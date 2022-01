Wall Street : résultats d'entreprises et tensions obligataires à suivre cette semaine

(Boursier.com) — L 'actualité boursière américaine sera dominée cette semaine par les publications trimestrielles des entreprises, qui vont s'accélérer. Les investisseurs garderont aussi un oeil attentif sur les taux d'intérêts, dans l'attente du durcissement monétaire annoncé par la Fed. Ce lundi, Wall Street est fermé pour Martin Luther King Day. Parmi les entreprises qui publient leurs comptes du 4e trimestre 2021 cette semaine figurent Goldman Sachs, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble ou encore American Airlines.

Vendredi dernier, le Dow Jones a reculé de 0,56% à 35.911 points, tandis que l'indice large S&P 500 a grappillé 0,08% à 4.662 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a gagné 0,59% à 14.893 pts. Depuis le début de l'année, le DJIA a cédé 1,1%, le S&P 500 a lâché 2,1% et le Nasdaq a perdu 4,8%, face aux craintes de durcissement de la politique monétaire de la Fed.

Au moins 3 hausses de taux de la Fed attendues cette année

Après une avalanche de déclarations en faveur d'un cycle de hausse des taux directeurs démarrant en mars, les responsables de la Fed seront silencieux cette semaine, observant les règles de discrétion à l'approche de la réunion des 25 et 26 janvier. Les marchés attendent de cette réunion des précisions sur le rythme et le nombre de hausses des taux, ainsi que sur le calendrier de réduction du bilan de la Fed. Les marchés s'attendent à au moins 3 hausses de taux dette année.

Sur les marchés obligataires, les rendements se sont nettement tendus depuis le début 2022, le taux du T-Bond à 10 ans passant de 1,5% à près de 1,78% vendredi soir, au plus haut depuis près de deux ans.

Les experts sont divisés sur les potentiels effets négatifs de la normalisation de la politique monétaires sur les actions. Alors que des taux d'intérêts plus élevés font apparaître très chères les valeurs de croissance, notamment les technologiques, la remontée des taux correspond à une période de forte reprise économique (voire de surchauffe), ce qui devrait être favorable aux bénéfices des entreprises, surtout pour les secteurs des matériaux de base et celles qui auront la capacité de transférer leurs hausses de coûts sur leurs prix de vente ("pricing power").

Bénéfices attendus en hausse de plus de 20% au 4e trimestre 2021

Ainsi, JP Morgan Chase reste optimiste pour 2022, estimant dans une note que les bénéfices des entreprises permettront, comme au cours des derniers mois, aux marchés d'aller plus haut. "Nous restons très positifs sur les perspectives de profits pour 2022, nous nous attendons à une autre année de dépassements significatifs", affirment les stratèges de JPM dans une note reprise par 'Bloomberg'. "Malgré les craintes de beaucoup concernant la pression croissante des coûts des intrants, les marges bénéficiaires ont été très fortes au cours de l'année dernière, atteignant de nouveaux sommets aux Etats-Unis et en Europe".

Le dernier consensus FactSet, publié le 13 janvier, table que une hausse de 21,8% des bénéfices du S&P 500 au 4e trimestre 2021. Une progression notable mais inférieure (sauf bonnes surprises) à celle des trimestres précédents (+40% au 3e trimestre, +91% au 2e trimestre et +52% au 1er trimestre).

Au premier trimestre 2022, la hausse des profits du S&P 500 devrait nettement ralentir à +6,3%, et sur l'ensemble de 2022, le bpa devrait augmenter de 9,4%, après un bond de 45,2% estimé en 2019 par le consensus FactSet.

Goldman Sachs, Netflix et Procter & Gamble parmi les résultats à suivre

Jusqu'à présent seule une vingtaine, soit 4% des entreprises de l'indice S&P 500 ont publié leurs comptes, dont Delta Air Lines, JP Morgan et Citigroup, mais le rythme va s'accélérer à partir de cette semaine, avec plusieurs poids-lourds du Dow Jones dont Goldman Sachs (mardi), UnitedHealth Group, Procter & Gamble (mercredi) et Travelers (jeudi).

Parmi les résultats les plus attendus figurent aussi ceux de Netflix (jeudi) qui pourrait à nouveau décevoir par le nombre de ses nouveaux abonnés. United Airlines Holdings et American Airlines permettront de mesurer l'impact du variant Omicron sur le secteur aérien, tandis que Baker Hughes et Schlumberger donneront le "la" concernant les perspectives des services parapétroliers dans un environnement de cours du brut au plus haut depuis 2014.

En résumé, on suivra donc mardi les annonces de Goldman Sachs, PNC Financial, J.B. Hunt Transport Services, Interactive Brokers Group, Bank of New York Mellon, Citrix, Charles Schwab et First Bancorp.

Mercredi se sera au tour de Morgan Stanley, Bank of America, U.S. Bancorp, State Street Corp., UnitedHealth Group, Procter & Gamble, Kinder Morgan et Fastenal.

Suivront jeudi Netflix, United Airlines Holdings, American Airlines, Baker Hughes, Discover Financial Services, CSX Corp, Union Pacific, Travelers et KeyCorp. Enfin, Schlumberger et Huntington Bancshares fermeront la marche vendredi.

Statistiques immobilières et indicateurs avancés au menu "macro" aux Etats-Unis

Sur le plan macro-économique, l'actualité sera moins chargée que la semaine dernière, lorsque les rapports sur l'inflation (prix à la consommation et prix de gros) ont confirmé l'accélération des prix en décembre, même si le pic pourrait désormais être proche selon certains signes.

Cette semaine, l'indice manufacturier Empire State et l'indice NAHB mesurant la confiance des constructeurs immobiliers américains seront publiés mardi. Mercredi, on suivra les permis de construire et les mises en chantier en décembre ainsi que l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie en janvier.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées jeudi, ainsi que les ventes de logements existants pour décembre, et les stocks pétroliers (reportés d'un jour, lundi étant férié). Enfin vendredi, l'indice des indicateurs avancés de décembre, publié par le Conference Board, permettra de sonder les perspectives pour l'économie américaine.