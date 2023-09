Wall Street reste sous pression, avec la Fed et le possible 'shutdown'

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche encore légèrement dans le rouge ce mercredi, après ses lourdes pertes de la veille. Alors que le Nasdaq avait décroché hier de près de 1,6% et le Dow Jones de 1,14%, l'indice riche en valeurs technologiques cède encore 0,13% aujourd'hui à 13.046 pts et le DJIA 0,34% à 33.512 pts. Le S&P 500 abandonne 0,16% à 4.266 pts. Les opérateurs demeurent extrêmement prudents, sur fond de craintes liées à la politique monétaire restrictive durable de la Fed et de perspective d'un potentiel "shutdown" gouvernemental le mois prochain.

La cote US avait déjà corrigé en fin de semaine dernière, suite aux commentaires extrêmement restrictifs de la Fed de Jerome Powell mercredi soir. La banque centrale américaine entend donc bien laisser ses taux "plus élevés, plus longtemps", pour enfin parvenir à maîtriser une inflation toujours trop importante. La résistance de l'économie américaine et en particulier du marché du travail renforce la Fed dans sa conviction. Les marchés n'ont pas apprécié cette perspective d'austérité monétaire durable. Désormais, le lancement du compte à rebours pour éviter la fermeture gouvernementale ("shutdown") s'invite dans l'actualité, accentuant la pression sur les marchés.

L'indicateur "Fear & Greed" (peur et avidité) de CNN Business pointe désormais à 25, dans la zone dite de "peur extrême", ce qui donne un idée du sentiment actuel des marchés. Il faut dire que les difficultés s'accumulent. Alors que la banque centrale américaine maintient la pression et que les taux se tendent sur les marchés obligataires, les grèves se multiplient outre-Atlantique pour réclamer de meilleures conditions salariales et sociales. S'ajoute désormais à ce tableau le spectre du "shutdown", qui accentue la volatilité sur les marchés financiers.

Selon le rapport du jour ce mercredi, les commandes de biens durables aux Etats-Unis pour le mois d'août 2023 sont ressorties en hausse inattendue de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre -0,4% de consensus FactSet et -5,6% un mois auparavant. Hors transport, ces commandes ont grimpé de 0,4% par rapport au mois précédent, contre +0,2% de consensus et +0,1% en juillet. Notons néanmoins que les chiffres de juillet ont été révisés en baisse, avec des commandes nouvelles désormais estimées à -5,6% contre -5,2% auparavant.

Les cours pétroliers restent en nette hausse après l'annonce d'une baisse des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée. Le baril de brut WTI prend 2,8% sur le Nymex à 93$. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont reculé de 2,2 millions de barils lors de la semaine close le 22 septembre à 416,3 mb. Le consensus tablait sur une baisse de 1,3 mb. Les stocks d'essence ont eux crû de 1 mb (-0,1 mb attendu), et ceux de produits distillés ont progressé de 0,4 mb million de barils (-1,3 mb attendu).

Les chiffres final du PIB américain du deuxième trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les promesses de ventes de logements et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City seront dévoilés demain jeudi. La balance du commerce international de biens, les revenus et dépenses des ménages, les stocks de grossistes, le PMI de Chicago et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, seront enfin dévoilés vendredi.

Plusieurs responsables de la Fed interviennent par ailleurs jeudi et vendredi, avec notamment Austan Goolsbee, Thomas Barkin et John Williams.

La Fed pourrait en faire moins si les risques surviennent comme ceux liés à une grève prolongée dans l'automobile ou au "shutdown" (fermeture gouvernementale), qui ralentiraient l'économie. C'est ce qu'affirme désormais Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, pourtant réputé plutôt "faucon", autrement dit partisan d'une politique monétaire austère. "Si ces scénarios baissiers frappent l'économie américaine, nous devrons peut-être faire moins avec notre politique monétaire pour ramener l'inflation à 2%, car la fermeture du gouvernement ou la grève de l'automobile pourraient ralentir l'économie pour nous", a déclaré Kashkari dans une interview sur CNN ce jour. "Je n'espère pas cela, mais il y a là une interaction", a expliqué le responsable, qui souligne que la Fed ne tente pas de pousser l'économie en récession.

