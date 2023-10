Wall Street replonge, affolé par les bons chiffres de l'emploi

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en très forte baisse désormais avant bourse, le S&P 500 rendant 0,8%, le Dow Jones 0,5% et le Nasdaq plus de 1%. Le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre qui vient d'être révélé affole les marchés, puisqu'il traduit... un marché du travail extrêmement dynamique, ce qui pourrait saper les efforts de la Fed pour résorber l'inflation, et repousse donc l'échéance d'un potentiel pivot monétaire.

Depuis le début de la semaine, les opérateurs réagissent très nerveusement aux chiffres américains de l'emploi. Rappelons que les investisseurs avaient sanctionné mardi l'excellent rapport JOLTS sur les ouvertures de postes du mois d'août aux Etats-Unis, puis salué le lendemain les mauvais chiffres de l'emploi privé du mois de septembre, avant de consolider encore hier sur des inscriptions au chômage particulièrement résistantes pour la semaine close au 30 septembre. L'idéal pour les marchés ce jour était un rapport mitigé, inférieur aux attentes et traduisant un refroidissement du marché du travail, sans pour autant être catastrophique au point de raviver les craintes de récession. Le pire scénario pour les marchés était sans doute celui qui se dévoile depuis quelques instants. Le marché de l'emploi resterait donc particulièrement tendu, ce qui ne plaide pas pour un assouplissement monétaire à court ou moyen terme, mais plutôt pour des taux "(encore ?) plus élevés, plus longtemps".

D'après le rapport du Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2023 se sont établies au nombre de 336.000, contre un consensus FactSet de 163.000 et un consensus Bloomberg de 160.000. Le taux de chômage s'est établi quant à lui inchangé à 3,8%, contre un consensus de 3,7%. Les indices boursiers américains plient avant bourse sur cette nouvelle, qui signifie que le marché américain du travail reste extrêmement dynamique, au grand désespoir de la Fed et des investisseurs. Les créations d'emplois dans le privé ont été au nombre de 263.000, contre environ 150.000 de consensus. dans le secteur manufacturier, ces créations ont été au nombre de 17.000, trois fois plus que prévu.

Les très solides gains d'emplois en septembre ont concerné les loisirs et l'hospitalité, le secteur gouvernemental, les soins de santé, ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques et l'aide sociale.

Les principaux indicateurs du marché du travail issus de l'enquête auprès des ménages ont montré peu ou pas de changement au cours du mois. Le taux de chômage s'est maintenu à 3,8% en septembre et le nombre de chômeurs est resté pratiquement inchangé à 6,4 millions. Le taux de participation à la force de travail a été de 62,8%, en ligne avec les attentes de marché.

La variation de l'emploi salarié non agricole total pour juillet a été révisée à la hausse de 79.000, passant de +157.000 à +236.000, et la variation pour août a été révisée à la hausse de 40.000, passant de +187.000 à +227 000. Avec ces révisions, l'emploi en juillet et août combinés est plus élevé que ce qui avait été annoncé précédemment de 119.000 postes.

En septembre, le salaire horaire moyen de tous les salariés du secteur privé non agricole a augmenté de 7 cents, ou 0,2%, à 33,88$. Au cours des 12 derniers mois, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,2%. Le consensus était de +0,3% en comparaison du mois antérieur et de +4,3% sur un an.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,2% à 82,2$. L'once d'or rend 0,2% à 1.828$. L'indice dollar remonte de 0,5% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans grimpe à 5,12%, contre 4,87% sur le 10 ans et... 5,03% désormais sur le 30 ans !

Loretta Mester, Thomas Barkin, Mary Daly et Michael Barr de la Fed, s'exprimaient hier. Mary Daly a quelque peu réconforté les marchés et sauvé la fin de séance, laissant entendre que la Fed pourrait poursuivre sa pause dans la remontée des taux si l'inflation et le marché de l'emploi se détendent. Daly a ajouté que si les rendements obligataires long terme restaient autour des niveaux actuels, alors la Fed n'aurait pas besoin de relever encore ses taux... Notons que Christopher Waller de la Fed intervient ce jour.

Les valeurs

ExxonMobil, le géant pétrolier américain, mènerait des discussions avancées en vue de l'acquisition de Pioneer Natural Resources dans le cadre d'une opération susceptible de valoriser le producteur de pétrole et de gaz de schiste environ... 60 milliards de dollars ! Reuters évoque à ce sujet des sources proches du dossier. Le Wall Street Journal a été le premier hier jeudi à relayer cette rumeur. Bloomberg confirme ces négociations, citant une personne familière de la question. Il pourrait ainsi s'agir de la plus grosse opération de fusions & acquisitions de l'année, mais aussi de la plus importante acquisition pour Exxon en plus de deux décennies.

Le deal potentiel serait ainsi le plus important pour Exxon depuis le rachat de Mobil en 1998 pour 81 milliards de dollars. Une telle transaction permettrait à ExxonMobil d'étendre sa présence dans le bassin permien, dans le sud des États-Unis, l'une des régions les plus profitables du bassin pétrolier américain, indique Reuters. Le Wall Street Journal ajoute que l'accord pourrait être finalisé dans les prochains jours s'il n'y a pas de complications.

