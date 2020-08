Wall Street reprend de la hauteur

(Boursier.com) — La cote américaine, qui avait finalement connu hier soir un accès de faiblesse malgré le 'vaccin russe', reprend de l'étoffe avant bourse ce mercredi. Hier, les prises de profits l'avaient finalement emporté (-1,69% sur le Nasdaq et -0,38% sur le DJIA), en l'absence de développement sur le nouveau plan de relance américain. Ce mercredi, en pré-séance, le DJIA remonte de 1,1% et le S&P500 de 0,8%.

Les principales places européennes s'affichent quant à elles en ordre dispersé, en l'absence, pour l'heure, de compromis au Congrès des Etats-Unis sur des mesures supplémentaires de soutien à l'économie. Les négociations entre la Maison blanche et les démocrates sont pour l'heure au point mort sur le plan de relance, et les opérateurs doivent donc se contenter des décrets de Donald Trump destinés à assurer une aide de court terme aux millions d'Américains mis au chômage par la crise.

Il faut dire que dans le même temps, l'élection présidentielle de novembre se rapproche aux USA. Le candidat démocrate Joe Biden a choisi d'ailleurs la sénatrice Kamala Harris, détractrice de la politique migratoire de Trump, comme colistière. Élue au Sénat en 2016 et âgée de 55 ans, elle s'était présentée à la primaire démocrate avant de jeter l'éponge et de soutenir Biden.

Sur le front économique ce mercredi, notons que la crise du coronavirus a provoqué une chute de 20,4% de l'économie britannique au deuxième trimestre, plus forte contraction annoncée à ce jour par une économie développée.

La production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 9,1% dans la zone euro en juin après avoir bondi de 12,3% le mois précédent. Le marché tablait sur une hausse plus marquée de 10%. En glissement annuel, la production affiche encore un repli de 12,3% contre- 11,6% de consensus.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation pour le mois de juillet 2020 est ressorti en croissance de 0,6% en comparaison du mois antérieur et de 1% en glissement annuel. Le consensus était de +0,3% par rapport au mois de juin. Hors alimentaire et énergie, les prix à la consommation de juillet ont grimpé également de 0,6% par rapport au mois précédent et de 1,6% en glissement annuel. Le consensus était de +0,2% par rapport à juin 2020.

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois d'août sera annoncé à 16 heures.

Le rapport du Département américain à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 7 août sera communiqué à 16h30 (consensus -3,4 millions de barils).

La balance budgétaire américaine sera annoncée à 20 heures (consensus -138,3 milliards de déficit).

La Bourse de New York a terminé dans le rouge hier mardi, alors que le S&P500 avait abordé pourtant durant la séance ses meilleurs niveaux historiques. L'indice Dow Jones a perdu 0,38%, le S&P500 0,80% et le Nasdaq Composite 1,69%, pénalisé par des prises de bénéfice sur les grandes valeurs technologiques.

Les deux contrats de référence sur le pétrole prennent chacun environ 2% ce jour, à 45,3 dollars le baril pour le Brent de mer du Nord et 42,4 dollars pour le brut léger américain. L'Opep a pourtant annoncé s'attendre pour cette année à une baisse de la demande mondiale plus forte que prévu en raison de la pandémie. L'organisation table désormais sur une chute de la demande mondiale de brut de 9,06 millions de barils par jour cette année, alors qu'elle prévoyait auparavant un recul de 8,95 mbpj.

Le billet vert (indice dollar) évolue peu face à un panier de référence.

L'once d'or se stabilise péniblement ce jour à 1.946$, après avoir chuté de 5,7% hier mardi, sa plus forte baisse depuis sept ans.

Donald Trump a décidé samedi de contourner le Congrès en signant un plan de relance par décrets. Les mesures permettraient un gel des cotisations salariales et le versement d'une indemnité hebdomadaire de 400 dollars à des dizaines de millions de chômeurs américains. Jusqu'à la fin du mois dernier, ces chômeurs bénéficiaient d'une indemnité de 600 dollars. Ce plan peut toutefois être contesté par les démocrates.

