Wall Street retombe avec Fitch, malgré les bons chiffres de l'emploi

(Boursier.com) — Wall Street corrige lourdement ce mercredi, affecté par la dégradation de la notation de l'agence Fitch concernant les États-Unis. Le S&P 500 cède 1,07% à 4.528 pts, le Dow Jones 0,65% à 35.400 pts et le Nasdaq 1,73% à 14.037 pts. La tendance est donc franchement négative, malgré un solide rapport sur l'emploi privé américain confirmant la résistance du marché du travail. Les opérateurs abordent par ailleurs la deuxième partie de la semaine avec grande prudence, alors qu'Apple et Amazon publieront demain soir leurs résultats financiers trimestriels.

D'après le dernier rapport d'ADP sur le sujet, les créations d'emplois dans le privé aux États-Unis au mois de juillet 2023 se sont établies au nombre de 324.000, bien plus que prévu puisque le consensus était de 190.000 environ. Les créations d'emploi dans le privé pour le mois de juin ont quant à elles été révisées en baisse à 455.000, contre 497.000 précédemment annoncé. "L'économie se porte mieux que prévu et un marché du travail sain continue de soutenir les dépenses des ménages. Nous continuons d'observer un ralentissement de la croissance des salaires sans perte d'emploi généralisée", a ajouté Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP. Dans le détail du rapport de juillet, ce sont les petites entreprises qui ont généré l'essentiel des postes, avec 114.000 créations pour les sociétés de 1 à 19 personnes, 123.000 pour les sociétés de 20 à 49 employés, et 152.000 pour les sociétés de 50 à 249 personnes. Les grandes entreprises de plus de 500 personnes ont détruit 67.000 emplois.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 1,5% à 80,2$. Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 28 juillet a fait ressortir aujourd'hui un plongeon de 17 millions de barils des stocks de brut en comparaison de la semaine antérieure, une hausse de 1,5 million des stocks d'essence et une baisse de 0,8 MB des stocks de produits distillés...

L'once d'or perd 0,3% à 1.972$. L'indice dollar gagne 0,4% face à un panier de devises de référence.

L'agence de notation financière Fitch crée donc une certaine émotion ce jour. Elle a abaissé hier soir sa note de crédit des Etats-Unis à 'AA+', retirant donc son triple A, estimant que la gouvernance américaine en matière de fiscalité devrait se détériorer durant les trois prochaines années et évoquant le poids croissant et élevé de la dette publique. La décision intervient alors qu'une loi prévoyant une suspension du plafond de la dette US jusqu'au 1er janvier 2025 a été promulguée au mois de juin. L'agence explique que les normes américaines de gouvernance se sont détériorées de manière constante au cours des 20 dernières années, notamment en matière de fiscalité et de dette, et ce, malgré l'accord bipartisan trouvé au mois de juin et évitant un défaut de paiement qui aurait pu se révéler catastrophique. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a promptement répondu hier en affirmant sa désapprobation face à une décision jugée "arbitraire et établie sur des données obsolètes". Fitch avait annoncé en mai avoir placé la note 'AAA' des Etats-Unis sous surveillance en vue d'une potentielle dégradation, du fait, alors, de l'enlisement des négociations sur le plafond de la dette nationale.

Cette décision signifie désormais que deux des trois principales agences de notation de crédit, Fitch et S&P Global Ratings, ont abaissé la note de crédit des États-Unis. S&P avait en effet abaissé sa note des États-Unis en 2011 à la suite d'une impasse sur le plafond de la dette cette année-là. La troisième agence phare, Moody's, conserve pour l'heure une note 'AAA' avec perspective stable.

Dans l'actualité des entreprises américaines, Qualcomm, Shopify, PayPal, Equinix, Occidental Petroleum, McKesson, Public Storage, MetLife, Williams Companies ou Cognizant annonceront après bourse ce soir leurs trimestriels.

La journée de demain sera sans doute la plus importante pour les marchés, avec Apple, Amazon, Amgen, Booking Holdings, Gilead Sciences, Airbnb ou Monster Beverage après bourse, mais aussi ConocoPhillips, Cigna, Moderna, Regeneron Pharmaceuticals, Becton, Dickinson, Southern Company, Air Products & Chemicals, Warner Bros. Discovery, Kellogg ou Intercontinental Exchange en pré-séance.