Dans une lettre publiée en ligne hier, il avait présenté deux scénarios pour la réponse de la Fed à l'inflation. Dans l'un des cas, auquel est attribuée une probabilité de 60%, la banque centrale américaine pourrait ramener l'inflation vers l'objectif de 2% sans causer de graves dommages à l'économie. Dans le deuxième cas, la croissance des prix serait plus enracinée et nécessiterait de nouvelles augmentations de taux... "Si nos hausses de taux ne ralentissent pas l'économie comme nous le prévoyons, alors nous risquons de devoir les augmenter", a affirmé Kashkari sur CNN.

Il avait indiqué plus tôt cette semaine qu'il était l'un des 12 responsables qui estimaient qu'une nouvelle augmentation des taux serait probablement nécessaire cette année. Les sept autres membres votants avaient vu la Fed maintenir ses taux pour le reste de 2023, selon les projections publiées dans le cadre du 'dot plot', graphique à points de la réunion monétaire de la semaine dernière illustrant les prévisions des membres.

L'agence de notation financière Moody's semble quant à elle prête à sévir contre les Etats-Unis, prévenant que la fermeture du gouvernement ("shutdown") nuirait au crédit du pays, d'après des commentaires relayés par Reuters. L'avertissement parvient aux marchés un mois seulement après que Fitch a dégradé la note des États-Unis d'un cran en raison d'une crise sur le plafond de la dette. Les services gouvernementaux américains seraient perturbés et des centaines de milliers de travailleurs fédéraux seraient mis au chômage technique sans salaire si le Congrès ne parvenait pas à fournir des fonds pour l'exercice commençant le 1er octobre, insiste Moody's. L'éventuel "shutdown" serait une démonstration supplémentaire de la façon dont la polarisation politique à Washington affaiblit la politique budgétaire à une époque de pressions croissantes du fait de la hausse des taux d'intérêt, a déclaré à Reuters l'analyste de Moody's, William Foster.

Moody's évalue pour l'heure les États-Unis 'Aaa' avec perspective stable, sa note la plus élevée. C'est la dernière grande agence à maintenir une telle notation, alors que Fitch a abaissé sa note d'un cran en août à 'AA+' - la même note que S&P. "La politique budgétaire est moins robuste aux Etats-Unis que dans de nombreux pays notés 'Aaa', et une nouvelle fermeture serait une preuve supplémentaire de cette faiblesse", a déclaré Moody's.

RBC Capital Markets a étudié de près cette question des fermetures gouvernementales. Le broker, cité par Yahoo! Finance, rappelle qu'avant les sept dernières fermetures du gouvernement (de 10 jours ou plus) remontant à 1976, la baisse médiane du S&P 500 a été de 10,2%. La plus forte baisse, de 19,8%, est survenue avant le "shutdown" ayant duré du 21 décembre 2018 au 23 janvier 2019. La plus petite baisse des actions s'est élevée à 3,7% avant la fermeture de 21 jours qui s'est terminée le 6 janvier 1996. Néanmoins, le broker relève que les marchés rebondissent généralement une fois un accord trouvé...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Costco Wholesale a publié hier soir ses résultats trimestriels. Micron, Paychex ou Tupperware annoncent ce mercredi. Accenture, Nike, Jabil, CarMax et BlackBerry publient jeudi, et Carnival vendredi.

Les valeurs

Microsoft (-1%). OpenAI, la startup d'intelligence artificielle derrière le robot conversationnel le plus prisé du moment, ChatGPT, discute avec les investisseurs d'une éventuelle vente d'actions existantes à une valorisation bien plus élevée qu'il y a quelques mois, selon deux sources proches du dossier de l'agence Reuters. L'accord proposé pourrait valoriser OpenAI, soutenu par Microsoft, entre 80 et 90 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal, qui a été le premier à rendre compte de la vente potentielle d'actions. Cela ferait d'OpenAI l'une des entreprises privées les plus valorisées au monde, sur fond d'intérêt croissant pour les startups d'IA après le lancement de ChatGPT l'année dernière. Le WSJ cite lui aussi des personnes familières de la question.

Les employés d'OpenAI seraient autorisés à vendre leurs actions existantes plutôt que l'entreprise en émette de nouvelles, a ajouté le Wall Street Journal. En avril, OpenAI avait rappelons-le levé un peu plus de 300 millions de dollars auprès de firmes telles que Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive et K2 Global, pour une valorisation de 29 milliards de dollars. Cela s'ajoute à un investissement particulièrement important du géant software de Redmond, Microsoft, annoncé plus tôt cette année et clôturé en janvier. Le montant de l'investissement de Microsoft était estimé à environ 10 milliards de dollars... La société d'intelligence artificielle OpenAI serait détenue à 49% par Microsoft, selon le Wall Street Journal.

