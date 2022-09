Wall Street reste sous pression après la Fed

(Boursier.com) — Wall Street fléchit encore ce jeudi, après la sanction de la veille consécutive à un discours toujours très dur de Jerome Powell. Le S&P 500 perd 0,65% à 3.765 pts, le Dow Jones 0,19% à 30.115 pts et le Nasdaq 1,16% à 11.090 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 0,9% à 83,7$. L'once d'or avance de 0,3% à 1.681$. L'indice dollar prend encore 0,5% face à un panier de devises.

Les inscriptions au chômage sont encore une fois ressorties moins élevées qu'anticipé la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 17 septembre, des inscriptions au chômage au nombre de 213.000, en hausse de 5.000 par rapport au niveau révisé à la baisse de la semaine antérieure. Le consensus tablait sur 217.000 nouvelles inscriptions. La moyenne à quatre semaines s'établit à 216.800, en baisse de 6.000. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 3 septembre atteint 1,379 million, en repli de 22.000 sur sept jours (1,418 million de consensus).

La balance américaine des comptes courants pour le deuxième trimestre 2022, qui vient aussi d'être publiée, est ressortie déficitaire de 251 milliards de dollars, contre 259 milliards de dollars de consensus.

L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'août 2022 est ressorti en retrait de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus proche de la stabilité et après un repli de 0,5% - en données révisées - un mois avant.

Comme largement attendu, la Fed a annoncé hier soir sa troisième hausse de taux consécutive de 75 points de base, publiant une déclaration presque identique à celle de juillet. Les marchés étaient beaucoup plus concentrés sur le nouveau résumé des projections économiques (SEP), qui a montré une projection médiane des décideurs monétaires de 4,4% sur les taux à fin 2022, avant un pic de 4,6% en 2023. La prévision médiane pour 2024 est de 3,9% (contre 3,4% en juin) et la prévision initiale pour 2025 est de 2,9%. La projection à long terme est inchangée à 2,5%. Les membres du FOMC, comité de politique monétaire de la Fed, ont également relevé l'estimation du taux de chômage pour 2023 à 4,4%, contre 3,9% en juin.

Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell, patron de la Fed, a affirmé que son message principal n'avait pas changé depuis Jackson Hole, la Fed étant fermement résolue à continuer à travailler jusqu'à ce que l'inflation revienne à 2%, au prix d'une certaine douleur économique - pour ne pas utiliser le terme banni de récession. Les commentaires sur la poursuite des hausses de taux et un éventuel ralentissement ont fourni quelques indications supplémentaires en comparaison des remarques passées. Powell a souligné encore la résilience de l'économie, même s'il ne nie pas qu'une probable période de croissance inférieure à la tendance se profile.

Les marchés financiers étaient agités à l'issue de l'intervention de Powell, abandonnant définitivement l'espoir d'un retour rapide aux assouplissements monétaires, le fameux 'pivot' de la Fed.

La banque centrale US estime que "de nouvelles hausses de taux seront appropriées"... Selon Powell, "le marché du travail américain reste "extrêmement tendu", mais nous prévoyons que l'offre et la demande sur le marché du travail se rééquilibreront au fil du temps". Selon lui, "il n'y a pas de place pour de la complaisance sur l'inflation" (...) "Au cours des prochains mois, nous serons à l'affût des preuves indiscutables du reflux de l'inflation. Pour l'instant il n'y a que de faibles signaux de ralentissement du marché du travail". Toujours selon Powell, "nous ne sommes arrivés qu'au plus bas niveau de ce que nous considérons comme une politique restrictive"(...) "Réussir un atterrissage en douceur est délicat, personne ne sait si ce processus aboutira à une récession ou non"...

Détaillant un peu plus ses propos, le patron de la Fed a souligné "qu'une part importante des membres du FOMC est favorable à une hausse des taux supplémentaire de 100 pdb au total d'ici la fin de 2022". Et de préciser : "La médiane des projections donne une hausse de taux de 125 points de base d'ici la fin de l'année". A l'image de ses déclarations très restrictives faites à l'occasion de Jackson Hole le mois dernier, Powell a répété "qu'il n'y avait pas de méthode indolore pour faire baisser l'inflation" (...) "Je ne connais pas la probabilité d'une récession, mais il est possible que nous aurons une période de croissance bien plus faible".

La fourchette de taux des fed funds est donc désormais logée entre 3 et 3,25%. Le baromètre en temps réel FedWatch du CME Group montre une probabilité forte, de 68%, d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion, contre 32% de probabilité d'une hausse de 50 points de base. Le même outil donne à 68% environ une fourchette de 4,25% à 4,5% sur les taux au 14 décembre, à l'issue de la dernière réunion de l'année.

Parmi les entreprises cotées à Wall Street, Costco Wholesale (après bourse), Accenture (avant l'ouverture), FedEx (après bourse), FactSet Research Systems, Darden Restaurants, Dentsply et Manchester United, annoncent aujourd'hui leurs derniers résultats financiers trimestriels.

