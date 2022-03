Wall Street repart en baisse, l'inflation et l'Ukraine pèsent

(Boursier.com) — Le vif rebond de mercredi n'a pas duré à Wall Street, où les indices sont repartis dans le rouge jeudi, après l'échec des dernières négociations entre la Russie et l'Ukraine, et alors que l'inflation a grimpé à 7,9% sur un an aux Etats-Unis en février. En Europe, la BCE a surpris en maintenant le cap d'un retrait de son soutien aux marchés en 2022, malgré les incertitudes géopolitiques. Les taux d'intérêts ont bondi, celui du "10 ans" américain repassant au dessus de 2%. Les cours du pétrole se stabilisent autour de 110$ le baril de Brent.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones cède 0,8% à 33.020 points, après un gain de 2% la veille, retombant dans la zone de correction des 10%. L'indice large S&P 500 perd 0,89% à 4.239 pts (après +2,57% mercredi), et perd 11,6% sur son record du 3 janvier. Quant au Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, il rechute de 1,56% à 13.062 pts après un bond de 3,59% la veille et perd désormais 18,5% par rapport à ses sommets de novembre 2021.

Plus tôt dans la journée, les Bourses européennes ont elles aussi repiqué du nez après des gains spectaculaires la veille (+7,4% pour l'Euro Stoxx 50, +7,1% pour le CAC 40). Jeudi soir, l'Euro Stoxx 50 a rechuté de 3%, le DAX 30 a cédé 2,9% et à Paris, le CAC 40 a cédé 2,83%. En Asie, avant la rencontre Russie-Ukraine en Turquie, le Nikkei avait progressé de 3,9% à Tokyo, et le Shanghai composite avait gagné 1,2% dans l'espoir d'un apaisement dans la crise ukrainienne.

Pas de cessez-le-feu en vue en Ukraine

Après les espoirs suscités la veille, aucune avancée n'a émergé de la rencontre jeudi en Turquie entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. M. Lavrov a expliqué que l'opération russe progressait comme prévu, répétant que l'Ukraine constituait une menace pour son pays et soulignant qu'un cessez-le-feu n'était pas à l'ordre du jour... Il s'agissait de la première rencontre entre les deux hommes depuis l'invasion russe en Ukraine, le 24 février dernier.

La Russie a annoncé ce jeudi la suspension jusqu'à la fin de l'année des exportations dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture et l'automobile, en réaction aux sanctions occidentales prises depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Les mesures concernant l'agriculture pourraient durement affecter les marchés agricoles et agroalimentaires mondiaux, la Russie étant notamment le premier exportateur mondial de blé... En revanche, Moscou a annoncé maintenir toutes ses exportations énergétiques.

Les investisseurs restent suspendus aux conséquences de ce conflit sur l'économie mondiale, les sanctions économiques contre Moscou ayant provoqué une flambée des cours des matières premières qui aggrave les pressions inflationnistes. Aux Etats-Unis, l'inflation en février, publiée jeudi, a atteint 7,9% sur un an, au plus haut depuis janvier 1982, avant même les répercussions de la crise russo-ukrainienne ! L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,8% sur un mois, contre 0,7% de consensus et après +0,6% en janvier. Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation a augmenté, comme attendu, de 0,5% par rapport au mois de janvier et de 6,4% sur un an.

Autre indicateur "macro" publié jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis pour la semaine close au 5 mars sont ressorties un peu supérieures aux attentes à 227.000, contre 214.000 de consensus FactSet et après 216.000 la semaine antérieure.

Un sommet européen d'urgence sur l'Ukraine

En Europe, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont entamé jeudi un sommet d'urgence de deux jours à Versailles, à l'initiative de la France, qui occupe actuellement la présidence tournante de l'UE. Peu avant le début du sommet, le président français Emmanuel Macron s'est dit "inquiet" et "pessimiste" et a indiqué qu'il "ne voyait pas de solution diplomatique" à court terme. Sur le terrain, les combats se poursuivent et l'armée russe est aux portes de Kiev, tandis que les civils continuent de fuir le pays par milliers.

Les 27 vont tenter de s'accorder sur les moyens de réduire leur dépendance envers le gaz et le pétrole russes et examineront les moyens de préserver leurs économies et de consolider leurs politiques de Défense. Les dirigeants vont aussi discuter des moyens de renforcer leur soutien à l'Ukraine, sans pour autant provoquer une escalade irréversible avec la Russie.

