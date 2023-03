Wall Street retombe lourdement avant l'emploi US, Tesla recule encore, SVB s'effondre

(Boursier.com) — Wall Street qui tentait de se redresser en début de séance jeudi, a finalement lâché prise avec un indice S&P 500 qui a perdu en clôture 1,85% à 3.918 pts, tandis que le Dow Jones cède 1,66% à 32.254 pts. Le Nasdaq recule de 2,05% à 11.338 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI tombe à 75$. L'indice dollar cède 0,4% face à un panier de devises et le Bitcoin passe sous les 20.000$.

A noter que les nouvelles en provenance de la Silicon Valley Bank ont lourdement pesé sur la tendance, malgré les tentatives de la direction de rassurer ses clients sur la sécurité de leur actifs après une chute spectaculaire du titre de 60%.

SVB, qui exerce ses activités sous le nom de Silicon Valley Bank, a lancé une augmentation de capital de 1,75 milliard de dollars pour consolider son bilan et a expliqué dans son prospectus qu'il avait besoin de cet argent pour combler un trou de 1,8 milliard de dollars causé par la vente d'un portefeuille obligataire et composé principalement d'obligations américaines.

Les actions de la société se sont aussitôt effondrées à leur plus bas niveau depuis 2016, plongeant encore après la fermeture du marché de 26%. Silicon Valley Bank est surtout connue pour financer les entreprises technologiques et innovantes. Son cours de bourse est ainsi tombé à 106$, la capitalisation du groupe revenant de plus de 15 Mds$ à quelque 6 Mds$ seulement...

En attendant, le grand rendez-vous statistique est pour vendredi à 14h30, avec le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi pour le mois de février... Le consensus est logé à 208.000 créations de postes non-agricoles, 228.000 créations dans le privé et 3,4% de taux de chômage, alors que le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,4% d'un mois sur l'autre et de 4,7% sur un an. Le taux de participation à la force de travail est attendu stable à 62,4%. J. Powell a laissé entendre encore cette semaine que la Fed "attendait un signal de faiblesse du marché du travail", toujours très tendu, mais a tenté d'expliquer que le but de la banque centrale était de réaligner l'offre d'emploi sur la demande, plutôt que de mettre plusieurs millions d'Américains au chômage...

Les marchés avaient précédemment vacillé suite aux interventions du président de la Fed cette semaine : Ce dernier a donc indiqué que les taux finaux seraient probablement supérieurs aux attentes, et que la banque centrale se tenait prête si besoin à accélérer le rythme de la hausse des taux afin de lutter contre l'inflation... Powell a aussi expliqué hier qu'aucune décision n'avait été prise concernant la réunion du mois de mars, l'issue dépendant des données nouvelles. Néanmoins, les marchés 'pricent' désormais une hausse de taux de 50 points de base, qui porterait la fourchette entre 5 et 5,25% sur les 'fed funds' (probabilité de 78% selon le baromètre FedWatch en temps réel).

Selon le Département américain au Travail ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 4 mars sont ressorties au nombre de 211.000, contre un consensus de marché de 196.000 et un niveau de 190.000 une semaine auparavant.

La dernière étude Challenger, Gray & Christmas relative aux annonces de licenciements aux États-Unis pour le mois de février a fait ressortir par ailleurs ce jour 77.770 destructions de postes, contre 102.943 un mois avant. Ainsi, ces annonces de licenciements reculent de 24% par rapport au mois de janvier, mais elles se comparent à un mois très élevé, marqué par les licenciements technologiques. En glissement annuel, par rapport à février 2022, les annonces de destructions d'emploi ont en fait quintuplé, au plus haut depuis 2009 pour le mois considéré.

Michael Barr, le vice-président de la Fed pour la Supervision, s'est par ailleurs exprimé dans un contexte de rechute des cryptos. Le timing est opportun, alors que Silvergate, banque des entreprises innovantes en fintech et cryptomonnaies, vient de confirmer son intention de mettre un terme à ses opérations et de liquider volontairement ses activités. Barr en profite donc pour inciter encore à la prudence concernant les actifs numériques. L'innovation arrive souvent rapidement, mais "il faut du temps pour que les consommateurs prennent conscience qu'ils peuvent à la fois gagner et perdre de l'argent sur les nouveaux produits financiers", explique le responsable, dont l'intervention a trait spécifiquement à l'approche de la Fed concernant la supervision et la régulation des activités bancaires relatives aux "cryptos".

