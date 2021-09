Wall Street s'offre un rebond avant les annonces de la Fed

(Boursier.com) — Après deux séances difficiles, la Bourse de New York rebondit mercredi d'environ 1% à l'approche des annonces de la Fed, qui pourrait donner des indications sur le calendrier du retrait progressif de son soutien aux marchés financiers. Les investisseurs ont été quelque peu rassurés au sujet d'Evergrande, le géant chinois de l'immobilier en difficulté financière. Le pétrole est reparti en hausse après l'annonce d'un nouveau recul hebdomadaire des stocks de brut aux Etats-Unis.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones regagne 1% à 34.263 points après une chute d'environ 2% en deux séances, tandis que l'indice large S&P 500 reprend 1% à 4.397 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, gagne 0,84% à 14.870 pts.

Le baril de brut léger américain WTI rebondit de 2% à 71,93$ pour le contrat à terme d'octobre sur le Nymex, après l'annonce d'un recul de 3,5 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. L'or est stable à 1.778,10$ l'once (contrat à terme de décembre) après un gain de 1,5% sur les deux précédentes séances. Côté devises, l'indice du dollar est stable à 93,17 points avant la Fed. Le marché obligataire est lui aussi calme, le rendement du T-Bond à 10 ans cédant un point de base à 1,31%, tandis que celui du Bund allemand à 10 ans a fini à -0,33% (-2 pb). Le bitcoin regagne 5,3% à 43.150$ mercredi soir sur le site Coindesk.

Un marché volatil face à la montée des incertitudes

Sur le front macro-économique, les reventes de logements existants aux Etats-Unis pour le mois d'août 2021 sont ressorties sur un rythme de 5,88 millions d'unités, ce qui ressort sensiblement comparable au consensus de marché, après une lecture de 6 millions d'unités pour le mois de juillet.

La Bourse américaine avait perdu environ 2% sur les deux précédentes séances, face à l'accumulation des facteurs de risque, dont la perspective d'une politique monétaire moins accommodante, une possible défaillance d'Evergrande, ainsi que les blocages politiques aux Etats-Unis sur le front budgétaire alors qu'approche l'échéance pour relever le plafond de la dette fédérale... Enfin, les perturbations liées au variant delta du coronavirus accroissent les tensions inflationnistes et ont entraîné un léger ralentissement de la croissance.

De nombreux stratégistes actions ont souligné ces dernières semaines les fortes valorisations des marchés d'actions aux Etats-Unis, ce qui les rend vulnérables à la moindre mauvaise nouvelle. L'appétit du risque s'est donc estompé, d'autant qu'historiquement, septembre est souvent un mois de correction boursière, suivi parfois, de turbulences en octobre.

A quand le début du "tapering" de la Fed ?

Du côté de la Fed, des allusions plus explicites au "tapering", la réduction des achats d'actifs obligataires, sont donc attendues ce soir. Le communiqué du comité FOMC est attendu à 20 heures heure française, puis le président de la Fed, Jerome Powell, interviendra à 20h30 à l'occasion de sa traditionnelle conférence. En août, M. Powell avait indiqué que le calendrier du "tapering" dépendrait de progrès substantiel supplémentaires vers l'objectif d'inflation et de progrès clairs concernant le marché du travail.

Compte-tenu de données mitigées, notamment sur l'emploi en août en raison du variant delta du Covid-19, les marchés estiment que la Fed attendra sa réunion de novembre avant d'annoncer formellement le processus de "tapering". Le début effectif de la réduction des achats (120 Mds$ par mois actuellement) se ferait en décembre, ou au début de l'année 2022, à un rythme de 15 Mds$ par mois, selon un consensus d'économistes. Mais à ce stade, le communiqué attendu ce mercredi pourrait se contenter de mentionner que si l'économie évolue globalement comme attendu, il pourrait être approprié de commencer à réduire le rythme des achats d'actifs cette année

Les investisseurs se pencheront avec attention sur les nouvelles prévisions macro-économiques de la Fed, et notamment sur le graphique en nuage ("dot plot") qui indique les attentes des membres de la Fed sur les taux directeurs d'ici à 2023. Il est probable que ce graphe continuera de montrer des taux proches de zéro jusqu'à la fin 2022, puis deux hausses d'un quart de point en 2023. Mais il sera intéressant de voir si les responsables de la Fed sont plus ou moins nombreux a prévoir un statu quo en 2022, ou si certains ont durci leurs positions.