Pioneer Natural Resources capitalise 50 milliards de dollars sur le NYSE. Le groupe est le troisième producteur de pétrole du bassin permien, après Chevron et ConocoPhillips. ExxonMobil est le leader pétrolier américain et produit en moyenne 3,8 millions de barils d'équivalent pétrole par jour dans le monde. Darren Woods, le directeur général d'Exxon, avait indiqué en juillet que le groupe continuait d'étudier de potentielles fusions et acquisitions, mais resterait sélectif et concentré sur la création de valeur.

Le deal serait donc le plus important de l'année, dépassant l'acquisition par Pfizer du fabricant de médicaments anticancéreux Seagen pour 43 milliards de dollars annoncée en mars. Elle ferait d'ExxonMobil le premier producteur du bassin pétrolier américain le plus prolifique. La transaction, certes avancée, pourrait encore échouer, a déclaré une source de Bloomberg.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a publié pour le troisième trimestre fiscal un recul moins prononcé que prévu de ses ventes, la demande de l'intelligence artificielle ayant partiellement compensé les difficultés des marchés smartphone et PC portable. TSMC, qui fournit notamment Nvidia et Apple, a donc réalisé sur le trimestre de juillet à septembre des revenus de 546,7 milliards de nouveaux dollars taïwanais, en déclin de 11% en glissement annuel, à comparer à un consensus d'environ 532 milliards de nouveaux dollars taïwanais. Ce chiffre d'affaires représente l'équivalent de 17 milliards de dollars. La demande a été soutenue par les centres de données et l'IA. Il s'agit aussi d'un signal relativement positif pour Nvidia, dans la mesure où TSMC est le principal fabricant sous contrat de puces accélératrices d'IA de Nvidia, qui permettent de former de grands modèles de données.

Levi Strauss a alerté Wall Street hier soir concernant ses perspectives annuelles, le géant du jean abaissant donc ses estimations de revenus et évoquant la faiblesse de la chaîne wholesale. Pour son troisième trimestre fiscal, clos fin août, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 28 cents, légèrement supérieur aux attentes de marché, pour des revenus de 1,51 milliard de dollars à comparer à un consensus de 1,54 milliard. Les revenus ont donc déçu, avec des faiblesses en Europe et en Amérique du Nord.

Pour le trimestre entamé, Levi's dit adopter une approche plus prudente en termes de prévisions. Sur l'exercice, le bénéfice ajusté par action est anticipé désormais en bas de fourchette de la guidance antérieure, qui allait de 1,10 à 1,20$. Le groupe évoque des acheteurs de plus en plus sensibles aux prix, particulièrement ceux qui ont l'habitude d'acheter chez Walmart ou d'autres partenaires grossistes de Levi's. Pour le troisième trimestre juste clos, le contraste est saisissant entre les ventes directes aux consommateurs (DTC), en croissance de 14% en glissement annuel, et la baisse de 8% observée sur la même période pour le canal 'wholesale'.

Tesla a réduit encore les prix de ses modèles les plus populaires aux Etats-Unis, quelques jours seulement après la publication de livraisons inférieures aux attentes de marché pour son troisième trimestre. L'agence Bloomberg note ainsi que le groupe d'Elon Musk a abaissé le prix de départ du Model 3 de base de 1.250$, à 38.990$, et a réduit le prix de la version 'long-range' de la berline du même montant, à 45.990$. Tesla a par ailleurs réduit de 2.250$ le prix de la version performance du Model 3, qui commence désormais à 50.990$ selon les relevés de Bloomberg, et de 2.000$ sur les versions longue autonomie et performance du véhicule utilitaire sport Model Y, qui coûtent désormais 48.490$ et 52.490$, respectivement. Enfin, Tesla a réintroduit une version moins chère du Model Y plus tôt cette semaine.

Microsoft prévoit de finaliser son projet d'acquisition d'Activision Blizzard la semaine prochaine, selon 'The Verge', citant une source proche des projets. La source en question a déclaré à 'The Verge' que le géant software américain envisageait le vendredi 13 octobre comme date de clôture pour annoncer au monde que le processus de 20 mois pour acheter Activision Blizzard était enfin terminé. Des rapports indiquent que cette date dépendra encore de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés, avec un délai expirant aujourd'hui pour recueillir des avis sur l'opportunité d'accorder son consentement à Microsoft pour procéder à la fusion.

Nvidia... OpenAI, le créateur de ChatGPT, envisagerait selon Reuters de concevoir ses propres puces d'intelligence artificielle et serait allé jusqu'à évaluer pour cela une cible d'acquisition potentielle. Reuters cite des personnes familières avec les projets. OpenAI n'aurait toutefois pas encore décidé d'aller de l'avant, selon des discussions internes récentes dont l'agence Reuters a pris connaissance. Depuis au moins l'année dernière, le groupe aurait discuté de diverses options pour résoudre la pénurie de puces d'IA coûteuses sur lesquelles OpenAI s'appuie, selon les sources familières de la question de Reuters.

Les options considérées incluent la construction d'une usine dédiée aux puces d'IA, une collaboration plus étroite avec d'autres fabricants de puces, dont Nvidia, et la diversification des fournisseurs au-delà de Nvidia. Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, aurait ainsi fait de l'acquisition d'un plus grand nombre de puces d'IA une priorité. Il s'était déjà publiquement plaint de la pénurie d'unités, sur un marché largement dominé par Nvidia.