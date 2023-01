Wall Street reste fermé pour le Nouvel An

(Boursier.com) — La cote américaine demeure close ce lundi pour le Nouvel An. Rappelons que l'année 2022 s'est soldée par des pertes particulièrement conséquentes pour Wall Street, avec une chute de 34% du Nasdaq, une baisse de 20% de l'indice large S&P 500 et un recul de plus de 9% sur l'indice historique Dow Jones. Parmi les plus grandes capitalisations américaines, Apple a cédé 29% l'an dernier, Microsoft 28%, Alphabet 39%, Amazon 51% et Tesla 69% ! Meta, ex-Facebook, a chuté de 64%. Les valeurs technologiques de la place, qui étaient pour certaines "en bulle" pendant la période des confinements, sont donc retombées, premières victimes de l'austère politique monétaire de la Fed, lancée dans un resserrement accéléré afin de lutter contre l'inflation pesante.