Le président ukrainien Volodimir Zelenski réclame une adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE et l'Otan, ainsi que la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, une hypothèse exclue par l'Alliance atlantique. En outre, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE "ça n'est pas pour demain", a déclaré jeudi Clément Beaune, le secrétaire d'Etat français chargé des Affaires européennes, estimant que la priorité était à l'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine.

Le pétrole et le gaz poursuivent leur reflux

Dans cet environnement très incertain, les cours du pétrole ont fait du yoyo jeudi, avant de s'orienter en recul, deux jours après l'annonce par Washington d'un embargo sur le pétrole et le gaz russe. L'UE s'est montrée plus prudente, en raison de la dépendance de bloc à la Russie, mais la Commission européenne a élaboré un projet de réduction progressive de la dépendance à l'énergie russe qui devait être présenté lors du sommet de Versailles.

Jeudi soir, le baril de brut léger américain WTI (contrat avril) cédait encore 2% à 106,50$ après son plongeon de 12% la veille sur le Nymex, tandis que le Brent perdait 1,4% à 109,61$ après un plongeon de 13% mercredi (contrat de mai).

Quant au contrat à terme d'avril sur le gaz européen (Dutch TTF Natural Gas), coté à Amsterdam, il a encore abandonné 14,7% à 133 euros le mégawattheure, après -30% mercredi, s'éloignant de son pic à plus de 335 euros lundi en séance. Toutefois, le cours du gaz cotait autour de 70 euros le Mwh à la mi-février, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'or a en revanche regagné 0,6% jeudi, à 2.000,40$ l'once (contrat d'avril sur le Comex), retrouvant le seuil des 2.000$, près de son plus haut depuis 19 mois, après une baisse de 2,6% mercredi.

La BCE maintient le cap de la normalisation malgré l'Ukraine

Sur le front de la politique monétaire, la BCE a créé la surprise jeudi en annonçant qu'elle allait accélérer le retrait de ses mesures de soutien face à l'envolée de l'inflation, malgré la crise ukrainienne qui l'a amenée à revoir en baisse les perspectives de croissance dans la zone euro. Les observateurs s'attendaient à ce que la banque centrale se montre plus prudente et ralentisse le rythme de sa normalisation. Mais face à une inflation désormais attendue à 5,1% dans la zone euro en 2022 contre 3,2% anticipé en décembre, la BCE a maintenu le cap.

Les achats d'actifs de la BCE dans le cadre de son programme APP seront ainsi ramenés de 40 milliards d'euros à avril à 30 Mds$ en mai et 20 Mds$ en juin, avec pour objectif d'être complètement arrêtés dans le courant du troisième trimestre. La BCE a aussi confirmé son intention d'arrêter définitivement fin mars ses achats d'obligations dans le cadre du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), lancé en mars 2020. L'institution a répété la hausse des taux directeurs n'interviendra pas avant la fin des rachats d'actifs.

La croissance du PIB de la zone euro est désormais attendue par la BCE à 3,7% en 2022 contre 4,2% prévu en décembre, puis à 2,8% en 2023 (contre 2,9%) et à 1,6% en 2024 (1,6% déjà attendu précédemment).

Le rendement du T-Bond à 10 ans de retour à 2%, avec l'inflation US

Sur les marchés obligataires, les décisions de la BCE et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ont entrainé une nouvelle hausse des taux, qui se sont nettement tendus depuis le début de la semaine après leur réaction de reflux dans les premiers jours suivant l'invasion russe de l'Ukraine.

Le rendement de l'emprunt américain T-Bond à 10 ans gagnait jeudi soir 6 points de base à 2,01%, tandis que le "2 ans" américain, qui reflète l'évolution des taux courts, s'établissait à 1,72% (+4 pb). En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a grimpé de 6 pb à 0,27%.

Du côté des devises, l'indice du dollar gagnait jeudi soir 0,43% à 98,49 pts face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cédait 0,77% à 1,0990$. Les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux directeurs le 16 mars prochain, entamant son cycle de hausses des taux bien plus tôt que la BCE.

La hausse des rendements américains rend le dollar plus attractif, l'euro étant en outre pénalisé par les craintes d'un net ralentissement de la croissance en Europe en raison de la crise ukrainienne. Goldman Sachs s'attend même à une chute du PIB de la zone euro au deuxième trimestre. Plus pessimiste que la BCE, la banque américaine s'attend à une croissance limitée à 2,5% sur l'ensemble de 2022 dans la zone euro, contre 3,9% espérés précédemment.

VALEURS A SUIVRE

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jeudi, Oracle (+0,26%) publiera après Bourse ses derniers résultats trimestriels.

