Wall Street : reprise de souffle confirmée

Wall Street : reprise de souffle confirmée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine temporise ce lundi, après les records du S&P 500 et du Dow Jones. Le DJIA rend ainsi 0,3% à 35.108 pts et le S&P 500 0,12% à 4.413 pts. Le Nasdaq grappille 0,15% à 14.857 pts. Le baril de brut WTI retombe encore de 4% à 65,7$ sur le Nymex, alors que la crise sanitaire pourrait affecter la demande mondiale. Le Brent de la mer du Nord cède 3,4%. L'once d'or fléchit de 1,5% à 1.736$. L'indice dollar prend 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin avance de 4% sur 24 heures à 45.700$ environ.

Les cas de Covid-19 sont de retour au plus haut de six mois aux États-Unis, malgré le déploiement des vaccins. La propagation rapide du variant Delta affecte par ailleurs les plans de retour au bureau des grandes entreprises américaines. Certaines pourraient attendre 2022 avant de faire revenir la majeure partie de leurs effectifs. Des perturbations sont également notées dans les secteurs du voyage et du loisir.

Dans un tel contexte, les débats se poursuivent sur la nécessité d'une troisième injection (ou d'une seconde concernant le vaccin Johnson & Johnson). Le Dr. Anthony Fauci a indiqué sur CNN qu'il était en faveur des vaccins 'boosters' pour les personnes immunodéprimées. Les CDC s'interrogent quant à elles sur la possibilité d'administrer une nouvelle dose aux plus âgés. La Food & Drug Administration, autorité américaine de santé, doit fournir ses recommandations sur le sujet en septembre. Les nouveaux cas de contamination aux USA affichent désormais une moyenne quotidienne voisine des 100.000. Les hôpitaux américains dans les États sous-vaccinés sont quant à eux sous pression, avec de récents records d'hospitalisations en Floride ou en Louisiane. Alors que la flambée des infections retient l'attention, les cas de maladies sévères sont cependant concentrés sur les populations non-vaccinées.

Une enquête en Israël montre que les effets secondaires des troisièmes doses seraient comparables à ceux des deuxièmes sur le vaccin Pfizer / BioNTech. Les rappels ont commencé en Israël depuis une dizaine de jours.

Le plan bipartisan américain d'infrastructures a franchi une étape importante hier au Sénat, ce qui pourrait permettre l'adoption de la législation ce soir ou demain. Dimanche, le Sénat a voté par 68 voix contre 29 pour clore les débats sur ce plan de relance. Les sénateurs avaient passé le week-end à négocier divers amendements, concernant la régulation des cryptodevises, les fonds inutilisés de soutien covid (...). L'attention se porte désormais sur la Chambre des Représentants, où des divergences importantes persistent concernant une législation séparée dite de réconciliation concentrée sur les priorités démocrates. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des Représentants, entend toujours faire voter les deux législations en même temps.

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor et ex-patronne de la Fed, demande quant à elle au Congrès de relever rapidement le plafond de la dette US par une action bipartisane, alors que le gouvernement fédéral est proche de l'épuisement de sa capacité d'emprunt.

Selon le rapport JOLTS du Département américain au Travail ce lundi, les ouvertures de postes du mois de juin 2021 sont ressorties au nombre de 10,07 millions, contre à peine 9,3 millions de consensus de place et 9,48 millions pour la lecture révisée - en hausse - du mois antérieur.

Demain mardi, les chiffres de la productivité non-agricole préliminaire du second trimestre seront communiqués à 14h30 (consensus +3,5% pour la productivité, +1,2% pour les coûts unitaires du travail). Charles Evans de la Fed interviendra par ailleurs demain.

L'indice américain des prix à la consommation du mois de juillet sera révélé à 14h30 mercredi (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur, +0,4% hors alimentaire et énergie - soit +5,5% et +4,3%, respectivement, en glissement annuel). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois d'août sera communiqué à 16 heures (2,8% en juillet). Le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 6 août sera publié à 16h30. Le Département au Trésor annoncera à 20 heures le déficit budgétaire de juillet (consensus 255 milliards). Raphael Bostic et Esther George seront aussi suivis mercredi.

Jeudi, les inscriptions au chômage pour la semaine close au 7 août seront annoncées à 14h30 (consensus 378.000). L'indice des prix à la production (demande finale) pour le mois de juillet sera révélé à la même heure (consensus +0,6% pour le PPI, +0,5% hors alimentaire et énergie ; +7,3% et +5,6% en comparaison de l'an dernier).

Du côté des résultats cette fois, 3D Systems, AMC Entertainment, Avaya, Barrick Gold, BioNTech, DISH Network et Sohu, comptent parmi les publications du jour à Wall Street, en cette fin de saison des trimestriels.

Les valeurs

Berkshire Hathaway (+1%), la firme d'investissement de Warren Buffett, a annoncé pour son second trimestre une croissance de 21% du bénéfice opérationnel. Sur le trimestre, le groupe a par ailleurs racheté pour 6 milliards de dollars de ses propres titres, ce qui, selon Bloomberg, porte le total des rachats à 37 milliards de dollars depuis la fin de l'année 2019. Le bénéfice opérationnel trimestriel a représenté 6,69 milliards de dollars, environ 4.424$ par titre de catégorie A. Il était de 5,51 milliards un an auparavant, à la même période. Le bénéfice net, qui comprend les gains sur des investissements tels qu'Apple ou que Bank of America, a augmenté de 7% en comparaison de l'an dernier, à 28,1 milliards de dollars, soit... 18.488$ par titre Class A. Durant l'année 2020, Berkshire a racheté pour 24,7 milliards de dollars de ses propres actions. Le groupe poursuit donc sur sa lancée, à défaut de belle occasion d'investissement. A fin juin, le groupe disposait encore d'une belle trésorerie de plus de 144 milliards de dollars.