Les valeurs

AMD (-5%), le concepteur américain de processeurs, seul rival crédible pour l'heure de Nvidia dans les produits dédiés à l'intelligence artificielle, a publié hier soir des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes. Pourtant, les comptes n'ont rien d'exceptionnel, l'activité centres de données ayant reculé de 11% avec un chiffre d'affaires de 1,32 milliard de dollars seulement, alors que les revenus du segment "client" ont plongé de 54% à 998 millions de dollars. Il faut donc une certaine imagination pour justifier le quasi-doublement du cours de bourse depuis le début de l'année. Le bénéfice par action a été de 58 cents contre 57 cents de consensus. Les ventes se sont établies au total à 5,36 milliards de dollars contre 5,32 milliards de consensus.

Les accélérateurs d'AMD, qui contribuent au développement de logiciels d'IA, suscitent davantage l'intérêt des clients. Ce marché des accélérateurs d'IA dans les centres de données pourrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici 2027, a déclaré l'offensive directrice générale d'AMD, Lisa Su, lors de la conférence de présentation des résultats hier soir. Les "engagements" des clients sur les produits d'IA d'AMD ont quant à eux plus que septuplé au dernier trimestre, alors que les clients se préparaient à renforcer leur infrastructure. C'est du moins ce qu'a affirmé la dirigeante. "Alors que nous n'en sommes encore qu'aux tout premiers jours de la nouvelle ère de l'IA, il est clair que l'IA représente une opportunité de croissance de plusieurs milliards de dollars pour AMD", a assuré la CEO. Pour l'instant, les prévisions financières sont toutefois relativement prudentes. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est attendu entre 5,4 et 6 milliards de dollars, contre un consensus de 5,82 milliards de dollars. Le point médian de cette fourchette représenterait une progression de 2,5% des revenus, après deux trimestres de recul. Une bonne nouvelle, mais une expansion pour l'heure loin d'être exponentielle...

Starbucks (-2%), la chaîne américaine de cafés, a annoncé hier soir des comptes mitigés pour le trimestre clos début juillet. La croissance à comparable sur la période a atteint 10%, avec une hausse de 7% en Amérique du Nord, mais les revenus totaux sont légèrement moins élevés qu'attendu à 9,2 milliards de dollars sur ce troisième trimestre fiscal (9,3 milliards de consensus). Le bénéfice ajusté par action a été de 1$ contre 95 cents de consensus, avec l'amélioration de la productivité et la hausse des prix. La marge opérationnelle a atteint 17,4% contre 16,9% un an avant, battant le consensus. Pour l'ensemble de l'exercice fiscal, le bénéfice par action est attendu en augmentation de 16 à 17%, alors que la guidance antérieure allait de 15 à 20%. Les estimations de revenus annuels sont quant à elles maintenues, y compris en Chine où le management table toujours sur une expansion à comparable à un chiffre, bas à moyen.

Pinterest (-5%) recule suite à sa publication financière trimestrielle. La plateforme de partage d'images a pourtant dépassé le consensus pour le deuxième trimestre, et table sur des marges annuelles accrues avec la reprise du marché publicitaire et les mesures de réduction des coûts. Sur le trimestre clos fin juin, le groupe a affiché des revenus en augmentation de 6% à 708 millions de dollars, contre 696 millions de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 21 cents, contre 12 cents de consensus. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a progressé de 8% à 465 millions, au-dessus des prévisions de marché... La marge bénéficiaire ajustée devrait augmenter de près de 400 points de base sur l'exercice, selon la guidance fournie hier soir, alors que cette marge se situait à 16% l'an dernier. Pour le trimestre entamé, les revenus sont anticipés en croissance à un chiffre élevé, ce qui reste proche des attentes.

Electronic Arts (-6%), l'éditeur américain de jeux vidéo, a annoncé hier soir, pour le trimestre clos en juin 2023, son premier trimestre fiscal 2024, des revenus en progression à 1,92 milliard de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 1,10$ à comparer au niveau de 32 cents de l'an dernier. Le consensus était de 1,02$ de bpa ajusté. Le niveau de net bookings est ressorti assez proche des anticipations de marché, à 1,58 milliard de dollars, en augmentation de 21% en glissement annuel. "EA a enregistré un premier trimestre record, porté par la forte dynamique du football mondial EA SPORTS et de Star Wars Jedi : Survivor", a déclaré Andrew Wilson, DG d'EA. "Nous avons connu un bon début d'exercice", a ajouté Stuart Canfield, directeur financier d'EA. "Pour l'avenir, nos équipes restent concentrées sur la croissance et la rentabilité à long terme". Pour l'exercice 2024, les revenus sont anticipés entre 7,3 et 7,7 milliards de dollars, alors que le bénéfice net est attendu entre 947 et 1,087 milliard. Le net bookings est prévu entre 7,3 et 7,7 milliards.

