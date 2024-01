Wall Street reste sur la défensive, le Nasdaq recule encore...

(Boursier.com) — Wall Street était encore hésitant jeudi, confirmant un début d'année poussif... Le S&P 500 perd ainsi 0,34% à 4.688 pts, alors que le Dow Jones gagne 0,03% à 37.440 pts. Le Nasdaq cède encore 0,56% à 14.510 pts, toujours plombé par Apple, victime d'une nouvelle dégradation d'analyste. Les marchés américains avaient précédemment corrigé mardi et mercredi avec les 'Magnificent Seven', en particulier Apple mardi et Tesla mercredi... La tendance ne s'améliore donc pas vraiment, d'autant que les derniers chiffres de l'emploi américain sont ressortis... solides, laissant peu de marge de manoeuvre à la Fed en matière de taux d'intérêt.

Les Minutes du FOMC de la Fed mercredi soir ont pourtant quelque peu rassuré, signalant la probable fin de la hausse des taux, sans pour autant préciser le timing d'éventuels assouplissements. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire de la Fed le 31 janvier, à l'issue de la prochaine réunion, atteint plus de 93%. Le premier assouplissement pourrait intervenir le 20 mars, la probabilité étant de 62% que les taux reviennent dans une fourchette de 5 à 5,25% à cette date...

Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain a donc fait ressortir 164.000 créations de postes pour le mois de décembre, contre un consensus FactSet de 125.000 et une lecture révisée de 101.000 pour le mois antérieur... "Nous revenons à un marché du travail très aligné sur le niveau d'embauche d'avant la pandémie. Même si les salaires n'ont pas été à l'origine de la récente poussée d'inflation, maintenant que la croissance des salaires a reculé, tout risque d'une spirale salaires-prix a pratiquement disparu", juge Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP. Les créations d'emplois ont augmenté pour le quatrième mois consécutif, grâce à une forte progression des embauches dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie. La construction a tenu bon malgré les taux d'intérêt élevés, mais l'industrie manufacturière a continué à connaître des difficultés, enregistrant un nouveau mois de pertes.

Les petites entreprises de 1 à 49 salariés ont créé 74.000 emplois en décembre, alors que les entreprises de 50 à 249 employés ont créé 58.000 postes. Les entreprises de 500 personnes et plus ou généré 40.000 emplois.

L'étude Challenger, Gray & Christmas du mois de décembre a quant à elle fait ressortir des annonces de licenciements frappant 34.817 emplois, contre 44.510 un mois plus tôt.

Les inscriptions au chômage ont reculé davantage que prévu la semaine passée aux Etats-Unis... Le Département américain au Travail a annoncé pour la semaine close au 30 décembre des inscriptions au chômage au nombre de 202.000, en repli de 18.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 216.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 207.750, en repli de 4.750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 23 décembre ressort à 1,855 million, en recul de 31.000 sur sept jours (1,883 million de consensus).

L'indice Markit PMI composite américain final du mois de décembre s'est affiché à 50,9, contre 51 de consensus FactSet. L'indice des services est ressorti à 51,4, contre 51,3 de consensus. Ces indicateurs signalent une légère expansion de l'activité au mois de décembre.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI a consolidé à 72,75$ après son récent sursaut à l'écoute de la situation au Proche-Orient. L'indice dollar recule de 0,2% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,37%, contre 3,98% sur le 10 ans et 4,13% sur le 30 ans...

Les opérateurs suivront vendredi les commandes industrielles américaines (consensus +1,8%), l'ISM des services (consensus 52,6), et surtout le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de décembre (consensus 3,8% de chômage, 160.000 créations de postes non-agricoles - dont 130.000 dans le privé -, +0,3% pour le salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur).

Ailleurs dans le monde, l'indice Markit / JMMA PMI manufacturier japonais final de décembre s'est affiché à 47,9. L'indice Markit / Caixin chinois des services de décembre a dépassé les attentes à 52,9... L'indice français des prix à la consommation de décembre a rassuré, affichant une hausse moins importante que prévu en données harmonisées européennes. Les indices PMI européens des services ont été enfin contrastés. L'indice composite de la zone euro a été de 47,6 en lecture finale contre 47 de consensus (48,8 pour les services contre 48,1 de consensus). L'indice allemand des services a été de 49,3, tandis que l'indice français est ressorti à 45,7. Les indicateurs des services ont été un peu plus solides en Italie (49,8) et en Espagne (51,5).

