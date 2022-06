Wall Street s'oriente en hausse malgré les taux et Microsoft

(Boursier.com) — La tendance reste volatile à Wall Street jeudi, où les indices se sont orientés à la hausse en soirée, malgré le profit warning de Microsoft et les tensions persistantes sur les taux d'intérêts. La numéro deux de la Fed, Lael Brainard, a laissé entendre qu'il n'y aurait pas de pause dans la hausse des taux directeurs en septembre. Le pétrole continue de grimper malgré l'annonce surprise par l'Opep+ d'une hausse plus élevée que prévu des ses quotas de production à partir de juillet.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones gagne 0,6% à 33.011 points, tandis que l'indice large S&P 500 reprend 1,18% à 4.149 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, rebondit de 2,17% à 12.254 pts.

Vers un 3e tour de vis d'un demi-point de la Fed en septembre ?

Les marchés restent nerveux face au cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui pourrait faire basculer l'économie en récession, selon certains économistes. Les marchés à terme projettent désormais trois, et non deux, hausses d'un demi-point, en juin et juillet, mais également en septembre, avant d'envisager une pause ou un ralentissement par la Fed... Après une hausse d'un quart de point en mars et d'un demi-point en avril, le taux des "fed funds" est actuellement situé entre 0,75% et 1%.

Jeudi, la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a déclaré soutenir des hausses de taux d'intérêt d'un demi-point au minimum en juin et en juillet, voire davantage sur les mois suivants si l'inflation, qu'elle a qualifié de "défi numéro un", ne s'atténue pas.

"Les attentes du marché en faveur d'une probable hausse de 50 points de base en juin et juillet, au regard des données dont nous disposons aujourd'hui, semblent être une trajectoire raisonnable", a-t-elle déclaré sur CNBC. "Septembre est moins clair", a-t-elle ajouté. "Mais si nous n'observons pas de décélération dans les chiffres mensuels de l'inflation, si nous n'observons pas qu'une partie de cette hausse (des prix) vraiment élevée commence à se calmer un peu, alors il pourrait bien être opportun d'avoir une autre réunion où nous procéderons (à des hausses) du même rythme", a-t-elle expliqué.

Sur les marchés obligataires, les taux US se stabilisaient jeudi après 3 séances de forte tension. Le rendement du T-Bond à 10 ans cédait 1 point de base à 2,90% (contre 2,74% vendredi), tandis que le taux du T-Bond à 2 ans était stable à 2,64% (contre 2,48% vendredi). Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a encore gagné 5 pb à 1,23%.

Le marché de l'emploi US toujours sous tension

En attendant le rapport mensuel complet sur l'emploi en mai, vendredi, le rapport d'ADP sur le secteur privé a fait état de créations de postes inférieures aux attentes en mai. Elles sont ressorties à 128.000, contre 302.000 de consensus FactSet et 202.000 pour la lecture révisée (en baisse) en avril. Par ailleurs, l'étude Challenger a fait état de 20.712 licenciements programmés en mai, contre 24.286 en avril.

Les données hebdomadaires de l'emploi sont ressorties plus solides que prévu, avec 200.000 inscriptions au chômage pour la semaine close au 28 mai contre 205.000 attendues par le consensus FactSet et après 211.000 la semaine précédente.

Pour les données mensuelles attendues vendredi, les consensus des économistes tablent sur 322.000 à 328.000 créations de postes, pour un taux de chômage anticipé à 3,5% contre 3,6% en avril.

Les chiffres américains finaux de la productivité non-agricole pour le premier trimestre ont aussi été annoncés jeudi. La productivité a reculé sur un rythme de 7,3% sur la période, contre -7,5% de consensus et -7,5% pour la précédente évaluation. Les coûts unitaires du travail ont grimpé sur un rythme de 12,6%, contre 11,6% de consensus.

Les commandes industrielles ont augmenté de 0,3% en avril sur un mois contre +0,9% attendu. Enfin, les commandes finales de biens durables sur le même mois se sont appréciées, comme attendu, de 0,5% par rapport au mois précédent.

