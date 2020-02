Wall Street reprend son souffle sur les sommets

(Boursier.com) — Wall Street, qui terminait hier en assez nette progression (+0,40% sur le DJIA, +0,47% sur le S&P500 et +0,87% pour le Nasdaq), cède à quelques prises de bénéfices sur ses sommets avant bourse ce jeudi, le S&P et le Nasdaq rendant solidairement 0,3%. L'indice dollar demeure assez stable à 99,8. Le baril de brut WTI grappille 0,7% à 53,9$ sur le Nymex, alors que le Brent de la mer du Nord évolue à 59,3$, en hausse de 0,3%. L'once d'or s'affiche au plus haut de sept ans vers les 1.620$.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois de février 2020 est ressorti au plus haut depuis 2017 ! Il s'établit au niveau incroyable de 36,7, contre 12 de consensus de place et 17 pour sa lecture antérieure. Alors que les économistes anticipaient un ralentissement de l'expansion de l'industrie manufacturière dans la région, l'indice a tout simplement explosé en hausse, traduisant une accélération brutale. Le 'Philly Fed' du mois de février 2020 a été tiré par les commandes nouvelles. Plus tôt cette semaine, l'indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York avait déjà largement dépassé les attentes, mais pas autant que cet indice ébouriffant de la Fed de Philadelphie, qui suggère, malgré l'impact du coronavirus chinois sur l'économie globale, une nette accélération de l'industrie manufacturière américaine en février.

Le Département américain au Travail vient quant à lui d'annoncer, pour la semaine close au 14 février, des inscriptions au chômage au nombre de 210.000, contre 206.000 pour la lecture révisée de la semaine antérieure. Cette évolution ressort conforme aux attentes du marché.

L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de janvier 2020 est ressorti en progression de 0,8% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus de place et -0,3% pour le mois antérieur.

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 14 février sera annoncé à 17 heures (consensus de +3,3 millions de barils sur les stocks domestiques de brut hors réserve stratégique).

L'indice boursier composite SSE de Shanghai a terminé ce matin sur une belle progression de 1,84% à 3.030,15 pts. Afin de compenser l'impact adverse sur son économie de l'épidémie, la Banque centrale chinoise a réduit son taux préférentiel de prêt, mesure déjà attendue.

La diminution progressive du nombre de nouveaux cas de coronavirus Covid-19 en Chine semble rassurer. Les doutes ne sont toutefois pas totalement levés, la Corée du Sud venant de faire état pour sa part d'une progression des nouvelles infections.

Le coronavirus a fait 114 morts supplémentaires hier mercredi en Chine continentale, selon les autorités sanitaires locales, portant à 2.118 le nombre de décès depuis le début de l'épidémie. La Commission nationale chinoise de la santé a dénombré "seulement" 394 nouveaux cas de contamination hier en Chine continentale, soit un total de 74.576 personnes contaminées. Le nombre de cas supplémentaires ressort donc en forte baisse par rapport aux 1.749 nouveaux cas recensés mardi. Les instances sanitaires de la province de Hubei ont précisé que le virus avait causé 108 décès hier et ont fait état de 349 cas de plus contre 1.693 la veille.

Les autorités du Hubei ont demandé ce jour aux entreprises de ne pas reprendre leurs activités avant le 11 mars en raison de l'épidémie due au coronavirus, relate Reuters. La reprise du travail était jusqu'alors fixée au 21 février.

Alors que la contamination semble ralentir en Chine, la Corée du Sud préoccupe à son tour. Le nombre de cas locaux confirmés a grimpé à près d'une centaine. Le pays a rapporté ainsi une cinquantaine de nouveaux cas en 24 heures. Un premier décès a été déploré.

En outre, au Japon cette fois, NHK rapporte que deux des passagers infectés du navire de croisière Diamond Princess - placé en quarantaine depuis le début du mois - sont décédés. Un second groupe de passagers du navire doit débarquer ce jeudi.

Selon Bloomberg, le virus a fait désormais 2.129 morts dans le monde, et le nombre des cas détectés s'élève à 75.730.

Sur le front économique en Europe, l'indice Gfk allemand du moral des consommateurs est ressorti assez proche des attentes à 9,8 en février, en léger retrait avec le coronavirus. L'indice allemand des prix à la production a grimpé quant à lui plus que prévu à +0,8% en janvier contre +0,1% de consensus. En revanche, l'indice français des prix à la consommation s'est tassé comme attendu de 0,4% en janvier. Les ventes britanniques de détail se sont appréciées enfin de +0,9% en janvier 2020, contre +0,7% de consensus.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, AK Steel, Hormel Foods, Visteon, EchoStar, Dropbox, Domino's Pizza, Fitbit ou ViacomCBS, publient notamment leurs derniers comptes trimestriels.

E*Trade Financial grimpe en pré-séance à Wall Street à 55,7$, bénéficiant de la confirmation d'une offre d'acquisition de la banque d'affaires Morgan Stanley. Il s'agirait par ailleurs, souligne le Wall Street Journal, de la plus importante acquisition d'une banque majeure depuis la crise financière.

Par cette acquisition, Morgan Stanley entend créer un leader "sur toutes les chaînes majeures de la gestion de fortune". Les plateformes combinées des deux groupes afficheraient environ 3.100 milliards de dollars d'actifs client. Le rapprochement permettra des offres complémentaires et améliorera l'échelle et la portée du nouvel ensemble. Des synergies significatives sont décelées, ce qui devrait se traduire par "une plus forte performance financière" et une meilleure création de valeur. Morgan Stanley et E*Trade confirment donc un accord définitif selon lequel Morgan rachètera E*Trade, leader dans les services financiers et pionnier du courtage en ligne, dans le cadre d'une transaction en actions valorisée environ 13 milliards de dollars. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'E*Trade recevront 1,0432 titre Morgan Stanley pour chacune de leurs actions, soit une considération par titre de 58,74$ sur la base des cours de clôture de la veille.

