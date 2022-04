Wall Street : rouge vif, GE plonge avant les GAFAM

(Boursier.com) — Le rebond aura fait long feu à Wall Street. Le marché américain pique du nez en début de séance, rattrapé par les craintes de ralentissement de l'activité économique après des résultats trimestriels en demi-teinte de la part de plusieurs grands groupes industriels ainsi que des indicateurs de conjoncture plutôt décevants. Et ce alors que les grands noms de la tech US sont attendus dans les prochains jours, à commencer par Microsoft et Alphabet après la clôture. Le Dow Jones perd actuellement 1,24% à 33.627 points. L'indice large S&P 500 lâche 1,65% à 4.226 pts, tandis que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, trébuche de 2,68% à 12.654 pts.

La nervosité reste ainsi bien présente dans les salles de marché sur fond de durcissement monétaire à venir de part et d'autre de l'Atlantique pour faire face à l'envolée de l'inflation, de propagation de la pandémie de coronavirus en Chine ou encore de guerre en Ukraine. Le VIX, le fameux 'indice de la peur' qui mesure la volatilité du marché, reprend 2,1 points à 27,6.

Si Twitter a donné un coup de boost au marché après l'annonce de son rachat par Elon Musk, les GAFAM vont devoir prendre le relais: Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Apple et Amazon vont publier leurs comptes trimestriels dans les prochains jours. Au global, ce sont 180 sociétés du S&P500 qui dévoileront leurs résultats du premier trimestre cette semaine. Sur les 102 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs bénéfices jusqu'à présent (à lundi soir), 77,5% ont dépassé les attentes des analystes (contre 66% en moyenne), selon les données de Refinitiv.

Sur le front macro, les commandes nouvelles en biens durables aux USA pour le mois de mars ont rebondi de 0,8% en comparaison du mois antérieur, contre une hausse de +1% attendue par le consensus. Le repli du mois de février a par ailleurs été révisé de -2,1% à -1,7%. Hors transport, les commandes ont augmenté de 1,1%, contre +0,6% de consensus de marché, et après une baisse de 0,5% en février.

L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board est ressorti à 107,3 pour le mois d'avril, contre 108,2 de consensus et 107,6 pour la lecture révisée du mois antérieur. Le sous-indice de la situation actuelle recule de 153,8 à 152,6 alors que celui des attentes grimpe de 76,7 à 77,2.

Sur le marché immobilier, les ventes de logements neufs pour le mois de mars sont ressorties au nombre de 763.000, contre 768.000 de consensus de place et 835.000 pour la lecture révisée à la hausse du mois précédent. Selon l'indice S&P Case-Shiller, les prix des maisons ont par ailleurs augmenté de 19,8% en février en glissement annuel après un bond de 19,1% en janvier. Il s'agit de la troisième lecture la plus élevée depuis la création de cet indice il y a 35 ans. L'indicateur '20-City' des 20 principales métropoles a encore progressé de 20,2% en glissement annuel, contre 18,9% le mois précédent, et +19% de consensus.

En Chine, la Banque centrale s'est engagée à soutenir l'économie grâce à un financement ciblé pour les petites entreprises et à une résolution rapide de la répression en cours contre les entreprises technologiques dans la dernière tentative de Pékin pour rassurer les investisseurs inquiets à propos de la croissance. La Banque populaire de Chine "intensifiera le soutien de la politique monétaire prudente à l'économie réelle, en particulier pour les industries et les petites entreprises durement touchées par la pandémie", a-t-elle déclaré dans un communiqué. Elle favorisera également un développement sain et stable des marchés financiers et maintiendra des liquidités raisonnablement suffisantes.

Après une forte baisse lundi, le marché pétrolier rebondit malgré les craintes persistantes sur la situation en Chine, premier importateur mondial d'or noir. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juin avance de 0,7%% dans les échanges électroniques sur le Nymex à 99,2$. L'or remonte pour sa part timidement de 0,4% à 1.904$ l'once à Londres, après trois séances de baisse.

