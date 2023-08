Wall Street reste sous pression, en attendant Apple et Amazon

(Boursier.com) — Wall Street, qui dévissait hier soir après la dégradation de la note de crédit des États-Unis par l'agence Fitch, demeure incertain en début de séance ce jeudi. Le S&P 500 cède 0,44% à 4.494 pts, le Dow Jones 0,36% à 35.153 pts et le Nasdaq 0,24% à 13.940 pts, alors que les opérateurs attendent assez fébrilement les résultats de plusieurs leaders technologiques américains ce soir, en particulier ceux d'Apple et Amazon. Qualcomm et PayPal, qui publiaient quant à eux hier soir, ont déçu... A propos de la dégradation de la dette US annoncée mardi soir, notons que Warren Buffett, ainsi que les patrons de JP Morgan Chase ou Bank of America, ont minimisé l'impact de la décision de Fitch, jugée sans grande importance - et même "ridicule" selon le CEO de JP Morgan, Jamie Dimon.

Sur le Nymex ce jour, le baril de brut WTI avance de 1,3% à 80,5$. L'once d'or recule de 0,2% à 1.971$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence.

Selon le rapport gouvernemental du jour aux USA, la productivité non-agricole du deuxième trimestre 2023 s'est affichée en croissance au rythme de 3,7% en données préliminaires, contre +2% de consensus FactSet et -2,1% un trimestre plus tôt. Les coûts unitaires du travail ont eux augmenté sur un rythme de 1,6% contre 2,3% de consensus.

Les inscriptions au chômage sont ressorties parfaitement en ligne avec les attentes la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 29 juillet, que les inscriptions au chômage ont augmenté de 6.000 à 227.000 - niveau conforme au consensus.

Les employeurs américains ont annoncé moins de licenciements en juillet, en comparaison de l'année précédente, soit la première baisse d'une année sur l'autre en plus d'un an. Cela confirme la résistance du marché américain du travail. Les employeurs basés aux États-Unis ont annoncé 23.697 suppressions d'emplois en juillet, 42% de moins qu'en juin 2023 (40.709) et 8% de moins qu'en juillet 2022, selon un rapport publié ce jeudi par le cabinet Challenger, Gray & Christmas. Il s'agit donc de la première baisse d'une année sur l'autre depuis mai 2022, et juillet a également enregistré le moins de licenciements annoncés depuis août de l'année dernière.

L'indice Markit PMI américain final des services du mois de juillet 2023 s'est affiché à 52,3, contre 52,4 de consensus FactSet et 52,4 pour l'estimation préliminaire. L'indice PMI composite final américain de juillet est ressorti conforme aux attentes de marché à 52. Il signale donc toujours une expansion de l'activité nationale américaine.

L'indice ISM des services américains du mois de juillet rapporté ce jeudi est ressorti à 52,7, contre 53,9 un mois auparavant et 53 de consensus FactSet. Il signale donc un ralentissement léger de l'expansion dans les services aux États-Unis le mois dernier. L'indicateur des commandes nouvelles en juillet a été de 55, contre 55,5 en juin. Le sous-indice des prix acquittés a grimpé à 56,8 contre 54,1 en juin. L'indice de l'emploi a ralenti à 50,7 contre 53,1 un mois avant.

Les commandes industrielles américaines du mois de juin 2023 se sont établies en augmentation de 2,3% en comparaison du mois précédent, selon le rapport du jour, contre +2,3% également pour le consensus FactSet et +0,4% pour la lecture révisée du mois de mai (+0,3% pour la précédente lecture de mai).

Les valeurs

PayPal chute de 12% à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Le déclin de la marge opérationnelle du groupe inquiète toujours les marchés, alors que le fournisseur de services de paiement en ligne a livré par ailleurs pour le troisième trimestre une guidance de revenus supérieure aux attentes. Pour le deuxième trimestre fiscal clos fin juin, les revenus ont atteint 7,3 milliards de dollars, contre 6,8 milliards un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,16$ sur la période close, en ligne avec le consensus. Néanmoins, la marge opérationnelle a été de 21,4% contre 22% anticipés. Sur le trimestre entamé, le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,22 et 1,24$, conforme aux prévisions de marché, tandis que les revenus sont espérés à environ 7,4 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 7,3 milliards de dollars.

Qualcomm dévisse de 11% à Wall Street, le groupe ayant raté le consensus en termes de revenus pour le trimestre clos, sur fond de baisse de la demande en smartphones. Sur son troisième trimestre fiscal, le spécialiste des technologies mobiles a tout de même dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,87$, supérieur aux anticipations de marché, mais les revenus, à 8,45 milliards de dollars (-23%), n'ont donc pas atteint le niveau espéré (8,5 milliards de consensus). Les revenus liés aux smartphones sur le trimestre clos ont été de 5,3 milliards contre 5,5 milliards de consensus. Les ventes sont attendues entre 8,1 et 8,9 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal, soit un milieu de fourchette inférieur au consensus qui se situait à 8,8 milliards. Les inquiétudes concernant l'industrie des smartphones se confirment donc.

