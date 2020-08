Wall Street repasse dans le vert après les chiffres de l'emploi

(Boursier.com) — La cote américaine repasse en territoire légèrement positif avant bourse ce jeudi, malgré les faibles prévisions de Cisco. Les opérateurs prennent en effet connaissance de chiffres supérieurs aux attentes de l'emploi américain. Nasdaq, DJIA et S&P500 gagnent maintenant environ 0,1% en pré-séance. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 0,1% à 42,7$. L'once d'or abandonne 0,5% à 1.939$.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jeudi, les inscriptions au chômage pour la semaine close au 8 août sont ressorties au nombre de 963.000, contre un consensus de 1,15 million et une lecture révisée à 1,191 million pour la semaine antérieure. La moyenne à quatre semaines s'établit à 1,253 million. Mieux encore, les inscriptions au chômage pour la semaine écoulée ressortent au plus bas depuis le mois de mars aux USA.

Les prix à l'import et à l'export du mois de juillet ont quant à eux augmenté plus que prévu, de 0,7% et 0,8%, respectivement, en comparaison du mois précédent, contre des consensus de +0,6% pour l'import et +0,4% pour l'export.

Les craintes sanitaires persistent, la propagation du virus demeurant rapide ou reprenant dans certains régions du globe, mais le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes au coronavirus aux Etats-Unis semble pour sa part se stabiliser, autour de 55.000.

Selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie se chiffre désormais à 20,65 millions, dont 5,2 millions aux USA, 3,16 millions au Brésil ou 2,4 millions en Inde. La Russie compte 905.762 cas depuis l'émergence du virus. Le covid-19 a fait 750.030 morts dans le monde, dont 166.038 aux Etats-Unis, 104.201 au Brésil et 54.666 au Mexique. L'Inde recense 47.033 décès et le Royaume-Uni 46.791.

En l'absence pour l'heure de nouveau plan de relance négocié aux Etats-Unis pour faire face aux conséquences de la crise liée au nouveau coronavirus, les opérateurs se contentent des décrets de Donald Trump destinés à assurer une aide de court terme aux millions d'Américains mis au chômage par la crise.

Donald Trump a décidé samedi de contourner le Congrès en signant un plan de relance par décrets. Les mesures permettraient un gel des cotisations salariales et le versement d'une indemnité hebdomadaire de 400 dollars à des dizaines de millions de chômeurs américains. Jusqu'à la fin du mois dernier, ces chômeurs bénéficiaient d'une indemnité de 600 dollars. Ce plan peut toutefois être contesté par les démocrates.

Nancy Pelosi a déclaré qu'elle avait reçu une "ouverture" du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin en vue d'une éventuelle rencontre, mais qu'elle avait refusé l'offre, la Maison Blanche n'ayant pas fait évoluer ses positions. "Nous avons clairement indiqué à l'administration que nous étions prêts à baisser de 1.000 milliards de dollars s'ils montaient de 1.000 milliards de dollars", a précisé Pelosi dans une déclaration conjointe avec le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer. "Nous sommes disposés à reprendre les négociations une fois qu'ils auront commencé à prendre ce processus au sérieux".

Mnuchin, cependant, a déclaré que c'était Pelosi qui "n'était pas disposée à se réunir pour poursuivre les négociations à moins que nous n'acceptions à l'avance sa proposition, qui coûterait au moins 2.000 milliards de dollars". La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a quant à elle estimé hier que "le Congrès devrait construire un pont plus grand (...), maintenant que nous savons que le coronavirus n'est pas derrière nous et que nous sommes dans cette situation depuis plus longtemps que nous l'espérions".

Selon Trump, le financement du service public du courrier et des prochaines élections constituerait le point de blocage majeur des discussions entre la Maison blanche et les démocrates du Congrès sur un nouveau plan de relance. Les conseillers du président américain auraient lutté face aux exigences des démocrates visant à obtenir des crédits additionnels pour la préparation de la présidentielle du 3 novembre. "Les dossiers sont la poste et les 3,5 milliards de dollars pour le vote par courrier", a indiqué Trump sur Fox Business Network. Le leader américain ajoute que les démocrates désireraient 25 milliards de dollars de plus pour le service public du courrier. Trump estime que le vote par courrier favoriserait la fraude.

