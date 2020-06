Wall Street s'affirme en hausse, bonne surprise sur le logement

(Boursier.com) — La cote américaine progresse désormais ce lundi, tentant un rebond après la sanction de fin de semaine dernière (-2,84% sur le DJIA et -2,59% pour l'indice Nasdaq riche en valeurs technologiques). Le S&P500 gagne 1% à 3.040 pts, alors que le Nasdaq avance de 0,67% à 9.822 pts. L'indice historique Dow Jones bondit même de 1,81% à 25.469 pts avec Boeing.

Les cours du brut se redressent en ce début de semaine, malgré les craintes entourant la propagation de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis et en Amérique latine. Le baril de brut léger américain pour livraison août regagne 1,6% à 39,1$, alors que le baril de Brent de la mer du Nord de même échéance prend 1,3% à 41,5$ à Londres.

Les promesses de vente de logements aux États-Unis pour le mois de mai 2020 se sont envolées de... 44,3% en comparaison du mois antérieur, selon la National Association of Realtors (NAR) américaine, alors que le consensus n'était que de +11,3% sur la période. Un mois avant, ces mêmes promesses s'étaient écroulées de 21,8% avec l'impact de la crise sanitaire. L'indice du mois de mai s'élève à 99,6.

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de juin 2020 est ressorti à -6,1 contre un consensus de -26 (indice d'activité générale). L'indicateur était de -49,2 un mois plus tôt.

John Williams, qui dirige la Fed de New York, aura son mot à dire ce jour à l'occasion d'une intervention durant laquelle les opérateurs surveilleront d'éventuelles indications sur la politique monétaire de la Banque centrale américaine.

La pandémie poursuit sa progression au niveau mondial. Ainsi, selon le dernier décompte de l'Université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière, 10,181 millions de cas ont été confirmés depuis le début de l'épidémie du nouveau coronavirus, pour 502.634 décès dans le monde. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 2,549 millions de cas confirmés et 125.808 morts depuis l'émergence du virus. Le Brésil compte 1,344 million de cas confirmés et 57.622 décès. La Russie affiche 640.246 cas recensés...

Un bilan Reuters confirme que l'épidémie a franchi la barre des 500.000 morts à travers le monde et infecté plus de 10 millions de personnes.

La Californie a ordonné dimanche la fermeture des bars dans sept comtés, dont celui de Los Angeles, suite à une hausse record du nombre de cas. La Floride et l'Arizona ont également enregistré un nombre record de cas samedi. La Floride a fait part de 9.585 nouvelles infections, alors que l'Arizona a dénombré 3.591 nouveaux cas de Covid-19. Les Etats-Unis ont enregistré plus de 45.000 nouveaux cas confirmés vendredi, plus forte hausse constatée depuis le début de l'épidémie selon Reuters. Floride et Texas avaient été les plus actifs dans la levée des mesures de confinement, mais font désormais machine arrière.

Le Brésil a recensé 1.109 morts au cours des vingt-quatre dernières heures. Le nombre de cas confirmés de coronavirus y a progressé de 38.693, environ 8.000 de moins que le jour précédent selon le ministère.

L'Etat de Victoria en Australie envisage de réimposer des mesures de distanciation face à la plus forte hausse quotidienne du nombre de cas en plus de deux mois.

Dix-sept cas supplémentaires ont été enregistrés en Chine continentale en vingt-quatre heures, ont indiqué samedi les autorités sanitaires chinoises. Quatorze de ces nouveaux cas ont été recensés à Pékin. Il y a 10 jours, les autorités ont estimé que l'épidémie à Pékin avait été maîtrisée. 83.500 cas ont été officiellement enregistrés en Chine continentale depuis le début de la pandémie, pour 4.634 morts.

Le nombre de nouveaux cas a été multiplié par trois vendredi en République tchèque, à 260, un pic depuis le 8 avril selon le ministère de la Santé.

Le gouvernement britannique envisage pour sa part un confinement à Leicester, ville de 350.000 habitants, du fait de la recrudescence des contaminations. C'est ce que rapporte le Sunday Times, évoquant des sources gouvernementales. La Grande-Bretagne déplore 43.634 décès liés au virus et 312.640 cas.

L'Allemagne a recensé 256 nouveaux cas au cours des vingt-quatre dernières heures, portant les infections confirmées à 193.499, selon les données fournies dimanche par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Il s'agit de la plus faible hausse depuis le 15 juin selon Reuters. Le pays a rétabli des mesures de confinement dans deux communes du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie consécutivement à la découverte d'un nouveau foyer. L'Allemagne recense trois décès de plus, pour un bilan total de 8.957 morts.

Les valeurs

KKR (+2%) et Apollo Global Management figureraient parmi les acquéreurs possibles d'activités de gestion de fortune de National Australia Bank dans le cadre d'une opération dont le montant pourrait dépasser un milliard de dollars australiens, a appris Reuters de trois sources proches.

Coty (+10%), multinationale américaine de produits de beauté et soins, a pris une participation de 20% dans la marque de maquillage KKW de Kim Kardashian West pour 200 millions de dollars, croit savoir le Financial Times, citant des proches du dossier.

Starbucks (+2%) entend mettre en veille ses programmes publicitaires payants sur les réseaux sociaux. La chaîne de cafés réfléchit aux solutions possibles pour éviter la propagation des discours de haine.

Facebook (stable) et Twitter (+2%) résistent en bourse, alors que plusieurs grands groupes ont pourtant récemment annoncé l'interruption de leurs campagnes de 'pub' sur les réseaux sociaux. JP Morgan juge néanmoins que cela devrait peser à court terme sur l'action Facebook.

Boeing (+7% !) entame ce lundi une série de vols de certification pour le 737 MAX qui s'étaleront sur trois jours, croit savoir Reuters, citant des sources proches de la question. L'appareil pourrait, en cas de succès des vols d'essais, reprendre ses vols commerciaux avant la fin de l'année 2020.

Chesapeake Energy (-7%) dépose le bilan. Le groupe gazier et pétrolier américain s'est inscrit comme attendu sous protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis.

Intercept Pharmaceuticals (-37%) décroche à Wall Street, la FDA (Food and Drug Administration) ayant refusé d'approuver sa thérapie potentielle dans la NASH, maladie chronique du foie. La FDA évoque une efficacité incertaine, insuffisante comparée aux risques.

Gilead Sciences (+1%) a annoncé pour sa part ce lundi le prix du remdesivir pour le traitement potentiel du nouveau coronavirus, estimant qu'il coûtera 3.120$ pour un patient américain moyen bénéficiant d'une assurance.