Evergrande, une crise chinoise en préparation

Par ailleurs, dans le dossier Evergrande, les marchés ont été soulagés d'apprendre que le groupe avait trouvé des liquidités pour payer le coupon d'une obligation libellée en yuans dû ce jeudi. Le groupe a cependant d'autres échéances à venir, notamment une obligation en dollars, dont le coupon est lui aussi attendu jeudi.

La communauté financière s'attend toujours à une restructuration douloureuse de la dette de 300 milliards de dollars du numéro deux chinois de l'immobilier. Mais les experts estiment que cette crise ne devrait pas entraîner d'effet domino mondial d'une ampleur comparable à celle de la chute de Lehman Brothers en 2008. L'exposition à la dette d'Evergrande semble en effet assez limitée pour les institutions financières étrangères, et les autorités chinoises, qui renâclent à un plan de sauvetage, devraient néanmoins être prêtes à orchestrer une restructuration ordonnée, ce qui éviterait des effets trop dévastateurs sur le marché immobilier et l'économie chinoise.

Rappelons que l'immobilier est à l'origine de 30% du PIB chinois et que le secteur emploie plus de 10% des salariés du pays. Le bilan d'Evergrande a été fragilisé par le durcissement de la réglementation sur le crédit, Pékin affichant sa volonté de lutter contre la spéculation immobilière.

VALEURS A SUIVRE

FedEx décroche de 8% après une déception sur ses comptes publiés mardi soir par le géant de la livraison. Le groupe de Memphis, Tennessee, est victime des perturbations de supply chain et de coûts accrus. Pour son premier trimestre fiscal 2022, FedEx affiche un bénéfice ajusté par action de 4,37$, loin du consensus qui flirtait avec les 5$. Un an plus tôt, le bpa trimestriel était de 4,87$. Les revenus ont totalisé 22 milliards de dollars sur la période trimestrielle close en août, contre 19,32 milliards de dollars un an plus tôt. L'activité dépasse donc marginalement les attentes.

FedEx a par ailleurs abaissé ses estimations de profits pour l'exercice, juste avant la très cruciale période des fêtes de fin d'année. Les problèmes de personnel se traduisent par une forte augmentation des coûts, avec une hausse des salaires et des heures supplémentaires, ainsi que des dépenses accrues consacrées à des services tiers. Raj Subramaniam, directeur des opérations, estime que "l'impact de marchés du travail contraints reste le plus gros problème auquel notre entreprise est confrontée". Pour le premier trimestre fiscal clos fin août, le bénéfice ajusté par action a ainsi régressé à 1,19 milliard de dollars, contre 1,28 milliard un an avant. Le groupe réduit sa guidance annuelle de bpa ajusté entre 19,75 et 21$.

Adobe (-3%) a publié hier soir des bénéfices et revenus du troisième trimestre fiscal supérieurs aux attentes. Pour le troisième trimestre, le groupe software a réalisé un bénéfice ajusté par action de 3,11$, contre environ 3$ de consensus et 2,57$ un an auparavant. Les revenus trimestriels ont totalisé 3,94 milliards de dollars, sur cette période close en août, ce qui dépasse légèrement le consensus. Un an avant, les recettes étaient de 3,23 milliards de dollars.

Le groupe californien de San Jose a aussi livré des prévisions solides. Les revenus devraient ressortir voisins de 4,07 milliards de dollars sur le quatrième trimestre fiscal, alors que le bénéfice ajusté par action est attendu à 3,18$. Le consensus était de 4,04 milliards de recettes et 3,08$ de bpa, hors éléments. Pour le trimestre, les revenus de média digital devraient grimper de 20% et les revenus d'expérience digitale de 22%. Bref, le groupe maintient le cap, après une croissance de 22% pour le troisième trimestre.

