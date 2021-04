Wall Street : retour au vert ?

(Boursier.com) — Wall Street va tenter de rebondir après avoir été plombée hier par des craintes de relèvement de la fiscalité sur les gains en capital. Selon plusieurs agences, le président américain Joe Biden va en effet proposer de presque doubler le taux d'imposition des plus-values, qui passerait de 20% à 39,6% pour les Américains les plus fortunés, dont les revenus dépassent 1 million de dollars par an. Certains observateurs considèrent toutefois qu'il est peu probable que le projet soit adopté par le Congrès, où les républicains ont déjà affiché leur opposition au plan de 2.300 milliards de dollars pour les infrastructures et l'emploi.

Joe Biden devrait annoncer officiellement ce projet la semaine prochaine dans le cadre de la présentation attendue du 2e volet de son plan de relance, baptisé "American Families Plan", qui serait doté de plus de 1.000 milliards de dollars pour financer notamment des congés familiaux ou de maladie, des crèches ou la gratuité de certaines universités.

Après les très bons chiffres de l'emploi hebdomadaires dévoilés hier, les opérateurs suivront en cette fin de semaine les indices flash PMI (15h45) ainsi que l'évolution des ventes de logements neufs en mars (16h00).

Sur le front des entreprises, la saison des publications trimestrielles se poursuit même si le programme sera plus léger en cette fin de semaine. American Express, Kimberly-Clark ou encore Schlumberger dévoileront leurs derniers résultats. Hier soir, Intel a plutôt déçu.

Les cours du pétrole pointent en légère hausse en matinée. Le WTI progresse actuellement de 0,4% à 61,7$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin. Le marché reste tiraillé entre d'un côté la réouverture des économies, et de l'autre, la propagation de la pandémie dans certaines régions du monde, Inde en tête.

Sur le marché des cryptos, le mouvement de consolidation est marqué ce vendredi. Le bitcoin chute notamment de 10% sur 24h, à 48.320$ sur la plateforme Bitfinex.

Sur les marchés obligataires, les rendements progressent légèrement, le taux du T-Bond américain à 10 ans pointant à 1,56% (+2 points de base). Enfin, du côté des changes, l'indice du dollar recule de 0,3% à 91, points face à un panier de devises.

VALEURS A SUIVRE

* Intel a publié jeudi soir après la clôture de Wall Street des résultats supérieurs aux attentes pour le 1er trimestre 2020. Les investisseurs ont cependant été surpris et déçus par l'annonce d'une baisse plus importante que prévu des ventes de la branche processeurs pour serveurs de centres de données, un secteur de plus en plus concurrentiel... Au premier trimestre 2021, le bénéfice net du géant américain des microprocesseurs s'est élevé à 3,4 milliards de dollars (82 cents par action) contre 5,66 Mds$ (1,31$ par action) un an plus tôt. Le bénéfice par action (bpa) ajusté, notamment après 2,2 Mds$ de charges de restructuration, s'est élevé à 1,39$ contre 1,45$ en 2020, mais très supérieur au 1,15$ attendu par les analystes du consensus FactSet.

Les ventes du groupe ont légèrement reculé de 0,6% sur un an pour revenir à 19,7 Mds$, marquant un 3e trimestre consécutif de recul des revenus... Le consensus tablait toutefois sur des revenus bien moins élevés, de l'ordre de 17,79 Mds$. De son côté, Intel avait prévu un bpa de 1,10$ et des ventes de d'environ 17,5 Mds$ au 1er trimestre. Les investisseurs ont cependant été déçus par la baisse plus forte que prévu des ventes de la division centres de données (-20% à 5,56 Mds$ contre 5,89 Mds$ attendu), qui montre qu'Intel est sous pression de la concurrence notamment de la part d'Advanced Micro Devices (AMD) et Nvidia. La division historique des processeurs pour PC, la plus importante du groupe, a en revanche fait mieux que prévu, avec une hausse de ses ventes de 8% à 10,6 Mds$, contre 10,17 Mds$ de consensus. Les puces destinées à l'internet des objets ont vu leurs ventes bondir à 914 millions de dollars contre 774,9 M$ attendus.

Pour le 2e trimestre, Intel prévoit des ventes de 18,9 Mds$ (17,8 Mds$ sans les puces mémoire, en cours de cession) et un bpa ajusté de 1,05$. Les analystes attendaient 17,55 Mds$ de ventes, mais tablaient sur 1,09$ de bpa ajusté, un peu mieux que les prévisions du groupe donc.