Avis Budget flambe avant bourse à Wall Street. La multinationale américaine de location de voitures a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 142 millions de dollars soit 1,90$ par titre, contre 13 millions de dollars et 16 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté de la compagnie a représenté 54 millions de dollars soit 73 cents par titre, contre 53 cents un an avant. Les revenus ont grimpé de 6% à 2,2 milliards de dollars. Le consensus de bpa ajusté était de 50 cents, pour des ventes de 2,1 milliards de dollars. Le groupe évoque son meilleur mois de décembre aux USA, ainsi qu'un quatrième trimestre record. Pour l'année 2020, les revenus sont attendus entre 9,4 et 9,6 milliards, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 3,75 et 4,75$.

ViacomCBS perd du terrain avant bourse à Wall Street. Le groupe n'a pas vraiment convaincu par ses publications financières. Les revenus annuels de la firme ont augmenté de 2% avec la croissance des activités publicitaires et des contenus. En revanche, les profits annuels ont été impactés par les résultats du quatrième trimestre. Les revenus du seul quatrième trimestre ont corrigé de 3% à 6,9 milliards de dollars. Par ailleurs, pour ses premiers résultats trimestriels post-fusion, le groupe a déploré une perte. La perte du quatrième trimestre fiscal se situe à 258 millions de dollars, avec les coûts de fusion. Le groupe annonce toutefois le lancement programmé d'un nouveau service de streaming...

Apple. Foxconn, principal sous-traitant du groupe californien à la pomme, a annoncé ce jour une légère reprise d'activité dans ses usines chinoises. Le groupe prévient toutefois que le coronavirus devrait évidemment affecter ses revenus cette année. L'annonce de Foxconn intervient quelques jours après l'avertissement d'Apple sur ses résultats du trimestre en cours. Le Taïwanais Foxconn, aussi connu sous le nom d'Hon Hai Precision Industry, se montre rassurant et affirme que ses usines du Vietnam, d'Inde ou du Mexique tournent à plein régime. En Chine continentale, en revanche, le groupe est victime des restrictions imposées pour contrer l'épidémie. Foxconn n'a pas chiffré l'impact du virus sur son chiffre d'affaires. Le groupe anticipe un redémarrage de ses usines en Chine à 50% des capacités d'ici la fin du mois, selon une source de l'agence Reuters.

L Brands aurait-il bradé sa marque de lingerie Victoria's Secret ? Le titre décroche à Wall Street, alors que le groupe a accepté de vendre une participation de contrôle de Victoria's Secret à la firme de private equity Sycamore Partners, dans le cadre d'un deal valorisant la marque 1,1 milliard de dollars. Sycamore a ainsi accepté de racheter 55% de Victoria's Secret. L Brands conservera 45% de participation. Bath & Body Works deviendra par ailleurs une entité séparée. Leslie Wexner, le fondateur milliardaire du groupe, va par ailleurs quitter ses fonctions de PDG à 82 ans. Il deviendra président émérite. Le groupe entend utiliser les produits de cession de Victoria's Secret pour rembourser ses dettes. Andrew Meslow deviendra pour sa part directeur général de Bath & Body Works. Nick Coe en sera le vice-président.

Pour son quatrième trimestre, L Brands anticipe un déclin de 2% des ventes à comparable, avec une progression de 10% de Bath & Body Works et un déclin de 10% pour Victoria's Secret. Le groupe table toujours sur un bénéfice de 1,85$ par titre sur le quatrième trimestre, contre 1,83$ de consensus FactSet.

Visteon corrige à Wall Street. L'équipementier automobile américain a publié des ventes de 2,945 milliards de dollars sur l'année dont 744 millions de dollars pour le seul quatrième trimestre. Le bénéfice net de l'exercice est ressorti à 70 millions de dollars dont 35 millions sur le seul T4. L'Ebitda ajusté a représenté 234 millions de dollars, dont 85 millions de dollars sur le quatrième trimestre. Le groupe souligne par ailleurs le niveau du new business à 6,1 milliards de dollars. Néanmoins, les revenus et profits du trimestre clos sont inférieurs aux attentes du consensus.

EchoStar a annoncé pour le trimestre clos fin décembre 2019 des revenus consolidés de 499 millions de dollars, ainsi qu'une perte nette des opérations continues de 56,3 millions de dollars et qu'une perte nette consolidée de 53,1 millions de dollars. La perte par action atteint 55 cents. L'Ebitda ajusté consolidé a représenté 156 millions de dollars. Sur l'exercice, les revenus totalisent ainsi 1,9 milliard de dollars, pour une perte des opérations poursuivies de 114 millions et un Ebitda ajusté de 583 millions de dollars.

Hormel Foods perd du terrain à Wall Street, alors que le groupe alimentaire américain vient de publier des comptes conformes aux attentes et d'annoncer le rachat de Sadler's Smokehouse pour 270 millions de dollars. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 243 millions de dollars soit 45 cents par titre, contre 242 millions un an plus tôt. Il s'agit du premier trimestre fiscal clos fin janvier 2020. Le consensus de bpa était de 45 cents. Hormel réaffirme sa guidance 2020 et table sur un bpa allant de 1,69 à 1,83$, à comparer à un consensus FactSet de 1,76$.