Coinbase (+1%), plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies, prépare un argumentaire pour un cadre réglementaire dédié aux cryptomonnaies, qui serait proposé aux responsables fédéraux. C'est ce que croit savoir CoinDesk, citant des sources familières du sujet. Coinbase prévoit de dévoiler publiquement sa proposition dans les prochains jours. Bien que les détails ne soient pas disponibles, CoinDesk rapporte que Coinbase prévoit de définir ce qui devrait et ne devrait pas être qualifié de 'titre' aux États-Unis. Rappelons que la Securities and Exchange Commission avait indiqué qu'elle pourrait bien poursuivre Coinbase Global si la plateforme d'échange de 'cryptos' menait à bien ses plans de lancement d'un programme permettant aux utilisateurs d'empocher des intérêts en prêtant des actifs digitaux.

Netflix (+3,5%), le géant américain du streaming vidéo, va s'offrir les droits de toutes les oeuvres de l'écrivain britannique Roald Dahl, en rachetant la compagnie dédiée à la gestion de ce catalogue. The Roald Dahl Story Company et Netflix unissent ainsi leurs forces pour présenter certaines des histoires les plus appréciées au monde aux fans actuels et futurs "de manière créative". "Cette acquisition s'appuie sur le partenariat que nous avons initié il y a trois ans pour créer une gamme de séries télévisées d'animation", ajoute l'Américain. La réalisation de cette transaction est soumise aux approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles.

General Mills (+3,9%), le groupe agroalimentaire américain, a publié pour son premier trimestre fiscal 2022 des revenus de 4,5 milliards, en augmentation de 4% en glissement annuel, alors que la croissance organique a été de 2%. Le profit opérationnel a reculé de 1% à 844 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action a été de 1,02$, en retrait de 1% en comparaison de l'an dernier, alors que le bénéfice ajusté dilué par action est ressorti à 99 cents, en baisse de 2% à devises constantes. Le consensus sur la période était de 89 cents de bénéfice ajusté par action pour 4,29 milliards de dollars de revenus. Pour l'exercice, les ventes organiques sont attendues en haut de fourchette de la guidance initiale allant de -1% à -3%. Le profit opérationnel ajusté à devises constantes et le bpa ajusté sont espérés également en haut de fourchette.

General Electric (+1,8%) discute avec EDF de la vente de la branche nucléaire de GE Steam Power. Les négociations sont exploratoires, sans assurance que les échanges aboutissent à une transaction. EDF et GE ont confirmé l'ouverture de ces discussions. Le Français rappelle que dans le cadre normal de ses activités, il évalue en permanence ses options stratégiques. GE étant l'un des partenaires clés d'EDF dans le nucléaire, EDF est en cours d'analyse des conditions dans lesquelles ses intérêts pourraient être préservés. Selon Reuters, les turbines à vapeur Arabelle, produites à Belfort sur un ancien site d'Alstom racheté par GE en 2015, constitueraient l'essentiel des activités qui pourraient être reprises par EDF.

Pfizer (+0,3%) / BioNTech (+0,3%). Les États-Unis entendent offrir à plusieurs pays dans le monde 500 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le Covid-19 de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNtech, soit un total de plus d'un milliard de doses. L'objectif serait de faire en sorte que 70% de la population mondiale soit vaccinée d'ici l'année prochaine, affirme l'administration Biden. Les doses du vaccin Pfizer / BioNTech seront fabriquées sur les sites américains et expédiées aux pays à revenu faible ou intermédiaire à partir de janvier. Une source proche du dossier de l'agence Reuters a indiqué que le gouvernement américain allait payer environ 7 dollars par dose.

Liberty Global (+3%) cède à Play, filiale polonaise du Français Iliad, le câblo-opérateur UPC Poland pour une valeur d'entreprise de 7 milliards de zlotys, soit environ 1,5 milliard d'euros.

DraftKings (+0,15%), spécialiste américain des paris sportifs virtuels et jeux, a soumis au Britannique Entain (+5,1% à Londres) une proposition de rachat de 22,4 milliards de dollars, suite au rejet en début d'année de la proposition à 11 milliards de dollars de l'opérateur américain de casinos MGM Resorts.