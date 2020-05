Wall Street repart de l'avant avec les pétrolières et les Gafa

(Boursier.com) — La Bourse américaine a repris le chemin de la hausse, mercredi, les investisseurs pariant à nouveau sur un rebond de l'économie américaine, à mesure que les Etats se déconfinent. Le groupe de distribution Target (-2,5%) et la chaîne de bricolage Lowe's (stable) ont publié des résultats mitigés, marqués toutefois par une envolée des ventes en ligne pendant la crise du Covid-19. Les valeurs internet et les pétrolières soutiennent la cote, alors que les cours du brut ont retrouvé leurs plus hauts niveaux depuis près de deux mois.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones gagne 1,31% à 24.524 points, tandis que l'indice large S&P 500 progresse de 1,55% à 2.967 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, remonte de 1,85% à 9.355 pts. Le secteur de l'énergie affiche la plus forte hausse avec un gain de 2,8% pour le S&P 500 sectoriel, suivi des services de communication (+2,3%).

Les majors pétrolières Chevron (+2,6%) et ExxonMobil (+2,4%) soutiennent le Dow Jones, tandis que les Gafa tirent la cote des valeurs technologiques et internet. Les titres de Facebook (+5,7%) et d'Amazon (+1,6%) évoluent en séance à des niveaux record, les deux groupes profitant de la crise du coronavirus. Facebook a annoncé mardi le lancement d'une plateforme d'e-commerce dédiée aux petites entreprises. Apple prend 1,6%, Alphabet (maison mère de Google) grimpe de 2,6% et Intel bondit de plus de 4%, affichant la plus forte hausse du DJIA.

Persistance des tensions avec la Chine

Les indices boursiers américains ont cependant réduit leurs gains après le vote par le Sénat américain d'un projet de loi qui pourrait empêcher certaines entreprises chinoises de se faire coter à la Bourse de New York, un texte qui contribue à envenimer encore les relations sino-américaines.

Donald Trump a de son côté fait une nouvelle déclaration tonitruante mercredi sur Twitter, en comparant la pandémie de Covid-19 à une "tuerie de masse" mondiale, dont il impute la responsabilité à l'"incompétence" de la Chine.

Some China China Virus people. Please "incompetence China", else, Worldwide killing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Baisse surprise des stocks de pétrole aux Etats-Unis

Les marchés pétroliers ont repris de la hauteur mercredi à la faveur d'une baisse surprise des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis. Le baril de brut léger américain WTI pour livraison juillet grimpe en soirée de 3,2% à 32,98$, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance juillet a gagne 2,2% à 35,42$.

Le brut continue de rebondir après son plongeon de la fin avril en terrain négatif. Les signes d'une reprise de la demande et d'une réduction de l'offre plus rapide que prévu, laissant espérer un possible rééquilibrage du marché mondial. Mercredi, le Département à l'Energie a publié une baisse surprise des stocks pétroliers américains pour la semaine close au 15 mai. Ils ont diminué de 4,9 millions de barils à 526,5 mb, alors que le consensus tablait sur une hausse de 2,1 mb.

L'or progresse, le dollar et les taux refluent

L'or a gagné du terrain, le contrat à terme de juin regagnant 0,4% à 1.752,10$ l'once à la clôture du Comex. Le métal jaune progresse d'environ 14% depuis le début de l'année, soutenu par les incertitudes entourant l'ampleur de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. Les injections massives de liquidités de la part des banques centrales soutiennent aussi les actifs matériels tels que l'or et les autres métaux précieux.

Sur le marché obligataire américain, les cours progressent mercredi, faisant reculer les taux (qui évoluent en sens inverse). Le rendement du T-Bond à 10 ans cède 2 point de base à 0,67%. Sur le marché des changes, le billet vert poursuit son repli, l'indice du dollar reculant de 0,24% à 99,14 points face à un panier de devises de référence. L'euro gagne encore 0,6% à 1,0987$, portant sa hausse à plus de 1,5% depuis l'annonce, lundi, d'un projet de plan de soutien européen de 500 milliards d'euros par Emmanuel Macron et Angela Merkel.

VALEURS A SUIVRE

Target (-2,5%), le détaillant discount de Minneapolis, a annoncé pour son premier trimestre des profits dépassant les attentes. Le bénéfice net sur ce trimestre clos début mai 2020 s'est élevé ainsi à 284 millions de dollars soit 56 cents par action, contre 795 millions un an plus tôt. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a représenté 59 cents, contre un consensus FactSet de 44 cents. Les revenus totaux se sont appréciés de 11,3% en glissement annuel à 19,6 milliards de dollars. Le consensus FactSet était de 19 milliards de dollars. La croissance à magasins comparables a atteint 10,8%.

Les ventes de e-commerce ont tout simplement explosé avec le confinement. Elles se sont envolées de 141% à magasins comparables, la croissance ayant accéléré de 33% en février à... 282% en avril ! Le groupe ne fournit pas de guidance financière annuelle compte tenu des incertitudes actuelles liées au coronavirus.

Lowe's (+1%), numéro deux américain de la distribution de produits destinés à la maison, grimpe à Wall Street après avoir annoncé pour son trimestre clos début mai des comptes supérieurs aux attentes. Le bénéfice net trimestriel a grimpé ainsi à 1,33 milliard de dollars et 1,76$ par titre, contre 1,05 milliard un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,77$, contre un consensus de 1,32$ selon FactSet. Les ventes ont totalisé 19,7 milliards de dollars, en progression de 10,9% en glissement annuel, contre 18,3 milliards de consensus. Les ventes en ligne ont flambé de 80% ! La croissance US à comparable est ressortie à 12,3%.

Le groupe indique toutefois qu'il retire sa guidance financière annuelle 2020, évoquant la visibilité limitée du fait de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Alibaba (+1%), colosse chinois du e-commerce coté à Wall Street, entend investir 1,4 milliard de dollars dans l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour développer son assistant personnel à commande vocale Tmall Genie.

Lockheed Martin (stable), géant américain de la défense, va freiner la production de son avion de chasse F-35 au Texas du fait de difficultés d'approvisionnement liées à la pandémie.

Urban Outfitters (-7%), le détaillant américain en vêtements, a dit s'attendre à une chute de 60% de ses revenus pour le deuxième trimestre à magasins comparables, du fait de la faiblesse de la reprise.

ExxonMobil (+2,4%) relance le processus de cession de sa participation de 6,8% dans le premier champ pétrolier d'Azerbaïdjan. Il susciterait l'intérêt de plusieurs grandes compagnies asiatiques, croit savoir Reuters, citant des sources bancaires et industrielles.

Johnson & Johnson (+1%), géant médical et pharmaceutique américain, va arrêter la vente en Amérique du Nord de son talc pour bébé visé par des milliers de plaintes. Le groupe indique que la demande a chuté avec la 'désinformation' sur la sécurité sanitaire du produit...