Malgré les avantages potentiels de ces technologies, "il y a l'expérience réelle de nombreuses personnes dont l'espoir et l'enthousiasme pour les crypto-actifs ont rencontré une déception et parfois une perte dévastatrice", rappelle Barr. "Robert Schiller décrit de quelle manière le Bitcoin est un excellent exemple de ce qu'il appelle un récit économique contagieux. L'histoire de la proposition de valeur du Bitcoin puise dans les craintes d'un contrôle gouvernemental avec la promesse que, grâce à une technologie supérieure, un nouveau produit peut générer des richesses incalculables. Mais lorsqu'il s'agit de certains crypto-actifs, dont certains n'ont aucune valeur intrinsèque au-delà de la foi de leurs propriétaires, la loi de la gravité finira par s'appliquer, comme ce fut le cas avec la frénésie des tulipes en Hollande il y a plus de 400 ans". L'expérience a montré que les crypto-actifs "peuvent faire face aux mêmes risques fondamentaux de liquidité et de crédit que les actifs traditionnels, et peuvent être fortement corrélés à d'autres risques traditionnels, plutôt que d'être des couvertures contre ces risques", insiste le responsable de la Fed.

Barr insiste sur la nécessité d'équilibrer innovation et garanties. "Notre objectif est de créer des garde-fous, tout en laissant de la place à l'innovation qui peut bénéficier aux consommateurs et au système financier en général. Nous travaillons avec les autres agences de réglementation bancaire pour déterminer si et comment certaines activités de crypto-actifs peuvent être menées d'une manière compatible avec des opérations bancaires sûres et saines. Nous nous efforçons également de clarifier davantage notre vision des risques et des pratiques efficaces de gestion des risques dans toute une gamme d'activités liées à la cryptomonnaie. Nous continuerons à être transparents avec le secteur bancaire et le public sur nos attentes. Nous travaillerons également avec les autres agences pour aligner notre approche afin de garantir que les mêmes risques reçoivent le même traitement. Alors que nous poursuivons nos efforts, nous travaillerons pour soutenir l'innovation en établissant les garde-corps essentiels pour des marchés durables, sûrs et transparents", conclut le dirigeant.

Les valeurs

Silvergate Capital (-42%), la "banque leader des entreprises innovantes en fintech et cryptomonnaies", dévisse logiquement à Wall Street. L'effondrement de l'établissement est confirmé, puisque Silvergate mettra un terme à ses opérations et liquidera volontairement ses activités. La chute de FTX et le plongeon des cryptomonnaies aura eu raison de la firme, victime de retraits massifs de dépôts pour des milliards de dollars ces derniers mois. "À la lumière des développements récents de l'industrie et de la réglementation, Silvergate estime qu'une liquidation ordonnée des opérations de la banque et une liquidation volontaire sont la meilleure voie à suivre", a annoncé la banque de La Jolla, Californie. Le plan de liquidation comprend le remboursement intégral de tous les dépôts. La société réfléchit aussi à la meilleure façon de résoudre les réclamations et préserver la valeur résiduelle des actifs.

JD.com (-11,2%), le géant chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, a affiché sur le trimestre clos une croissance de 7% de son activité à 295,4 milliards de yuans, environ 42,4 milliards de dollars. Sur ce trimestre clos en décembre, le groupe a affiché un bénéfice net de 3 milliards de yuans, légèrement supérieur aux attentes des analystes. Le bénéfice par ADS a été de 1,91 yuan. Un an plus tôt, le groupe avait déploré une perte de 5,2 milliards de yuans soit 3,33 yuans par action. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 4,81 yuans, contre un consensus FactSet de 3,6 yuans. Sur le trimestre et en glissement annuel, les revenus de produits ont augmenté de 1,2%, tandis que les revenus de services se sont envolés de 40,3%. "Concernant l'avenir, au milieu d'opportunités et de défis en constante évolution, nous resterons concentrés sur la réduction des coûts, l'augmentation de l'efficacité et l'amélioration constante de l'expérience utilisateur", a déclaré le directeur général Lei Xu.