Sur le forex, l'euro perd encore 0,5% face au dollar, à 1,0659$, au plus bas niveau depuis mars 2020. Plus globalement, l'indice du dollar gagne 0,37% pour s'élever à 102,2 points face à un panier de devises de référence, des niveaux inconnus depuis mars 2020. Le billet vert continue à profiter de son statut de valeur refuge ainsi que de la perspective d'un rythme rapide de hausses de taux aux Etats-Unis.

Les valeurs

* Whirlpool grimpe de 6,2% malgré la révision à la baisse de ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices en raison du ralentissement de la demande par rapport aux niveaux atteints pendant la pandémie et de la forte hausse du coût des matières premières. Le fabricant d'appareils électroménagers s'attend désormais à une croissance des ventes nettes comprise entre 2% et 3% en 2022, par rapport à au moins 6% précédemment. Le bénéfice continu ajusté par action devrait de son côté se situer entre 24 et 26$, en baisse par rapport à une fourchette antérieure de 27 à 29$. Le propriétaire de KitchenAid a également annoncé un examen stratégique de ses activités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour s'adapter à des facteurs tels que les tensions géopolitiques. Whirlpool cherche à se concentrer sur les activités à fort potentiel de croissance et de marge, tout en concentrant ses efforts sur les Amériques et l'Inde.

* Pepsico grignote 0,2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et des prévisions de ventes rehaussées pour l'ensemble de l'année à la faveur d'une demande soutenue pour ses produits malgré plusieurs séries d'augmentations de prix. Le géant des sodas a vu ses revenus croître de 9,3% au premier trimestre (+13,7% en organique) à 16,20 milliards de dollars, bénéficiant à plein de la levée des restrictions liées au Covid-19 dans les lieux publics tels que les bars et restaurants. Le consensus était positionné à 15,57 Mds$. Le bpa ajusté a atteint 1,29$ contre 1,21$ il y a un an et un consensus de 1,23$. La firme vise désormais une croissance organique de 8% cette année, contre une prévision antérieure de +6%. Elle a en revanche réduit ses prévisions de bénéfice par action à 6,63$ contre 6,67$ précédemment en raison de la vigueur du dollar américain et de la hausse des coûts. Pepsico a par ailleurs enregistré une charge de 241 M$ au premier trimestre en lien avec la guerre en Ukraine.

* General Electric chute de 10%. Le géant industriel et financier américain s'attend désormais à un bénéfice annuel dans le bas de la fourchette de ses prévisions données en janvier (2,8 à 3,5$) en raison des problèmes continus d'approvisionnement et de la hausse des coûts du fret et des matières premières. Sur les trois mois clos fin mars, la firme a enregistré un bpa ajusté de 24 cents, stable sur un an, mais supérieur aux attentes du marché (19 cents). Les revenus sont ressortis à 17,04 Mds$, en ligne avec le consensus. Les recettes de la branche aviation ont atteint 5,6 Mds$, en croissance organique de 12% sur un an, alors que celles de la division énergie ont reculé de 6%. Le groupe est par ailleurs sur la bonne voie pour se scinder en trois sociétés "investment grade" distinctes, un plan dévoilé l'année dernière par la firme historique et qui marque l'un des changements les plus importants de son existence.

* UPS abandonne 3,7%, le marché se focalisant sur la baisse des volumes de colis. Le géant américain de la livraison a pourtant dépassé les prévisions des analystes au premier trimestre, profitant du dynamisme du commerce en ligne pour relever ses tarifs et compenser la hausse des coûts. Sur la période, la firme enregistre un bpa juste de 3,05$ contre 2,77$ un an plus tôt et 2,88$ de consensus. Le chiffre d'affaires augmente de 6,4% à 24,38 Md$. Le management confirmer viser des revenus annuels de 102 Mds$ et un programme de rachat d'actions de 2 Mds$.