L'Opep+ ouvre un peu plus les vannes du pétrole

Face aux pressions des pays consommateurs souffrant de l'inflation, les pays de l'Opep+ ont finalement accepté jeudi d'accélérer la hausse de production mensuelle du groupe de pays producteurs à 648.000 barils par jour en juillet et en août, contre une hausse mensuelle de l'ordre de 430.000 jusqu'à présent.

L'annonce est intervenue jeudi après-midi à l'issue d'une courte réunion par visioconférence des 23 pays alliés (dont la Russie), qui représentent, ensemble, plus de la moitié de l'offre mondiale de pétrole. Mais cette nouvelle donne n'a pas suffi à faire reculer les cours du pétrole, qui ont par ailleurs été soutenus par l'annonce d'une baisse plus forte que prévue des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.

Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) a ainsi gagné jeudi soir 1,4% à 116,87$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août avançait de 1,3% à 117,78$ sur l'ICE.

Les investisseurs (qui s'attendaient pourtant à un statu quo) semblaient déçus par l'annonce, dans la mesure où 648.000 barils par jour supplémentaires ne représentent qu'une anticipation de la hausse qui était d'ores et déjà prévue à partir de septembre.

VALEURS A SUIVRE

Microsoft (+0,06%) se stabilise après une perte de 2% en début de séance. Le géant software de Redmond vient d'abaisser ses estimations pour le quatrième trimestre fiscal, évoquant, dans des documents de présentation aux investisseurs, l'impact du dollar fort. Le billet vert vient de grimper de 14% face à un panier de devises sur l'année écoulée, soutenu par la politique plus dure de la Fed et les tensions géopolitiques. Le groupe, qui tire désormais l'essentiel de ses revenus de services cloud, table sur des revenus du quatrième trimestre allant de 51,94 à 52,74 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure allant de 52,4 à 53,2 milliards de dollars. La guidance de bénéfice par action va désormais de 2,24 à 2,32$, contre une fourchette précédente allant de 2,28 à 2,35$.

Le consensus des analystes était situé pour sa part à 2,33$ de bénéfice trimestriel par action et 52,9 milliards de dollars de facturations sur la période. En avril, le colosse des logiciels disait tabler sur une croissance à deux chiffres des revenus pour l'exercice, avec les services de cloud computing. Amy Hood, directrice financière du groupe, avait toutefois déjà suggéré en avril que les taux de change pourraient avoir un impact sur ses revenus.

Meta Platforms (+6,2%). Coup de théâtre chez la maison mère de Facebook ! La directrice des opérations, Sheryl Sandberg, qui avait rejoint Facebook en 2008 en tant que numéro 2 de Mark Zuckerberg, va démissionner de son poste, a annoncé le groupe mercredi soir. Javier Olivan, l'actuel directeur de la croissance (CGO) reprendra le poste de COO à l'automne. Mme Sandberg restera membre du conseil d'administration de Meta.

Mme Sandberg a fortement contribué, avec Mark Zuckerberg, fondateur et directeur général de Facebook, à transformer le réseau social en leader mondial, avec l'apport de ses filiales Instagram et WhatsApp, et en géant de la publicité en ligne.

Hewlett Packard Enterprise (-6%) a dégagé un bénéfice ajusté par action de 44 cents, contre 45 cents de consensus et 46 cents un an avant. Les revenus ont été de 6,71 milliards de dollars, ratant de 2% le consensus, contre un niveau de 6,7 milliards un an avant. HPE réduit aussi sa guidance annuelle de profits, du fait des devises, de la chaîne d'approvisionnement et des coûts de retrait de Russie. Le bénéfice ajusté annuel est attendu jusqu'à 2,1$. Sur le trimestre de juillet, ce bpa ajusté est anticipé entre 44 et 54 cents. Antonio Neri, CEO du groupe, juge que malgré les éléments adverses, la demande des clients reste forte, avec un backlog "d'une qualité incroyable".

GameStop (+8%) a publié hier soir des pertes plus importantes que prévu pour le trimestre clos, mais le titre progresse à Wall Street. Cette réaction boursière quelque peu contradictoire intervient alors que la Securities & Exchange Commission, gendarme du marché boursier américain, vient de lancer un avertissement au sujet des 'meme stocks', ces actions évoluant de manière très volatile avec les flux d'achats et de ventes de 'traders sociaux'.