Berkshire explique que les risques liés à la pandémie persistent et pourraient impacter ses futurs résultats. "La pandémie de Covid-19 a affecté de manière adverse pratiquement toutes nos opérations durant l'année 2020 et en particulier sur le second trimestre, même si les effets ont significativement varié", ajoute le groupe, qui reste donc prudent.

BioNTech (+8%), le partenaire allemand de Pfizer, coté à Wall Street, vient de publier ses comptes du second trimestre. Le groupe indique qu'il a livré plus d'un milliard de doses du vaccin BNT162b2 à plus de 100 pays et territoires dans le monde au 21 juillet. Il fait état par ailleurs d'accords signés pour environ 2,2 milliards de doses de BNT162b2 en 2021, au 21 juillet. Sur le second trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice par action de 10,77 euros, contre 7,1 euros de consensus. Les revenus ont totalisé quant à eux 5,31 milliards d'euros, dopés évidemment par le vaccin anti-covid. Le bénéfice opérationnel a été de 4,2 milliards d'euros. Les revenus du vaccin en 2021 sont estimés à 15,9 milliards d'euros.

Johnson & Johnson (stable). Son vaccin contre le Covid-19 a été approuvé par les autorités indiennes pour une utilisation d'urgence.

Moderna (+8%). Le régulateur australien du médicament a accordé une approbation provisoire au vaccin anti-covid du laboratoire américain, a indiqué ce jour le Premier ministre Scott Morrison.

Air Products & Chemicals (-6%) a publié ce lundi un bénéfice inférieur aux attentes de marché, malgré des revenus supérieurs au consensus. Pour son troisième trimestre fiscal 2021 juste clos, le fournisseur de gaz industriel a réalisé un bénéfice net de 534 millions de dollars soit 2,40$ par titre, contre 446 millions de dollars un an avant. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a été de 2,31$, contre un consensus FactSet de 2,36$. Les revenus se sont pourtant envolés de 26% à 2,6 milliards de dollars, contre 2,5 milliards de consensus. Les volumes ont progressé de 12%. Pour l'exercice, le groupe révisé sa guidance de bpa ajusté entre 8,95$ et 9,05$, soit un abaissement du haut de fourchette. La guidance du quatrième trimestre va de 2,44$ à 2,55$, entourant le consensus.

Philip Morris (stable), le colosse américain du tabac, a soumis une offre à 165 pence par titre Vectura, valorisant le laboratoire 1,02 milliard de livres. L'annonce fait suite à une proposition de rachat à 155 pence par titre de Carlyle dévoilée vendredi. Ainsi, l'Américain Philip Morris rehausse son offre de rachat du spécialiste britannique des inhalateurs médicaux. Le mois dernier, le cigarettier avait proposé 150 pence par action Vectura. Le Britannique avait auparavant accepté l'offre de la firme d'investissement Carlyle. Stratégiquement, l'opération est de haute importance pour Philip Morris, qui tente de se diversifier en dehors des produits du tabac.

Tyson Foods (+6%) accélère en bourse, le groupe alimentaire américain ayant bénéficié sur le trimestre clos des activités dédiées au boeuf. Cette publication intervient alors que Tyson va se retrouver face à un concurrent de poids sur le segment poulet, suite au rachat de Sanderson Farms pour 4,53 milliards de dollars par Cargill et Continental Grain. Tyson a publié pour le troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 749 millions de dollars soit 2,05$ par titre, contre 526 millions un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a largement dépassé les attentes à 2,7$, contre 1,61$ de consensus FactSet. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 12,48 milliards de dollars, contre 10 milliards un an avant et 11,5 milliards de consensus FactSet. Avec la forte demande en boeuf, Tyson se permet de relever ses prévisions 2021 de revenus entre 46 et 47 milliards de dollars.

Sanderson Farms (+7%), troisième plus grand producteur américain de poulets, a conclu un accord de 4,53 milliards de dollars en vue de sa cession à Cargill et Continental Grain. Il s'agit d'une offre à 203$ par action. Les rumeurs d'OPA sur Sanderson courraient depuis plusieurs semaines déjà à Wall Street. Le groupe sera combiné à Wayne Farms, une filiale de Continental Grain, pour former une nouvelle entité.

Tesla (+2%) progresse à Wall Street, alors que la firme de recherche Jefferies vient de relever son objectif de cours sur le dossier du leader de l'automobile électrique à 850$, contre 700$ auparavant. Le broker est à l'achat sur la valeur, contre une recommandation 'neutre' précédemment. Le nouvel objectif offre un potentiel voisin de 22% sur les cours actuels. Jefferies évoque surtout les derniers résultats financiers publiés le 26 juillet par le groupe d'Elon Musk. Bénéfices et revenus avaient alors dépassé les attentes.

Alibaba (-1%) pourrait fléchir en bourse, alors que le géant chinois du e-commerce est vivement critiqué pour sa politique de lutte contre le harcèlement sexuel, suite au licenciement d'un manager accusé d'agression sexuelle.

DISH Network (stable) a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal 2021 des revenus totalisant 4,49 milliards de dollars, contre 3,19 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice net part du groupe a été de 671 millions de dollars et 1,06$ par action, contre 452 millions de dollars et 78 cents par titre un an avant. Le nombre d'abonnés TV payants a reculé de 67.000 sur le trimestre et ressort sous les 11 millions en fin de période, dont 8,55 millions pour DISH TV.