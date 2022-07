Wall Street retrouve le moral

(Boursier.com) — La Bourse de New York est orientée en nette hausse vendredi, après les bons chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, qui apaisent les craintes liées au ralentissement de l'économie. Les investisseurs sont également plus sereins concernant les intentions de la Réserve fédérale américaine. Deux membres bien connus de la Fed, Christopher Waller et James Bullard, se sont prononcés hier en faveur d'une hausse des taux de 75 points de base ce mois-ci et non de 1% - un scénario plus agressif que Wall Street avait commencé à envisager dans la foulée du rapport brûlant sur l'inflation publié mercredi. Du côté des résultats d'entreprises, les publications de Citigroup et Wells Fargo sont saluées, avec des actions en forte hausse.

Le Dow Jones monte désormais de 1,83% à 31.203 points et le Standard & Poor's-500, plus large, gagne 1,48% à 3.846 points. Le Nasdaq affiche une hausse de 1,09% à 11.373 points.

En Europe, les marchés ont accéléré leurs gains, dopés par la hausse de Wall Street. À Paris, le CAC 40 bondit de 1,70% à 6.018 points vers 17 heures. À Francfort, le Dax prend 2,57% et à Londres, et le Footsie s'octroie 1,63%. La bourse de Milan gagne 1,22% malgré le risque d'une crise politique intérieure dans la troisième économie du continent - mais Mario Draghi reste à la tête du gouvernement.

Une statistique qui rassure

La bonne surprise de cette fin de semaine vient des ventes au détail aux Etats-Unis, qui ont rebondi plus fortement que prévu en juin.Le département du Commerce a fait état d'une hausse de 1% des ventes par rapport au mois précédent alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une augmentation de 0,8%.

La baisse de mai a en outre été revue à 0,1% contre -0,3% annoncé initialement. Hors automobiles, carburants, matériaux de construction et services alimentaires, les ventes au détail accusent un progression de 0,8% en juin, après une baisse révisée à 0,3% en mai contre une stagnation en première estimation.

Production industrielle en baisse

La production industrielle a baissé en juin aux Etats-Unis de manière inattendue, montrent les statistiques officielles publiées vendredi.

La Réserve fédérale a fait état d'une baisse de 0,2% de la production industrielle, après une stagnation au mois de mai, alors que les analystes interrogés par Reuters projetaient en moyenne une croissance de 0,1%.

Comme le mois précédent, la seule production manufacturière a diminué de 0,5%, la production de véhicules et d'une série d'autres biens ayant diminué, ce qui suggère que la remontée des taux d'intérêt fait souffrir le secteur manufacturier.

Rassurés par la Fed ?

Les investisseurs ont été secoués cette semaine par l'annonce d'une nouvelle envolée de l'inflation au mois de juin aux Etats-Unis, puis d'une forte hausse des prix à la production, qui ont relancé les doutes sur la stratégie de la Réserve fédérale, avec la crainte d'une politique monétaire plus agressive lors de sa prochaine réunion des 26 et 27 juin.

Mais les dernières déclarations de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, et de James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, ont calmé le jeu. Ces derniers, parmi les membres le plus "faucons" de la banque centrale américaine, sont favorables à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 75 points de base lors de la réunion de politique monétaire du 27 juillet et non à un relèvement plus important.

La Chine n'inquiète pas trop

Les investisseurs semblent faire fi de la confirmation de la nette dégradation de l'économie chinoise, ou bien cela était vraisemblablement déjà intégré dans les cours... Elle s'est fortement contractée au deuxième trimestre en raison de l'impact des multiples confinements : le PIB a reculé de 2,6% sur la période avril-juin par rapport aux trois mois précédents. Au premier trimestre, le PIB de la deuxième économie mondiale avait augmenté de 1,4% selon les données officielles révisées. En rythme annuel, la croissance tombe ainsi à 0,4% alors qu'elle atteignait 4,8% sur janvier-mars.

Le dollar recule

Le dollar recule légèrement par rapport à un panier de référence (-0,41%) après un plus haut de 20 ans la veille favorisé par les anticipations de remontée de taux aux Etats-Unis et son statut d'actif refuge. L'euro remonte de 0,56% à 1,0072 dollar.

Pétrole

Le marché pétrolier accélère, s'appuyant sur l'espoir de hausses de taux moins soutenues aux Etats-Unis. Le Brent prend 2,75% à 101,83 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,69% à 98,36 dollars.

Les valeurs

Citigroup s'envole de plus de 10% après avoir publié vendredi une baisse de 27% de son bénéfice au deuxième trimestre. La troisième plus grande banque américaine a augmenté ses provisions pour les créances potentiellement suspectes et son activité de banque d'investissement a souffert d'un ralentissement des transactions d'entreprises.

Wells Fargo bondit de 6,7%. La banque américaine a annoncé vendredi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre. Elle a augmenté ses provisions pour créances douteuses tandis que la hausse des taux d'intérêts freine ses activités de crédit immobilier.

BlackRock (+0,5%). Le numéro un mondial de la gestion d'actifs a publié vendredi un bénéfice au titre du deuxième trimestre en baisse de 30% dans une période marquée par un regain de l'aversion au risque des investisseurs dans un contexte de resserrement de la politique monétaire de la Fed.

Pinterest gagne 12,4%, le Wall Street Journal ayant rapporté que le fonds activiste Elliott Management détient une participation de plus de 9% au capital de la plate-forme de partage d'images.

Virgin Galactic, la société de Richard Branson spécialisée dans le tourisme spatial a annoncé qu'elle allait créer une nouvelle usine dans la région du Grand Phoenix, en Arizona, pour fabriquer des vaisseaux spatiaux de classe Delta. Le titre gagne 1,8%.

Alibaba chute de plus de 4%. Des cadres de la division d'informatique dématérialisée d'Alibaba ont été convoqués par les autorités de Shanghaï après une fuite de données de police concernant près d'un milliard de citoyens chinois, a rapporté le Wall Street Journal. L'action Alibaba cotée à Hong Kong 9988.HK a perdu 6%, sa plus forte baisse depuis un mois.

Amazon (+2,2%) a commencé à réduire le nombre de produits vendus sous ses propres marques en raison de la faiblesse des ventes, a rapporté le Wall Street Journal.