Wall Street s'offre un puissant rebond technique

(Boursier.com) — Après 3 semaines de baisse, qui ont fait perdre plus de 10% aux marchés américains, les investisseurs sont partis mardi à la chasse aux bonnes affaires, même si les problèmes de fond demeurent aussi préoccupants. Goldman Sachs et Elon Musk ont mis en garde contre le risque de récession provoqué par la remontée rapide des taux d'intérêts, la Fed ayant signalé que sa priorité n-1 était de freiner l'inflation galopante.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones rebondit de 1,96% à 30.463 points, après un week-end de trois jours, lundi étant férié pour "Juneteenth", qui commémore l'émancipation des esclaves afro-américains aux Etats-Unis. L'indice large S&P 500 gagne 2,4% à 3.763 pts et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, bondit de 2,64% à 11.082 pts, mais perd tout de même environ 30% par rapport à son record de novembre 2021.

La semaine dernière, les trois indices avaient chuté de 4,8% (DJIA), 5,8% (S&P 500) et 4,8% (Nasdaq) après avoir déjà plongé la semaine précédente de respectivement 4,6%, 5% et 5,6%. En trois semaines, le DJIA avait chuté de 10%, le S&P 500 de 11,4% et le Nasdaq de 11%, ce qui a ouvert des points d'entrée intéressants sur de nombreuses valeurs qui ont flanché ces dernières semaines.

Parmi les plus fortes hausses du jour figurent Tesla (+11,8%), Apple (+3,3%), Nvidia (+6,1%) Advanced Micro Devices (AMD, +3,7%), Amazon (+2,5%), Microsoft (+2,2%) et Alphabet (+4,6%).

Le pétrole rebondit mardi, après avoir plongé la semaine dernière de plus de 9% pour le WTI, mettant fin à 7 semaines consécutives de hausse. Mardi, le baril de brut léger américain WTI gagne 1,4% à 111,10$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août avance de 0,8% à 115,03$ sur l'ICE.

L'or a cédé 0,1% à 1.838,80$ l'once sur le Comex, et le bitcoin poursuit son rebond après être tombé le week-end dernier près de 18.000$. La première cryptomonnaie ointe autour de 21.230$ mardi soir, en hausse de 3,8% sur 24h. L'indice du dollar cède 0,3% à 104,41$ points face à un panier de devises de référence, après avoir atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 20 ans. L'euro avance de 0,25% à 1,0525$.

Les marchés obligataires restent en berne, faisant encore monter les taux d'intérêts (qui évoluent en sens inverse des cours) s'adaptant à la politique monétaire plus restrictive de la Fed. Le rendement du T-Bond à 10 ans gagne 6 points de base à 3,29% et celui du "2 ans" gagne 3 pb à 3,20%. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a gagné 2 pb à 1,76%, au plus haut depuis 8 ans et demi, en décembre 2013.

Le risque de récession augmente

Parmi les économistes, les entrepreneurs et les experts de Wall Street, les prévisions de récession fin 2022 ou en 2023 prennent de l'ampleur, face à la volonté affichée par la Fed et d'autres banques centrales de privilégier la lutte contre l'envolée de l'inflation, jugée plus dangereuse que le risque de récession.

Goldman Sachs a rehaussé sa probabilité de récession à 30% pour l'économie américaine sur l'année à venir, contre 15% précédemment, sur fond d'inflation record et de faiblesse économique alimentées par l'invasion russe en Ukraine. L'économiste en chef de Goldman Sachs, Jan Hatzius, a écrit dans une nouvelle note à ses clients que "les principales raisons sont que notre trajectoire de croissance de référence est désormais plus faible et que nous craignons de plus en plus que la Fed se sente obligée de réagir avec force à une inflation globale élevée et aux anticipations d'inflation des consommateurs si les prix de l'énergie augmentent encore, même si l'activité ralentit fortement".

Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a estimé pour sa part qu'une récession aux Etats-Unis "est inévitable à un moment donné". "Quant à savoir s'il y a une récession à court terme, c'est plus probable qu'improbable", a ajouté l'homme d'affaires.

Le président américain Joe Biden et la Secrétaire au Trésor Janet Yellen ont quant à eux estimé ces derniers jours que la récession pouvait être évitée. Une opinion partagée par certains membres de la Fed, dont James Bullard, le patron de l'antenne de Saint Louis, pour qui l'économie américaine devrait éviter la récession dans les trimestres à venir, malgré le cycle énergique de hausse des taux. A noter que Jerome Powell, le président de la Fed, doit s'exprimer devant le Sénat mercredi et la Chambre des représentants jeudi.

En Europe, la fédération patronale allemande de l'industrie BDI a abaissé mardi sa prévision de croissance pour la 1ère économie de la zone euro, à 1,5% cette année. BDI a aussi prévenu qu'un éventuel arrêt complet des livraisons de gaz russe déboucherait inévitablement sur une récession en Allemagne.

