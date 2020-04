Wall Street retombe après des 'stats' désastreuses

(Boursier.com) — Wall Street corrige désormais plus nettement ce jeudi, le S&P500 abandonnant 0,72% à 2.918 pts et le DJIA 0,92% à 24.406 pts. Le Nasdaq limite la casse avec Facebook et Tesla, régressant seulement de 0,26% à 8.890 pts. Les opérateurs se livrent à des prises de bénéfices, alors que la Fed vient pourtant d'élargir son programme de prêts aux PME. Les marchés ont pris connaissance ce jour d'une nouvelle batterie d'indicateurs économiques très défavorables, ce qui accentue la pression sur la cote américaine.

Du côté des matières premières, le pétrole poursuit tout de même son rebond accéléré, le baril de brut WTI s'adjugeant 18% supplémentaires vers les 18$, contre un gain de plus de 10% sur le Brent de la mer du Nord. L'once d'or consolide à 1.717$.

Amazon et Apple publient à leur tour leurs comptes ce soir, après la clôture de Wall Street. Altice USA, Altria, Baxter, Moody's, Visteon, Whirlpool, McDonald's, Cigna, Marsh & McLennan, Goodyear, Comcast, Kraft Heinz, Fluor, Gannett, Kellogg, ConocoPhillips ou Dow, sont également de la partie ce jour.

Hier, les places boursières avaient profité notamment des espoirs liés à un traitement potentiel de Gilead pour le Covid-19. Le déconfinement progressif devrait pour sa part avoir un impact économique positif à court terme, mais les dernières statistiques confirment pour l'heure le triste état actuel de l'activité mondiale.

Ce jeudi, les annonces de la BCE sont diversement appréciées, Christine Lagarde prévenant que le PIB de la Zone euro pourrait chuter de 5% à 12% cette année. Ainsi, l'Europe pourrait connaître une récession d'une ampleur et d'une vitesse sans précédent. La BCE a annoncé ce jour de nouvelles mesures de soutien, mais laissé ses taux inchangés. Elle se dit prêt à accroître ses rachats de dette. La Banque centrale européenne va rémunérer encore mieux les banques qui lui empruntent des liquidités. Elle confirme sa volonté d'acheter pour 1.100 milliards d'euros d'actifs cette année et ajoute qu'elle pourrait faire plus si besoin. Le taux d'intérêt des opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO) passe à -1% pour les liquidités consacrées à des prêts aux entreprises et ménages. La BCE lance un nouveau dispositif de prêt aux banques, les 'opérations de refinancement à long terme d'urgence pandémique' ou PELTRO...

Hier, la Fed n'a pas surpris en maintenant ses taux prochesé de zéro et en confirmant son engagement, alors qu'était par ailleurs annoncée une forte contraction du PIB américain au premier trimestre.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis pour la semaine close au 25 avril sont restées très élevées, ressortant au nombre de 3,839 millions, contre 3,5 millions de consensus de place et 4,442 millions une semaine auparavant. La moyenne à quatre semaines ressort à plus de 5 millions d'inscriptions ! Près de 30 millions d'Américains ont perdu leurs emplois en six semaines seulement, ce qui donne une vague idée de la violence du choc économique actuel.

Les revenus personnels des ménages américains pour le mois de mars 2020, qui viennent également d'être publiés, sont ressortis en forte baisse de 2%, contre -1,1% de consensus. Les dépenses personnelles des ménages ont chuté de 7,5% par rapport au mois antérieur, contre -4,5% de consensus. L'indice ajusté des prix 'core PCE' en comparaison du mois antérieur a décliné de 0,1%, en ligne avec les attentes.

Enfin, l'indice du coût de l'emploi aux USA pour le premier trimestre 2020 a progressé de 0,8% en comparaison du trimestre précédent, contre +0,6% de consensus (+2,8% en glissement annuel).

L'indice manufacturier PMI de Chicago pour le mois d'avril 2020 est ressorti extrêmement faible, à 35,4 contre un consensus de place de 37,9. Il était de 47,8 un mois avant. La lecture du jour traduit donc une nette contraction de l'activité en avril, dans un contexte économique particulièrement tendu compte tenu de la crise sanitaire actuelle.