Costco Wholesale (+2%) a publié hier soir, pour son quatrième trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 4,86$, contre 4,7$ de consensus et 4,2$ un an plus tôt. Les revenus du groupe ont totalisé quant à eux 78,9 milliards de dollars, légèrement au-dessus du consensus de marché, contre 72,1 milliards de dollars pour la période correspondante, l'an dernier. Le groupe américain de distribution a réalisé pour le trimestre un bénéfice net de 2,16 milliards de dollars, contre 1,87 milliard de dollars un an auparavant. Le résultat net annuel a été de 6,29 milliards de dollars. A comparable et hors effets de change ou des prix de l'essence, la croissance US a été de 3,1% sur le trimestre clos, en glissement annuel, contre 7,4% au Canada et 4,4% sur les autres marchés internationaux, soit une croissance globale de 3,8% pour le groupe. Costco augmentera très probablement ses prix d'adhésions, mais n'est pas encore prêt à faire une annonce sur le sujet.

Target (+1%), le détaillant discount américain, a annoncé les fermetures de neuf magasins dans quatre États, dont un à Harlem (New York), trois à Portland, trois autres à San Francisco et deux à Seattle, en raison des vols et du crime organisé "menaçant la sécurité de notre équipe et de nos invités et contribuant à une performance d'activité non soutenable". Le groupe avait déjà déployé des efforts pour lutter contre les vols, mais ces mesures s'étaient révélées inefficaces, selon Yahoo! Finance. Les membres de l'équipe concernés par les fermetures auront la possibilité d'être transférés dans un autre magasin du groupe.

Centene (-1%), le groupe américain d'assurance santé, prévoit de supprimer environ 2.000 emplois la semaine prochaine, ce qui représente 3% de ses effectifs. Le groupe évoque les "vents contraires" liés à deux programmes du gouvernement fédéral et préfère donc réduire ses dépenses. Les coupes avaient été initialement annoncées par le St. Louis Business Journal puis confirmées par le groupe.

Ford (stable) / General Motors (stable). Alors que la grève se poursuit à l'initiative du syndicat industriel américain UAW (United Auto Workers), frappant les "Big Three" de l'automobile General Motors, Ford et Stellantis, le président américain Joe Biden a symboliquement rejoint les travailleurs sur un piquet de grève dans le Michigan afin d'apporter son soutien. Selon le président américain, les salariés méritent en effet l'augmentation significative demandée. Biden a rappelé les sacrifices consentis par les ouvriers. Il est le premier président US en exercice à participer à un piquet de grève, la Maison Blanche en profitant pour saluer un geste "historique".

Elon Musk, le patron de Tesla (-1%), a pour sa part estimé que les hausses salariales de 40% et la semaine de 32 heures exigées par les grévistes et l'UAW accélèreraient potentiellement la faillite des Big Three. "Ils veulent une augmentation de salaire de 40% et une semaine de travail de 32 heures. Un moyen sûr de conduire GM, Ford et Chrysler à la faillite par la voie rapide", a lancé le multimilliardaire sur son réseau social X (ex-Twitter)...

Amazon (-1%) est dans le viseur des autorités américaines. Après quatre ans d'enquête, la Commission fédérale du commerce (FTC) américaine, accompagnée par les procureurs généraux de dix-sept Etats américains, ont déposé plainte devant un tribunal fédéral de Seattle, où se trouve le siège social du géant du commerce en ligne. La FTC estime selon Reuters que les agissements d'Amazon lui permettent d'empêcher les concurrents et les vendeurs de baisser les prix, de dégrader la qualité pour les consommateurs, de faire surpayer les vendeurs, d'étouffer l'innovation et d'empêcher les concurrents de rivaliser de manière équitable...

L'autorité américaine demande au tribunal de considérer toute mesure initiale ou permanente, afin de restaurer une concurrence équitable. La possibilité de contraindre Amazon à se séparer d'un ou plusieurs actifs est évoquée. Le principal avocat d'Amazon, cité par l'agence Reuters, a déclaré que les pratiques dénoncées par la FTC avaient en fait "aidé à favoriser la concurrence et l'innovation à travers l'industrie du commerce de détail". L'avocat David Zapolsky juge en effet que cela a permis une sélection élargie, des prix plus bas et des livraisons plus rapides pour les clients d'Amazon ainsi que de meilleures opportunités pour les commerces...