Les valeurs

Accenture (-1%), le géant du consulting coté à Wall Street, a battu le consensus de profits et de revenus sur le trimestre clos, mais livré par ailleurs des perspectives mitigées. Le titre reste donc bloqué sur des planchers de 18 mois sur la cote américaine. Pour son quatrième trimestre fiscal 2022, clos fin août, Accenture a fait état d'un bénéfice net de 1,67 milliard de dollars soit 2,6$ par titre, contre 1,42 milliard et 2,2$ par action un an auparavant. Le consensus FactSet était de 2,57$ de bénéfice par action. Les revenus trimestriels se sont appréciés de près de 15% à 15,42 milliards de dollars, contre 15,39 milliards pour le consensus FactSet. La croissance en Amérique du Nord en dollars US a été de 18%, contre 12% en Europe et 13% sur les marchés dits... "de croissance". L'impact des devises sur les revenus a été négatif de 7,5%. Le niveau de new bookings a progressé de 22% à 18,4 milliards de dollars.

Pour son premier trimestre fiscal 2023 juste entamé, le groupe table sur des revenus allant de 15,2 à 15,75 milliards de dollars, à comparer à un consensus FactSet de 16,2 milliards. Le bénéfice par action 2023 est attendu entre 11,09 et 11,41$, contre 11,93$ de consensus.

Manchester United (-1%), le club anglais de football coté à Wall Street, a réduit ses pertes (ajustées) sur la période close et rétabli ses prévisions financières annuelles pour la première fois depuis la pandémie. Sur l'exercice clos en juin, le club contrôlé par la famille Glazer a affiché des revenus en augmentation de 18% à 583 millions de livres, un Ebitda ajusté en baisse de 15% à 81 millions et une perte opérationnelle plus que doublée à 87 millions de livres. Néanmoins, la perte ajustée sur la période est réduite de 24% à 34 millions. La dette nette s'est toutefois creusée à 515 millions de livres, en augmentation de 23%. Sur le trimestre écoulé, les revenus se sont appréciés de 26% à 118,5 millions, alors que la perte ajustée a été réduite de 40% à 20,2 millions de livres.

Pour l'exercice entamé, le club envisage des revenus allant de 580 à 600 millions de livres, alors que l'Ebitda ajusté est anticipé entre 100 et 110 millions de livres.

Darden Restaurants (-5%), le groupe de restauration de Floride, a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2023, clos fin août 2022, des revenus totaux en augmentation de 6,1% à 2,45 milliards de dollars, avec une expansion de 4,2% à restaurants comparables. Le bénéfice dilué par action a été de 1,56$, contre 1,76$ un an plus tôt. Le groupe aux chaînes Olive Garden et LongHorn Steakhouse maintient par ailleurs ses perspectives, tablant sur des revenus allant de 10,2 à 10,4 milliards de dollars, une croissance de 4% à 6% à comparable... et une inflation totale d'environ 6%. Le bénéfice dilué des opérations continues est attendu entre 7,4 et 8$.

FactSet Research Systems dévisse de 8% à Wall Street. Le groupe vient de publier pour son quatrième trimestre fiscal 2022, clos fin août, des revenus GAAP de 499 millions de dollars en augmentation de 21%, portant ses recettes annuelles à 1,84 milliard de dollars. Le bénéfice GAAP par action sur le quatrième trimestre a été de 2,69$, en hausse de 2,3% en comparaison de l'an dernier, alors que le bénéfice ajusté par action a été de 3,13$, en hausse de 8,7%. Le groupe, fournisseur mondial d'informations financières intégrées, d'applications analytiques et de services de pointe, a ainsi dégagé sur l'exercice un bénéfice ajusté par action de 13,43$ en augmentation de près de 20%... Pour l'exercice clos, le consensus... FactSet était de 13,49$ de bénéfice ajusté par action.

Target (-3%), le détaillant discount américain, a annoncé des plans de recrutement concernant jusqu'à 100 000 saisonniers pour la période des fêtes de fin d'année. Le groupe prévoit en outre de proposer des offres festives plus tôt que jamais...

Kohl's (-1%). Ancora, actionnaire à 2,5% du capital, tente d'évincer la directrice générale Michelle Gass et le président du conseil d'administration Peter Boneparth. L'investisseur veut ainsi les faire remplacer par des dirigeants ayant une expérience des redressements.

Salesforce.com (+3%), le géant des logiciels cloud, a dévoilé des plans de moyen terme visant à atteindre une marge opérationnelle de 25% à l'horizon 2026. Le groupe entend, pour y parvenir, améliorer fortement son efficience.

Lennar (+2%), le promoteur immobilier américain, a dévoilé des profits supérieurs aux attentes de marché pour son troisième trimestre fiscal, profitant de niveaux record de prix. Les ventes unitaires de nouveaux logements ont toutefois déçu quelque peu.

Coinbase (-3%). Selon le Wall Street Journal, la plateforme d'échange de cryptomonnaies aurait considéré l'idée, plus tôt cette année, de gagner de l'argent en spéculant sur les 'cryptos'. Cet audacieux projet aurait été abandonné.