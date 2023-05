Wall Street reste en berne

(Boursier.com) — Wall Street s'est affiché de nouveau dans le rouge mercredi, le S&P 500 abandonnant 0,61% à 4.179 pts, le Dow Jones reculant de 0,41% à 32.908 pts et le Nasdaq perdant 0,63% à 12.935 pts. La prudence a prévalu sur le marchés US à la suite de statistiques de croissance décevantes en Asie et en attendant le vote de la Chambre sur le plafond de la dette. Les "valeurs IA" consolident, Nvidia cédant 5,6% ou C3.ai 9%...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd encore 1,7% à 67,65$. L'indice dollar avance de 0,4% face à un panier de devises de référence avec un euro qui revient à 1,0688/$ entre banques.

Sur le front économique, en attendant le grand rendez-vous du rapport sur la situation de l'emploi vendredi, les marchés ont suivi l'indice PMI de Chicago, le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes, l'indice de confiance des investisseurs de State Street, ainsi que le Livre Beige de la Fed, résumé des conditions régionales... L'indice manufacturier régional PMI de Chicago du mois de mai 2023 est ressorti à 40,4 seulement, contre 46,8 de consensus FactSet et 48,6 un mois auparavant. L'indicateur signale ainsi une accélération de la contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée.

D'après le rapport du Département américain au Travail ce mercredi, les ouvertures de postes aux États-Unis pour le mois d'avril 2023 sont ressorties au nombre de 10,1 millions, à comparer à un consensus FactSet de 9,478 millions et un niveau de 9,745 millions un mois auparavant - en lecture révisée.

L'indice de confiance des investisseurs institutionnels mesuré par State Street pour le mois de mai s'est établi à 89,8, contre 83,5 un mois avant.

Du côté de la Fed, les anticipations de marché sont désormais orientées vers une nouvelle hausse de taux d'un quart de point le 14 juin, à l'issue de la prochaine réunion monétaire (66% de probabilité d'une fourchette de 5,25 à 5,5% selon FedWatch, contre 34% de chances d'un statu quo).

Ailleurs dans le monde, les statistiques japonaises de la production industrielle et des ventes de détail d'avril ont déçu, tout comme les indicateurs CFLP PMI chinois (indice manufacturier de 48,8 en mai et indice non-manufacturier de 54,5, tous deux inférieurs aux attentes).

Les bonnes nouvelles s'enchaînent en revanche du côté de l'inflation dans la zone euro... Selon les données préliminaires de l'Office fédéral allemand de la statistique, le taux d'inflation annuel, calculé aux normes européennes, s'est établi à 6,3% en mai contre 7,6% en avril et contre un consensus logé à 6,7%. En séquentiel, les prix à la consommation reculeraient de 0,2%, après +0,6% en avril, et contre +0,2% attendu. Aux normes locales, l'inflation annuelle ressortirait à 6,1%, après +7,2% le mois précédent, et contre +6,5% de consensus. Les chiffres de l'inflation en France ont aussi rassuré ce jour.

L'accord entre Joe Biden et Kevin McCarthy sur le plafond de la dette américaine doit désormais franchir les deux chambres du Congrès, avec dès ce soir le vote de la Chambre des représentants... La législation négociée par le président Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy pour lever le plafond de la dette américaine, actuellement d'environ 31.400 milliards de dollars, et obtenir de nouvelles réductions des dépenses fédérales, a franchi une étape importante hier soir en vue de sa présentation à l'ensemble de la Chambre des représentants pour un débat et un vote ce mercredi. La commission des règles de la Chambre a voté à 7 contre 6 pour approuver les règles permettant un débat en chambre plénière. Deux républicains du comité ont tout de même résisté à leur leadership en s'opposant au projet de loi. Ce vote montre la nécessité pour les démocrates d'aider à faire adopter la mesure à la Chambre, qui est contrôlée par les républicains à 222 contre 213. Le passage de la Chambre enverrait le projet de loi au Sénat. La mesure doit être approuvée par le Congrès avant le 5 juin, date à laquelle le département au Trésor américain pourrait manquer de fonds.

Si le Trésor US n'était pas en mesure d'honorer tous ses paiements, ou s'il était obligé de prioriser les paiements, cela pourrait déclencher un chaos économique. Biden et McCarthy se sont voulus rassurants quant à eux, estimant qu'ils obtiendraient suffisamment de votes pour adopter le projet de loi avant la date fatidique.

Le CBO (Bureau du budget du Congrès), responsable budgétaire non partisan, a déclaré mardi que la législation réduirait les dépenses par rapport à ses projections actuelles de 1.500 milliards de dollars sur 10 ans à compter de 2024. Le CBO a indiqué aussi que la législation, si elle était promulguée, réduirait les intérêts sur la dette publique de 188 milliards de dollars. McCarthy a qualifié le projet d'accord "le plus conservateur que nous ayons jamais eu". Néanmoins, certains des républicains les plus conservateurs de la Chambre qui souhaitaient des réductions de dépenses beaucoup plus importantes n'étaient pas convaincus. L'autre inconnue concerne le nombre de démocrates dont McCarthy aura besoin pour remporter le vote prévu ce mercredi sur le passage.