L'économie américaine a commencé à ralentir en mai

Les indicateurs "macro" du jour aux Etats-Unis ont montré un ralentissement de l'activité. L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago est tombé à 0,01 en mai, à peine positif, contre un consensus FactSet de 0,35. Rappelons qu'un indice positif signale une croissance supérieure à la tendance.

L'immobilier américain continue d'envoyer des signaux de faiblesse sur fond de hausse des taux hypothécaires. Les reventes de logements existants ont reculé de 3,4% en mai à 5,41 millions d'unités. En glissement annuel, les reventes de logements trébuchent même de 8,6%.

La semaine dernière, les mises en chantier et les permis de construire sont ressortis très inférieurs aux attentes des économistes en mai, tandis que la production industrielle a baissé. Du côté de la consommation, les ventes de détail ont chuté en mai, les ménages américains commençant à souffrir de la hausse des prix (+8,6% en mai sur un an).

VALEURS A SUIVRE

Twitter (+2%). Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a estimé lors du Forum économique du Qatar qu'il restait encore quelques "questions non résolues" concernant l'acquisition prévue de Twitter. "Il y a la question de savoir si la partie dette du financement sera réunie et ensuite de savoir si les actionnaires voteront en faveur du deal", a déclaré Musk, qui veut aussi évaluer au mieux l'ampleur du phénomène des 'bots' et faux comptes sur la plateforme.

Tesla (+11,8% !). L'homme le plus riche du monde a aussi fourni quelques éléments nouveaux concernant les suppressions d'emplois chez Tesla : "Tesla réduira ses effectifs salariés d'environ 10% au cours des trois prochains mois environ. Nous prévoyons d'augmenter notre effectif horaire. Nous avons grandi très vite du côté des salariés, un peu trop vite dans certains domaines", a constaté Musk, selon lequel ces coupes représentent 3,5% de l'effectif total du constructeur.

Les contraintes d'approvisionnement sont le plus grand frein à la croissance de Tesla, plutôt que la concurrence des constructeurs automobiles rivaux, a estimé aussi Musk : "Nos contraintes sont bien plus dans les matières premières et la capacité d'augmenter la production".

Kellogg bondit de 3% à Wall Street ce mardi, après que la société alimentaire a annoncé un plan de scission en trois entreprises : Global Snacking Co., qui représentera environ 11,4 milliards de dollars de ventes et comprendra céréales et nouilles à l'international, ainsi que les activités de petit-déjeuner surgelé nord-américain et des collations ; North America Cereal Co. qui représente environ 2,4 milliards de dollars de ventes et comprendra des céréales américaines, canadiennes et caribéennes ; et Plant Co. Le groupe né en 1894 de la création de Corn Flakes par W.K. Kellogg, entend ainsi créer de la valeur.

La division Global Snacking est l'activité majeure avec 80% des ventes. Les noms définitifs des trois nouvelles sociétés seront déterminés ultérieurement. Le groupe entend surtout se concentrer sur l'activité snacks, qui sera dirigée par Steve Cahillane, patron actuel de Kellogg, et comprendra notamment les marques Pringles, Cheez-It et Pop-Tarts.

Lennar (+2,5%). Le promoteur immobilier américain a publié des comptes supérieurs aux attentes de marché, mais se montre prudent pour l'avenir, constatant une pression sur les acheteurs de logements du fait de taux d'intérêt accrus. "La détermination déclarée de la Fed à réduire l'inflation par le biais d'augmentations des taux d'intérêt et d'un resserrement quantitatif a commencé à avoir l'effet souhaité de ralentissement des ventes sur certains marchés et de blocage des hausses de prix dans tout le pays", a déclaré le président exécutif de Lennar, Stuart Miller.

Pour l'heure, la hausse des prix des maisons a fait grimper le bénéfice net attribuable au constructeur américain à 1,32 milliard de dollars, ou 4,49$ par action, au deuxième trimestre clos le 31 mai, contre 831 millions de dollars un an plus tôt. La marge brute a progressé malgré les coûts de matières premières et salariaux accrus. Le bénéfice ajusté par action a été de 4,69$, contre un consensus FactSet de 3,95$. Les revenus ont grimpé de 30% à 8,36 milliards de dollars, contre 8,12 milliards de consensus.

Mondelez (+8%) a l'intention de racheter le fabricant de barres de céréales énergétiques Clif Bar & Company pour 2,9 milliards de dollars.

Spirit Airlines grimpe de 8% après l'annonce d'une amélioration de l'offre de JetBlue (-1,2%) à 33,50 dollars par action (contre 31,5$) sur la compagnie aérienne à bas coût, également convoitée par Frontier Airlines.

ExxonMobil (+6,5%) a signé un contrat avec QatarEnergy lié au projet d'expansion du champ offshore North Field de l'État du Golfe, le plus grand projet de gaz liquéfié au monde, faisant suite aux accords avec TotalEnergies, Eni et ConocoPhillips.