Pour son premier trimestre fiscal, GameStop a publié hier soir une perte ajustée par action de 2,08$, contre -1,16$ de consensus Bloomberg et -45 cents un an plus tôt, à la même période. Les revenus ont totalisé 1,38 milliard de dollars sur ce trimestre clos en avril, supérieurs de 2% aux attentes de marché, contre 1,28 milliard un an avant. Le détaillant américain en jeux vidéo, qui se lance par ailleurs dans les cryptomonnaies et NFT, a donc battu le consensus de revenus avec cette croissance de 8%, mais doublé par ailleurs sa perte nette à 157,9 millions de dollars. Ryan Cohen, qui a rejoint le conseil d'administration et est devenu président l'année dernière, a tenté de relancer la croissance de GameStop, qui avait ralenti alors que les joueurs passaient de l'achat de jeux physiques aux téléchargements numériques. Il semble y être parvenu, mais la rentabilité fait toujours défaut. GameStop a récemment lancé un portefeuille pour actifs digitaux permettant aux gamers de stocker, envoyer ou recevoir cryptomonnaies et NFT.

Chewy, le détaillant américain en ligne en aliments et produits pour animaux de compagnie, s'envole de 22% à Wall Street. Le groupe cofondé par Ryan Cohen, l'homme d'affaires devenu une 'star' des petits porteurs à Wall Street avec le dossier GameStop, a fait état hier soir d'un bénéfice inattendu pour son premier trimestre. Sur la période, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 4 cents, contre une perte attendue par les analystes et un bpa de 15 cents un an avant. Les revenus sur ce trimestre clos en avril ont été de 2,43 milliards de dollars, légèrement inférieurs aux attentes, contre 2,14 milliards un an avant. La croissance atteint donc 14%, la marge brute 27,5% et le bénéfice net 18,5 millions de dollars.

NetApp (-0,2%), le groupe software californien, a battu le consensus de profit pour son quatrième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,42$, contre 1,27$ de consensus et 1,17$ un an avant. Les revenus ont été de 1,68 milliard de dollars, en ligne avec les attentes, contre 1,56 milliard un an avant. Le bénéfice net ajusté a été de 324 millions de dollars, contre 268 millions un an auparavant. Sur l'exercice, les recettes totalisent 6,32 milliards de dollars, alors que le bénéfice net ajusté s'établit à 1,21 milliard de dollars. Sur son premier trimestre fiscal 2023 juste entamé, le groupe envisage un bpa ajusté allant de 1,05 à 1,15$, ainsi que des revenus allant de 1,475 à 1,625 milliard. Sur l'exercice, la croissance des revenus est attendue entre 6 et 8%, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 5,4 et 5,6$.

Hormel Foods (-5,6%), le groupe américain actif dans les viandes précuites, aux marques Planters, Skippy, Spam, Applgegate et Jennie-O, a annoncé des comptes supérieurs aux attentes de marché pour son deuxième trimestre fiscal et confirmé ses prévisions annuelles. Sur la période close début mai, le groupe a dégagé un bénéfice net de 262 millions de dollars soit 48 cents par titre, contre 228 millions de dollars un an auparavant. Les revenus se sont améliorés à 3,097 milliards de dollars, contre 2,607 milliards un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 47 cents de bénéfice par action pour 3,07 milliards de recettes.

Ciena (-2,8%), l'équipementier de réseaux, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal des revenus et profits inférieurs aux anticipations de marché, dans un contexte de 'supply chain' de plus en plus complexe. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin avril 2022 a été de 38,9 millions de dollars, 25 cents par titre, contre 103 millions de dollars pour la période correspondante, l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a été de 50 cents, contre un consensus FactSet de 54 cents. Les revenus se sont appréciés quant à eux de près de 14% à 949 millions de dollars, contre un consensus de marché de 951 millions de dollars.

Moderna (-2,6%) a annoncé une modification du contrat de fourniture de vaccins Covid-19 signé avec la Commission européenne, afin de permettre le report de livraisons prévues initialement au deuxième trimestre.