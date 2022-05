Wall Street : retour du rouge après la Fed ?

(Boursier.com) — Wall Street est attendue en légère baisse au lendemain d'une vive progression des trois grands indices après les annonces de la Fed, qui a relevé comme attendu son taux directeur d'un demi-point et va commencer à réduire son bilan à partir de juin.

La décision a été prise à l'unanimité des membres du Federal Open Market Committee (FOMC), qui ont jugé "approprié" de procéder à d'autres hausses dans les mois à venir. La Banque centrale américaine commencera également à réduire son énorme bilan (9.000 milliards de dollars) de façon progressive, à partir du 1er juin prochain.

Si ces décisions étaient anticipées par le marché, les opérateurs ont davantage retenu les propos plus 'dovish' que prévu de Jerome Powell. Lors de la conférence de presse suivant l'annonce de la Réserve fédérale, son président a en effet indiqué que l'idée d'une hausse des taux de 75 pb à court terme n'était pas une hypothèse envisagée "activement" par la Fed. Et ce alors que certains observateurs craignaient une telle action de la Réserve fédérale pour contrer une inflation galopante. Jerome Powell a affirmé qu'il ne voyait pas de spirale salaires/prix susceptible de causer une inflation permanente. Il a assuré qu'il voyait un chemin vers un atterrissage en douceur de l'économie, et a estimé que l'économie américaine n'était pas près d'un retournement, même si l'activité du 1er trimestre s'est contractée de 1,4% en rythme annuel, à la surprise générale.

Sur les marchés obligataires, les rendements remontent un peu ce matin. Le taux du T-Bond à 10 ans prend 3 points de base à 2,964% après avoir atteint 3% lundi en séance, son plus haut niveau depuis décembre 2018. Le taux du T-Bond à 2 ans se tend de 4,5 pb à 2,687%.

Sans grande évolution avant la Fed, perché près de ses plus hauts niveaux depuis 20 ans, le dollar a nettement reflué après les annonces de la Banque, les investisseurs, qui avaient "acheté la rumeur" ces derniers temps, se mettant à "vendre la nouvelle". L'indice du dollar, qui mesure son évolution face à un panier de devises de référence, reprend toutefois 0,3% ce jeudi à 102,95 points. De son côté, l'euro reperd 0,3% à 1,059$.

L'or remonte de 0,5% à 1.890$ l'once pour le contrat à terme de juin sur le Comex. Du côté des cryptos, le bitcoin gagne 1,7% sur 24h, autour de 39.500$ sur Coindesk.

Enfin, les cours pétroliers restent bien orientés après que la Commission européenne eut proposé un embargo total sur le pétrole russe dans le cadre d'un sixième train de sanctions du bloc contre la Russie en raison de l'offensive lancée en Ukraine. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juin) avance de 0,3% à 107,8$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord grimpe de 0,4% à 110,6$ pour le contrat de juillet. "Nous cesserons progressivement l'approvisionnement en pétrole brut dans un délai de six mois et celui en produits raffinés d'ici à la fin de l'année", a déclaré mercredi la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, lors d'un discours de présentation de ce nouveau train de sanctions au Parlement européen réuni à Strasbourg. "Il s'agira d'un embargo total sur l'ensemble du pétrole russe, livré par voie maritime ou via des oléoducs, brut ou raffiné", a-t-elle précisé.

Dans l'agenda macro du jour, seules l'études Challenger sur les licenciements (13h30) et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont programmées à 14h30.