Alors que les Etats-Unis sont engagés sur la voie du déconfinement progressif et de la levée des mesures restrictives, l'épidémie du nouveau coronavirus a fait désormais plus de 60.000 morts outre-Atlantique. Selon Reuters, la pandémie est ainsi déjà plus meurtrière aux USA que toute autre grippe depuis 1967. Les Etats-Unis affichent une triste moyenne de 2.000 décès par jour en avril. Plus d'un million de cas ont été détectés outre-Atlantique, mais Donald Trump estime toujours que le virus 'va s'en aller, être éradiqué'. La priorité demeure donc toujours la relance de l'économie.

La Bourse de New York a terminé en nette hausse, mercredi, l'espoir d'un traitement prometteur contre le Covid-19 l'emportant sur l'annonce d'un plongeon du PIB des Etats-Unis au 1er trimestre, et sur les annonces de la Réserve fédérale, qui voit des "risques considérables pour les perspectives économiques à moyen terme" en raison de la crise du coronavirus. Le pétrole a continué sa course folle avec un vif de rebond de 22% ce mercredi pour le baril de WTI. La Bourse a en revanche peu réagi à l'annonce d'une chute de 4,8% du PIB des Etats-Unis au 1er trimestre en rythme annuel, le pire trimestre depuis 2008...

A la clôture, l'indice Dow Jones a grimpé de 2,21% à 24.633 points, tandis que l'indice large S&P 500 a bondi de 2,66% à 2.939 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a gagné 3,57% à 8.914 pts.

La Réserve fédérale a fait savoir mercredi soir, à l'issue de sa réunion de deux jours, qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir l'économie américaine face à la grave crise économique engendrée par la pandémie de coronavirus. Son président Jerome Powell a décrit un "arrêt brutal" de l'économie et une crise dont la durée est encore incertaine, comportant des "risques considérables à moyen terme".

La banque centrale américaine, qui a déployé ces dernières semaines un arsenal sans précédent de mesures de soutien, a comme prévu maintenu en l'état ses taux directeurs, le taux des "fed funds" restant proche de zéro, dans une fourchette de 0% à 0,25%. Le taux restera à ce niveau jusqu'à ce que la Fed "soit convaincue que l'économie a surmonté les événements récents", a précisé l'institution dans un communiqué.

Lors de sa visioconférence, le président de la Fed Jerome Powell a prévenu que "l'activité économique devrait plonger au 2e trimestre à un rythme sans précédent", ajoutant qu'"il se pourrait que l'économie ait besoin de plus de soutien de la part de nous tous, si nous voulons que la reprise soit robuste". Le patron de la Fed a plusieurs fois insisté sur l'importance de la politique budgétaire pour aider l'économie, estimant que "ce n'est pas le moment" de laisser les craintes de hausse du déficit fédéral entraver la taille de la réponse budgétaire.

Sur le plan macro-économique, le coronavirus a comme prévu fortement impacté la croissance du 1er trimestre aux Etats-Unis. Le PIB, publié mercredi, a ainsi plongé de 4,8% en rythme annuel sur les 3 premiers mois de l'année. Il s'agit du plus important recul depuis la récession de 2008, mais ce chiffre devrait encore s'aggraver au 2e trimestre, la crise sanitaire et les mesures de restriction n'ayant frappé les Etats-Unis qu'à partir de mars... Malgré cela, les chiffres du 1er trimestre sont pires qu'attendus par le consensus, qui se situait à -3,7% sur la période. L'indice avancé des prix rattaché au PIB a progressé sur un rythme de 1,3%, contre 1,2% de consensus. Les dépenses réelles de consommation se sont effondrées de 7,6%, alors que le consensus n'était que de -1,5%.

Le marché pétrolier reste la proie de brusques mouvements spéculatifs. Sur le Nymex, les cours sont repartis en nette hausse mercredi, le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juin s'envolant de 22% pour finir à 15,06$ après être tombé la veille jusqu'à 10,07$ en séance... Le baril de Brent de la mer du Nord a gagné 10% à 22,54$.

