Wall Street retrouve des couleurs après la Fed

(Boursier.com) — Après une première réaction hésitante aux annonces de la Réserve fédérale, la Bourse de New York s'est orientée en hausse mercredi soir, les trois indices se hissant à de nouveaux records historiques. La Fed a donné le coup d'envoi du "tapering" et a répété qu'elle jugeait l'inflation "transitoire" malgré les tensions actuelles liées à la désorganisation des chaînes d'approvisionnement. Elle a donné le sentiment qu'elle n'était pas pressée de relever ses taux directeurs, qu'elle a maintenus mercredi proches de zéro.

Vers 20h (une heure avant la clôture et une heure après le communiqué de la Fed), le Dow Jones gagnait 0,15%, tandis que le S&P 500 avançait de 0,5% et le Nasdaq gagnait 0,86%. Peu avant les annonces de la Fed, le DJIA et le S&P 500 étaient en léger recul, et le Nasdaq progressait de l'ordre de 0,3%.

La Fed a donc annoncé mercredi soir la réduction progressive de son programme de rachat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois, réduction qui débutera dès ce mois de novembre. Ce "tapering" se fera au rythme de 15 milliards de dollars par mois, ce qui devrait permettre de ramener le programme à zéro à la mi-2022, même si la Fed s'est réservé la possibilité d'ajuster ses achats en fonction de l'évolution de l'économie .

La Fed sera "patiente" en matière de hausse des taux

Les marchés, qui avaient été préparés depuis des semaines à l'annonce d'un "tapering", n'ont pas été pris au dépourvu ce mercredi soir. Les investisseurs estiment que malgré ce début de réduction de soutien de la banque centrale, cette dernière continuera de pratiquer une politique monétaire accommodante tout au long de 2022. Les premières hausses de taux directeurs restent envisagées fin 2022, voire début 2023 par les marchés.

Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed Jerome Powell a indiqué que la Fed pouvait se montrer "patiente" avant de relever ses taux. Les objectifs de plein emploi de la Fed (une des conditions pour relever ses taux directeurs) "pourraient être atteints pendant le second semestre 2022", a-t-il indiqué.

Concernant l'inflation (l'autre facteur qui pourrait justifier une hausse des taux), M. Powell a estimé que le calendrier de son déclin était "incertain"', mais qu'elle pourrait ralentir "à partir du 2e ou du 3e trimestre 2022". Le terme "transitoire" a-t-il ajouté, signifie qu'une fois la bouffée actuelle passée, le taux d'inflation ne sera pas durablement plus élevée.