* Twitter (-3,5%). Elon Musk a réussi son pari ! Après de longues discussions, le patron de Tesla et SpaceX a conclu un accord lundi pour racheter le réseau social Twitter pour près de 44 milliards de dollars, soit un prix de 54,2$ par action, a annoncé Twitter lundi soir, confirmant les rumeurs qui ont circulé toute la journée. Le titre Twitter a bondi de 5,6% pour terminer à 51,88$ à Wall Street en réaction à cette annonce. Alors que l'opération semblait incertaine la semaine dernière, l'homme le plus riche du monde avait fait accélérer le dossier en rencontrant dimanche plusieurs dirigeants du réseau social à l'oiseau bleu, après avoir séduit de nombreux actionnaires du groupe en dévoilant les détails financiers de son offre.

Le milliardaire américain, qui a acquis début avril une participation de 9,1% dans Twitter, a ensuite annoncé le 14 avril son projet d'acquérir 100% des titres, en expliquant que le réseau social, fondé en 2006 par Jack Dorsey entre autres, serait ensuite retiré de la Bourse pour pouvoir relancer sa croissance et devenir une plate-forme dédiée à la liberté d'expression. "La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité", a ainsi déclaré lundi soir Elon Musk dans un communiqué. Le PDG de Tesla et de SpaceX a évoqué de "nouvelles fonctionnalités" pour le réseau social, sans préciser lesquelles.

* United Airlines (-2,6%) se veut optimiste. Pour preuve, la compagnie américaine prévoit la plus importante expansion transatlantique de son histoire cet été avec des capacités supérieures de 25% aux niveaux de 2019 afin de répondre à une forte demande. Le transporteur ouvrira notamment cinq nouvelles destinations le 29 avril vers Londres, Milan, Bergen, Munich et Nice. La compagnie basée à Chicago va aussi ajouter cinq nouvelles destinations "en vogue" à son réseau : Amman en Jordanie, Bergen en Norvège, les Açores au Portugal, Palma de Majorque et Tenerife. De nouvelles liaisons qui ne sont desservies par aucune autre compagnie nord-américaine. United va également remettre en service 14 routes transatlantiques que la compagnie aérienne a historiquement desservies et va ajouter des fréquences sur six autres. Grâce à cette expansion, United desservira plus de destinations transatlantiques que tous les autres transporteurs américains réunis et sera la plus importante compagnie au-dessus de l'Atlantique pour la première fois de l'histoire.

*3M recule de 2,3%, la révision à la baisse des prévisions annuelles l'emportant sur un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes des analystes. Le géant industriel diversifié américain a enregistré sur les trois premiers mois de 2022 un profit de 1,299 milliard de dollars ou 2,26$ par action contre un bénéfice de 1,624 Md$ ou 2,77$ par titre un an plus tôt. Le bpa ajusté s'établit à 2,65$ contre 2,32$ de consensus. Les revenus diminuent de 0,3% à 8,85 Mds$, légèrement supérieurs aux attentes des analystes. Le management table désormais sur un bpa 2022 compris entre 9,89$ et 10,39$ contre une précédente fourchette allant de 10,15$ à 10,65$. Le bpa ajusté est anticipé entre 10,75$ et 11,25$. 3M et la plupart des autres fabricants doivent faire face à la forte hausse de leurs coûts liés à la main-d'oeuvre tout comme aux matières premières. Le groupe basé à Saint Paul est lui également confronté à la baisse de la demande pour ses masques jetables N95 avec le recul de la pandémie de Covid-19.

* Warner Bros Discovery (-5,2%) a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 13% pour ses premiers résultats depuis la fusion entre Discovery et les actifs médias d'AT&T pour 43 milliards de dollars.

* DIDI (-2,8%). Le projet du groupe chinois de VTC de coter ses actions en Bourse de Hong Kong est suspendu pour une durée indéterminée, rapporte le quotidien South China Morning Post en citant des personnes proches du dossier.