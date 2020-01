Wall Street retombe avec le virus chinois

Wall Street retombe avec le virus chinois









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en forte baisse avant bourse ce lundi, le S&P500 corrigeant de 1,5% et le Nasdaq de 1,8%, contre un recul de 1,4% du DJIA. Les opérateurs redoublent de prudence face au développement du coronavirus chinois. Les secteurs les plus exposés, le tourisme et le luxe notamment, devraient souffrir ce jour sur la place américaine. L'indice dollar grappille actuellement 0,1% à 97,9. Le baril de brut WTI retombe de 3% sur le Nymex à 52,6$.

Alors que le Premier ministre chinois Li Keqiang se rend à Wuhan, épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus, les autorités locales ont décrété trois jours supplémentaires fériés afin de limiter les risques de contagion. Le virus prend de l'ampleur et le président chinois en personne, Xi Jinping, a prévenu de cette accélération préoccupation. Le virus aurait ainsi contaminé déjà plus de 2.700 personnes en Chine et provoqué 80 décès selon les données officielles. La National Health Commission locale a confirmé l'accélération. A l'international, plus d'une dizaine de pays sont désormais touchés.

La bourse de Shanghai reste fermée cette semaine pour les vacances du Nouvel an lunaire, mais l'indice Nikkei japonais, qui restait pour sa part actif, a perdu 2,03% ce jour.

Les marchés avaient été rassurés la semaine dernière par la décision de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de ne pas déclarer pour l'heure d'urgence sanitaire internationale. Désormais, les marchés financiers doutent de la capacité de la Chine a contenir le virus. L'impact économique de cette crise sanitaire risque par ailleurs d'affecter l'expansion mondiale. Dans un tel contexte, l'aversion au risque domine, d'autant que les bourses mondiales et en particulier la cote américaine étaient logées au plus haut...

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, les ventes de logements neufs du mois de décembre 2019 seront publiées à 16 heures (consensus 728.000 unités). L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de janvier 2020 sera révélé à 16h30 (consensus -3,1 pour l'indicateur d'activité générale).

La semaine boursière sera par ailleurs marquée aux États-Unis par la réunion de la Fed, qui se tient demain et mercredi et devrait se solder par un statu quo sur le taux des fonds fédéraux. Le communiqué monétaire de la Fed sera révélé mercredi soir à 20 heures, suivi de la conférence de presse de Jerome Powell, président de la digne institution, à 20h30. Selon l'outil FedWatch du CME Group, le taux des fed funds devrait rester inchangé entre 1,50 et 1,75% le 29 janvier (probabilité actuelle de 87,3%). La probabilité d'un relèvement de taux d'un quart de point, entre 1,75 et 2%, est assez minime à 12,7% selon FedWatch.

La réunion suivante se tiendra les 17 et 18 mars et devrait également déboucher sur un statu quo, la probabilité d'un taux logé entre 1,50 et 1,75% le 18 mars étant de 80,7% selon l'outil FedWatch - contre 11,6% de 'proba' d'une hausse d'un quart de point et 7,7% de chances pour un éventuel assouplissement d'un quart de point.

Ailleurs dans le monde, l'indice Ifo allemand s'est affaibli de manière inattendue en janvier, à 95,9 contre un consensus de 97 et un niveau antérieur de 96,3. L'indice des anticipations a décroché à 92,9, contre 95 de consensus et 93,8 pour la lecture précédente. Le gouvernement allemand a tout de même relevé sa prévision de croissance économique pour cette année à 1,1% contre 1% auparavant, a appris Reuters, de sources proches de la question.

Selon le Financial Times, le Premier ministre britannique Boris Johnson envisagerait pour sa part de restreindre le rôle du colosse télécom chinois Huawei dans le réseau 5G du Royaume-Uni.

Les valeurs

Les publications financières trimestrielles se poursuivent à un rythme soutenu à Wall Street. Rockwell Automation ou D.R. Horton, annoncent avant bourse ce lundi. Whirlpool ou Xerox dévoileront leurs derniers résultats après la clôture.

L'action Walt Disney souffre encore avant bourse ce lundi, le géant américain du divertissement ayant choisi de fermer temporairement les portes de Disneyland Hong Kong, après avoir précédemment annoncé des actions comparables à Shanghai. Disney évoque une mesure de précaution en ligne avec les efforts de prévention de Hong Kong face à l'épidémie du coronavirus chinois. Disneyland Hong Kong est donc fermé depuis hier, afin d'assurer la sécurité des clients et employés. Les hôtels Hong Kong Disneyland Resort resteront toutefois ouverts. Disney se dit en contact étroit avec les autorités locales de santé et le gouvernement local, et annoncera dès que possible la date de réouverture.

Le géant américain des loisirs a aussi dû fermer son parc à thème de Shanghai jusqu'à nouvel ordre, afin de prévenir l'éventuelle contagion du coronavirus, qui a tué désormais 80 personnes et fait plus de 2700 malades en Chine, selon le dernier bilan en date. Il s'agit pour Disney d'une décision assez lourde, puisque cette période cruciale de vacances du Nouvel An lunaire est généralement propice au parc financièrement. L'an dernier pendant les festivités du Nouvel An, le Shanghai Disney Resort avait même été contraint d'arrêter de vendre des billets, victime de son succès durant cette période habituellement très active.

D.R. Horton, le promoteur immobilier texan, a rehaussé ce lundi le haut de fourchette de sa guidance de ventes annuelles et dévoilé un profit trimestriel supérieur aux attentes. Le géant immobilier américain, profitant d'une solide demande, table désormais pour 2020 sur des ventes de logements allant de 60.000 à 61.500 unités, contre une fourchette antérieure allant de 60.000 à 61.000 unités. Le bénéfice net trimestriel attribuable au groupe sur la période close est quant à lui ressorti à 431 millions de dollars soit 1,16$ par action, contre 287 millions de dollars et 76 cents par titre un an plus tôt, à la même période. Le consensus était de 92 cents de bpa trimestriel. Les revenus du groupe ont augmenté de 14% en glissement annuel à 4,02 milliards de dollars, contre 3,77 Mds$ de consensus.

Sprint a réduit ses pertes sur le trimestre clos, mais ses revenus du troisième trimestre fiscal sont ressortis inférieurs aux attentes de marché. L'opérateur télécom wireless a levé le voile sur une perte nette trimestrielle de 120 M$ et 3 cents par titre, contre 141 M$ un an avant. Le consensus était de -4 cents par titre sur la période close. Les revenus opérationnels trimestriels sont ressortis à 8,08 milliards de dollars, contre 8,6 Mds$ un an plus tôt et environ 8,2 Mds$ de consensus. Michel Combes, DG du groupe, continue de croire que la fusion avec T-Mobile constitue le meilleur moyen d'apporter des bénéfices aux consommateurs américains...