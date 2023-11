Wall Street s'enflamme, après les bons chiffres de l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street, qui a finalement très bien résisté hier à l'abaissement de la perspective de la notation des Etats-Unis par Moody's, s'affiche en vive hausse avant bourse ce mardi, saluant des chiffres américains de l'inflation meilleurs que prévu pour le mois d'octobre. Le S&P 500 bondit de 1,2% en pré-séance, le Dow Jones de 0,9% et le Nasdaq de 1,6%. La journée sera aussi marquée par de multiples interventions de responsables de la Fed. Dans l'actualité des entreprises, Home Depot, géant de la distribution de produits d'équipement de la maison, a annoncé des comptes sans surprise avant l'ouverture.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend actuellement 0,5% à 78,7$. L'once d'or avance de 0,6% à 1.962$. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans retombe à 4,86%, contre 4,49% pour le 10 ans et 4,65% pour le 30 ans.

Les chiffres de l'inflation américaine du mois d'octobre 2023 ressortent rassurants ce mardi. Ainsi, l'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre s'est affiché inchangé en comparaison du mois antérieur et en progression de 3,2% sur un an, alors que le consensus se situait à +0,1% d'un mois sur l'autre et +3,3% sur un an. L'indice ajusté, hors alimentaire et énergie, a lui aussi agréablement surpris, en augmentation de 0,2% seulement en comparaison du mois de septembre et de 4% sur un an, contre respectivement +0,3% et +4,1% de consensus. Il s'agit de la plus faible hausse de l'inflation ajustée depuis septembre 2021.

Hier, la balance budgétaire américaine d'octobre est ressortie déficitaire de 66,6 milliards de dollars, soit un déficit bien plus lourd que prévu, alors même que l'agence de notation Moody's venait justement de revoir à négative sa perspective portant sur la notation des USA. Cette perspective était auparavant 'stable'. L'agence évoquait les importants déficits fiscaux et les taux plus élevés. La décision de l'agence, qui pourrait ouvrir la voie à une dégradation de son triple A, a attiré les critiques de l'administration Biden. Rappelons que l'agence Fitch avait dégradé les Etats-Unis plus tôt cette année. Moody's mentionne de son côté une polarisation politique continue au Congrès qui accroît le risque que les législateurs américains ne soient pas en mesure de trouver un accord sur un plan fiscal. L'agence n'anticipe pas de réponse politique au problème actuel de la dette avant 2025, du fait du calendrier politique de l'an prochain.

L'indice US des prix à la production sera révélé demain mercredi, accompagné des ventes de détail et de l'indice Empire State de la Fed de New York. Les stocks des entreprises, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, seront aussi connus mercredi. Jeudi, les opérateurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, l'indice du marché immobilier américain et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City. Enfin, les mises en chantier de logements et permis de construire seront annoncés vendredi.

Les responsables de la Fed sont encore nombreux à s'exprimer cette semaine. Loretta Mester, Philip Jefferson, Michael Barr et Austan Goolsbee interviennent ce mardi. Jefferson jugeait, avant la publication de l'IPC, qui n'était pas clair que l'inflation justifie des actions plus restrictives de la Fed. Le vice-président de la Fed jugeait peu évident de savoir combien de temps l'inflation allait persister.

Barr et Thomas Barkin sont de la partie demain mercredi. Mester et Barr s'exprimeront encore jeudi, comme John Williams et Christopher Waller. Austan Goolsbee, Michael Barr, Susan Collins et Mary Daly seront au programme vendredi.

Home Depot, Tencent Music et Getty Images, publient leurs résultats financiers trimestriels ce mardi. Cisco, TJX, Palo Alto Networks, Target, Copart et JD.com dévoilent leurs comptes demain. Walmart, Alibaba, Applied Materials, Ross Stores, Johnson Controls, Warner Music Group, Williams-Sonoma, Bath & Body Works, Gap et Macy's, annoncent jeudi. BJ's Wholesale publie enfin vendredi. La semaine sera donc marquée par les publications du compartiment de la distribution.

