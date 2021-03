Wall Street : rouge vif pour débuter la semaine

(Boursier.com) — Wall Street, qui avait bien rebondi vendredi, s'apprête à repiquer du nez en ce début de semaine. Les futures sur les trois grands indices pointent dans le rouge ce matin, avec un Nasdaq pour le moment attendu en baisse de plus de 2%. Les signes d'amélioration de l'état de santé de l'économie américaine se multiplient depuis quelques semaines, comme l'attestent les très bons chiffres de l'emploi de février et la poursuite de la campagne de vaccination qui permet une baisse des nouvelles contaminations au Covid-19.

Malgré tout, l'objectif de plein emploi de la Fed reste encore bien éloigné et l'approbation, au cours du week-end, par les démocrates du Sénat du plan de relance de 1.900 milliards de dollars de l'administration Biden est, en ce sens, une bonne nouvelle. Le texte, qui prévoit notamment une aide directe aux ménages de 1.400 dollars, sera soumis au vote de la Chambre des représentants mardi, a indiqué sur Twitter Steny Hoyer, le chef du groupe démocrate à la chambre.

Tout ceci, combiné à la nouvelle flambée des cours de l'or noir, alimente toutefois les craintes inflationnistes et les tensions sur le marché obligataire. Les valeurs technologiques et de croissance, les plus fortement valorisées en Bourse, continuent ainsi à être plus ou moins délaissées compte tenu de la brusque remontée des taux d'intérêts.

La progression des cours de l'or noir se poursuit donc ce lundi avec un baril de Brent qui se négocie au-dessus des 70 dollars pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus après les attaques des forces yéménites Houthi contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Ces attaques menées au cours du week-end par des missiles et des drones n'auraient pas endommagé les capacités de production saoudienne mais elles entretiennent la pression haussière sur les cours de l'or noir qui avaient déjà flambé en fin de semaine passée après le statu quo surprise de l'Opep+ sur ses quotas de production. Le baril de pétrole brut WTI échéance avril gagne actuellement 1,2% à 66,9$ sur le Nymex, tandis que le Brent d'échéance mai grimpe de 1,3% à 70,2$.

Sur le marché obligataire, le rendement du T-Bond à 10 ans se maintient au-dessus des 1,6% contre 0,9% fin décembre. Le rendement du T-Bond à 30 ans reste lui ancré au-dessus des 2,30%. Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises de référence) avance de 0,3% à 92,3 points.

L'agenda économique du jour est léger avec les seuls stocks finaux de grossistes attendus à 16H.