Lorsque les conseillers du président et les responsables démocrates se sont quittés en fin de semaine dernière, leurs propositions sur le plan de relance présentaient un écart d'environ 2.000 milliards de dollars, croit savoir Reuters.

La bourse de New York avait terminé hier soir en vive hausse, stimulée en particulier par le vif rebond des valeurs technologiques du Nasdaq. L'indice composite gagnait ainsi 2,13% en clôture sur les 11.000 pts ! Le DJIA s'accordait 1,05% à 27.977 pts. Le S&P500 prenait 1,4% à 3.380 pts.

Les valeurs

Tesla se distinguait sur un rallye de plus de 13%, après avoir annoncé un split (division) par cinq du prix de son action, qui rendra donc le dossier du leader des véhicules électriques plus accessible à ses employés et aux investisseurs particuliers. Le titre a déjà plus que triplé cette année.

Cisco a publié hier soir, pour son quatrième trimestre fiscal, des comptes supérieurs aux attentes. Le géant des équipements de réseaux a toutefois fourni dans le même temps une guidance décevante pour le premier trimestre. Chuck Robbins, le directeur général de l'affaire, affirme par ailleurs la volonté du groupe de réduire d'un milliard de dollars ses dépenses par une réorganisation comprenant suppressions de postes et départs anticipés. Le plan de restructuration coûtera 900 M$.

Pour le premier trimestre, le groupe envisage des revenus en décroissance de 9 à 11% en glissement annuel. Le groupe de San Jose ferait donc moins bien que prévu, dans la mesure où le consensus se situait à -7%. Le bpa ajusté du premier trimestre est attendu entre 69 et 71 cents, contre 76 cents de consensus de place. Pour la période close, quatrième trimestre de l'exercice fiscal décalé, Cisco a délivré pourtant un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars, 62 cents par titre, contre 2,2 milliards un an auparavant. Les revenus ont chuté à 12,2 milliards de dollars, contre 12,1 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action a représenté 80 cents, contre 74 cents pour le consensus.

Walt Disney. Les acteurs du parc Walt Disney World d'Orlando, en Floride, sont prêts à reprendre leur labeur après un accord avec la direction sur les mesures destinées à les protéger du covid-19.

Facebook et Twitter intensifient actuellement leurs actions pour lutter contre la désinformation liée à l'élection présidentielle américaine de novembre, avec par exemple des outils relatifs aux sondages et aux intentions de vote.

Lyft s'estime bien parti pour atteindre son objectif de rentabilité à fin 2021 grâce aux réductions de dépenses et à une baisse moins prononcée que prévu de ses revenus du deuxième trimestre. Le titre du groupe californien, qui développe et exploite des applications mobiles de mise en contact de clients et de conducteurs, souffre néanmoins ce jour à Wall Street.

Tapestry, groupe de luxe aux marques Kate Spade, Stuart Weitzman et Coach, a dégagé des revenus trimestriels supérieurs aux attentes, aidé notamment par le rebond du marché chinois et le e-commerce. La perte trimestrielle est ainsi ressortie moins lourde que prévu. La perte trimestrielle se monte à 294 millions de dollars et 1,06$ par action, contre un profit de 149 millions un an auparavant. Les ventes sont ressorties à 715 M$, contre 1,51 Md$ un an plus tôt. La marge brute s'est améliorée à 69,8% contre 66% un an avant.

3M, géant industriel du Minnesota qui ne fournit plus de guidance annuelle mais donne son suivi mensuel, a annoncé une augmentation de 6% de son chiffre d'affaires sur un an en juillet grâce, notamment, à la solide performance de sa division santé. Les ventes mensuelles totales ont augmenté ainsi de 6% à 2,8 milliards de dollars. Les ventes dans la santé ont grimpé de 29% en glissement annuel, dopant la performance globale.