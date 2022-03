Wall Street repart en arrière, la Fed montre ses muscles

(Boursier.com) — La Bourse de New York perd du terrain mercredi soir, alors que les responsables de la Réserve fédérale multiplient les déclarations de fermeté face à l'inflation, laissant penser que les taux directeurs seront relevés plus vite et plus fort que prévu. Les marchés affichent aussi la prudence face à un nouveau coup de chaud sur le pétrole, à la veille d'un sommet de l'UE et de l'Otan qui coïncidera avec l'annonce, jeudi, de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones cède 1,12% à 34.419 points, tandis que l'indice large S&P 500 recule de 0,92% à 4.470 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, lâche 0,95% à 13.974 pts. Neuf des onze indices sectoriels du S&P 500 consolident, à l'exception de l'énergie (+1,5%) et des utilities (+0,03%). La consommation discrétionnaire (-1%), les services de communication (-1%), les financières (-1,7%) et les technologiques (-0,9%) perdent tout ou partie de leurs gains de la veille.

L'action "meme", GameStop se distingue par un bond de 12%, son président Ryan Cohen ayant acquis des titres du distributeur de jeux vidéo, ce qui a redonné confiance dans le dossier à ses actionnaires actifs sur les réseaux sociaux. Adobe en revanche (-9,6%) pâtit de résultats en demi-teinte.

Plus tôt dans la journée, les places européennes ont aussi corrigé, l'Euro Stoxx 50 cédant 1,45%, le DAX 30 1,3% à Francfort, et à Paris, le CAC 40 a cédé 1,17%. En Asie, le Nikkei a progressé de 3% à Tokyo, et le Shanghai composite a avancé de 0,3%. Au Japon, les marchés spéculent sur un plan de relance supplémentaire, après que le Parlement a approuvé un budget record.

La Fed promet d'agir "rapidement" pour juguler l'inflation

Sur les marchés obligataires, les rendements se sont légèrement détendus mercredi mais restent proches de leurs plus hauts niveaux depuis mai 2019, dans l'anticipation d'au moins une hausse de taux de la Fed d'un demi-point en mai, peut-être suivie d'une autre de même ampleur en juin. Le taux du T-Bond à 10 ans cède 5 points de base (pb) à 2,32%, et le "2 ans" américain, qui reflète l'évolution des taux courts, rend 4 pb à 2,12%, alors qu'il était autour de 0,73% fin décembre dernier. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a reflué de 5 pb à 0,45%.

Alors que la Fed a entamé en douceur, le 16 mars, un cycle de hausse des taux directeurs par un coup de pouce d'un quart de point, son président, Jerome Powell, s'est montré bien plus ferme lundi, en déclarant qu'il fallait agir "rapidement" pour maîtriser l'inflation. Il a ajouté que la banque centrale américaine pourrait, si nécessaire "agir de manière plus agressive en augmentant le taux des 'fed funds' de plus de 25 points de base lors d'une réunion, ou des réunions".

Mercredi, Loretta Mester, la patronne de la Fed de Cleveland, a estimé que "les marchés peuvent supporter" de fortes hausses de taux en début de cycle, menées en même temps qu'une réduction du bilan, que la Fed entend aussi mener à bien dès cette année. Mme Mester envisage un taux des "fed funds" à environ 2,5% cette année, avant d'autres hausses en 2023. "A mon avis, l'inflation, qui est à son plus haut niveau depuis 40 ans, est le défi numéro un pour l'économie américaine en ce moment", a-t-elle déclaré lors d'un discours à l'Université John Carroll.

Même Mary Daley, la patronne de la Fed de San Francisco, considérée comme la responsable la plus "colombe" de la Fed a reconnu mercredi que des hausses de taux de 50 points de base pourraient être nécessaires pour juguler la hausse des prix.

Mardi, le patron de la Fed de Saint-Louis, James Bullard (le seul à avoir voté en faveur d'un demi point de hausse la semaine dernière), a estimé dans une interview à Bloomberg TV, que la Fed devait agir "agressivement", appelant à relever les taux d'intérêt au-dessus de 3% dès cette année.

Face à ce tir groupé venant de la Fed, les opérateurs des marchés financiers ont ajusté leurs anticipations de hausses de taux pour la fin de l'année. Goldman Sachs s'attend désormais à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt de 50 points de base lors de ses réunions de mai et de juin.

En Europe, les marchés monétaires prévoient un relèvement de 50 points de base des taux de la BCE d'ici la fin de l'année.

Le baril de Brent remonte au-dessus de 120$

Les cours du pétrole (composante importante l'inflation) sont repartis en nette hausse mercredi, alors qu'un embargo de l'UE sur le pétrole russe reste en discussion. Le cours du baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) bondit de 5,7% à 115,02$ tandis que le baril de Brent de la mer du Nord remonte de 6,2% à 121,80$ (contrat de mai). Selon l'agence 'Reuters', l'UE reste divisée sur l'opportunité d'imposer un embargo sur les importations russes de pétrole et de gaz.