MetLife (+1%), géant américain de l'assurance vie basé à New York, a publié hier soir pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,94$, contre un consensus de 1,85$ et un niveau de 2$ un an auparavant, à la même époque. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 18,6 milliards de dollars, contre 18,3 milliards de dollars un an avant. Le bénéfice net consolidé trimestriel a représenté 370 millions de dollars, 48 cents par titre, contre 881 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté a représenté 1,5 milliard de dollars, contre 1,7 milliard pour le trimestre comparable de l'an dernier.

Robinhood, le courtier californien, corrige de 7% à Wall Street. Le groupe a pourtant annoncé son premier trimestre rentable depuis son introduction en bourse, malgré le déclin des revenus 'cryptos'. Le groupe a fait état d'une progression de ses revenus totaux au deuxième trimestre, les taux continuant de soutenir les revenus d'intérêts. La baisse du nombre d'utilisateurs actifs mensuels de la plateforme reste toutefois préoccupante. Les revenus nets d'intérêts ont grimpé de plus de 240% pour atteindre 442 millions de dollars au deuxième trimestre, avec les durcissements monétaires de la Fed. En revanche, les revenus basés sur les transactions ont diminué de 5% en glissement annuel. Les utilisateurs actifs mensuels ont également diminué à 10,8 millions, un million de moins par rapport au trimestre précédent et 3,2 millions de moins que l'an dernier. Le bénéfice par action du deuxième trimestre a été de 3 cents, alors que le consensus était de -1 cent.

Shopify (-3%), la plateforme canadienne de commerce en ligne, cotée à Wall Street, a publié hier soir des revenus et profits trimestriels supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires total a augmenté de 31% pour atteindre 1,69 milliard de dollars et a dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,62 milliard de dollars. Une charge de 1,7 milliard de dollars liée aux désinvestissements et réductions d'effectifs a entraîné une perte d'exploitation de 1,6 milliard de dollars. Toutefois, le bénéfice ajusté par action a largement dépassé les attentes, à 14 cents. Le groupe table sur une forte croissance des revenus, avec les nouvelles inscriptions et des augmentations de prix des services. Le groupe propose aux commerçants et entreprises des outils pour créer et gérer des vitrines en ligne. Au troisième trimestre, Shopify s'attend à une croissance des revenus 'dans le bas de la vingtaine', et 'au milieu de la vingtaine' après ajustement des changements liés à la cession de son activité logistique. Le consensus, de 17%, serait donc largement dépassé.

Occidental Petroleum (stable), le groupe pétrolier préféré de Warren Buffett et de sa firme Berkshire, a affiché au deuxième trimestre des bénéfices en forte baisse de plus de 80% en glissement annuel, avec le déclin des prix du pétrole et du gaz. Occidental, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz aux États-Unis, a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 605 millions de dollars ou 63 cents par action sur le trimestre clos le 30 juin, contre 3,55 milliards de dollars un an avant. Occidental Petroleum a racheté par ailleurs pour 522 millions de dollars d'actions privilégiées détenues par Berkshire Hathaway au deuxième trimestre. L'acquisition porte les rachats d'Occidental cette année à 12% de l'investissement initial de 10 milliards de dollars de Berkshire, qui avait été utilisé pour financer l'acquisition par Occidental d'Anadarko Petroleum en 2019. Occidental a rehaussé par ailleurs hier soir ses prévisions de production pour l'année complète.

ConocoPhillips (stable), le groupe pétrolier texan, a annoncé aujourd'hui un bénéfice de 2,2 milliards de dollars, ou 1,84$ par action, pour le deuxième trimestre 2023, contre un profit de 5,1 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2022. Le consensus, de 1,77$ de bpa ajusté, est dépassé... "Le deuxième trimestre a démontré notre solide performance sous-jacente et notre engagement à faire progresser la proposition de valeur axée sur les rendements que nous avons partagée lors de notre réunion d'analystes et d'investisseurs en avril", a déclaré Ryan Lance, président-directeur général. "Nous avons atteint une production record et augmenté nos prévisions de production pour l'année complète pour le deuxième trimestre consécutif. Nous avons signé un accord pour acheter la participation restante de 50% dans Surmont et avons fait progresser notre stratégie mondiale de GNL. Notre objectif de distribution pour l'année complète de 11 milliards de dollars reste inchangé. Pour l'avenir, nous restons constructifs sur le second semestre de l'année ainsi que sur les perspectives à long terme du secteur".

McKesson (+3%), le groupe pharmaceutique et médical américain, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 7,27$, à comparer à un consensus de 6$ à peine. Les revenus ont totalisé quant à eux 74,5 milliards de dollars sur la période close, en croissance de 11% en glissement annuel. Le distributeur pharmaceutique a rehaussé par ailleurs ses prévisions annuelles de profits, avec la forte demande qui avait déjà dopé les ventes pharmaceutiques de 18% à plus de 67 milliards de dollars sur la période close. Sur l'exercice, le groupe envisage des revenus pharmaceutiques en augmentation de 13 à 15%. Le bénéfice ajusté de l'exercice 2024 est espéré entre 26,55 et 27,35$ par titre.

