Wall Street résiste, après un invraisemblable rebond

(Boursier.com) — Wall Street pointe timidement dans le vert avant bourse ce vendredi, le S&P 500 grappillant 0,2%, le Dow Jones 0,2% également et le Nasdaq 0,1%. Il s'agit d'une performance, au lendemain d'un incroyable rebond de la cote américaine, qui avait surpris en vive hausse malgré des chiffres extrêmement décevants de l'inflation. Le Dow Jones s'était envolé de 2,83% et le Nasdaq de 2,23%, contre toute attente, sans que ce sursaut technique accompagné de rachats de ventes à découvert ne trouve la moindre explication fondamentale.

Ce vendredi, les opérateurs prennent connaissance d'une série de résultats bancaires plutôt rassurants dans l'ensemble, et de ventes de détail US sans grand relief.

Sur le Nymex ce jour, le baril de brut WTI perd 1,8% à 87,5$. L'once d'or abandonne 0,8% à 1.664$. L'indice dollar grimpe de 0,6% face à un panier de devises de référence.

L'outil FedWatch en temps réel donne désormais une probabilité de 97,4% d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base de la Fed le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion, ce qui marquerait la quatrième hausse de taux surdimensionnée consécutive et porterait le taux des fed funds entre 3,75 et 4%. L'hypothèse d'une hausse de taux comparable le 14 décembre à l'issue de la dernière réunion de l'année retient la majorité des suffrages.

Les ventes américaines de détail du mois de septembre sont ressorties stables, contre un consensus de marché de +0,2% selon FactSet. Hors automobile toutefois, ces mêmes ventes de détail ont augmenté de 0,1% par rapport au mois antérieur, contre -0,1% de consensus. Enfin, hors automobile et essence, les ventes de détail s'affichent en hausse de 0,3%, contre +0,2% de consensus. Pour le mois d'août, en données révisées, les ventes totales de détail avaient augmenté de 0,4% (-0,1% hors automobile, +0,6% hors automobile et essence).

Les prix à l'import et à l'export du mois de septembre ont aussi été dévoilés ce jour. Les prix à l'import ont baissé de 1,2% par rapport au mois d'août, contre -1,1% de consensus. Les prix à l'export ont baissé de 0,8% contre -0,9% attendu.

Les firmes financières et bancaires cotées à Wall Street seront très nombreuses ce vendredi à publier leurs derniers résultats financiers trimestriels. Par ordre décroissant de capitalisation boursière, on retrouve ce jour, UnitedHealth, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup, PNC Financial, U.S. Bancorp ou encore First Republic Bank. Une belle entrée en matière, qui marque le début de la saison des publications financières du troisième trimestre à Wall Street.

Les stocks et ventes des entreprises américaines pour le mois d'août seront révélés à 16 heures (consensus +0,9% sur les stocks). L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois d'octobre, mesuré par l'Université du Michigan, sera publié à la même heure (consensus 59). Enfin, Esther George et Lisa Cook de la Fed, interviendront dans la journée.

Hier, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2022 est ressorti en progression de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de 0,2%. En glissement annuel, l'indice des prix grimpe de 8,2%, contre 8,1% de consensus de marché et 8,3% un mois auparavant. Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation augmente de 0,6% par rapport au mois précédent, contre 0,4% de consensus. Sa hausse sur un an se situe à 6,6% contre 6,5% de consensus. Ainsi, l'inflation américaine hors alimentation et énergie atteint un sommet de 40 ans !

Les valeurs

JP Morgan Chase, la plus grande banque américaine, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net en retrait de 17%, mais supérieur aux attentes de marché. Le résultat net est ainsi ressorti à 9,74 milliards de dollars soit 3,12$ par action, contre 11,69 milliards de dollars et 3,74$ par titre sur la période correspondante, l'an dernier. Les revenus ont représenté 32,72 milliards de dollars, contre 29,65 milliards un an auparavant. Le consensus des analystes de la place était de 2,9$ de bénéfice par action pour 32,12 milliards de dollars de recettes. Jamie Dimon, patron de la banque, prévient encore de "vents contraires significatifs" sur le plan économique. JP Morgan a provisionné 808 millions de dollars pour couvrir de potentiels crédits défaillants, pour des coûts totaux de crédit de 1,5 milliard de dollars.