Nancy Pelosi et Steven Mnuchin ont indiqué récemment leur volonté de reprendre les négociations en vue du nouveau plan tant attendu de soutien à l'économie américaine, qui doit compenser l'impact de la crise du covid-19. Rappelons que le président américain Donald Trump, en l'absence de progrès dans ces discussions, avait signé samedi des décrets apportant une aide supplémentaire aux millions d'Américains au chômage suite à la crise récente. Les mesures ont néanmoins été jugées globalement insuffisantes par le clan démocrate.

Trump a estimé dimanche que la suspension des cotisations sociales annoncée la veille pourrait bien devenir permanente. La mesure n'aura pas d'impact sur la sécurité sociale. A propos de la reprise éventuelle des pourparlers à Washington, Trump a ajouté que la Maison blanche était prête à échanger si cela n'était pas une perte de temps.

Pelosi et Mnuchin paraissent désireux de trouver un accord prolongeant des aides jusqu'à la fin de l'année, mais l'échéance présidentielle complique la donne. Mnuchin a engagé les négociateurs à adopter ainsi "une loi sur des choses pour lesquelles nous pouvons nous entendre" (...) "Nous n'avons pas besoin de tout régler d'un coup", a ajouté le responsable sur Fox News.

Sur le front sanitaire, le nombre de morts dus au nouveau coronavirus a reculé la semaine dernière aux Etats-Unis après quatre semaines de hausse, constate Reuters, qui évoque une baisse des contaminations dans plusieurs états dont l'Arizona, la Floride et la Californie. Au niveau mondial, plus de 20,37 millions de cas ont été recensés selon l'Université Johns Hopkins, dont 5,14 millions aux USA, 3,11 millions au Brésil, 2,33 millions en Inde et 900.745 en Russie. Le nombre de morts dans le monde se chiffre à 742.048, dont 164.545 aux Etats-Unis et 103.026 au Brésil. Plus de 53.900 décès sont recensés au Mexique et 46.611 au Royaume-Uni.

Les données sont contrastées selon les pays. Ainsi, l'Allemagne a fait état ce mercredi de la plus forte hausse quotidienne des nouvelles contaminations en trois mois. Selon l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, le nombre de cas confirmés a augmenté à 218.519, 1.226 cas de plus que la veille. Le nombre de décès reste en revanche faible, avec six morts supplémentaires signalés.

Les autorités néo-zélandaises investiguent pour déterminer si les premiers cas de contamination par le nouveau coronavirus identifiés en plus de trois mois pourraient être liés à des importations de biens. Auckland, plus grande ville du pays, renouait ce jour avec le confinement.

L'Australie a dévoilé ce jour le pire bilan quotidien depuis le début de l'épidémie. L'Etat de Victoria, le plus peuplé du pays, a enregistré 21 décès et 410 nouveaux cas. Un foyer à Melbourne, capitale de l'Etat, a forcé la semaine dernière les autorités à imposer un nouveau couvre-feu. L'Etat de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé 428 cas en 24 heures. L'Australie a enregistré au total un peu plus de 22.000 cas et 352 décès.

Un cas de 'recontamination' au nouveau coronavirus a quant à lui été identifié par les autorités de la ville de Jingzhou, dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine. Un test a confirmé qu'une femme de 68 ans était à nouveau infectée, après un premier test positif le 8 février suivi d'un rétablissement.

Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part annoncé hier la validation par les autorités locales de santé d'un tout premier vaccin contre le nouveau coronavirus. Le ministère russe de la Santé a donc accordé une autorisation réglementaire pour ce premier vaccin anti-covid-19 développé par l'Institut Gamaleya. Le dirigeant du fonds souverain russe, Kirill Dmitriev, a indiqué que ce vaccin serait commercialisé sous le nom de Spoutnik V sur les marchés internationaux, le nom faisant référence au premier satellite artificiel lancé par l'Union soviétique en 1957. L'autorisation intervient après moins de deux mois d'essais chez l'homme. Elle va permettre une utilisation à grande échelle du vaccin en Russie.