Les valeurs

Home Depot, le géant américain de la distribution de produits pour la maison, a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal des revenus en recul de 3% en glissement annuel à 37,7 milliards de dollars, à comparer à un consensus de place de 37,5 milliards de dollars. Les ventes à comparable ont régressé de 3,1% dans le monde et de 3,5% aux USA. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice net de 3,81 milliards de dollars soit 3,81$ par titre, contre 4,34 milliards de dollars un an avant. Le consensus se situait à 3,76$ de bpa. Le groupe dépasse donc tout de même les attentes de marché. Il envisage pour l'exercice 2023 un bénéfice par action en recul de 9 à 11% et des ventes en retrait de 3 à 4% à comparable. La guidance antérieure était de 7-13% de recul du bénéfice par action et 2-5% de baisse des ventes comparables.

Tencent Music Entertainment, le fournisseur chinois de services de streaming musical, coté à Wall Street, a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus représentant l'équivalent de 900 millions de dollars, en recul de 11% en glissement annuel. Le bénéfice net a été de 173 millions de dollars, en augmentation de 15,6% en comparaison de l'an dernier, alors que le bénéfice net ajusté a été de 206 millions de dollars. Le bénéfice dilué par ADS a été de 10 cents et le bpa ajusté de 12 cents. Le consensus était de 12 cents de bénéfice ajusté par action pour 876 millions de dollars de revenus. Le niveau de cash et équivalents à fin septembre était de 4,24 milliards de dollars.

Boeing. Ethiopian Airlines s'offre 11 787 Dreamliner et 20 737 MAX. La compagnie africaine dispose par ailleurs d'options pour acquérir respectivement 15 et 21 exemplaires additionnels. L'accord, signé par la compagnie nationale éthiopienne au Salon aéronautique de Dubaï, représente le plus gros achat d'avions Boeing jamais réalisé dans l'histoire de l'Afrique... SCAT Airlines, la compagnie kazakhe, va acquérir sept 737-8 pour étendre sa flotte de 737 MAX. La commande permettra presque de doubler la flotte de 737 du transporteur alors que ce dernier cherche à ouvrir de nouvelles routes vers des destinations européennes.

Amazon, le géant du commerce en ligne, et Snap, maison-mère du réseau social Snapchat de partage de photos et vidéos, ont conclu un accord pour permettre aux utilisateurs d'acheter des produits Amazon directement à partir des publicités sur Snapchat, indique 'The Information'. Citant un porte-parole d'Amazon, The Information rapporte que l'accord est similaire au deal entre Amazon et Meta (Facebook) annoncé la semaine dernière et suggère qu'Amazon tente d'élargir sa portée pour concurrencer des sociétés comme TikTok et Shein.

Amazon a supprimé par ailleurs environ 180 postes au sein de sa division jeux, selon un courriel interne dont l'agence Reuters a pris connaissance. Il s'agit au moins de la seconde vague de suppressions d'emplois en moins d'une semaine chez le détaillant en ligne dans le cadre d'une restructuration plus large, ajoute Reuters. "Après notre restructuration initiale en avril, il est devenu évident que nous devions concentrer encore plus nos ressources sur les domaines en croissance et disposant du plus fort potentiel pour faire progresser notre activité", a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games, dans le fameux courriel. Amazon aurait commencé à informer ses employés hier matin que leurs postes avaient été supprimés. Amazon aurait également commencé la semaine dernière à supprimer des emplois dans sa division de musique en streaming et de podcasts, ont déclaré des sources de Reuters proches de la question. Le groupe aurait enfin supprimé un petit nombre d'emplois dans son unité de ressources humaines.

Apple. Foxconn, le fournisseur phare d'Apple, a dévoilé ce mardi une augmentation de son bénéfice de 11% à 43,1 milliards de dollars taïwanais (environ 1,3 milliard de dollars) pour le troisième trimestre, performance nettement supérieure aux attentes de marché. Le groupe a profité d'une solide demande en smartphones avant les fêtes de fin d'année. Néanmoins, Foxconn anticipe des revenus du quatrième trimestre et de l'exercice en léger recul, avec un T4 tout de même légèrement meilleur que prévu. L'annonce des résultats intervient alors que la société aurait fait l'objet d'une enquête fiscale en Chine, enquête rapportée par le Global Times chinois et qui pourrait avoir des motifs politiques, du fait des ambitions du fondateur de Foxconn, Terry Gou.