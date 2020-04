Wall Street : rouge attendu, les chiffres de l'emploi au programme

(Boursier.com) — Les futures américains pointent vers une ouverture de Wall Street en légère baisse pour cette dernière séance de la semaine, qui aura été encore une fois très agitée. Les inquiétudes autour de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences autant sanitaires qu'économiques restent fortes dans les salles de marché. Le pétrole reste bien orienté après sa flambée d'hier, les opérateurs continuant à miser sur un prochain accord entre producteurs pour rééquilibrer le marché.

L'emploi (encore) au programme

Après l'annonce d'un doublement des inscriptions au chômage la semaine dernière, les opérateurs suivront avec intérêt les chiffres mensuels de l'emploi à 14H30. Si pour la première fois en dix ans, la première puissance mondiale devrait avoir détruit des emplois le mois passé (le consensus attend 100.000 suppressions de postes), l'impact de la crise du coronavirus ne devrait être que partiellement perceptible. "Etant donné que les enquêtes du département du Travail ont eu lieu pendant la semaine qui contient le 12e jour du mois, ce qui signifie avant que l'impact du Covid-19 ne soit réellement visible, le rapport sur l'emploi de mars ne devrait pas être d'un grand intérêt pour les investisseurs", souligne ainsi Christopher Dembik, responsable de l'analyse macroéconomique chez Saxo Bank.

Selon des prévisions publiées jeudi par le Congressional Budget Office (CBO) aux Etats-Unis, le taux de chômage dans le pays pourrait dépasser les 10% au deuxième trimestre et la contraction du PIB atteindre plus de 7% en conséquence de la pandémie. Les économistes de Bank of America estiment que près de 20 millions d'emplois pourraient être supprimés au cours des deux prochains mois en raison de l'épidémie, ce qui entraînerait un taux de chômage maximum de 15,6%. Toujours sur le front macroéconomique, les indices ISM et PMI des services du mois de mars seront dévoilés cet après-midi.

Le pic de l'épidémie encore très loin aux USA

Sur le plan sanitaire, le nombre de malades continue à croître fortement. Plus d'un million de personnes dans le monde ont été contaminées et le nombre de décès a dépassé la barre des 53.000, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins. Outre-Atlantique, plus de 245.000 personnes ont été contaminées et plus de 5.900 personnes sont décédées.

Le pétrole monte encore

Après être tombés sur des niveaux plus observés depuis 18 ans, les cours du brut poursuivent leur remontée, dopés par l'espoir d'un accord entre pays producteurs et les dernières déclarations du président américain, qui s'attend à un compromis sur la production entre la Russie et l'Arabie saoudite dans les prochains jours. Hier, le baril de Brent a pris jusqu'à 47% en séance, un record !

Le locataire de la Maison Blanche a affirmé jeudi sur Twitter : "Je viens de parler à mon ami MBS (prince héritier) d'Arabie Saoudite, qui s'est entretenu avec le président Poutine de Russie, et je m'attends & j'espère qu'ils réduiront d'environ 10 millions de barils (ndlr : la production), et peut-être bien plus, ce qui, si cela se produit, sera GRAND pour l'industrie du pétrole et du gaz !".

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Par ailleurs, selon 'Bloomberg', l'Opep+ organiserait une réunion 'en ligne' d'urgence lundi. L'agence, qui cite deux délégués du cartel, précise que le rendez-vous sera ouvert à tous les producteurs, et pas seulement aux membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés habituels. La liste des participants est cruciale dans la mesure où l'Arabie Saoudite a clairement indiqué qu'elle ne réduira sa production que si d'autres pays, dont les États-Unis, assument une partie du fardeau.

Le baril de brut léger américain gagne actuellement de 2,1% à 25,9$ (contrat à terme de mai sur le Nymex), tandis que le Brent de mer du Nord s'envole de 6,2% à 31,8$ (contrat échéance juin).

Le billet vert marque une pause

Le dollar est bien orienté ce vendredi, recherché dans ce climat pour le moins incertain. L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) prend actuellement 0,5% à 100,8 points. Enfin, l'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", avance de 1,2 point à 52,1.