Tesla (-5,2%) a annoncé mercredi une augmentation de ses tarifs allant de 1.000$ à environ 1.600$ pour certains exemplaires des Model Y et Model 3 produits en Chine et aux Etats-Unis. Le constructeur de voitures électriques a augmenté les prix de ses SUV américains Model Y et de ses berlines Model 3 Long Range de 1 000 dollars chacun et de certains véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine de 10 000 yuans (1 582$), selon son site Internet. Le groupe a augmenté les prix des versions les plus abordables du Model 3 et du Model Y environ une douzaine de fois l'an dernier aux États-Unis, selon les données suivies par Reuters. Le prix américain de la voiture Model Y Long Range du constructeur a bondi de 20% par rapport à janvier 2021, à titre d'exemple. Cette décision intervient face à la flambée des coûts des matières premières, aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le groupe d'Elon Musk pourrait quoi qu'il en soit être l'un des grands bénéficiaires de la crise actuelle, alimentant la flambée des prix de l'essence. Le site spécialisé Electrek croit ainsi savoir que les niveaux de commandes de Tesla s'envoleraient actuellement aux États-Unis dans certaines régions, la situation et les prix à la pompe accélérant inexorablement la transition vers l'automobile électrique.

General Electric (-1,5%), le géant industriel et financier américain, maintient le cap. Ainsi, le groupe a confirmé ce jour ses prévisions financières à l'occasion d'une journée investisseurs. La guidance annuelle de profits et de cash flow est maintenue. GE table pour l'exercice sur un bénéfice ajusté par action allant de 2,80 à 3,50$, à comparer à un consensus FactSet de 3,35$. Le free cash flow est anticipé entre 5,5 et 6,5 milliards de dollars sur la période, contre 5,3 milliards de consensus. La croissance organique des revenus est attendue positive de 6 à 9%. Le groupe confirme donc là ses estimations fournies lors de la publication du quatrième trimestre fiscal, fin janvier.

JD.com (-17,1%), l'un des leaders chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, a annoncé ce jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes mais une perte nette part du groupe de 5,2 milliards de yuans, contre un bénéfice de 24,3 milliards de yuans il y a un an. Le titre est orienté en forte baisse à Wall Street. La perte nette trimestrielle représente environ 810 millions de dollars. Le nombre d'utilisateurs a toutefois augmenté, et la croissance des revenus en glissement annuel atteint 23% à 43,6 milliards de dollars.

Amazon bondit de 5%, en réaction à l'annonce d'un "split" de son action (division du nominal) et d'un plan de rachat d'actions. Ainsi, le groupe de Jeff Bezos, géant américain du commerce en ligne, va procéder à un split par 20 de son action. Amazon dévoile également un beau programme de rachat d'actions d'un montant de 10 milliards de dollars. C'est la première fois en plus de deux décennies qu'Amazon procède à un split. La décision intervient alors que le cours de bourse évolue autour des 3.000$, ce qui le ramènerait dans la zone des 150$ et le rendrait donc plus accessible. Cette division du titre n'a théoriquement pas d'impact sur la valorisation, mais dans les faits, elle se traduit souvent par une hausse des cours. Alphabet (-1,1%) et Apple (-3,7%) sont également adeptes de la pratique, qui rend les actions plus attractives. Le mois dernier, Alphabet, maison-mère de Google, a d'ailleurs annoncé un split équivalent à 20 contre 1.

Goldman Sachs (-2,2%) va quitter la Russie ! Il s'agit d'une première pour une grande banque de Wall Street. Selon l'agence Bloomberg, GS entend ainsi se retirer de Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. La banque a déclaré jeudi dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu'elle s'efforçait de mettre fin à ses opérations en Russie. "Goldman Sachs met fin à ses activités en Russie conformément aux exigences réglementaires et de licence", a déclaré une porte-parole de la banque, citée par CNBC. "Nous nous concentrons sur l'accompagnement de nos clients du monde entier dans la gestion ou la clôture des obligations préexistantes sur le marché et la garantie du bien-être de nos collaborateurs", ajoute Goldman.

Caterpillar (+0,45%) vient à son tour d'annoncer la suspension de ses opérations dans ses usines en Russie. Citigroup (-3,1%) a indiqué exploiter ses activités grand public en Russie sur une "base plus réduite". Du côté d'Alphabet (-1,1%), YouTube et Google Play ont annoncé la suspension de tous les services de paiement basés en Russie sur leurs plateformes.