Ce rebond s'est produit malgré l'annonce d'une nouvelle hausse des stocks pétroliers aux Etats-Unis, qui est toutefois un peu moins forte que prévu. Pour la semaine close au 22 avril, les stocks ont bondi de 9 millions de barils à 527,6 mb, alors que le consensus tablait sur un bond de 10,6 mb. Les réserves d'essence ont en revanche reculé de 3,7 millions de barils (contre environ 2,5 mb de consensus), alors que les stocks de produits distillés ont progressé de 5,1 mb par rapport à la précédente semaine, contre une hausse de 3,6 mb anticipée par le marché.

Les valeurs

Tesla (+4%) ignore décidément la crise. Le constructeur californien de véhicules électriques a très agréablement surpris hier soir, puisqu'il est parvenu à dégager un bénéfice surprise pour son premier trimestre. Malgré les perturbations en termes de production résultant du contexte économique et sanitaire actuel, le groupe se montre extrêmement confiant dans ses perspectives.

Tesla a donc réalisé un bénéfice inattendu de 16 millions de dollars soit 9 cents par titre sur le trimestre clos, contre une perte GAAP de 4,1$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté trimestriel a représenté 227 millions de dollars et 1,24$ par action, contre une perte ajustée de 2,9$ par titre un an auparavant. Les ventes ont totalisé quant à elles 5,99 milliards de dollars contre 4,54 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 28 cents de perte ajustée par titre pour 6,1 milliards de ventes.

C'est la première fois de son histoire que le groupe affiche au premier trimestre un bénéfice GAAP positif, la période étant saisonnièrement faible. Les résultats sont donc impressionnants compte tenu de la crise du Covid-19. La marge brute est restée solide avec l'aide du SUV Model Y. Le groupe se dit toujours en mesure d'atteindre son objectif annuel de livraison de plus de 500.000 véhicules en 2020, avec le renfort du site de Shanghai. Le management indique que le constructeur dispose des liquidités suffisantes malgré les fermetures. Le directeur financier Zach Kirkhorn relève que le groupe reçoit encore de nombreuses commandes en ligne.

Elon Musk, le patron du groupe, s'est pour sa part plaint des mesures de distanciation sociale et de confinement en place depuis plusieurs semaines en Californie et plus globalement aux Etats-Unis, mesures qui ont notamment provoqué une fermeture temporaire du site de Fremont. "J'appellerais cela emprisonner de force des gens dans leurs maisons contre tous leurs droits constitutionnels... brisant les libertés des gens d'une manière qui est horrible et mauvaise, et ce n'est pas pour cela que les gens sont venus en Amérique", s'est ému Musk devant les investisseurs. "Cela causera un grand tort, non seulement à Tesla, mais à toute entreprise. Et bien que Tesla résistera à la tempête, il existe de nombreuses petites entreprises qui n'y arriveront pas", a ajouté le dirigeant.

Facebook (+5%), qui tire presque tous ses revenus de la publicité, a publié mercredi soir un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre, malgré l'impact de la crise du coronavirus. Cette dernière a néanmoins pesé sur les comptes, les bénéfices du réseau social ressortant légèrement inférieurs aux attentes du marché. Le bénéfice net du réseau social a atteint 4,9 milliards de dollars au 1er trimestre (1,71$ par action), doublé par rapport aux 2,43 Mds$ de la même période de 2019 (0,85$ par action). Toutefois, les marchés attendaient un bénéfice par action un peu supérieur, de 1,74$ par action, selon le consensus établi par le cabinet Factset. Les ventes du groupe ont bondi de 17% pour totaliser 17,74 Mds$, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 17,33 Mds$.

Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels des applications du groupe a atteint 2,99 milliards à la fin mars (dont 2,6 milliards pour Facebook seul), contre 2,89 milliards un an plus tôt. Outre Facebook, le groupe contrôle aussi l'application de partage de photos Instagram, et les messageries WhatsApp et Messenger.

Si les dégâts liés à la crise du Covid-19 ont été limités au 1er trimestre, la société se montre prudente pour la suite de l'année et a suspendu ses prévisions financières pour le 2e trimestre et l'ensemble de l'exercice 2020. La crise du Covid-19 a eu un impact sur Facebook et "comme toutes les compagnies, nous faisons face à une période d'incertitude sans précédent concernant nos perspectives", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Son directeur financier David Wehner a ainsi estimé que "les perspectives sont vraiment incertaines". Sur la chaîne 'CNBC', il a ajouté que le groupe avait constaté sur les trois dernières semaines de mars un "recul" de la publicité faite par les grandes et petites entreprises sur ses plateformes, ce qui a entraîné "une baisse des prix des publicités sur les trois dernières semaines du premier trimestre". Pour faire face à la crise du coronavirus, Facebook a revu en baisse son programme d'investissement, ramené entre 14 et 16 Mds$ sur 2020, contre 17 à 19 Mds$ précédemment.