Tesla (-5%). La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agence américaine de la sécurité routière, a ouvert une enquête au sujet du Model Y suite à deux plaintes selon lesquelles le volant du SUV se serait... détaché. Le régulateur a précisé que dans les deux cas, les voitures auraient été livrées aux propriétaires sans le boulon de retenue fixant le volant à la colonne de direction. "Une séparation soudaine s'est produite lorsque la force exercée sur le volant a surmonté la résistance de l'ajustement par friction pendant que les véhicules étaient en mouvement", a ajouté la NHTSA. Les incidents se seraient produits alors que les deux voitures étaient à faible kilométrage. Une évaluation préliminaire a été lancée pour mesurer la portée, la fréquence et les processus de fabrication associés... Enfin, Elon Musk a "fait le buzz" de manière plutôt défavorable en critiquant sur Twitter un "citoyen modèle" islandais, handicapé, qui semblait avoir été licencié par le réseau social média. Le multimilliardaire a fait ensuite ses excuses.

General Electric (+5,2%), alors que le conglomérat américain a confirmé ses anticipations de bénéfice pour l'année. La demande pour les activités aérospatiales devrait ainsi compenser la faiblesse des opérations dans les énergies renouvelables. GE, qui tient par ailleurs une réunion d'investisseurs, table sur un bénéfice ajusté de 1,60 à 2$ par action en 2023. La croissance des revenus est attendue à 6-9%. La reprise des voyages aériens a soutenu la division aérospatiale, qui conçoit et entretient des moteurs pour Airbus et Boeing. GE estime que l'activité en question affichera une croissance à deux chiffres des revenus annuels, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation de 5,3 à 5,7 milliards de dollars.

En revanche GE Vernova, portefeuille d'activités énergétiques du groupe comprenant les énergies renouvelables, devrait déplorer une perte d'exploitation de 200 à 600 millions de dollars cette année. Les opérations dans l'énergie renouvelable sont déficitaires de manière récurrente, avec la faible demande, les coûts de matières premières et de main-d'oeuvre et les pressions de supply chain. Cela complique le projet d'une scission de GE Vernova l'année prochaine. Toutefois, le directeur général de GE, Larry Culp, maintient que les activités énergétiques "se préparent à se débrouiller seules".

BJ's Wholesale (+2,3%), la chaîne américaine de clubs d'entrepôts réservés aux membres, a bien résisté sur le trimestre clos et remonte au plus haut historique à Wall Street. Le détaillant a annoncé un bénéfice et des ventes supérieurs aux attentes au quatrième trimestre fiscal. Le bénéfice net a atteint 130 millions de dollars, ou 95 cents par action sur le trimestre clos, contre 108 millions de dollars, ou 78 cents par titre, il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 1$, tandis que le consensus FactSet était de 88 cents. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 13% pour atteindre 4,83 milliards de dollars, au-dessus du consensus FactSet, logé à 4,78 milliards de dollars. Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 9,8%. Pour l'exercice 2023, BJ's désormais un bénéfice par action stable, alors que les ventes à comparable sont anticipées en croissance de 4 à 5% hors essence.

Uber Technologies (-4,9%) étudierait selon Bloomberg une potentielle cession ou bien une introduction en bourse de son activité logistique Uber Freight. L'agence Bloomberg cite à ce sujet des personnes proches du dossier. Uber discuterait donc de ses options avec des conseillers, le résultat plus probable étant une IPO (introduction en bourse) de l'entité. Néanmoins, l'introduction pourrait ne pas se produire avant l'année prochaine et dépendra des conditions du marché, d'après Bloomberg. Uber avait lancé cette division fret en 2017 et avait acquis la société de logistique Transplace en 2021 pour 2,25 milliards de dollars. Uber Freight met en relation les camionneurs avec les expéditeurs, agissant en tant qu'intermédiaire dans le secteur du camionnage longue distance.

Apple (-1,5%) va réorganiser sa force commerciale internationale afin de mieux se concentrer sur l'Inde, selon Bloomberg. Apple remanie ainsi la gestion de ses activités internationales pour se concentrer davantage sur l'Inde, selon des personnes connaissant le sujet citées par l'agence, qui voit là le signe de l'importance croissante du pays dans la stratégie du groupe californien de Cupertino. Ce changement marquera la première fois que l'Inde deviendra sa propre région de vente chez Apple, qui a vu la demande augmenter dans le pays alors même qu'elle ralentissait ailleurs dans le monde. Cela donnera à la nation asiatique une importance accrue au sein du géant technologique, selon les sources de Bloomberg, qui ont demandé à ne pas être identifiées car le changement n'a pas été officiellement annoncé.