Wall Street : retour au calme après Powell ?

Wall Street : retour au calme après Powell ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au lendemain d'une journée pour le moins volatile, Wall Street va tenter de retrouver davantage de sérénité en ce milieu de semaine. Les futures sur les trois grands indices pointent vers une ouverture en légère hausse. Très attendu hier, le patron de la Fed Jerome Powell, peu sensible au risque inflationniste, a confirmé la posture très souple de la Banque centrale, qui communiquera clairement et très en amont avant tout changement dans le rythme des rachats obligataires.

Le leader de la Fed a confirmé qu'aucun 'tapering' (réduction des achats obligataires) n'est pour l'heure dans les tuyaux et que les objectifs de la banque en matière économique sont encore éloignés. De quoi atténuer les inquiétudes des opérateurs les plus anxieux vis-à-vis de la récente remontée des taux obligataires sur fond de pressions inflationnistes avec la reprise de la première économie mondiale.

Le Nasdaq sera particulièrement surveillé alors que l'indice de la Tech américaine a reculé cinq fois au cours des six dernières séances. Le mouvement de consolidation sur des valeurs qui ont connu une formidable ascension l'an passé, et dont le niveau de valorisation inquiète, semble amener à se poursuivre au profit des sociétés davantage exposées à la reprise de l'activité économique telles que les banques, les acteurs du tourisme et du transport ou de l'énergie.

En Asie, la journée a été marquée par la chute de près de 3% du Hang Seng à Hong Kong après l'annonce d'un relèvement des taxes sur les transactions en actions, la première depuis 1993.

Sur l'agenda économique, les ventes de logements neufs (16h00) et le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques (16h30) seront à suivre. Dans l'actualité entreprises, quelques sociétés publient leurs derniers résultats financiers trimestriels : Lowe's, TJX Companies ou encore Nvidia.

Enfin, le baril de brut WTI pour livraison avril reprend 0,3% à 61,9$. L'indice dollar est quasi stable face à un panier de devises de référence. Le bitcoin rebondit de 4% sur 24 heures, à 50.860$ environ sur Bitfinex.