Wall Street retombe après la Fed

(Boursier.com) — Wall Street s'est affiché en baisse mercredi après le statu quo sur les taux de la Fed, mais surtout dans la foulée d'un discours de Jerome Powell plus rigoureux que prévu. Le patron de la Fed a prévenu que la politique monétaire US stricte pourrait rester en place durant une grande partie de l'année prochaine. Au final, le S&P 500 perd 0,94% à 4.402 pts, le Dow Jones recule de 0,22% à 34.440 pts et le Nasdaq retombe de 1,53% à 13.469 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI consolide sous les 90$. L'indice dollar se reprend de 0,5% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro retombe à 1,0635/$. Le rendement de la dette américaine à 10 ans a grimpé de 4,31 à 4,43%.

La Fed a donc laissé ses taux directeurs inchangés dans une fourchette allant de 5,25 à 5,5%, observant une pause après une phase de durcissement accéléré aux effets économiques décalés.

La banque centrale américaine a par ailleurs ouvert la voie à un nouveau relèvement des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année, tout en appelant dans son document de base à une baisse des taux de 50 points de base l'an prochain...

Depuis qu'elle a lancé, en mars 2022, un cycle de resserrement monétaire dans le but d'enrayer l'inflation, la Fed n'a cessé de répéter que le processus prendrait du temps. S'exprimant après la publication du communiqué de la banque centrale américaine, Jerome Powell a tempéré les dernières prévisions économiques optimistes des analystes en prévenant "qu'il restait du chemin à parcourir pour ramener l'inflation à 2%".

Sur le front économique mercredi, les opérateurs ont pris connaissance par ailleurs du rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 15 septembre, avec une baisse de 2,1 millions de barils des stocks de brut hors réserve stratégique en comparaison de la semaine antérieure, un repli de 0,8 MB des stocks d'essence et un recul de 2,9 MB des stocks de produits distillés.

Jeudi, la journée sera chargée, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, la balance des comptes courants, les reventes de logements existants ou encore l'indice des indicateurs avancés du Conference Board.

Vendredi, enfin, les investisseurs suivront l'indice flash PMI composite américain du mois de septembre.

Les valeurs

General Mills (stable), le géant alimentaire américain, connu notamment pour ses marques Häagen-Dazs, Old El Paso ou Géant Vert, a publié pour son premier trimestre fiscal 2024 des ventes en croissance de 4% à 4,9 milliards de dollars, avec une expansion organique de 4%. Le bénéfice opérationnel a reculé de 14% à 930 millions, alors que le bénéfice opérationnel ajusté a progressé de 2% à 899 millions. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 1,09$, légèrement supérieur au consensus de marché, en repli de 1% à devises constantes. Le consensus était logé à 1,08$ de bénéfice ajusté par action sur la période, pour 4,88 milliards de dollars de revenus. General Mills réaffirme par ailleurs ce mercredi ses estimations au titre de l'exercice fiscal 2024 en cours. La croissance organique des ventes est ainsi attendue entre 3 et 4%, alors que le bénéfice opérationnel ajusté et le bpa ajusté dilué sont anticipés en hausse de 4 à 6% à devises constantes.

Instacart reperd 10% sur les 30$, après un bond de 12,3% la veille pour son introduction à Wall Street. Le groupe avait précédemment fixé le prix de son introduction en bourse en haut de fourchette, ce qui lui permet de lever 660 millions de dollars dans le cadre de ce qui constitue l'une des principales "IPO" de l'année. Le service de livraison alimentaire a comme attendu revu en hausse ses prétentions, vendant 22 millions de titres à 30$ pièce. La fourchette indicative, de 28 à 30$, avait déjà été rehaussée suite au succès relatif de l'introduction d'Arm Holdings. Arm s'était envolé de près de 25% le 14 septembre pour sa première journée de cotation, mais a depuis reperdu pas mal de terrain.

Notons que le 'pricing' de l'IPO du groupe marketing et d'automatisation des données Klaviyo est ressorti lui aussi plus élevé qu'initialement attendu à 30$ par titre, pour 19,2 millions d'actions, soit une valorisation de 9,2 milliards de dollars et une levée de fonds de 576 millions de dollars. Sa fourchette indicative d'introduction avait déjà été rehaussée. L'Allemand Birkenstock Holding prépare aussi son arrivée sur la cote américaine. Le groupe de San Francisco Instacart, dirigé par la Française Fidji Simo, a donc quant à lui plutôt bien réussi sa première journée de bourse, mais la valorisation demeure encore très inférieure aux 39 milliards de dollars du round de financement qui avait été mené il y a plus de deux ans.

Uber (-2,2%), le géant VTC et des livraisons de nourriture a prévenu que les propositions de l'Union européenne visant à reclasser les travailleurs à la demande en tant qu'employés l'obligeraient à fermer ses portes dans des centaines de villes et à augmenter les prix, selon le Financial Times. Ainsi, Anabel Diaz, dirigeante d'Uber pour l'activité mobilité en EMEA, a déclaré au FT que si Bruxelles obligeait Uber à reclasser les chauffeurs et les coursiers dans toute l'UE, cela pourrait entraîner une réduction de 50 à 70% du nombre d'opportunités de travail, ce qui provoquerait une cessation d'activité d'Uber dans des centaines de cas sur un total de 3.000 villes de l'UE qu'il dessert aujourd'hui. Cela pourrait aussi faire monter les prix jusqu'à 40% pour les consommateurs des grandes villes et entraîner des temps d'attente considérablement plus longs.

Le processus de vente de la fintech GreenSky de Goldman Sachs (-1,5%) se précise... Ainsi, GS serait en phase de négociations avancées en vue d'une cession de l'activité à un consortium comprenant Sixth Street, KKR et Pimco, selon Bloomberg, qui cite des personnes familières de la question. Le mois dernier, l'agence Bloomberg avait aussi évoqué les noms d'Apollo et de Blackstone, qui auraient été associés sur une proposition, ainsi que Pagaya Technologies, qui collaborerait entre autres avec General Atlantic. Un article de CNBC paru en juin rapportait quant à lui que KKR et Synchrony Bank figuraient parmi les groupes participant au premier tour d'offres... Le deal final comprendrait donc Sixth, Pimco et KKR, et pourrait atteindre 500 millions de dollars selon Bloomberg.

Coty gagne 4,4%, alors que le groupe, acteur des produits de beauté, a rehaussé ses estimations annuelles de ventes, du fait notamment d'une hausse des prix et d'une forte demande pour les fragrances. Le groupe prévoit désormais une croissance de ses ventes à périmètre constant de 8 à 10% au cours de l'exercice qui a débuté en juillet. Cela représente une hausse par rapport aux prévisions de croissance des ventes de 6 à 8% fournies en août. Les ventes devraient s'accélérer sur le premier semestre de l'exercice.