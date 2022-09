Wall Street s'effondre après les chiffres de l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street dévisse ce mardi, le S&P 500 abandonnant 2,97% à 3.988 pts, le Dow Jones 2,61% à 31.536 pts et le Nasdaq 3,74% à 11.807 pts. Les chiffres toujours préoccupants de l'inflation américaine minent le moral des opérateurs et devraient faire monter encore les anticipations de durcissement monétaire. Le fameux 'pivot de la Fed' espéré il y a quelques semaines semble bien exclu à court terme, comme l'avait d'ailleurs laissé entendre à plusieurs reprises Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine. Le baril de brut WTI rend 1,5% à 86,5$ sur le Nymex. L'once d'or perd 1,4% à 1.716$. L'indice dollar gagne 0,9% face à un panier de devises.

Les chiffres américains de l'inflation pour le mois d'août, publiés ce mardi, ne sont guère rassurants. Ainsi, l'indice américain des prix à la consommation du mois d'août 2022 a augmenté de 0,1% en comparaison du mois antérieur et de 8,3% en rythme annuel, contre des consensus respectifs de -0,1% et +8,1%. Hors alimentaire et énergie, le constat est même assez alarmant, dans la mesure où l'indice des prix à la consommation grimpe de 0,6% par rapport au mois antérieur, deux fois plus vite que prévu. Le CPI hors alimentaire et énergie progresse de 6,3% par rapport à l'année antérieure, contre 6,1% de consensus de marché et 5,9% un mois avant.

Le président Joe Biden a déclaré ce mardi dans un communiqué que les données d'août sur les prix à la consommation montraient "davantage de progrès dans la réduction de l'inflation dans l'économie américaine". "Dans l'ensemble, les prix sont restés essentiellement stables dans notre pays ces deux derniers mois : c'est une bonne nouvelle pour les familles américaines, avec encore du travail à faire". "Il faudra plus de temps et de résolution pour faire baisser l'inflation, c'est pourquoi nous avons adopté la loi sur la réduction de l'inflation", a encore lancé le président américain.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 82%. Pire, certains anticipent désormais un geste encore plus puissant de 1%, qui porterait dès la semaine prochaine la fourchette du taux des fed funds entre 3,25% à 3,5% (probabilité de 18%) ! Les anticipations de durcissement monétaire sont donc encore montées d'un cran ces dernières minutes, le geste de 75 points de base étant désormais considéré comme un minimum. Les anticipations principales pour le 14 décembre et la dernière réunion monétaire de l'année se situent à 3,75-4% (36,4% de probabilité) ou 4-4,25% (45% de chances).

Le président américain Joe Biden a signé un décret visant à stimuler la biotechnologie américaine et l'innovation dans la biofabrication. Selon le décret, l'un des objectifs de l'administration Biden est d'étendre la capacité nationale de biofabrication de produits couvrant les secteurs de la santé, de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie, et d'identifier des actions pour atténuer les risques posés par l'implication d'adversaires étrangers dans la chaîne d'approvisionnement de biofabrication et pour améliorer la biosûreté, la biosécurité et la cybersécurité dans les infrastructures nouvelles et existantes.

Les valeurs

Oracle (-1%), géant américain des logiciels d'entreprises, a affiché hier soir des comptes trimestriels marqués par des revenus légèrement meilleurs que prévu, mais des profits décevants. Les ventes trimestrielles ont grimpé de 18% en glissement annuel à 11,4 milliards de dollars, pour ce premier trimestre fiscal de l'exercice décalé 2023. Le bénéfice ajusté par action a en revanche manqué le consensus, à 1,03$ contre 1,06$ attendu. Les revenus cloud, segment le plus surveillé, ont flambé de 45% à 3,6 milliards de dollars sur cette période close fin août, contre 19% un trimestre avant, alors que le deal Cerner n'était pas encore conclu. Ce rachat de Cerner pour 28,3 milliards de dollars doit permettre au groupe de développer son activité dans le segment de la santé, lent à adopter le cloud.

"Les activités cloud d'application et d'infrastructure de la société représentent désormais plus de 30% du chiffre d'affaires total", a déclaré la directrice générale Safra Catz. "Alors que nos activités cloud représentent un pourcentage de plus en plus important de notre activité globale, nous nous attendons à ce que notre taux de croissance organique des revenus à taux de change constant atteigne les deux chiffres avec une augmentation correspondante du bénéfice par action". Oracle avait finalisé son achat de Cerner en juin. Le fournisseur de dossiers médicaux numériques a généré 1,4 milliard de dollars de ventes au cours de la période, ce que Catz a qualifié de "meilleur trimestre de revenus de tous les temps" pour l'entité. "Nous nous attendons à ce que Cerner fasse encore mieux au cours des prochains trimestres, alors que nous développons une toute nouvelle suite de services cloud pour les soins de santé", a-t-elle déclaré.

Amazon (-5%), le géant américain du commerce en ligne, a encore du travail à faire pour satisfaire la Commission européenne, à en croire le Financial Times. Dans une interview, un cadre de la CE a déclaré au FT : "C'est peut-être la fin de l'affaire de concurrence, mais ce n'est pas la fin de la conversation. C'est toujours un travail en cours. Nous devons voir que le remède produit les résultats attendus. Deuxièmement, lorsque la loi sur les marchés numériques entrera en vigueur, nous devrons voir si les pratiques qui sont mises en oeuvre par eux sont conformes". L'exécutif européen a aussi déclaré au FT que le comportement d'Amazon vis-à-vis de la DMA serait "étroitement surveillé".

Peloton Interactive (-12%). Les fondateurs du spécialiste américain du vélo connecté, John Foley et Hisao Kushi, vont quitter sa direction.

KKR (-4%) n'a pas daigné relever son offre (en consortium) pour l'acquisition du groupe australien de santé Ramsay Health Care.

Alphabet (-5%). Un cabinet d'avocats représentant des éditeurs entend déposer deux plaintes, l'un au Royaume-Uni et l'autre aux Pays-Bas, visant spécifiquement les pratiques publicitaires de Google, propriété d'Alphabet, ce qui exposerait le groupe à des sanctions pouvant atteindre 25 milliards d'euros.