Wells Fargo a enregistré plus de pertes dues au scandale des faux comptes. Wells a fait état d'une chute de plus de 30% de ses profits sur le troisième trimestre, la quatrième banque américaine par les actifs ayant par ailleurs affiché des revenus en augmentation de 3,6% à 19,5 milliards de dollars. Les revenus ont largement dépassé les attentes, alimentés par des taux d'intérêts plus élevés. Néanmoins, une charge de 2 milliards de dollars, 45 cents par titre, a plombé les résultats.

Morgan Stanley a affiché des bénéfices en déclin pour le troisième trimestre consécutif. Les profits ont baissé de 29% en glissement annuel, à 2,63 milliards de dollars et 1,47$ par titre. Les revenus ont décliné de 12% à 13 milliards de dollars, contre un consensus de marché de 13,3 milliards de dollars.

Citigroup a vu ses profits du troisième trimestre décliner de 25%. Les revenus se sont appréciés de 6% à 18,51 milliards de dollars, contre un consensus de 18,3 milliards de dollars. La baisse des bénéfices s'explique par des réserves accrues pour pertes de crédit, le bénéfice net s'établissant à 3,5 milliards de dollars et 1,63$ par action, contre 4,6 milliards un an avant. Le consensus, qui était de 1,42$ de bpa, est tout de même dépassé.

UnitedHealth a annoncé pour son troisième trimestre des profits et revenus supérieurs aux attentes de marché. Les revenus se sont améliorés de 12% en glissement annuel à près de 81 milliards de dollars et le bénéfice ajusté par action a atteint 5,79$, contre 5,5$ de consensus. Le groupe de santé et d'assurance a par ailleurs relevé ses prévisions de bénéfices.

Kroger et Albertsons, deux des plus grandes chaînes américaines de distribution, ont confirmé ce jour leur intention de fusionner et de donner naissance à un nouveau leader des supermarchés. Les deux groupes font donc état d'un accord définitif de fusion. Les actionnaires d'Albertsons recevront une considération totale de 34,1$ par titre, impliquant une valeur totale d'entreprise de 24,6 milliards de dollars, en tenant compte de la dette de 4,7 milliards de dollars du groupe. Dans le cadre de cette opération, Albertsons va distribuer un dividende exceptionnel en cash allant jusqu'à 4 milliards de dollars, ce qui représenterait 6,85$ par action Albertsons. Le dividende sera payable le 7 novembre aux actionnaires enregistrés à la clôture du 24 octobre. Le prix d'acquisition total d'Albertsons représente par ailleurs une prime de 32,8% environ sur le cours non encore affecté par les rumeurs du 12 octobre.

Ensemble, Albertsons et Kroger gèrent près de 5 000 magasins, 66 centres de distribution, 52 usines, 3 972 pharmacies et 2 015 points de distribution de carburant. Kroger s'est engagé auprès des agences de notation et est fortement attaché à une notation de crédit de qualité investissement. Kroger a déjà suspendu son programme de rachat d'actions pour donner la priorité au désendettement après la fusion afin d'atteindre son objectif de levier net de 2,5x l'EBITDA au cours des 18 à 24 premiers mois suivant la clôture.

Meta Platforms, la maison-mère de Facebook, exhorte un juge de district américain à rejeter la tentative de la Federal Trade Commission de bloquer l'acquisition de Within, indique Bloomberg. Selon un dossier judiciaire, Meta fait valoir que la FTC n'a pas présenté les éléments pour montrer que l'acquisition de Within nuirait à la concurrence dans un espace de fitness VR encore jeune. Un porte-parole de la FTC a déclaré que la Commission avait voté pour autoriser le personnel de la FTC à déposer une plainte modifiée contre Meta devant le tribunal de district fédéral, et la FTC est convaincue que la plainte auprès du tribunal de district ne sera pas rejetée et que cette affaire sera entendue.

Beyond Meat va supprimer 19% de ses effectifs. Le groupe réduit par ailleurs ses prévisions financières. Le spécialiste de l'alimentation à base de plantes explique que les consommateurs se tournent vers des alternatives moins onéreuses, dans ce contexte d'inflation record. Le directeur des opérations, Douglas W. Ramsey, quitte par ailleurs la compagnie, après avoir été suspendu en septembre pour avoir prétendument... mordu le nez d'un homme suite à une altercation en Arkansas.