Les cours du brut ont aussi été soutenus par l'annonce d'une baisse de 2,5 millions de barils des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière. L'annonce de l'interruption des exportations de brut du terminal Caspian Pipeline Consortium du Kazakhstan, sur la mer Noire, après le passage d'une tempête, a en outre contribué aux craintes concernant l'approvisionnement en énergie.

Dans un contexte de retour des incertitudes,l'or a repris 0,8% mercredi, à 1.937,30$ l'once (contrat d'avril sur le Comex). Du côté des devises, l'indice du dollar pointait en soirée à 98,63 points (+0,14%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro reculait de 0,19% à 1,1006$. Le bitcoin revenait autour de 42.109$, en baisse de 1,2% sur 24h, selon le site Coindesk.

Sur le front du conflit en Ukraine, une intense activité diplomatique se prépare du côté occidental, où un sommet de l'UE est prévu jeudi à Bruxelles, ainsi qu'un sommet de l'Otan et du G7. Le président américain Joe Biden est attendu dès mercredi à Bruxelles, où il prendra part aux sommets de l'Otan et du G7 et rencontrera des dirigeants européens. Les alliés occidentaux devraient aussi annoncer de nouvelles sanctions contre Moscou.

Dans l'actualité "macro" aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs ont déçu en février à 772.000, contre 810.000 de consensus de place et 788.000 en janvier. La précédente lecture de janvier était logée à 801.000, et a donc été révisée en baisse. La hausse des taux des crédits immobiliers semble commencer à peser sur le secteur immobilier.

VALEURS A SUIVRE

General Mills (+2,8%) grimpe, le groupe agroalimentaire américain ayant relevé ce mercredi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, à la faveur d'une hausse des prix et de la forte demande des produits alimentaires pour animaux. Pour son troisième trimestre fiscal juste clos, General Mills a réalisé des revenus pratiquement stables à 4,5 milliards de dollars, avec une croissance organique de 4%. Le profit opérationnel a reculé de 1% à 815 millions de dollars. Le bénéfice opérationnel ajusté a décliné de 6% à devises constantes. Le bpa dilué a grimpé de 13% à 1,08$, alors que le bpa ajusté a augmenté de 2% à devises constantes à 84 cents.

Sur l'exercice, la croissance organique est désormais attendue à 5%, alors que le profit opérationnel ajusté à devises constantes est espéré en évolution 'de -2% à stable'. Enfin, le bpa ajusté annuel est anticipé stable ou en hausse jusqu'à +2%.

Adobe trébuche de 9,6% à Wall Street, sur des prévisions mitigées. Pour le trimestre clos, premier trimestre fiscal, le groupe software californien connu pour ses produits InDesign, Photoshop ou Acrobat, a réalisé pourtant des résultats supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice ajusté trimestriel a été de 3,37$, contre un consensus de 3,34$ et un niveau de 3,14$ un an avant. Les revenus ont été de 4,26 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes, contre 3,91 milliards un an avant. La guidance traduit toutefois une concurrence accrue. Pour le deuxième trimestre fiscal, Adobe table sur des revenus de 4,34 milliards de dollars, alors que le consensus était de 4,4 milliards. Le bénéfice ajusté par action est attendu à 3,3$, contre 3,35$ de consensus.

La compagnie a aussi estimé que la guerre en Ukraine devrait réduire ses revenus de 75 millions sur l'exercice, avec la suspension de toutes les ventes de nouveaux produits à la Russie et la Biélorussie.

GameStop (+12%) n'a pas dit son dernier mot à Wall Street. L'ex-valeur vedette des WallStreetBets connaît de nouveau une activité boursière assez époustouflante alors que du strict point de vue fondamental, les derniers comptes de la chaîne américaine de distribution de jeux vidéo ont été marqués par une perte nette de 147,5 millions de dollars (1,94$ par action) pour le 4e trimestre fiscal, contre un bénéfice de 80 M$ (1,23$ par action) un an plus tôt, en raison de coûts d'exploitation plus élevés.

Le titre est euphorisé mercredi par l'annonce que la société du milliardaire Ryan Cohen, président de GameStop, a acquis 100 000 actions du groupe. Cela porte à près de 12% du capital la détention du président "activiste", qui pousse le distributeur vers le commerce en ligne. Cohen a acheté ces actions par l'intermédiaire de sa société d'investissement RC Ventures à des cours allant de 96,8$ à 108,8$. Il détient maintenant un total de 9 101 000 actions GameStop.

Boeing (-2,9%). Une des deux boîtes noires du 737-800 de China Eastern Airlines qui s'est écrasé lundi dans les montagnes du sud de la Chine a été retrouvée.

Western Digital (-1,5%). Kioxia Holdings entend bâtir avec Western Digital une nouvelle usine de production de puces mémoire flash dans le nord du Japon. Selon une source de Reuters, l'investissement pourrait représenter plus de 8 milliards de dollars.

Intel (+0,27%) et Micron (-4,3%) restent sous surveillance, alors que les dirigeants des deux groupes plaident ce jour devant la commission du commerce du Sénat américain en faveur d'un soutien accru à la production de semi-conducteurs.