Les valeurs

HP Inc perd 6%. Pour le deuxième trimestre fiscal, le géant PC a tout de même affiché un bénéfice ajusté par action de 80 cents, dépassant le consensus, à comparer à un niveau de 1,08$ un an plus tôt. Les revenus ont été de 12,9 milliards de dollars, 1% de moins que le consensus, alors qu'ils se situaient à 16,5 milliards de dollars un an auparavant. Le groupe reste donc affecté par la déprime de la demande PC, les revenus ayant décliné de 22% en glissement annuel. Sur le segment des systèmes personnels, les ventes ont chuté de 29% à 8,2 milliards, à comparer à un consensus de 8,4 milliards. Les revenus du segment 'printing' ont baissé de 5% à 4,7 milliards de dollars. Enfin, le management estime que HP est en bonne voie pour réaliser 40% de son objectif d'économies de 1,4 milliard de dollars d'ici la fin de l'année.

Hewlett Packard Enterprise plonge de 7%. HPE n'a pas plus convaincu que HP Inc. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 52 cents, contre 47 cents de consensus et 44 cents un an avant, mais les revenus sont ressortis bien trop courts à 6,97 milliards de dollars, contre 6,71 milliards un an avant. Le groupe a tout de même relevé ses estimations annuelles de bénéfice opérationnel et de bénéfice par action. Le bénéfice ajusté annuel par action est anticipé entre 2,06 et 2,14$. La marge opérationnelle non-GAAP annuelle est attendue entre 6 et 7%. Le free cash flow annuel du groupe, actif dans les serveurs, le stockage et les services aux entreprises, est quant à lui toujours anticipé entre 1,9 et 2,1 milliards de dollars. HPE voit une grande opportunité à venir dans le besoin de systèmes de haute puissance pour les modèles d'IA.

Box Inc (+0,5%), le groupe américain fournissant des solutions cloud sécurisées de stockage et partage de fichiers d'entreprise a annoncé hier soir un solide premier trimestre fiscal, supérieur aux attentes, avec des revenus de 252 millions de dollars dépassant les prévisions, une marge non-GAAP opérationnelle de 23% et un cash flow opérationnel de 125 millions de dollars en croissance de 16%. Le free cash flow a augmenté de 19% à 108 millions. Box a dévoilé Box AI, un nouvel ensemble de fonctionnalités qui intégrera nativement des modèles d'IA avancés dans Box Content Cloud, apportant les normes de niveau entreprise de Box en matière de sécurité, de conformité et de confidentialité à cette "technologie révolutionnaire". Parallèlement, Box a également annoncé qu'elle intégrerait les modèles d'IA les plus avancés d'OpenAI avec Box Content Cloud, permettant ainsi de nouvelles façons de comprendre et de créer du contenu sur Box.

Donaldson (-8,6%), l'équipementier automobile américain spécialisé dans les filtres à air et à huile a annoncé pour son troisième trimestre fiscal 2023 des ventes et bénéfices record. Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 2,6% à 876 millions de dollars, pour une marge opérationnelle de 14,2% en hausse de 120 points de base. Le bénéfice par action, de 76 cents, a augmenté de 14%. Le bénéfice net trimestriel a été de 94 millions de dollars, contre 83 millions de dollars un an plus tôt. Donaldson maintient par ailleurs ses prévisions annuelles 2023 en termes de revenus et de bénéfice par action. "Nos résultats du troisième trimestre s'inscrivent dans la tendance de Donaldson à générer une croissance à deux chiffres des bénéfices et une expansion des marges au cours de cet exercice", a déclaré Tod Carpenter, directeur général.

Capri Holdings (-11,3%), le propriétaire notamment de Michael Kors, Versace ou Jimmy Choo, a publié ce jour des résultats trimestriels soutenus par la Chine et supérieurs aux attentes de marché. Pour son quatrième trimestre fiscal 2023, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 97 cents, contre 94 cents de consensus. Les revenus sur la période ont totalisé 1,34 milliard de dollars, également meilleurs que prévu, alors que ceux de Michael Kors ont reculé de 11% à 910 millions. Les revenus totaux baissent ainsi de 10,5%. Pour l'exercice entamé, le groupe ne table plus que sur un chiffre d'affaires de 5,7 milliards de dollars, contre 5,8 milliards auparavant. John Idol, le directeur général de l'affaire, indique qu'il existe des incertitudes de court terme dans la zone Amériques, mais il se dit encouragé par les tendances par ailleurs observées en Asie.

Advance Auto Parts chute de 35%, alors que le groupe américain a abaissé ses prévisions de bénéfices pour l'année en raison de coûts élevés... Le détaillant en pièces automobiles souffre de l'impact sur l'industrie des prix élevés des matières premières, de la main-d'oeuvre et du fret, ainsi que des contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement. Le groupe abaisse aussi ses prévisions de ventes pour l'année complète et son dividende trimestriel. "Nous nous attendons à ce que la dynamique concurrentielle à laquelle nous avons été confrontés au premier trimestre se poursuive, entraînant un manque à gagner par rapport à nos attentes pour 2023", a déclaré le directeur général Tom Greco. Le groupe du Delaware prévoit désormais des ventes nettes comprises entre 11,2 milliards et 11,3 milliards de dollars pour 2023. Le bénéfice par action est attendu entre 6 et 6,5 dollars, contre 10,2 et 11,2 dollars auparavant.