un peu plus tôt que prévu le mois dernier. La première hausse des taux d'intérêt n'est en revanche toujours pas attendue avant 2023. La moindre évolution du communiqué de la Fed et les déclarations de son président, Jerome Powell, seront ainsi scrutées de près.

Sur le front des entreprises, Microsoft, Alphabet (mardi), Apple, Facebook (mercredi), Amazon (jeudi) sont sur le pont cette semaine. Tesla lancera les débats dès ce lundi, après la clôture.

L'actualité reste également dominée par l'évolution de la pandémie de coronavirus à travers le monde, avec une situation en Inde qui inquiète particulièrement. Plus de 350.000 contaminations ont été recensées au cours des dernières 24 heures alors que le nombre total d'infections a dépassé la barre des 17 millions. La communauté internationale va fournir de l'aide au pays débordé par cette troisième vague.

Sur le marché des "cryptos", le bitcoin reprend de la hauteur après un week-end compliqué. La reine des cryptos gagne actuellement 6% sur 24 heures à 52.600$ sur la plateforme Bitfinex.

Les cours du brut pointent en nette baisse ce lundi avec un baril de WTI qui perd 1,7% à 61,1$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin. Le marché pétrolier souffre de la dégradation rapide et marquée de la situation sanitaire en Inde, qui fait craindre une chute de la demande du troisième importateur mondial.

Sur les marchés obligataires, les rendements progressent légèrement, le taux du T-Bond américain à 10 ans pointant à 1,571% (+2 points de base). Enfin, du côté des changes, l'indice du dollar recule de 0,15% à 90,7 points face à un panier de devises, non loin d'un plus bas de huit semaines. L'euro est quai stable face au billet, à 1,21$ entre banques.