VF Corp (-2%), la maison-mère de The North Face, Timberland, Vans ou Supreme, a annoncé des pertes pour son premier trimestre fiscal, mais ses revenus ont dépassé les attentes. Le groupe se montre prudent, réduisant ses anticipations de ventes annuelles avec le ralentissement de la demande, en particulier en Amérique du Nord, son plus gros marché où les ventes ont chuté sur le trimestre clos. La dynamique du marché chinois, en hausse de 24% sur le trimestre, ne semble pas suffire à compenser cette faiblesse domestique. Les ventes annuelles sont maintenant attendues stables ou en repli, alors que le groupe tablait auparavant sur une performance stable ou en hausse. La guidance annuelle de bénéfice par action est maintenue entre 2,05 et 2,25$. Pour le trimestre clos début juillet, les ventes ont décliné de 8% à 2,09 milliards, légèrement supérieures au consensus, mais le groupe a déploré une perte ajustée par action plus lourde que prévu à 15 cents.

Prudential Financial (-1%) a annoncé pour son deuxième trimestre 2023 un bénéfice net part du groupe de 511 millions de dollars soit 1,38$ par titre, contre une perte de plus d'un milliard de dollars un an avant. Le bénéfice opérationnel ajusté après imposition a été de 1,09 milliard de dollars soit 2,94$ par titre, contre 895 millions un an plus tôt. L'unité américain de l'assureur a soutenu les comptes. Le niveau des actifs sous gestion est ressorti assez stable, proche des 1.400 milliards de dollars. Le groupe a restitué 713 millions de dollars aux actionnaires durant le trimestre, dont 463 millions par dividends et 250 millions par rachats d'actions.

Vertex Pharmaceuticals (stable), le laboratoire de biotechnologies du Massachusetts, qui pèse désormais 90 milliards de dollars à Wall Street, a publié hier soir pour son deuxième trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes, marqués par des revenus de produits en croissance de 14% à 2,49 milliards de dollars et un bénéfice net en hausse de 13% à 916 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté grimpe de 9% quant à lui. Vertex rehausse ses anticipations annuelles de revenus de produits entre 9,7 et 9,8 milliards de dollars. Le niveau de cash et équivalents en fin de trimestre était de 12,6 milliards de dollars, contre 10,9 milliards à fin décembre 2022.

Carlyle Group perd 8% à Wall Street, alors que le géant américain de la gestion d'actifs a affiché au deuxième trimestre un bénéfice distribuable en vif déclin de 26% en glissement annuel, à 389 millions de dollars environ contre 529 millions de dollars un an avant. Le bénéfice distribuable par action se situe ainsi à 88 cents, ce qui dépasse tout de même le consensus des analystes de la place. Le bénéfice net des cessions d'actifs sur le trimestre a baissé de 36% à 335 millions de dollars. Le ralentissement de l'activité de private equity a pesé sur les comptes. La perte nette consolidée trimestrielle s'établit à 98 millions de dollars, contre un bénéfice net de 245 millions de dollars un an avant. Le déficit s'explique par la forte augmentation des pertes non-réalisées sur investissement. Enfin, le total des actifs sous gestion en fin de période se situait à 385 milliards de dollars, en hausse de 1% d'un trimestre sur l'autre.

Thomson Reuters (+1%) a affiché au deuxième trimestre fiscal des revenus en croissance de 2% à 1,65 milliard de dollars, inférieurs aux attentes de marché, avec toutefois un impact important des désinvestissements. Le groupe d'information financière confirme ses estimations annuelles 2023 d'évolution organique des revenus et d'Ebitda ajusté, ainsi que de free cash flow. Pour le trimestre clos, le groupe a plus que doublé son bénéfice opérationnel à 825 millions de dollars, alors que le bpa dilué a atteint 1,90$, à comparer à un perte un an plus tôt. Le bpa ajusté a augmenté de 40% à 84 cents, alors que l'Ebitda ajusté s'est amélioré de 18% à 662 millions de dollars. Le consensus était de 78 cents de bénéfice ajusté par action et 1,66 milliard de dollars de revenus.

Humana (+5%), le groupe américain leader des services d'assurance dans la santé, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal des profits supérieurs aux attentes. Hors éléments, l'assureur a dégagé un bénéfice de 8,94$ par titre, à comparer à un consensus de 8,8$ environ. Humana prévoit un bénéfice par action d'au moins 26,91$ pour 2023 en GAAP, et de 28,25$ au moins en non-GAAP. Le consensus de bénéfice ajusté par action était de 28,3$ sur l'exercice.