Cigna (-4%), l'assureur santé américain, a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice supérieur aux attentes. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a été de 6,13$, dépassant le consensus qui se situait à 6$ environ. Les revenus trimestriels se sont affichés à 48,6 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 47,3 milliards. Le ratio de frais médicaux est passé à 81,2% contre 80,7% un an plus tôt, mais reste moins important que prévu. Les primes au cours du trimestre ont augmenté de 6% à 11,04 milliards de dollars, au-dessus des attentes. Le groupe maintient ses prévisions de bénéfices annuels d'au moins 24,70 dollars par action et continue de s'attendre à un ratio de soins médicaux logé entre 81,5% et 82,3%.

Regeneron (+6%), le laboratoire américain, a annoncé pour le deuxième trimestre des revenus en augmentation de 11% à 3,16 milliards de dollars par rapport au deuxième trimestre 2022. Les ventes mondiales de Dupixent au deuxième trimestre 2023 (enregistrées par Sanofi) ont augmenté de 33% à 2,79 milliards de dollars par rapport au deuxième trimestre 2022. Les ventes nettes d'Eylea aux États-Unis au deuxième trimestre 2023 étaient de 1,50 milliard de dollars, en repli de 7%. Regeneron a dégagé au deuxième trimestre un bpa GAAP dilué de 8,50$ par action et un bpa ajusté de 10,24$. Le consensus était de 9,84$ de bpa ajusté et 3,01 milliards de ventes. Les résultats sur deux ans rapportés pour l'aflibercept 8 mg dans l'essai pivot PHOTON ont démontré des gains de vision durables à des intervalles de dosage prolongés dans l'oedème maculaire diabétique. Regeneron s'attend à une décision américaine sur une version à plus forte dose de son médicament contre les maladies oculaires Eylea au troisième trimestre, plus tôt que prévu.

Moderna gagne 1% à Wall Street, alors que le laboratoire américain a relevé sa guidance de ventes COVID-19 sur l'année. Les ventes covid 2023 sont donc désormais attendues jusqu'à 8 milliards de dollars, dans l'espoir d'une saison automnale propice à la vaccination. La fourchette est large, puisque le groupe table sur des ventes de vaccins de 6 à 8 milliards de dollars sur la base des contrats commerciaux, notamment avec les États-Unis. La demande US pourrait porter sur 50 à 100 millions de doses pour l'automne. Pour le deuxième trimestre fiscal, les ventes de vaccins ont décroché de 94% à 293 millions de dollars, mais restent supérieures aux attentes de marché. La perte nette trimestrielle a représenté 3,62$ par titre, contre un consensus voisin des 4$. La perte nette consolidée a été de 1,4 milliard de dollars.

Hasbro (+2%) gagne du terrain à Wall Street sur un marché complaisant, alors que le fabricant de jouets a pourtant réduit ses anticipations de revenus annuels sur fond de grève à Hollywood affectant l'unité divertissement. Le concepteur du Monopoly a affiché pour le trimestre clos début juillet des ventes en déclin de 10% en glissement annuel à 1,21 milliard de dollars, mais supérieures au consensus de marché. La guidance est très prudente, le groupe envisageant désormais une décroissance de l'activité allant de 3 à 6% sur l'année 2023, alors que les revenus du segment divertissement devraient chuter de 25 à 30%. Pour le deuxième trimestre, Hasbro a déploré une perte opérationnelle de 189 millions de dollars, ainsi qu'une perte nette de 235 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action est toutefois positif de 49 cents, contre 1,15$ un an plus tôt et 57 cents de consensus.

DoorDash (+3%), le groupe américain de livraison de repas, a relevé ses estimations annuelles de bénéfice ajusté et livré un trimestre robuste. Le groupe a rapporté un nombre record de commandes au deuxième trimestre, malgré l'inflation. L'Ebitda ajusté annuel est désormais anticipé entre 750 millions et 1,05 milliard de dollars. Au deuxième trimestre, les commandes totales se sont appréciées de 25% à 532 millions. Les revenus ont progressé de 33% à 2,13 milliards de dollars, mais la perte par action est ressortie un peu plus lourde qu'attendu à 44 cents.

Kellogg (stable) table sur une baisse de son bénéfice annuel moins importante que prévu, avec la hausse des prix. Le groupe alimentaire connu pour ses Corn Flakes a annoncé un bénéfice ajusté trimestriel de 1,25$ par action pour le trimestre clos le 1er juillet, dépassant le consensus. Il prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'année 2023 en repli de 1 à 2%. Les ventes du deuxième trimestre, de 4,04 milliards de dollars, ont toutefois été inférieures au consensus des analystes. Les prix ont grimpé pourtant de près de 15% sur le trimestre, mais la baisse des volumes a été conséquente à près de 8% quant à elle.