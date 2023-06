Wall Street : retour au vert avec la Chine ?

(Boursier.com) — Wall Street va tenter de repartir de l'avant, notamment soutenue par la perspective d'une aide accrue de Pékin envers l'économie chinoise. Les prises de risques pourraient toutefois rester limitées alors qu'une vague d'indicateurs de conjoncture est au programme outre-Atlantique. D'autant que plusieurs grands argentiers doivent se prononcer depuis Sintra au Portugal dans le cadre du Forum annuel de la BCE. Christine Lagarde a lancé les hostilités en déclarant qu'il est peu probable que la Banque centrale européenne annonce dans un futur proche un pic des taux d'intérêt et en affirmant que "la politique monétaire n'a qu'un seul but : ramener au plus tôt l'inflation au niveau de notre objectif de 2% à moyen terme. Et nous sommes déterminés à y parvenir coûte que coûte". Jerome Powell s'exprimera demain.

En Chine, le Premier ministre Li Qiang a donc annoncé que la croissance sera plus élevée au second trimestre que lors des trois premiers mois de l'année et que Pékin allait déployer des politiques plus efficaces pour dynamiser la demande intérieure notamment.

Sur le front économique, les commandes de biens durables de mai, l'Indice FHFA du prix des maisons en avril ainsi que les ventes de logements neufs en mai sur le front immobilier seront à suivre. L'Indice de confiance des consommateurs du Conférence Board et l'Indice de la Fed de Richemont de juin seront également surveillées. Le point d'orgue de la semaine est prévu vendredi avec la publication de l'indice des dépenses personnelles de consommation (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

Sur le marché pétrolier, le WTI pointe en légère hausse, autour des 69,7$ sur le Nymex. Du côté des devises, l'indice dollar recule un peu, à 102,2 pts, tandis que l'euro remonte encore de 0,3% face au billet vert à 1,0937$ entre banques. Le Bitcoin s'échange proche des 30.385$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Robinhood Markets va encore tailler dans ses effectifs. Le courtier en ligne américain, qui n'a pas précisé le nombre d'emplois éliminés, devrait supprimer environ 7% de ses équipes à temps plein, soit près de 150 postes, selon le Wall Street Journal. Il s'agit du troisième round de réduction des effectifs en moins d'un an pour la firme basée à Menlo Park. Fin 2022, Robinhood comptait environ 2.300 employés à temps plein, selon son rapport annuel. La société californienne cherche à diminuer ses coûts dans un contexte de ralentissement de la demande pour ses services. Robinhood a joué un rôle crucial dans la frénésie du trading des particuliers pendant la pandémie, mais a désormais du mal à surfer sur la même dynamique. L'année dernière, Robinhood a déclaré qu'il modifierait sa structure organisationnelle pour favoriser une plus grande discipline des coûts.

* Blackstone pourrait céder une partie de sa participation dans les murs de l'hôtel Bellagio à Las Vegas. La société d'investissement newyorkaise a repris le célèbre ressort du Strip il y a près de quatre ans pour 4,25 milliards de dollars. La firme étudie ses options et ne s'est pas engagée à vendre, selon des personnes proches des discussions citées par 'Bloomberg'. Bellagio est exploité dans le cadre d'un bail à long terme par MGM Resorts International, son propriétaire d'origine. Blackstone cherche à monétiser certaines de ses positions immobilières. Lundi, la société a annoncé son intention de céder des entrepôts et des propriétés industrielles à Prologis pour 3,1 milliards de dollars.