Cependant, les dernières phases d'essais cliniques se poursuivent pour déterminer l'innocuité et l'efficacité du vaccin. Ces essais doivent débuter mercredi, selon Kirill Dmitriev. Vladimir Poutine, lors d'une réunion ministérielle retransmise par la télévision d'Etat, a ajouté : "Je sais qu'il est très efficace, qu'il permet de développer une forte immunité et, je le répète, il a passé tous les tests nécessaires". Poutine espère une production de masse sous peu.

L'Organisation mondiale de la Santé discute quant à elle avec les autorités russes de la procédure en vue d'une éventuelle "préqualification" du vaccin. "Nous sommes en contact étroit avec les autorités russes et des discussions sont en cours au sujet d'une éventuelle préqualification du vaccin", a précisé un porte-parole de l'organisation, cité par Reuters, ajoutant tout de même que cette préqualification inclut un examen et une évaluation de l'ensemble des données d'innocuité et d'efficacité.

Dans l'actualité du conflit sino-américain cette fois, le décret signé par Trump en vue d'interdire TikTok aux Etats-Unis pourrait se traduire par un retrait des boutiques de téléchargement pour smartphones et rendre illégal l'achat d'espaces publicitaires sur TikTok, selon un document de la Maison blanche consulté par l'agence Reuters. Trump a signé la semaine dernière un décret interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec les Chinois ByteDance (TikTok) et Tencent (WeChat). Le président américain a donné jusqu'au 15 septembre à TikTok pour vendre ses opérations aux Etats-Unis, sous peine de les interdire.

Les valeurs

Airbnb s'apprêterait à fournir à la Securities & Exchange Commission, gendarme boursier américain, les documents nécessaires à son introduction en bourse. C'est ce que croit savoir le Wall Street Journal. Ainsi, la plateforme américaine de location entre particuliers se préparerait à une 'IPO' d'ici la fin de l'année. Le journal cite des sources proches du dossier. Airbnb avait évoqué déjà l'an dernier un projet d'introduction en bourse.

Tesla, leader californien de l'automobile électrique, dont le titre a plus que triplé cette année, a annoncé hier que son conseil d'administration avait approuvé et déclaré une division par cinq des actions ordinaires Tesla sous la forme d'un dividende en actions, afin de rendre l'actionnariat plus accessible aux employés et aux investisseurs. Chaque actionnaire inscrit le 21 août 2020 recevra un dividende de quatre actions ordinaires supplémentaires pour chaque action alors détenue, qui sera distribué après la clôture de la bourse le 28 août 2020. Les négociations débuteront sur une base ajustée le 31 août.

Moderna. Les Etats-Unis ont scellé un accord d'environ 1,5 milliard de dollars avec la firme biotechnologique Moderna Therapeutics pour obtenir 100 millions de doses du potentiel vaccin du laboratoire contre le covid-19, ont confirmé hier Moderna et la Maison blanche.

Liberty Global a annoncé l'acquisition de la firme Sunrise Communications dans le cadre d'une opération valorisant le groupe télécom suisse 6,8 milliards de francs suisses. A Zurich, Sunrise Communications bondit de 26% après l'annonce de Liberty Global.

Tencent a annoncé un bénéfice net en hausse de 37% au deuxième trimestre, supérieur aux attentes de marché avec le succès des jeux vidéo. Le Chinois a dégagé un bénéfice de 33,1 milliards de yuans sur le trimestre, pour des revenus en croissance de 29% à 114,9 milliards de yuans. Le propriétaire de l'application de messagerie instantanée WeChat fait donc nettement mieux que prévu.

Eastman Kodak rebondit, après une forte baisse déclenchée par l'annonce d'une enquête de la SEC sur l'activité de trading sur cette action avant l'octroi d'un prêt de 765 millions de dollars du gouvernement américain. Le directeur général du groupe, Jim Continenza, a déclaré qu'il comprenait la suspension du prêt gouvernemental, indiquant que davantage de travail devait d'abord être fait.