Les valeurs

Apple (-1,2%) perd encore du terrain, à la suite d'une dégradation cette fois de la firme Piper Sandler de 'surpondérer' à 'neutre'. Le broker s'inquiète de la valorisation du groupe à la pomme et du contexte de faiblesse sectorielle et macroéconomique pour le premier semestre 2024. "Piper" se montre prudent sur les semi-conducteurs, estimant que le premier semestre sera difficile pour le marché analogique, les téléphones portables et les marchés finaux grand public. Concernant Apple, la firme de recherche s'inquiète des stocks d'appareils en ce début d'année et juge par ailleurs que les taux de croissance ont atteint un sommet en termes de ventes unitaires. La détérioration de l'environnement macroéconomique en Chine pourrait également peser.

Il s'agit donc d'une nouvelle sanction pour Apple, déjà victime avant-hier d'une dégradation de Barclays. Le broker s'inquiétait alors du ralentissement potentiel de la demande pour l'iPhone et révisait sa recommandation à 'sous-pondérer', tout en ajustant son objectif de 16$ à 160$.

Mobileye décroche de 24,5% et pèse sur le compartiment des puces automobiles en bourse. Le groupe de technologie de conduite autonome a prévenu d'une chute des commandes des clients éliminant leurs stocks excédentaires, qui devrait plomber les résultats cette année. Le groupe israélien livre une guidance de revenus 2024 allant de 1,83 à 1,96 milliard de dollars, contre 2,6 milliards de consensus. La perte d'exploitation 2024 est anticipée entre 378 et 468 millions de dollars, bien plus lourde que l'année précédente. Le groupe estime une offre excédentaire de 6 à 7 millions d'unités pour sa puce d'assistance avancée à la conduite, EyeQ, son produit le plus générateur de ventes, ce qui devrait très lourdement impacter le premier trimestre avec une chute de moitié des revenus.

Microsoft (-0,7%) accélère encore dans l'intelligence artificielle avec l'introduction prochaine d'une nouvelle touche de clavier dédiée au Copilot Windows... Il s'agirait de la première mise à jour majeure des clavier PC Windows en une trentaine d'années ! Appuyer sur la touche Copilot permettrait alors à l'assistant IA de Microsoft de rechercher par exemple des contenus sur Internet, ou bien de chercher dans votre propre contenu. Ainsi, le Copilot agirait comme un assistant personnel intelligent. Microsoft n'a pas spécifié quels seraient les partenaires de lancement de cette touche Copilot... Notons que Microsoft n'est plus qu'à 2% de la valeur boursière d'Apple, première capitalisation mondiale.

PepsiCo (-0,8%) reste sous surveillance à Wall Street, alors que le groupe français Carrefour a arrêté de vendre des produits de l'Américain du fait de prix jugés "inacceptables". Carrefour a ainsi indiqué à ses clients qu'il ne vendrait plus de produits PepsiCo comme le Pepsi, mais aussi les produits Lay's et 7up, devenus trop chers. L'agence Reuters évoque à ce sujet une "lutte acharnée sur les prix entre les détaillants et les géants mondiaux de l'alimentation". A partir de jeudi, les rayons des produits PepsiCo dans les magasins Carrefour en France seront accompagnés d'une note indiquant que le détaillant français ne vend plus cette marque "pour cause de hausse de prix inacceptable", a déclaré un porte-parole de Carrefour, cité par Reuters.

Meta (+0,7%). Le patron du géant américain des réseaux sociaux, Mark Zuckerberg, a cédé pour près d'un demi-milliard de dollars de titres Meta Platforms durant les deux derniers mois de 2023, indique Bloomberg. Le directeur général de Meta a vendu des titres de manière régulière et quotidienne entre le 1er novembre et le 29 décembre. Il a cédé au total 1,28 million d'actions Meta pour 428 millions de dollars. Bloomberg, citant des déclarations fournies mardi, indique qu'en moyenne, chaque vente a rapporté 10,4 millions de dollars au dirigeant. Avant ces cessions, Zuckerberg n'avait plus vendu de titres Meta depuis novembre 2021. Le titre avait touché un plancher de sept ans fin 2022, les opérateurs s'inquiétant alors des coûts massifs du Métavers. Le rebond boursier avait ensuite été brutal, avec un triplement du cours de bourse l'an dernier... Zuckerberg détient environ 13% du capital de Meta.