Microsoft (+1%) a publié mercredi soir des résultats supérieurs aux attentes pour son 3e trimestre fiscal, malgré la crise du Covid-19. Le géant américain de l'informatique a notamment profité de la demande de ses clients "cloud" et de sa plateforme de travail en équipe et de visioconférence Teams. Ces activités ont été soutenues par le recours massif des entreprises au télétravail dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Sur le trimestre janvier-mars (le 3e trimestre fiscal pour Microsoft), le bénéfice net a atteint 10,75 milliards de dollars, soit 1,4$ par action, contre 1,14$ un an plus tôt et 1,27$ par action attendu par le consensus. Les ventes du groupe ont totalisé 35 Mds$ contre 30,57 Mds$ il y a un an et 33,76 Mds$ attendus par les marchés. "Au 3e trimestre fiscal, le Covid-19 a eu un impact minime sur les revenus globaux du groupe" a indiqué Microsoft dans un communiqué, tout en reconnaissant que certaines de ses activités dépendantes de la publicité (comme LinkedIn et Bing) avaient ralenti en fin de trimestre.

Dow (-2%) n'a pas démérité au premier trimestre. Le groupe chimique américain a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice net de 258 millions de dollars et 32 cents par titre, contre 208 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 59 cents, contre 98 cents un an plus tôt et en ligne avec le consensus. Les revenus ont corrigé de 11% à 9,77 milliards de dollars. Le consensus de ventes était de 9,7 Mds$. Les volumes ont décliné de 2%. Dow dit percevoir néanmoins des indications de reprise en Chine. Le groupe réduit prudemment son capex à 1,25 milliard de dollars. Il abaisse de 350 millions de dollars ses dépenses opérationnelles. Le groupe entend ainsi soutenir sa position financière face à l'impact de la pandémie.

Comcast (-5%) a récupéré 477.000 clients broadband durant le premier trimestre, ce qui dépasse les attentes de marché selon FactSet. Les revenus totaux du premier trimestre fiscal sont ressortis néanmoins inférieurs aux attentes du fait de la faiblesse des recettes publicitaires, à 26,6 milliards de dollars contre un consensus de 26,8 milliards environ. NBCUniversal a vu ses revenus décliner de 7% à 7,7 milliards. Le bénéfice net part du groupe sur le trimestre clos s'est établi à 2,15 milliards de dollars, 46 cents par action, contre 3,55 milliards de dollars un an auparavant.

Cigna (+2%), l'assureur-santé américain, a annoncé un bénéfice net du premier trimestre logé à 1,18 milliard de dollars soit 3,15$ par titre, contre 1,37 milliard de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 4,69$, alors que le consensus FactSet n'était que de 4,36$. Les revenus ont totalisé 38,5 milliards de dollars, contre 37,9 milliards un an plus tôt et 37,1 milliards de consensus. Le groupe table, pour l'exercice 2020, sur un bénéfice ajusté par action allant de 18 à 18,6$.

Baxter (-1%) publie pour son premier trimestre un bénéfice GAAP par action de 64 cents, en déclin de 3%, ainsi qu'un bpa ajusté de 82 cents quant à lui en croissance de 9%. Les revenus trimestriels ont totalisé 2,8 milliards de dollars, en augmentation de 6% en données consolidées et de 8% à devises constantes ou sur une base opérationnelle. La compagnie dit continuer à agir rapidement sur de multiples fronts en réponse à la pandémie Covid-19.

