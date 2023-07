Wall Street reste au vert avec le soutien des valeurs bancaires

(Boursier.com) — En clôture de marché, la bourse de Wall Street termine solidement ancrée en territoire positif. Les valeurs financières ont soutenu le S&P et le DJIA ce mardi, après une assez belle série de résultats bancaires et de résultats trimestriels satisfaisants.

Les chiffres de la consommation ont été inférieurs aux attentes en juin, mais les opérateurs misent toujours sur un atterrissage économique en douceur alors que l'inflation semble poursuivre son recul.

Au final, le S&P 500 gagne +0,71% à 4.555 pts. Le Dow Jones est bien ferme avec un gain de séance de +1,06% à 34.951 pts. Le Nasdaq grimpe aussi de +0,76% à 14.353 pts. L'indice composite a un temps hésité, suite aux commentaires du patron de la SEC, Gary Gensler. Ce dernier a estimé que l'intelligence artificielle pourrait faire peser certains risques sur la stabilité financière, et qu'il est nécessaire de réguler ce marché très prometteur.

Sur le front macroéconomique, les ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de juin 2023 se sont établies en augmentation de 0,2% en comparaison du mois antérieur, loin du consensus qui se situait à +0,6% selon FactSet. Hors automobile, les ventes ont augmenté de 0,2% contre 0,3% de consensus. Hors automobile et essence enfin, les ventes de détail se sont appréciées de 0,3%, alors que le consensus était de 0,4%.

La production industrielle américaine du mois de juin 2023 a décliné de manière inattendue, de 0,5% en comparaison du mois antérieur, alors que les économistes anticipaient plutôt une stabilité. Le taux d'utilisation des capacités a été de 78,9% contre 79,5% de consensus. La production manufacturière a baissé de 0,3% contre un consensus stable.

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de juillet 2023 est ressorti en ligne avec les attentes de marché à 56, contre 55 un mois auparavant.

Du côté de l'or noir, le baril de brut WTI se reprend de +2,1% à 75,67$. Le Brent de mer du Nord gagne +1,43% à 79,68$.

Le dollar est relativement stable face à l'euro. Il s'échange 0,8904 euro.

L'once d'or prend +1,19% à 1.978,60$ (1.761 euros). Le Bitcoin poursuit son mouvement de yo-yo autour des 30.000$ et revient à 29.717$.

Les valeurs

* Charles Schwab (+12,57% à 66,01$). Le spécialiste des prestations de courtage et des prestations de services bancaires a publié, pour son 2e trimestre, des revenus de 4,66 Mds$ légèrement supérieurs aux attentes de marché. Les dépôts de la firme ressortent également supérieurs au consensus à 304 Mds$ en fin de période, alors que les actifs totaux des clients dépassent les 8.000 Mds$. Le bénéfice ajusté par action a été de 75 cents (71 cents de consensus). Le revenu net d'intérêt a été conforme aux attentes, tandis que les revenus de trading ont battu le consensus. Le nombre des comptes actifs de courtage a dépassé les attentes à 34,4 millions, plus élevé qu'attendu.

* Morgan Stanley (+6,45% à 91,94$). La banque d'affaires américaine a atteint le consensus sans faire d'étincelles au 2e trimestre, affichant sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,24$ et des revenus de 13,5 Mds$. Les revenus de gestion de fortune ont battu le consensus (et atteint un record), comme ceux de trading, alors que le revenu net d'intérêt a été inférieur aux anticipations. James P. Gorman, président du conseil et DG, ajoute : "Nous avons terminé le trimestre avec une position de capital solide et avons augmenté notre dividende ordinaire trimestriel de 7,5 cents pour la 2e année consécutive".

* Bank of America (+4,42% 30,7$). L'établissement bancaire a battu le consensus de Wall Street pour le 2e trimestre. La banque a affiché pour les 3 mois clos le 30 juin un bénéfice de 7,4 Mds$, ou 88 cents par action, contre 6,2 Mds$ ou 73 cents par action, sur le trimestre comparable de l'année précédente. La banque a dépassé les prévisions des analystes qui étaient de 84 cents par action selon les estimations compilées par FactSet. Le chiffre d'affaires de Bank of America au 2e trimestre a augmenté de +11% à 25,2 Mds$, également au-dessus des anticipations de marché. Les revenus de trading ont été meilleurs qu'attendu, alors que le revenu net d'intérêt s'est établi conforme. Les dépôts totaux en fin de période étaient de 1.880 Mds$ environ, niveau supérieur au consensus.

* Bank of New York Mellon (+4,11% à 45,33$). L'établissement financier a dépassé les attentes de marché au 2e trimestre, avec les services securities. Le bénéfice ajusté par action de la banque américaine a été de 1,38$ (1,22$ de consensus), alors que les revenus ont totalisé 8,58 Mds$. Le groupe a déclaré par ailleurs un dividende trimestriel de 42 cents payable le 10 août aux actionnaires enregistrés à la clôture du 28 juillet.

* PNC Financial Services (+2,51% à 130,35$). La banque régionale américaine a alerté concernant son revenu net d'intérêt, qui ne devrait augmenter que de 5 à 6% en 2023. Pour le trimestre clos fin juin, la firme a affiché un bénéfice par action de 3,36$, dépassant le consensus, pour des revenus de 5,3 Mds$. Les dépôts moyens ont été de 426 Mds$ (446 Mds$ un an avant).

* Prologis (-3,11% à 124$). Le géant américain de la gestion d'entrepôts et de bâtiments logistiques a affiché au 2e trimestre fiscal des revenus de 2,45 Mds$ en croissance de... 96% en glissement annuel. Le FFO (cash flow des opérations) par action a été de 1,83$, 16 cents de mieux que le consensus. Pour l'année, le groupe envisage un bénéfice net par action attribuable aux actionnaires allant de 3,3 à 3,4$, et un FFO ajusté de 5,56 à 5,6$ par titre. Ainsi, le groupe révise en hausse sa guidance.

* Lockheed Martin (-3,04% à 455,7$). Le contractant américain de défense a publié pour le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 6,73$ à comparer à un consensus de 6,45$. Les revenus ont atteint 16,7 Mds$, également largement supérieurs aux attentes de marché. Un an plus tôt, le bpa ajusté se situait à 6,32$. Les revenus se sont appréciés de 8,1% en glissement annuel, par rapport au trimestre comparable de l'an dernier. Le groupe rehausse par ailleurs ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfice par action, tablant sur des revenus de 66,25 à 66,75 Mds$ et un bpa allant de 27 à 27,2$ par titre.