Kraft Heinz (-1%), le groupe alimentaire américain, a raté le consensus de revenus pour le deuxième trimestre fiscal. Sur la période, le groupe a affiché des ventes en croissance de 2,6% en données consolidées à 6,72 milliards de dollars, la croissance organique étant de 4%. La marge brute a grimpé de 337 points de base à 33,6%, alors que la marge brute ajustée s'est améliorée de 180 points de base à 33,3%. Le bénéfice net a quasiment quadruplé à 998 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a progressé plus modérément de 13% à 79 cents. Le consensus était de 76 cents de bpa ajusté trimestriel pour 6,81 milliards de revenus. Le groupe table pour l'exercice sur une croissance organique allant de 4 à 6%, alors que l'Ebitda ajusté à devises constantes devrait progresser dans les mêmes proportions. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 2,83 et 2,91$.

Yum! Brands (+2%) a publié pour son deuxième trimestre fiscal une croissance 'à l'échelle du système' de 13% et une progression de 9% à magasins comparables. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,41$ sur la période, 33% de plus que l'an dernier, sur la même période. Le bénéfice opérationnel ajusté a augmenté de 12%. Le bénéfice GAAP par action a grimpé de 89% à 1,46$.

CVS Health (+4%) a affiché au deuxième trimestre une performance supérieure aux attentes de Wall Street. Le géant américain de la distribution pharmaceutique et de l'assurance a réalisé un bénéfice ajusté trimestriel par action de 2,21$, à comparer à un consensus de 2,1$. Sur ce trimestre clos fin juin, les revenus ont progressé de 10% à 88,9 milliards de dollars, alors que le bénéfice net s'est tassé à 1,9 milliard de dollars. Les revenus dépassent le consensus, qui se situait à environ 86,4 milliards de dollars sur la période. Le groupe maintient sa guidance annuelle de bénéfice ajusté par action allant de 8,5 à 8,7$, fourchette entourant le consensus.

Ferrari (-1%), le constructeur italien de voitures de luxe, coté à Wall Street, a battu le consensus de profit sur le trimestre clos et relevé ses anticipations. Le titre ne réagit toutefois pas, après avoir grimpé déjà de près de 50% sur la place américaine depuis le début de l'année. La marque au cheval cabré a pourtant relevé ses estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté, après un deuxième trimestre supérieur aux attentes et forte d'un carnet de commandes jugé très solide. L'Ebitda ajusté annuel est anticipé entre 2,19 et 2,22 milliards d'euros désormais, avec les résultats des personnalisations des voitures et le mix produit, selon les commentaires du directeur général Benedetto Vigna. La guidance de marge d'Ebitda est confirmée à environ 38% sur l'année. La génération de trésorerie attendue est d'environ 900 millions d'euros.

DuPont (-1%) a publié pour le deuxième trimestre des revenus de 3,1 milliards de dollars en repli de 7%, avec un déclin organique de l'activité de 4% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a été de 85 cents. Le management souligne que DuPont a généré des revenus et un Ebitda opérationnel supérieurs à ses anticipations, avec une augmentation séquentielle des revenus et des résultats en comparaison du trimestre antérieur...

Apple (-1%) reste sous surveillance à Wall Street à la veille de sa publication financière, et alors que le titre pointe sur ses sommets historiques. Le groupe à la pomme devrait afficher au troisième trimestre fiscal la plus forte baisse de ses revenus depuis 2016 avec le ralentissement des ventes d'iPhone, selon Reuters. Les détails des nouveaux iPhone sont attendus le mois prochain. En attendant, le groupe sera donc scruté demain soir. Apple a jusqu'à présent évité la thématique de l'intelligence artificielle, alors qu'il travaille pourtant activement sur la question. Des commentaires sur les projets du géant californien de Cupertino dans ce domaine très à la mode seraient probablement appréciés demain. Les plans d'expansion en Inde seront aussi déterminants. Le titre a pris plus de 50% cette année.

Tupperware, le groupe américain connu pour ses boîtes en plastique et ustensiles de cuisine, vient de se transformer en 'meme stock' ! Le titre a pris 740% en deux semaines sur la place américaine, mais il rechute de 18% ce jour. Le rallye stratosphérique des derniers jours n'a pas d'explications fondamentale, ce qui est un peu le principe des 'meme stocks' américains, qui reposent sur la spéculation et la volonté des petits porteurs, regroupés en masse, de prendre à revers les méchants fonds vendeurs à découvert. Le titre progressait hier soir de 26% à 5,4$ environ, au plus haut depuis novembre 2022, alors qu'il cotait moins d'un dollar au début du mois de juillet. Et pourtant, Tupperware a prévenu le mois dernier qu'il ne devrait pas avoir les liquidités suffisantes pour procéder aux paiements d'intérêts dans le cadre de son accord de crédit. Le groupe avait précédemment averti en avril qu'il était proche de la faillite, sous le poids d'une dette de plus de 700 millions de dollars et dans un contexte de fort recul des ventes.