Walgreens Boots Alliance (-5,1%), la chaîne américaine de pharmacies a dépassé les attentes de marché pour son premier trimestre fiscal 2024. Le groupe a toutefois abaissé son dividende trimestriel de 48% à 25 cents par titre afin de préserver sa trésorerie. Le groupe de Deerfield, dans l'Illinois, a affiché sur le trimestre un bénéfice ajusté par action de 66 cents, à comparer à un consensus de 61 cents. La chaîne a réduit ses effectifs et ses dépenses, fermant certains sites non rentables. Les ventes du premier trimestre ont augmenté de 10% en glissement annuel pour atteindre 36,7 milliards de dollars. La croissance à devises constantes a atteint 8,7%. Le groupe maintient sa guidance de bpa ajusté 2024 allant de 3,20 à 3,50$.

RPM International (-3%), le spécialiste américain des matériaux de construction a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal 2024 des revenus record de 1,79 milliard de dollars, en augmentation légère en glissement annuel, pour un bénéfice net historique de 145,5 millions de dollars et un bpa dilué de 1,13$. L'Ebit ressort lui aussi historique pour la période à 220,9 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été 1,22$, alors que l'Ebit ajusté a atteint 236,9 millions de dollars, en augmentation de 10,4%. Le consensus était de 1,22$ de bpa ajusté pour 1,84 milliard de dollars de revenus. Le groupe déçoit donc malgré le très haut niveau de ses résultats. Les prévisions sont en outre prudentes. Le groupe envisage, pour son troisième trimestre fiscal, des ventes stables et un Ebit ajusté en croissance de 25-35%.

Conagra Brands (-1,9%) a abaissé ses prévisions de croissance organique des ventes et de bénéfices pour l'exercice 2024. Le groupe prévient d'une reprise plus lente que prévu de la demande pour ses plats et collations emballés. Le groupe, connu notamment pour sa viande de boeuf séchée Slim Jim, a par ailleurs raté le consensus de revenus sur le trimestre clos, son deuxième trimestre fiscal. Le groupe a vu les volumes de ses plats prêts à consommer et de ses collations surgelées chuter, la question du prix semblant déterminante compte tenu de l'inflation persistante. Pour le deuxième trimestre, les ventes ont décliné de 3,2% en glissement annuel, avec une décroissance organique de 3,4%. La marge opérationnelle pour le trimestre clos le 26 novembre a chuté de 261 points de base à 14%. Le bénéfice ajusté par action a été de 71 cents, en recul de 12%.

Conagra s'attend désormais à une baisse des ventes nettes annuelles de produits comprise entre 1 et 2% en organique, par rapport à sa prévision antérieure d'une croissance d'environ 1%. La marge opérationnelle annuelle ajustée est anticipée à 15,6%. Le groupe envisage enfin un bénéfice annuel ajusté par action logé entre 2,60 et 2,65$, contre une fourchette antérieure allant de 2,70 à 2,75$.

Lamb Weston (+0,3%), le premier transformateur au monde de frites surgelées, filiale de ConAgra, grimpe en revanche à Wall Street ce jour suite à sa publication trimestrielle. Pour le deuxième trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus en croissance de 36% à 1,73 milliard de dollars, un bénéfice des opérations en hausse de 12% à 306 millions et un bénéfice net plus que doublé à 215 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action a augmenté de 108% à 1,48$, alors que le bpa ajusté a grimpé de 15% à 1,45$. Pour l'exercice 2024, le groupe maintient une guidance de revenus allant de 6,8 à 7 milliards de dollars, mais rehausse sa guidance de bénéfice net entre 830 et 900 millions de dollars. Le bpa ajusté annuel est maintenant anticipé entre 5,70 et 6,15$...