Moody's (-3%) a annoncé pour son premier trimestre des revenus de 1,3 milliard de dollars, en croissance de 13% en glissement annuel. Moody's Investors Service a réalisé des recettes de 794 millions de dollars en augmentation de 19% en glissement annuel. Moody's Analytics a fait progresser ses revenus de 5% à 496 millions. Le bpa dilué trimestriel s'est élevé à 2,57$, en augmentation de 33% en comparaison de l'an dernier. Le bpa ajusté a progressé quant à lui de 32% à 2,73$. Le bpa dilué annuel est estimé désormais entre 7,25 et 7,85$, alors que le bpa ajusté est attendu entre 7,8 et 8,4$. Les estimations annuelles de profits ont été réduites, du fait de l'impact du coronavirus.

McDonald's (-2%), le géant américain de la restauration rapide, a annoncé pour son premier trimestre une décroissance globale de son activité de 3,4% à comparable, sur fond de crise du Covid-19. Ainsi, les comptes du groupe ont marqué une contraction du fait de la crise économique et sanitaire mondiale. Les revenus se sont établis à 4,71 milliards de dollars, contre 4,65 milliards de consensus de place. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,47$, contre 1,57$ de consensus et 1,72$ un an plus tôt. Les Etats-Unis ont quelque peu résisté avec une progression timide de 0,1% de l'activité à comparable. Chris Kempczinski, le directeur général de la chaîne, indique que McDonald's avait débuté 2020 avec un momentum exceptionnellement solide sur janvier et février, mais que la pandémie a depuis significativement perturbé l'activité.

American Airlines (-5%) vient de publier des résultats trimestriels inférieurs aux attentes des analystes et s'attend à brûler environ 70 millions de dollars de trésorerie par jour au deuxième trimestre ! La première compagnie américaine a essuyé une perte nette de 2,241 milliards de dollars ou 5,26$ par action au cours des trois premiers mois de l'année contre un profit de 185 M$ ou 41 cents par titres un an plus tôt. La perte nette ajustée par action ressort à 2,65$ contre 2,08$ de consensus. Le groupe essuie ainsi sa première perte trimestrielle depuis qu'il est sorti de la protection de la loi américaine sur les faillites en 2013. Les revenus ont reculé de 19,6% à 8,5 Mds$, contre un consensus de 9,3 Mds$. Le transporteur a terminé le trimestre avec 6,8 Mds$ de liquidités, et a accès à 10,8 Mds$ supplémentaires via les aides fournies par le gouvernement américain.

Altria (+1%), le fabricant des cigarettes Marlboro, a retiré ses prévisions financières 2020 et de moyen terme du fait des incertitudes liées à la pandémie. Le groupe envisage par ailleurs d'ajuster son dividende en fonction de sa position de cash ou de bilan. Les revenus trimestriels hors droits d'accises ont augmenté tout de même de 15% à 5,05 milliards de dollars, avec les achats de 'stockage' de certains consommateurs avant les confinements à travers le monde. Le consensus de place était de seulement 4,6 milliards de dollars. Le bénéfice par action est ressorti à 1,09$, contre un consensus de place de 98 cents par titre.

Qualcomm (stable) a battu hier soir le consensus de profit. Pour le second trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice de 468 millions de dollars et 41 cents par titre, contre 663 millions un an avant. Le bpa ajusté a atteint 88 cents, contre 77 cents un an avant. Les revenus ont augmenté à 5,22 milliards contre 4,98 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Le consensus était de 79 cents de bpa ajusté et 5 Mds$ de recettes. Le bpa ajusté du troisième trimestre est anticipé entre 60 et 80 cents, pour des revenus allant de 4,4 à 5,2 milliards.

Twitter (-5%), le réseau social média, trébuche à Wall Street ce jour. Le management se montre très prudent concernant les tendances publicitaires. Le groupe de San Francisco a dévoilé pour son premier trimestre des revenus de 808 millions de dollars, en croissance de 3%, contre 776 millions de consensus. Le groupe manque sa guidance récente établie déjà prudemment du fait du coronavirus. Le groupe affiche une perte de 8 millions de dollars sur le trimestre, un cent pat titre, alors que le consensus était de -2 cents.

ConocoPhillips (+1%), géant américain du pétrole et du gaz, a déploré sur le trimestre clos une perte de 1,69 milliard de dollars soit 1,6$ par action, contre un profit de 1,83 milliard un an avant. Les dépréciations ont été lourdes sur la période. La production hors Libye sur le premier trimestre a représenté 1,28 millions de barils équivalent pétrole par jour.